Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare Românca e în optimi la WTA Seul » Urmează un duel de foc cu Iga Swiatek
Golazo.ro, 17 septembrie 2025 14:20
Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul, Coreea de Sud.
14:10
„România, mai aproape de vestul Europei!” Rapid susține modificarea Legii 4 : „Sperăm să fie adoptată cât mai curând” # Golazo.ro
Rapid București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că susține modificarea Legii 4/2008.
Acum o oră
13:50
Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up , cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment # Golazo.ro
Dacia lansează în România modelul utilitar Duster Pick-up, în parteneriat cu firma autohtonă Romturingia.
Acum 2 ore
13:20
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis
13:20
Ce se întâmplă cu FCSB? Adrian Mutu explică startul ratat de sezon al campioanei: „Așa s-au făcut mereu schimbările, altele sunt problemele!” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a vorbit despre startul nefast de sezon al campioanei FCSB.
13:10
Ce eroare, Man! Nici n-a atins mingea! Debut ratat în Liga Campionilor pentru Dennis. De ce a ajuns vârf de avarie la PSV # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a jucat primele sale zece minute în Champions League. PSV Eindhoven a pierdut acasă, 1-3 cu Saint-Gilloise
Acum 4 ore
12:40
„Ar fi o surpriză să batem” Mihai Stoica știe de ce are nevoie FCSB în meciul cu FC Botoșani: „Trebuie să schimbăm o literă” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, și-a pierdut încrederea în echipă și ia în calcul un pas greșit în duelul împotriva celor de la FC Botoșani.
12:10
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi” # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a lansat un atac la adresa lui Laszlo Balint (46 de ani) și Mirel Rădoi (44 de ani).
11:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații # Golazo.ro
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul lui Ilie Dumitescu (55 de ani), a fost reținut, marți, de poliție.
11:40
„Dacă aș avea un kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației # Golazo.ro
Abdellah Zoubir a debutat în faza principală de Champions League la aproape 34 de ani. Fost la Petrolul, respingând varianta FCSB. A fost căpitanul lui Qarabag la 3-2 cu Benfica
11:00
„A fost contactat Hagi?” Un oficial din Liga 1 a comentat reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre decizia FRF de a continua cu Mircea Lucescu (80 de ani) în postura de selecționer al României.
Acum 6 ore
10:40
„Un penalty rușinos!” FOTO. Marseille face scandal după înfrângerea cu Real Madrid: „Nu există! Niciodată, nicăieri!” # Golazo.ro
REAL MADRID - MARSEILLE 2-1. Roberto De Zerbi (46 de ani) și Medhi Benatia (38 de ani) au răbufnit la adresa arbitrajului de pe „Santiago Bernabeu”
10:20
Juventus - Dortmund, ce spectacol! Repriză cu 8 goluri la Torino și o revenire de senzație în prelungiri » Igor Tudor și Niko Kovac, deja vu după 25 de ani # Golazo.ro
Juventus - Dortmund 4-4. „Bătrâna Doamnă” a marcat 2 goluri în prelungiri și a obținut un punct la debutul din acest sezon al Ligii Campionilor.
09:50
Umbra lui Mourinho pe Da Luz Benfica și-a concediat antrenorul după înfrângerea-șoc din Liga Campionilor » Acord cu „The Special One” # Golazo.ro
BENFICA - QARABAG 2-3. Bruno Lage (49 de ani) a fost demis de gazde, după una dintre cele mai mari surprize ale serii de marți din Liga Campionilor.
09:00
Secretele lui Modric Ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă la 40 de ani + tratamentul medical la care se supune # Golazo.ro
Luka Modric (40 de ani) este unul din cei mai în vârstă jucători din top 5 campionate care este încă în activitate.
Acum 24 ore
22:50
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a oferit detalii despre situația medicală a lui Ionuț Cercel (18 ani).
22:40
Chivu, pregătit pentru Ajax Ce spune despre revenirea la Amsterdam + refuză să schimbe un titular contestat # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat partida cu Ajax din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.
22:40
CFR Cluj, de neoprit! Ardelenii au mai reușit un transfer după loviturile Zouma și Slimani # Golazo.ro
CFR Cluj a mai oficializat un transfer chiar și după încheierea perioadei de mercato.
22:30
Derapaj în Italia Jannik Sinner, victima unui cunoscut cântăreț: „Are accentul lui Hitler” # Golazo.ro
Artistul italian Fedez urmează să lanseze o piesă în care îl menționează și pe Jannik Sinner, celebrul jucător de tenis.
22:20
Meci mutat și fără oaspeți Partida are „cel mai înalt grad de risc” și s-au luat măsuri de siguranță fără precedent # Golazo.ro
Meciul dintre Serbia și Albania nu se va mai juca pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad. Partida a fost mutată pe stadionul Dubocica din Leskovac, o arenă de doar 8.000 de locuri.
22:10
73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer # Golazo.ro
Mircea Lucescu a fost reconfirmat de FRF, dar sondajul realizat de GOLAZO.ro arată că fanii și-ar fi dorit un alt selecționer pentru finalul campaniei de calificare la CM 2026.
21:50
„Reflectă realitatea!” Sinuciderea unui sportiv, catalogată drept accident de muncă » Cum s-a ajuns aici # Golazo.ro
Sinuciderea lui Jordan Michallet, fost jucător de rugby la Rouen, este considerată un accident de muncă.
21:50
Răspuns pentru Kopic Andrei Nicolescu a venit cu explicații după ce antrenorul lui Dinamo a insistat pentru transferuri noi: „Suntem exclusiviști” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lotului „alb-roșiilor”.
21:50
Conflict Papp - dinamoviști Președintele Petrolului a comentat situația: „Nu înțeleg de ce să faci asta” # Golazo.ro
Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a reacționat după conflictul dintre Paul Papp (35 de ani) și suporterii lui Dinamo.
21:40
Le-a întors spatele Erik ten Hag a refuzat să preia echipa care l-a lansat în fotbal » Motivul incredibil pentru care a luat această decizie # Golazo.ro
Erik ten Hag (55 de ani) a refuzat să o preia pe Twente, echipa la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător.
21:30
„Am ajuns la un acord” Cei doi granzi vor să cumpere arena veche și să facă un stadion modern în locul ei: „Trebuie să fie gata până în 2031” # Golazo.ro
Giuseppe Sala (68 de ani), primarul din Milano, a declarat că s-a ajuns la un acord pentru vânzarea stadionului San Siro către cele două cluburi legendare ale orașului, Milan și Inter.
21:30
„De multe ori am vrut să-l omor” Un ex-fotbalist de la Atletico dă detalii de culise despre relația sa cu Diego Simeone: „I-am spus-o în față!” # Golazo.ro
Angel Correa (30 de ani), fostul jucător al lui Atletico Madrid, a vorbit despre relația sa cu Diego Simeone (55 de ani).
21:00
Furios pe Zenga Adrian Mutu, revoltat după ce a citit ce a spus legenda italiană despre Chivu: „Frustrare! Puțin bun simț, ai mâncat o pâine aici!” # Golazo.ro
Adrian Mutu îl critică pe Walter Zenga după acuzațiile la adresa lui Cristi Chivu.
20:40
Debutează împotriva României Au schimbat selecționerul după înfrângerea rușinoasă din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Lilian Popescu este noul selecționer al Moldovei și va debuta împotriva României.
20:00
A murit Aurel Stoica Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins la 67 de ani » Alungat din Ghencea după un conflict cu o legendă # Golazo.ro
Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și U Cluj, a decedat la vârsta de 67 de ani.
19:50
Romario Benzar a semnat cu Politehnica Timișoara, formație din Liga 3.
19:40
Chelsea, premieră la nivel european Londonezii sunt primii care profită de schimbarea celor de la UEFA # Golazo.ro
Chelsea este prima formație care profită de modificarea făcută de UEFA, cea prin care cluburile pot face modificări în lista de jucători, pe parcursul sezonului european.
19:30
Scandal la Balonul de Aur Ar fi încercat să mituiască un jurnalist pentru a-l promova pe Dembele! Ce explicații au oferit # Golazo.ro
O agenție de comunicare din India a încercat mituirea jurnalistului australian Neal Gardner, aflat printre cei care votează pentru Balonul de Aur.
19:10
Promisiunea lui Mircea Lucescu Ce a spus selecționerul României despre duelul decisiv cu Austria: „E imposibil” # Golazo.ro
Reconfirmat de FRF, selecționerul Mircea Lucescu a trecut de la dezamăgirea după egalul cu Cipru la un discurs motivațional înaintea meciului cu Austria, programat pe 12 octombrie.
19:00
Partey, contestat dur fani Suporterii lui Villarreal nu sunt de acord cu transferul fotbalistului acuzat de viol: „E vorba doar de indiferență” # Golazo.ro
Fotbalistul ghanez se confuntă cu mai multe acuzații de viol și agresiune sexuală, primite în ultimii ani.
19:00
În colaps financiar Clubul de tradiție a solicitat intrarea în insolvență » Datorii imense acumulate în 2024 # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra Neamț, ocupanta locului 12 în Liga 2, a solicitat intrarea în insolvență, din cauza datoriilor uriașe acumulate în ultimii 5 ani.
18:40
A pierdut procesul cu ANAF Fostul jucător de la CFR și FCSB are conturile blocate! I-a acuzat pe clujeni că i-au falsificat semnătura # Golazo.ro
Billel Omrani, fost jucător de la FCSB și CFR Cluj, a pierdut procesul cu ANAF și e obligat să plătească o sumă mare de bani.
18:40
3 echipe de Champions sub FCSB! Începe Liga marilor contraste: 7 echipe de peste un miliard, dar și 10 care nu ajung la miliard nici împreună. Totul despre CL # Golazo.ro
Faza principală de Liga Campionilor demarează în marți seară. Trei dintre echipele calificate au loturi cu o cotă mai mică decât FCSB
18:20
„Ce bine că pleci” Antrenorul i-a spus în față lui Neymar că se bucură că nu îl va mai antrena: „Vede fotbalul diferit” # Golazo.ro
Luis Campos (61 de ani), directorul sportiv al celor de la PSG, a vorbit despre plecarea lui Neymar de la formația franceză, din vara anului 2023.
17:50
Robert Redford a murit Detalii mai puțin știute: a pierdut bursa de baseball din cauza consumului de alcool + VIDEO Scenă memorabilă: imaginea sportului nu a mai fost aceeași # Golazo.ro
Marele actor Robert Redford a murit azi, la 89 de ani, în locuința sa din Utah, SUA
17:40
Ciobotariu, out! Antrenorul Petrolului a fost demis! Surprize pe lista de înlocuitori: „Variante și din America de Sud” # Golazo.ro
Liviu Ciobotariu (54 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Petrolul Ploiești.
17:20
Omul cu peste 100 de goluri în Serie A îl arată cu degetul pe Walter Zenga, care a contestat alegerile lui Cristi Chivu. Dezbaterea e necesară, dar e și mai bună dacă e scoasă din zona daco-geților care dau străinilor o pâine de mâncare
17:10
Sancționat pe viață pentru blat A trucat 22 de meciuri și a refuzat să coopereze cu ITIA # Golazo.ro
Tenismenul thailandez Jatuporn Na Lamphun (31 de ani) a fost suspendat pe viață și amendat cu 115.000 de dolari, deoarece a încălcat Programului anticorupție în tenis (TACP).
17:00
Trump vrea să schimbe o regulă din sport Președintele SUA, deranjat de modificare: „E rău pentru America! Cine vine cu ideile astea ridicole ?” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a criticat noua regulă din NFL care vizează loviturile de începere.
16:50
Schimbare majoră FIFA: vin banii! Toate cluburile cu jucători la naționale vor fi plătite pentru Mondial. Dar și din urmă! Premieră # Golazo.ro
FIFA recompensează cluburile care au jucători implicați cu echipele naționale la CM 2026. Dar nu numai pentru turneul final, ca până acum. Ci și pentru participarea la preliminariile viitorului Campionat Mondial
16:40
Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk # Golazo.ro
Ava Raine (24 de ani), fiica lui The Rock (53 de ani) a lansat un mesaj controversat pe rețelele de socializare legat de asasinatul lui Charlie Kirk.
16:10
S-a întors în Liga 1 Fostul atacant de la FCSB a revenit în România: „Nicăieri nu e ca acasă” » Cu precedenta echipă a ajuns în primăvara europeană # Golazo.ro
Boban Nikolov (31 de ani) este noul jucător al celor de la Farul Constanța.
16:00
„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, va trece prin momente tot mai dificile din cauza postărilor sale pro-ruse. Ultrașii, dar și fanii obișnuiți ai lui Dinamo, îl contestă violent și ucrainenii nu cred că atacantul va rezista la Kiev
15:40
Ianis Hagi, spectator de lux Motivul pentru care internaționalul român nu va putea juca pentru Alanyaspor în duelul cu Fenerbahce # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) nu va putea juca pentru Alanyaspor în meciul cu Fenerbahce.
15:40
Teoria conspirației Un fotbalist de la Atletico Madrid a văzut imaginea postată de un adversar și a comentat: „Urme chimice” # Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani) e din nou în centrul atenției pentru viziunea sa conspiraționistă.
