Cât câștigă un jucător de tenis aflat pe locul 232 ATP: „Stăm în camere duble, pentru a economisi bani”
Adevarul.ro, 17 septembrie 2025 13:00
Italianul Stefano Travagia a dezvăluit cu câți bani rămâne la finalul anului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:00
România, pe lista statelor cu care SUA au planuri nucleare. „Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații” # Adevarul.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare.
13:00
Acum 30 minute
12:45
Imagini cu lupul care a atacat o fetiță pe o plajă din Grecia. Copilul a fost mușcat de spate și are zgârieturi pe abdomen și picior # Adevarul.ro
Atacul unui lup asupra unei fetițe de 5 ani pe o plajă din Neos Marmaras, Halkidiki, a provocat panică în peninsulă. Presa elenă a publicat imagini cu lupul, care se plimbă pe plajă, printre șezlonguri.
12:45
De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România # Adevarul.ro
În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale.
Acum o oră
12:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri la Kiev, pentru a se întâlni cu înalți oficiali ucraineni, iar pe agenda discuțiilor se vor afla aderarea Ucrainei la UE și sancțiunile împotriva Rusiei, printre alte chestiuni, relatează Kyiv Independent.
12:30
Parlamentarii AUR au depus moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Tema: obstrucționarea funcționării hidrocentralelor # Adevarul.ro
Parlamentarii AUR au depus, miercuri, 17 septembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".
12:15
Românii, de acord cu introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. Cum se împart opiniile între votanții partidelor parlamentare # Adevarul.ro
Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025.
12:15
Performanțe de top pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50 # Adevarul.ro
Laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR ridică standardele în gaming și creație vizuală, fiind echipate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell.
Acum 2 ore
12:00
O atenţionare Cod galben de vânt emisă de Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru joi, 18 septembrie, vizează mai multe judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei.
12:00
Polonezii caută „locuințe de rezervă” în străinătate după incursiunea dronelor rusești # Adevarul.ro
După incursiunile dronelor rusești în teritoriului Poloniei, interesul cetățenilor polonezi pentru achiziția de locuințe în afara țării a crescut considerabil.
12:00
UE ar trebui să integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune comisarul Kubilius. Care ar fi planul Rusiei, potrivit lui Zelenski # Adevarul.ro
Ar fi o „mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru industria de apărare și spațiu, pentru Kyiv Independent, într-un interviu publicat marți.
11:45
Călin Georgescu se compară cu Trump și Kirk: „Oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul”. Susținătorii săi s-au încăierat cu jandarmii la sediul Poliției Ilfov # Adevarul.ro
Fostul candidat extremist, Călin Georgescu, susține că rechizitoriul în cazul său este „o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii”. Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar.
11:45
Neînțelegeri în coaliție: PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Datele prezentate de partid # Adevarul.ro
PSD se opune eliminării plafonării la prețurilor la alimentele de bază, prezentând în ședința coaliției de guvernare rezultatele plafonărilor din ultimii doi ani.
11:45
Tragedie în Argeș. Trei oameni au murit într-un accident pe DN 7, în care au fost implicate un autoturism și o cisternă. Traficul este blocat # Adevarul.ro
Trei persoane au murit miercuri, 17 septembrie, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Pitești - Râmnicu Vâlcea, în zona localității argeșene Bascov. Traficul rutier este blocat în zonă.
11:30
Grindeanu, replică după ce Kremlinul a negat orice ingerință în alegerile din România: „Negarea repetată nu schimbă realitatea” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la replica Kremlinului privind dosarul instrumentat de Parchetul General pe tema ingerinței ruse în alegerile din România.
11:30
Pedeapsa pregătită de stabor în cazul crimei din Craiova. Bărbatul ucis în luptele de stradă a fost înmormântat astăzi # Adevarul.ro
Apar detalii în legătură cu luptele de stradă soldate sâmbătă cu moartea unei persoane în Craiova.
11:15
Consilierul lui Nicușor Dan prezice desființarea unor județe și localități: „Nu avem nevoie”. Burnete: „Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista” # Adevarul.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că „nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile” și spune administrația trebuie regândită pentru „epoca cloud”.
11:15
Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenții ucraineni pentru anul viitor.
11:15
123Credit.ro și Liziera de Lac anunță un parteneriat pentru facilitarea achizițiilor de locuințe în cel mai nou proiect verde de lângă București # Adevarul.ro
Ce se întâmplă când un proiect rezidențial construit în mijlocul naturii se întâlnește cu o platformă digitală care a reinventat modul în care obții un credit ipotecar?
Acum 4 ore
11:00
De ce poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului # Adevarul.ro
Cei mai mulți dintre noi judecăm odihna nocturnă după durata somnului. Cu toate acestea, studiile confirmă faptul că poziția în care dormi joacă, de asemenea, un rol semnificativ în sănătatea umană, în special pentru stomac și inimă.
10:45
Ce amendă au luat doi adolescenți care au urinat într-un vas cu supă, la un local al celui mai celebru lanț de restaurante din China # Adevarul.ro
Doi adolescenți care au urinat într-o oală cu supă la un celebru restaurant hotpot din China au fost condamnați la plata a 2,2 milioane de yuani (309.000 de dolari) către două companii de catering din China.
10:45
Varșovia, prinsă în capcana Kremlinului. Atacul cu drone rusești a scos la iveală tensiunile politice interne din Polonia # Adevarul.ro
Deși avertismentele privind pericolul extinderii agresiunii ruse către Vest au fost constante în discursul politic de la Varșovia, realitatea a lovit dur pe 10 septembrie, când aproape 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.
10:45
Actorul Michael Keaton comentează sarcastic moartea lui Charlie Kirk: „Ironia că a fost ucis cu o armă e incredibilă” # Adevarul.ro
Michael Keaton a subliniat ironia „incredibilă” a morții lui Charlie Kirk, care a fost ucis de un glonț, după ce și-a dedicat viața contestării controlului armelor.
10:15
Noua colaborare Nikon | RED: Dacă îți dorești producții de amploare atunci noul model Nikon ZR este pentru tine! # Adevarul.ro
Nikon | RED extinde gama de aparate foto Z CINEMA adăugând aparatul foto cinematografic pe cadru întreg Nikon ZR.
10:00
Scandal în SUA: republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C. # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C.
10:00
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, faţă în faţă, într-o ședinţă decisivă pentru soarta Guvernului. Premierul discută cu demisia pe masă # Adevarul.ro
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu vor sta faţă în faţă, miercuri, în încercarea de a rezolva problemele ce au generat scandalurile din interiorul Guvernului. Ședința este una decisivă pentru soarta Executivului.
10:00
Olandezul care a avut grijă de Chivu la Ajax rupe tăcerea: „Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni. Cu Ibrahimovic , aproape a ajuns la bătaie” # Adevarul.ro
În 2002, Cristian Chivu devenea campion cu Ajax Amsterdam. După 23 de ani, îi înfruntă pe „lăncieri” în Liga Campionilor.
10:00
Departamentului de Justiţie al SUA retrage de pe site-ul oficial un document despre violenţa extremei drepte # Adevarul.ro
Un document despre violenţa extremei drepte radicale din Statele Unite a fost retras de pe site-ul Departamentului de Justiţie american, a constatat marţi AFP.
10:00
Două BMW-uri distruse într-o intersecţie din Constanţa, după ce s-au izbit violent. Patru persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța. Patru persoane au fost rănite.
09:45
OpenAI a anunțat marți că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți.
09:45
Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, esențială pentru viitorul Ucrainei, spune un fost comandant NATO # Adevarul.ro
România devine un punct nevralgic pe harta de securitate a Europei de Est.
09:30
Revoluție la Benfica, după 2-3 cu Qarabag. Portughezii vor să-l aducă pe antrenorul pe care l-au bătut # Adevarul.ro
Benfica Lisabona și-a dat afară antrenorul.
09:30
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Zeci de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntaşi # Adevarul.ro
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc, pe lacul Nuntași.
09:15
Regina Camilla a anunțat că este bolnavă cu câteva ore înainte de sosirea lui Trump în UK. Ar putea fi o strategie pentru a evita să se fotografieze cu liderul SUA # Adevarul.ro
Regina Camilla ar putea rata unele elemente ale vizitei de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie, după ce marți familia regală britanică a fost lovită de o nouă criză de sănătate.
Acum 6 ore
09:00
Încălzirea globală provocată de om a cauzat două din trei decese legate de căldură în Europa, vara aceasta # Adevarul.ro
Încălzirea globală generată de activitatea umană a fost responsabilă pentru două din trei decese cauzate de caniculă în Europa, în timpul verii toride din acest an, arată o analiză preliminară a mortalității în 854 de mari orașe.
09:00
Sistemul petrolier rus se confruntă cu dificultăți din cauza atacurilor ucrainene. Zelenski: „Sunt sancțiunile care funcționează cel mai rapid” # Adevarul.ro
Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiți să reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export.
08:45
Rusia și Belarus, exerciții cu arme nucleare tactice la Zapad-2025. Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei ruse # Adevarul.ro
Rusia și Belarus au organizat un atac nuclear simulat în cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, care sunt observate în acest an de delegații din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite.
08:30
Patru persoane arestate după ce imagini cu Epstein, Trump și prințul Andrew au fost proiectate pe Castelul Windsor, la sosirea președintelui SUA în Marea Britanie # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Jeffrey Epstein, prințul Andrew și Donald Trump au fost proiectate pe Castelul Windsor, marți seara, în momentul în care președintele SUA a aterizat în Marea Britanie.
07:45
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței # Adevarul.ro
Procurorii americani au anunţat marţi că Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, precizând că vor solicita condamnarea la moarte în cazul său.
07:30
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, spitalizat. „S-a simţit rău” la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marţi într-un spital din Brasilia după ce „s-a simţit rău”, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat unul dintre fiii săi pe platforma X.
07:30
„Scopul final al lui Putin este să spargă NATO”, susține analistul britanic Niall Ferguson # Adevarul.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, mizează pe fisurile tot mai vizibile din lumea democratică occidentală și nu pare dispus să renunțe prea curând la agresiunea militară asupra Ucrainei.
Acum 8 ore
07:00
Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat noi măsuri pentru „creşterea presiunii” asupra Rusiei # Adevarul.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează AFP.
06:45
Asfaltul din paie de grâu sau mucuri de țigară: drumuri sustenabile, rezistente la crăpături și eco-friendly # Adevarul.ro
Descoperă cum asfaltul din paie de grâu și mucuri de țigară creează drumuri sustenabile, rezistente la crăpături și eco-friendly, reducând poluarea și costurile de construcție.
06:45
CCR discută sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la legea regimului cultelor. Ce reproșează șeful statului # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu o lege inițiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor.
06:30
Ilie Bolojan: „Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice, urmând ca în a doua jumătate a anului să apară şi tendinţele de creştere a economiei,
06:15
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos industrial al Hunedoarei # Adevarul.ro
Autoritățile din Hunedoara nu s-au împăcat cu închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara și reclamă că fostul mare complex industrial, în trecut cu 20.000 de salariați, acum cu doar câteva sute, ar putea ajunge la fier vechi.
05:30
România, în căutarea unui plan de țară: „Niciunul nu reușește să depășească ciclurile electorale” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a semnalat absența unui plan de țară coerent. Dar ce presupune, concret, un astfel de plan? Cum se conturează și care sunt pașii necesari pentru implementare? Analiștii atrag atenția că, deși politicienii invocă frecvent ideea unui plan de țară, aceasta rămâne adesea un simplu slogan.
05:15
Într-o benzinărie distrusă de pe linia frontului, la câțiva kilometri de așa-numita „linie zero”, o unitate de drone a armatei ucrainene se pregătește pentru o nouă misiune.
Acum 12 ore
05:00
Simptomele infecției cu Candida Auris, ciuperca rezistentă care se răspândește rapid în Europa # Adevarul.ro
Candida Auris, redenumită în 2023 Candidozyma Auris, este o ciupercă rezistentă la medicamente care s-a răspândit rapid în spitalele europene, ECDC solicitând măsuri urgente. Este foarte periculoasă pentru pacienții deja aflați în stare gravă, cei care prezintă și simptome.
04:45
Tripanofobia nu mai e o problemă: plasturii inteligenți monitorizează sănătatea fără ace și fără durere # Adevarul.ro
Tripanofobia nu mai e o problemă: plasturii inteligenți monitorizează sănătatea fără ace, analizează biomarkeri și detectează boli nedureros.
