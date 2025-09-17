O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Golazo.ro, 17 septembrie 2025 18:50
Șoferița aflată în mașina lovită de Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis aflată în activitate.
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:20
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a luat o hotărâre în privința clubului Csikszereda după ce a promovat Ținutul Secuiesc.
Acum 2 ore
18:10
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului # Golazo.ro
Clubul Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a dat afară din stadion un suporter care purta o șapcă „MAGA”.
18:10
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni # Golazo.ro
Trent Alexander-Arnold (26 de ani) s-a accidentat în startul partidei din Liga Campionilor cu Olympique Marseille, scor 2-1.
18:10
„Femeile trag la fotbaliști” Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta” # Golazo.ro
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre singurul „viciu” pe care l-a avut: femeile
17:30
Acuzat de neprofesionalism Reghecampf, în conflict cu staff-ul și jucătorii de la Al Hilal Omdurman: „Comportamentul iresponsabil” # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost acuzat de amatorism în procesul de pregătire al finalei CECAFA, pierdută, împotriva celor de la Singida Black Stars.
Acum 4 ore
17:00
Dorinel Munteanu, la Petrolul? Antrenorul a dat răspunsul rapid: „Eu îmi asum doar rezultatul” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a ajunge pe banca celor de la Petrolul.
16:50
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate” # Golazo.ro
Guvernul Spaniei a răspuns criticilor lansate de Uniunea Internațională de Ciclism cu privire la manifestațiile pro-palestiniene organizate în timpul competiției La Vuelta.
16:40
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult” # Golazo.ro
Alexandra Dulgheru (36 de ani, fosta #26 WTA) a fost numită noul căpitan nejucător al echipei României de la Billie Jean King Cup.
16:20
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45 » Liverpool - Atletico și Bayern - Chelsea, capete de afiș + Cristi Chivu debutează ca antrenor în UCL! # Golazo.ro
Spectacolul din Liga Campionilor continuă cu alte 6 partide, din prima etapă a grupei XXL.Toate partidele din Liga Campionilor sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
16:20
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul # Golazo.ro
GOLAZO.ro a apelat la cei doi specialiști Marca, Alfonso Perez Burrull și Pavel Fernandez, pentru a clarifica fazele litigioase din partida Real Madrid - Olympique Marseille.
16:10
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul # Golazo.ro
Emma Răducanu a câștigat, în minim de seturi, împotriva lui Jaqueline Cristian, în șaisprezecimile Korea Open, 6-3, 6-4.
16:00
Până să vină Apocalipsa avem un preludiu comic. Sunt vremuri în care orice e ludic merită expus la Luvru. AI există deja, sub diferite forme. Cea mai distractivă poartă numele de Jose Mourinho.
15:40
„Asta aș fi vrut de la Chivu” Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro, cu o undă de regret, înaintea jocului cu Inter în Liga Campionilor # Golazo.ro
Sjaak Swart, 87 de ani, e supranumit „Mister Ajax” după 17 ani și 20 de trofee în alb-roșu, inclusiv trei Cupe ale Campionilor Europei alături de Johan Cruyff. Faimosul olandez l-a descris pe Cristi Chivu
15:30
Bani publici pentru promovare Clubul istoric atacă revenirea în Liga 1 cu finanțare de 1 milion de euro de la Primărie # Golazo.ro
Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2, a primit o finanțare consistentă din partea autorităților locale.
15:20
FCSB, lovită din toate părțile Titularul din sezonul de titlu s-a accidentat și va rata mai multe meciuri importante # Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, s-a accidentat la ultimul antrenament și va rata următoarele meciuri ale campioanei.
Acum 6 ore
15:00
Amenințată cu moartea Soția starului din NBA a publicat mesajele: „Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge” # Golazo.ro
Mariah, soția starului din NBA Giannis Antetokounmpo (30 de ani), a publicat mesajele în care a primit amenințări cu moartea, pe parcusul finalei mici de la EuroBasket2025.
14:50
Sumo, tot mai popular printre străini Japonezii organizează un turneu internațional la Londra, după 20 de ani. Se pregătește Parisul # Golazo.ro
Sumo-ul se confruntă în Japonia cu scăderea numărului de tineri care vor să-l practice. Specialiștii cer relaxarea regulilor pentru naturalizarea străinilor
14:20
Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare Românca e în optimi la WTA Seul » Urmează un duel de foc cu Iga Swiatek # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul, Coreea de Sud.
14:10
„România, mai aproape de vestul Europei!” Rapid susține modificarea Legii 4 : „Sperăm să fie adoptată cât mai curând” # Golazo.ro
Rapid București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că susține modificarea Legii 4/2008.
13:50
Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up , cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment # Golazo.ro
Dacia lansează în România modelul utilitar Duster Pick-up, în parteneriat cu firma autohtonă Romturingia.
13:20
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis
13:20
Ce se întâmplă cu FCSB? Adrian Mutu explică startul ratat de sezon al campioanei: „Așa s-au făcut mereu schimbările, altele sunt problemele!” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a vorbit despre startul nefast de sezon al campioanei FCSB.
Acum 8 ore
13:10
Ce eroare, Man! Nici n-a atins mingea! Debut ratat în Liga Campionilor pentru Dennis. De ce a ajuns vârf de avarie la PSV # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a jucat primele sale zece minute în Champions League. PSV Eindhoven a pierdut acasă, 1-3 cu Saint-Gilloise
12:40
„Ar fi o surpriză să batem” Mihai Stoica știe de ce are nevoie FCSB în meciul cu FC Botoșani: „Trebuie să schimbăm o literă” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, și-a pierdut încrederea în echipă și ia în calcul un pas greșit în duelul împotriva celor de la FC Botoșani.
12:10
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi” # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a lansat un atac la adresa lui Laszlo Balint (46 de ani) și Mirel Rădoi (44 de ani).
11:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații # Golazo.ro
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul lui Ilie Dumitescu (55 de ani), a fost reținut, marți, de poliție.
11:40
„Dacă aș avea un kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației # Golazo.ro
Abdellah Zoubir a debutat în faza principală de Champions League la aproape 34 de ani. Fost la Petrolul, respingând varianta FCSB. A fost căpitanul lui Qarabag la 3-2 cu Benfica
Acum 12 ore
11:00
„A fost contactat Hagi?” Un oficial din Liga 1 a comentat reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre decizia FRF de a continua cu Mircea Lucescu (80 de ani) în postura de selecționer al României.
10:40
„Un penalty rușinos!” FOTO. Marseille face scandal după înfrângerea cu Real Madrid: „Nu există! Niciodată, nicăieri!” # Golazo.ro
REAL MADRID - MARSEILLE 2-1. Roberto De Zerbi (46 de ani) și Medhi Benatia (38 de ani) au răbufnit la adresa arbitrajului de pe „Santiago Bernabeu”
10:20
Juventus - Dortmund, ce spectacol! Repriză cu 8 goluri la Torino și o revenire de senzație în prelungiri » Igor Tudor și Niko Kovac, deja vu după 25 de ani # Golazo.ro
Juventus - Dortmund 4-4. „Bătrâna Doamnă” a marcat 2 goluri în prelungiri și a obținut un punct la debutul din acest sezon al Ligii Campionilor.
09:50
Umbra lui Mourinho pe Da Luz Benfica și-a concediat antrenorul după înfrângerea-șoc din Liga Campionilor » Acord cu „The Special One” # Golazo.ro
BENFICA - QARABAG 2-3. Bruno Lage (49 de ani) a fost demis de gazde, după una dintre cele mai mari surprize ale serii de marți din Liga Campionilor.
09:00
Secretele lui Modric Ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă la 40 de ani + tratamentul medical la care se supune # Golazo.ro
Luka Modric (40 de ani) este unul din cei mai în vârstă jucători din top 5 campionate care este încă în activitate.
Acum 24 ore
22:50
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a oferit detalii despre situația medicală a lui Ionuț Cercel (18 ani).
22:40
Chivu, pregătit pentru Ajax Ce spune despre revenirea la Amsterdam + refuză să schimbe un titular contestat # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat partida cu Ajax din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.
22:40
CFR Cluj, de neoprit! Ardelenii au mai reușit un transfer după loviturile Zouma și Slimani # Golazo.ro
CFR Cluj a mai oficializat un transfer chiar și după încheierea perioadei de mercato.
22:30
Derapaj în Italia Jannik Sinner, victima unui cunoscut cântăreț: „Are accentul lui Hitler” # Golazo.ro
Artistul italian Fedez urmează să lanseze o piesă în care îl menționează și pe Jannik Sinner, celebrul jucător de tenis.
22:20
Meci mutat și fără oaspeți Partida are „cel mai înalt grad de risc” și s-au luat măsuri de siguranță fără precedent # Golazo.ro
Meciul dintre Serbia și Albania nu se va mai juca pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad. Partida a fost mutată pe stadionul Dubocica din Leskovac, o arenă de doar 8.000 de locuri.
22:10
73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer # Golazo.ro
Mircea Lucescu a fost reconfirmat de FRF, dar sondajul realizat de GOLAZO.ro arată că fanii și-ar fi dorit un alt selecționer pentru finalul campaniei de calificare la CM 2026.
21:50
„Reflectă realitatea!” Sinuciderea unui sportiv, catalogată drept accident de muncă » Cum s-a ajuns aici # Golazo.ro
Sinuciderea lui Jordan Michallet, fost jucător de rugby la Rouen, este considerată un accident de muncă.
21:50
Răspuns pentru Kopic Andrei Nicolescu a venit cu explicații după ce antrenorul lui Dinamo a insistat pentru transferuri noi: „Suntem exclusiviști” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lotului „alb-roșiilor”.
21:50
Conflict Papp - dinamoviști Președintele Petrolului a comentat situația: „Nu înțeleg de ce să faci asta” # Golazo.ro
Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a reacționat după conflictul dintre Paul Papp (35 de ani) și suporterii lui Dinamo.
21:40
Le-a întors spatele Erik ten Hag a refuzat să preia echipa care l-a lansat în fotbal » Motivul incredibil pentru care a luat această decizie # Golazo.ro
Erik ten Hag (55 de ani) a refuzat să o preia pe Twente, echipa la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător.
21:30
„Am ajuns la un acord” Cei doi granzi vor să cumpere arena veche și să facă un stadion modern în locul ei: „Trebuie să fie gata până în 2031” # Golazo.ro
Giuseppe Sala (68 de ani), primarul din Milano, a declarat că s-a ajuns la un acord pentru vânzarea stadionului San Siro către cele două cluburi legendare ale orașului, Milan și Inter.
21:30
„De multe ori am vrut să-l omor” Un ex-fotbalist de la Atletico dă detalii de culise despre relația sa cu Diego Simeone: „I-am spus-o în față!” # Golazo.ro
Angel Correa (30 de ani), fostul jucător al lui Atletico Madrid, a vorbit despre relația sa cu Diego Simeone (55 de ani).
21:00
Furios pe Zenga Adrian Mutu, revoltat după ce a citit ce a spus legenda italiană despre Chivu: „Frustrare! Puțin bun simț, ai mâncat o pâine aici!” # Golazo.ro
Adrian Mutu îl critică pe Walter Zenga după acuzațiile la adresa lui Cristi Chivu.
20:40
Debutează împotriva României Au schimbat selecționerul după înfrângerea rușinoasă din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Lilian Popescu este noul selecționer al Moldovei și va debuta împotriva României.
20:00
A murit Aurel Stoica Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins la 67 de ani » Alungat din Ghencea după un conflict cu o legendă # Golazo.ro
Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și U Cluj, a decedat la vârsta de 67 de ani.
