Dinamo nu prezintă interes „Câinii” nu înțeleg de ce fanii nu vin la meci: „Mult sub așteptări” » Câte bilete s-au vândut pentru partida cu Farul
Golazo.ro, 18 septembrie 2025 13:20
Dinamo nu înțelege de ce prezența fanilor în meciurile de acasă este tot mai scăzută, în ciuda performanțelor foarte bune pe plan intern.
Acum 30 minute
13:20
13:10
Se retrage Spania?! Guvernul de la Madrid amenință că va boicota CM 2026 , dacă Israel se va califica: „Cu Rusia de ce s-a putut?” # Golazo.ro
Spania ar putea boicota Campionatul Mondial din vara anului viitor, dacă Israel se va califica la turneul final.
Acum 2 ore
12:40
„Ai antrena FCSB?” Răspunsul neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a fost întrebat dacă ar antrena FCSB.
12:10
Ce riscă Liverpool „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA # Golazo.ro
Și Liverpool ar putea fi sancționată după ce Diego Simeone (55 de ani) a avut o altercație cu fanii la finalul partidei de pe Anfield.
12:00
Noul obicei al lui Luis Enrique FOTO. De unde a văzut prima repriză a meciului PSG - Atalanta : „De aici pot controla totul!” # Golazo.ro
Luis Enrique a urmărit prima repriză a meciului dintre PSG și Atalanta din Liga Campionilor din tribună.
Acum 4 ore
11:20
Lăcătuș îl înțeapă pe Becali Fostul jucător, după ce Olaru a amenințat că se lasă de fotbal: „Nu e rău să transmită un mesaj patronului” # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul antrenor de la FCSB, i-a dat dreptate lui Darius Olaru (27 de ani), după ce jucătorul a fost nemulțumit de poziția pe care a folosit la meciul cu Csikszereda.
11:10
Simeone, criză de nervi! FOTO. A fost la un pas să se ia la bătaie cu fanii lui Liverpool. Gestul care l-a scos din sărite pe antrenorul lui Atletico # Golazo.ro
Antrenorul Diego Simeone (55 de ani) a fost eliminat în finalul partidei dintre Liverpool și Atletico Madrid, după ce a avut un conflict cu fanii gazdelor.
10:30
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol # Golazo.ro
Zborul de miercuri al echipei AS Monaco spre Bruges, pentru meciul din Liga Campionilor, a fost anulat din cauza unei probleme cu aerul condiționat.
10:20
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare # Golazo.ro
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier.
10:00
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor lui Inter în meciul de miercuri cu Ajax, scor 2-0.
Acum 6 ore
09:20
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump # Golazo.ro
Kash Patel, directorul FBI din februarie, cunoscut în trecut pentru promovarea mai multor teorii ale conspirației, a apărut marți la audierea în Senatul american purtând un accesoriu vestimentar al lui Liverpool.
Acum 24 ore
23:40
Kolstad - Dinamo 31-28 „Dulăii” au pierdut din nou în Liga Campionilor EHF și au ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile » Reacțiile fanilor # Golazo.ro
Kolstad - Dinamo 31-28. Un nou eșec pentru „alb-roșii” în Liga Campionilor.
23:30
Arbitrii români, seară dificilă Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze # Golazo.ro
Primele meciurile de miercuri seară, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2 și Olympiacos-Pafos 0-0, din Liga Campionilor nu au dus lipsă de faze controversate.
22:10
Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul # Golazo.ro
Ramon Gomes de Lima (19 ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
22:00
Eșec drastic pentru Lucescu Antrenorul admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință a rotației lui Răzvan” # Golazo.ro
Levadiakos - PAOK 4-1. Meci dezastruos al echipei lui Răzvan Lucescu în prima etapă din Cupa Greciei.
22:00
FCSB, dată în judecată Fostul jucător al campioanei României acuză clubul » Câți bani solicită # Golazo.ro
Andrei Vlad, actual jucător la Aktobe, a dat-o în judecată pe FCSB.
21:50
Plan de redresare Clubul de tradiție are datorii imense și va intra în insolvență: președintele vrea să convingă finanțatorul să dea bani în continuare # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele Ceahlăului Piatra Neamț, speră să îl convingă pe Anton Măzărianu să o mai susțină financiar.
20:50
Dezastru pentru Blănuță! FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) și-a dat autogol în partida de Cupă jucată de Dinamo Kiev miercuri.
20:40
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă” # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani) a vorbit despre provocările din carieră și momentele dificile cu care s-a confruntat în tenis.
20:40
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur” # Golazo.ro
Taylor Townsend (29 de ani, #116 WTA) și-a cerut scuze după ce a criticat mâncarea servită la Billie Jean King Cup.
20:10
Angelescu îl laudă pe Rădoi Președintele Rapidului apreciază reacțiile agresive ale antrenorului de la Craiova: „I-aș fi zis să mai dea de vreo două ori cu pumnul” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a lăudat parcursul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, în acest sezon.
20:10
„Nu avem cum să mai fim prieteni” Victor Angelescu, despre momentul care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre relația actuală pe care o are cu Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo.
19:40
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați # Golazo.ro
Florin Marin (72 de ani), fost jucător la Rapid și Steaua și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, se confruntă cu probleme mari de sănătate.
19:20
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România # Golazo.ro
Startul lucrărilor la noul stadion Corvinul riscă să se prelungească și mai mult din cauza falimentului unuia dintre constructorii angajați de CNI.
18:50
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află # Golazo.ro
Șoferița aflată în mașina lovită de Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis aflată în activitate.
18:20
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a luat o hotărâre în privința clubului Csikszereda după ce a promovat Ținutul Secuiesc.
18:10
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului # Golazo.ro
Clubul Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a dat afară din stadion un suporter care purta o șapcă „MAGA”.
18:10
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni # Golazo.ro
Trent Alexander-Arnold (26 de ani) s-a accidentat în startul partidei din Liga Campionilor cu Olympique Marseille, scor 2-1.
18:10
„Femeile trag la fotbaliști” Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta” # Golazo.ro
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre singurul „viciu” pe care l-a avut: femeile
17:30
Acuzat de neprofesionalism Reghecampf, în conflict cu staff-ul și jucătorii de la Al Hilal Omdurman: „Comportamentul iresponsabil” # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost acuzat de amatorism în procesul de pregătire al finalei CECAFA, pierdută, împotriva celor de la Singida Black Stars.
17:00
Dorinel Munteanu, la Petrolul? Antrenorul a dat răspunsul rapid: „Eu îmi asum doar rezultatul” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a ajunge pe banca celor de la Petrolul.
16:50
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate” # Golazo.ro
Guvernul Spaniei a răspuns criticilor lansate de Uniunea Internațională de Ciclism cu privire la manifestațiile pro-palestiniene organizate în timpul competiției La Vuelta.
16:40
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult” # Golazo.ro
Alexandra Dulgheru (36 de ani, fosta #26 WTA) a fost numită noul căpitan nejucător al echipei României de la Billie Jean King Cup.
16:20
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45 » Liverpool - Atletico și Bayern - Chelsea, capete de afiș + Cristi Chivu debutează ca antrenor în UCL! # Golazo.ro
Spectacolul din Liga Campionilor continuă cu alte 6 partide, din prima etapă a grupei XXL.Toate partidele din Liga Campionilor sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
16:20
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul # Golazo.ro
GOLAZO.ro a apelat la cei doi specialiști Marca, Alfonso Perez Burrull și Pavel Fernandez, pentru a clarifica fazele litigioase din partida Real Madrid - Olympique Marseille.
16:10
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul # Golazo.ro
Emma Răducanu a câștigat, în minim de seturi, împotriva lui Jaqueline Cristian, în șaisprezecimile Korea Open, 6-3, 6-4.
16:00
Până să vină Apocalipsa avem un preludiu comic. Sunt vremuri în care orice e ludic merită expus la Luvru. AI există deja, sub diferite forme. Cea mai distractivă poartă numele de Jose Mourinho.
15:40
„Asta aș fi vrut de la Chivu” Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro, cu o undă de regret, înaintea jocului cu Inter în Liga Campionilor # Golazo.ro
Sjaak Swart, 87 de ani, e supranumit „Mister Ajax” după 17 ani și 20 de trofee în alb-roșu, inclusiv trei Cupe ale Campionilor Europei alături de Johan Cruyff. Faimosul olandez l-a descris pe Cristi Chivu
15:30
Bani publici pentru promovare Clubul istoric atacă revenirea în Liga 1 cu finanțare de 1 milion de euro de la Primărie # Golazo.ro
Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2, a primit o finanțare consistentă din partea autorităților locale.
15:20
FCSB, lovită din toate părțile Titularul din sezonul de titlu s-a accidentat și va rata mai multe meciuri importante # Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, s-a accidentat la ultimul antrenament și va rata următoarele meciuri ale campioanei.
15:00
Amenințată cu moartea Soția starului din NBA a publicat mesajele: „Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge” # Golazo.ro
Mariah, soția starului din NBA Giannis Antetokounmpo (30 de ani), a publicat mesajele în care a primit amenințări cu moartea, pe parcusul finalei mici de la EuroBasket2025.
14:50
Sumo, tot mai popular printre străini Japonezii organizează un turneu internațional la Londra, după 20 de ani. Se pregătește Parisul # Golazo.ro
Sumo-ul se confruntă în Japonia cu scăderea numărului de tineri care vor să-l practice. Specialiștii cer relaxarea regulilor pentru naturalizarea străinilor
14:20
Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare Românca e în optimi la WTA Seul » Urmează un duel de foc cu Iga Swiatek # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul, Coreea de Sud.
14:10
„România, mai aproape de vestul Europei!” Rapid susține modificarea Legii 4 : „Sperăm să fie adoptată cât mai curând” # Golazo.ro
Rapid București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că susține modificarea Legii 4/2008.
13:50
Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up , cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment # Golazo.ro
Dacia lansează în România modelul utilitar Duster Pick-up, în parteneriat cu firma autohtonă Romturingia.
Ieri
13:20
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis
13:20
Ce se întâmplă cu FCSB? Adrian Mutu explică startul ratat de sezon al campioanei: „Așa s-au făcut mereu schimbările, altele sunt problemele!” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a vorbit despre startul nefast de sezon al campioanei FCSB.
13:10
Ce eroare, Man! Nici n-a atins mingea! Debut ratat în Liga Campionilor pentru Dennis. De ce a ajuns vârf de avarie la PSV # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a jucat primele sale zece minute în Champions League. PSV Eindhoven a pierdut acasă, 1-3 cu Saint-Gilloise
