Cât câștigă un jucător de tenis aflat pe locul 232 ATP: „Stăm în camere duble, pentru a economisi bani”

Nicușor Dan a semnalat absența unui plan de țară coerent. Dar ce presupune, concret, un astfel de plan? Cum se conturează și care sunt pașii necesari pentru implementare? Analiștii atrag atenția că, deși politicienii invocă frecvent ideea unui plan de țară, aceasta rămâne adesea un simplu slogan.