Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit

Financial Intelligence, 17 septembrie 2025 15:50

Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală

Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, afirmă că, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business
Inteligenţa artificială ar urma să majoreze comerţul global cu 37% (OMC)
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale de bunuri şi servicii, conform unui raport
Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER
Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER – Agenția Uniunii
Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste
Preşedintele bulgar îndeamnă la o cooperare amplă în domeniul apărării la nivel european
Preşedintele bulgar, Rumen Radev, a afirmat miercuri că Europa ar trebui să depăşească fragmentarea profundă a sectorului apărării
Lazea (BNR): Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026,cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal
Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă, pe ansamblu, până în decembrie anul
China le-a spus companiilor sale de tehnologie să nu mai cumpere cumpere cipuri AI de la Nvidia
Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească
Ucraina: Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Putin "testează limitele"
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Europa să nu permită Rusiei să stabilească termenii unui acord de
SUA: Trump critică din nou magistraţii din procesele sale, după asasinarea activistului Charlie Kirk
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou miercuri pe magistraţii care l-au urmărit penal şi judecat în
Iulia Navalnaia afirmă că testele efectuate în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit
Iulia Navalnaia, soţia liderului opoziţiei ruse decedat Aleksei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate
Peskov: Declaraţia procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale nu corespunde realităţii
Declaraţia procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la intervenţia Rusiei în alegerile prezidenţiale din România nu corespunde
Ucraina: Zelenski susţine că Rusia pregăteşte două ofensive majore, după ce precedentele trei au eşuat
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Kievul a oprit trei campanii ofensive ruseşti, dar Moscova plănuieşte încă două
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este
Lagarde: Instituţiile financiare nebancare sunt echivalente cu 400% din PIB-ul zonei euro
Fondurile de investiţii, companiile de asigurări, fondurile pieţei monetare şi vehiculele de securitizare au crescut de la aproximativ
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, propune o reducere cu 15% a bugetului pentru 2026
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a propus ţărilor membre să taie cu aproximativ 15% bugetul ordinar pe
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din oraşul Gaza şi deschide o a doua rută de evacuare a populaţiei
Ministerul Sănătăţii din Gaza a denunţat miercuri bombardamentul armatei israeliene din noaptea de marţi spre miercuri asupra spitalului
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că "interferenţa rusă" în alegerile prezidenţiale din România este
Isărescu: BNR favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare
Banca Naţională a României favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare, în contextul administrării
FORUMUL PIEȚEI DE CAPITAL – 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București, 17 septembrie 2025 (LIVE)
FORUMUL PIEȚEI DE CAPITAL – 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București, 17 septembrie 2025 (LIVE)
Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema "30 DE ANI DE LA REDESCHIDEREA BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI"
Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema "30 DE ANI DE
ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector  5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu foloseşte demisia ca pe o formă de presiune în coaliţie
Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă
Combaterea evaziunii fiscale este o direcţie importantă, a afirmat marţi seara premierul Ilie Bolojan, care a susţinut că
Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump
Şeful ONU denunţă acţiunile 'îngrozitoare' din Gaza şi afirmă că războiul e intolerabil moral, politic şi juridic
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat marţi că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâşia
Ilie Bolojan: România nu poate încheia acest an cu un deficit bugetar sub 8%
România nu poate încheia acest an cu un deficit sub 8%, deficitul actual este mai mare decât cel
Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spaţii de reducere a cheltuielilorc
Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de
OMV Petrom propune distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei
OMV Petrom propune distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acțiune, care conduce la o
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat
Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru România după incursiunea unei drone ruseşti
Ministerul Afacerilor Externe al Franţei şi-a exprimat marţi susţinerea pentru România după ce o dronă rusească a încălcat
Thyssenkrupp are un cumpărător din India pentru divizia sa de oţel
Grupul industrial german Thyssenkrupp AG a anunţat marţi că firma indiană Jindal Steel International vrea să cumpere divizia
Procurorul general: România – ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024
Procurorul general Alex Florența a explicat, marți, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de mercenari din gruparea lui Potra (oficial)
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează; von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi "lentoarea" cu
Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului […] The post Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului appeared first on Financial Intelligence.
Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) Financial Intelligence
Mercenarul Horațiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea și finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, […] The post Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) appeared first on Financial Intelligence.
Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă Financial Intelligence
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că nu îşi propune să […] The post Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă appeared first on Financial Intelligence.
Adrian Nica, despre maşina lui Mihai Weber: ANAF va verifica acest caz Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica cazul deputatului PSD Mihai Weber care, potrivit presei, şi-ar fi […] The post Adrian Nica, despre maşina lui Mihai Weber: ANAF va verifica acest caz appeared first on Financial Intelligence.
Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că, în scurt timp, vor fi demarate teste de integritate […] The post Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează appeared first on Financial Intelligence.
ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență Financial Intelligence
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a făcut un pas decisiv într-o operațiune de amploare pe piața […] The post ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență appeared first on Financial Intelligence.
Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) Financial Intelligence
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, informează Reuters […] The post Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi Financial Intelligence
Proiectul legii pensiilor private respectă toate principiile şi bunele practici internaţionale şi acest sistem al pensiilor private şi-a […] The post Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi appeared first on Financial Intelligence.
Rusia speră la noi discuţii cu SUA în această toamnă Financial Intelligence
Rusia speră că o nouă rundă de discuţii poate fi programată cu reprezentanţi ai SUA în această toamnă […] The post Rusia speră la noi discuţii cu SUA în această toamnă appeared first on Financial Intelligence.
ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 Financial Intelligence
Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în […] The post ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 appeared first on Financial Intelligence.
ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? Financial Intelligence
Pe piețele globale se observă o reducere evidentă a prețurilor petrolului, înregistrând scăderi de jumătate de punct procentual […] The post ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? appeared first on Financial Intelligence.
Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare Financial Intelligence
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa […] The post Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare appeared first on Financial Intelligence.
Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării Financial Intelligence
CR: “O decizie de revocare a tuturor membrilor CR ar bloca buna funcționare a Fondului, lăsând FP fără […] The post Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării appeared first on Financial Intelligence.
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră […] The post Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio appeared first on Financial Intelligence.
