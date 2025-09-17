Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit
Financial Intelligence, 17 septembrie 2025 15:50
Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală […] The post Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
16:10
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor # Financial Intelligence
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, afirmă că, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de […] The post Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
15:50
Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală […] The post Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale de bunuri şi servicii, conform unui raport […] The post Inteligenţa artificială ar urma să majoreze comerţul global cu 37% (OMC) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:20
Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER # Financial Intelligence
Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER – Agenția Uniunii […] The post Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026 # Financial Intelligence
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste […] The post Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
15:10
Preşedintele bulgar îndeamnă la o cooperare amplă în domeniul apărării la nivel european # Financial Intelligence
Preşedintele bulgar, Rumen Radev, a afirmat miercuri că Europa ar trebui să depăşească fragmentarea profundă a sectorului apărării, […] The post Preşedintele bulgar îndeamnă la o cooperare amplă în domeniul apărării la nivel european appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Lazea (BNR): Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026,cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal # Financial Intelligence
Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă, pe ansamblu, până în decembrie anul […] The post Lazea (BNR): Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026,cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:00
China le-a spus companiilor sale de tehnologie să nu mai cumpere cumpere cipuri AI de la Nvidia # Financial Intelligence
Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească […] The post China le-a spus companiilor sale de tehnologie să nu mai cumpere cumpere cipuri AI de la Nvidia appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Ucraina: Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Putin “testează limitele” # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Europa să nu permită Rusiei să stabilească termenii unui acord de […] The post Ucraina: Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Putin “testează limitele” appeared first on Financial Intelligence.
14:00
SUA: Trump critică din nou magistraţii din procesele sale, după asasinarea activistului Charlie Kirk # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou miercuri pe magistraţii care l-au urmărit penal şi judecat în […] The post SUA: Trump critică din nou magistraţii din procesele sale, după asasinarea activistului Charlie Kirk appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Iulia Navalnaia afirmă că testele efectuate în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit # Financial Intelligence
Iulia Navalnaia, soţia liderului opoziţiei ruse decedat Aleksei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate […] The post Iulia Navalnaia afirmă că testele efectuate în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Peskov: Declaraţia procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale nu corespunde realităţii # Financial Intelligence
Declaraţia procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la intervenţia Rusiei în alegerile prezidenţiale din România nu corespunde […] The post Peskov: Declaraţia procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale nu corespunde realităţii appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Ucraina: Zelenski susţine că Rusia pregăteşte două ofensive majore, după ce precedentele trei au eşuat # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Kievul a oprit trei campanii ofensive ruseşti, dar Moscova plănuieşte încă două, […] The post Ucraina: Zelenski susţine că Rusia pregăteşte două ofensive majore, după ce precedentele trei au eşuat appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este […] The post Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Lagarde: Instituţiile financiare nebancare sunt echivalente cu 400% din PIB-ul zonei euro # Financial Intelligence
Fondurile de investiţii, companiile de asigurări, fondurile pieţei monetare şi vehiculele de securitizare au crescut de la aproximativ […] The post Lagarde: Instituţiile financiare nebancare sunt echivalente cu 400% din PIB-ul zonei euro appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, propune o reducere cu 15% a bugetului pentru 2026 # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a propus ţărilor membre să taie cu aproximativ 15% bugetul ordinar pe […] The post Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, propune o reducere cu 15% a bugetului pentru 2026 appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din oraşul Gaza şi deschide o a doua rută de evacuare a populaţiei # Financial Intelligence
Ministerul Sănătăţii din Gaza a denunţat miercuri bombardamentul armatei israeliene din noaptea de marţi spre miercuri asupra spitalului […] The post Israelul a bombardat singurul spital pediatric din oraşul Gaza şi deschide o a doua rută de evacuare a populaţiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
11:40
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că “interferenţa rusă” în alegerile prezidenţiale din România este […] The post Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Isărescu: BNR favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare # Financial Intelligence
Banca Naţională a României favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare, în contextul administrării […] The post Isărescu: BNR favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:10
FORUMUL PIEȚEI DE CAPITAL – 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București, 17 septembrie 2025 (LIVE) # Financial Intelligence
The post FORUMUL PIEȚEI DE CAPITAL – 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București, 17 septembrie 2025 (LIVE) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema ”30 DE ANI DE LA REDESCHIDEREA BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI” # Financial Intelligence
Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema ”30 DE ANI DE […] The post Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema ”30 DE ANI DE LA REDESCHIDEREA BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
08:10
ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu foloseşte demisia ca pe o formă de presiune în coaliţie […] The post Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă # Financial Intelligence
Combaterea evaziunii fiscale este o direcţie importantă, a afirmat marţi seara premierul Ilie Bolojan, care a susţinut că […] The post Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu […] The post Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, […] The post Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Şeful ONU denunţă acţiunile ‘îngrozitoare’ din Gaza şi afirmă că războiul e intolerabil moral, politic şi juridic # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat marţi că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâşia […] The post Şeful ONU denunţă acţiunile ‘îngrozitoare’ din Gaza şi afirmă că războiul e intolerabil moral, politic şi juridic appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Ilie Bolojan: România nu poate încheia acest an cu un deficit bugetar sub 8% # Financial Intelligence
România nu poate încheia acest an cu un deficit sub 8%, deficitul actual este mai mare decât cel […] The post Ilie Bolojan: România nu poate încheia acest an cu un deficit bugetar sub 8% appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spaţii de reducere a cheltuielilorc # Financial Intelligence
Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de […] The post Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spaţii de reducere a cheltuielilorc appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:40
OMV Petrom propune distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei # Financial Intelligence
OMV Petrom propune distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acțiune, care conduce la o […] The post OMV Petrom propune distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver # Financial Intelligence
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat […] The post Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru România după incursiunea unei drone ruseşti # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe al Franţei şi-a exprimat marţi susţinerea pentru România după ce o dronă rusească a încălcat […] The post Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru România după incursiunea unei drone ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Grupul industrial german Thyssenkrupp AG a anunţat marţi că firma indiană Jindal Steel International vrea să cumpere divizia […] The post Thyssenkrupp are un cumpărător din India pentru divizia sa de oţel appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Procurorul general: România – ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024 # Financial Intelligence
Procurorul general Alex Florența a explicat, marți, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de […] The post Procurorul general: România – ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024 appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de mercenari din gruparea lui Potra (oficial) # Financial Intelligence
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la […] The post Călin Georgescu, trimis în judecată alături de mercenari din gruparea lui Potra (oficial) appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează; von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii # Financial Intelligence
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi “lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi […] The post Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează; von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului # Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului […] The post Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) # Financial Intelligence
Mercenarul Horațiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea și finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, […] The post Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că nu îşi propune să […] The post Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica cazul deputatului PSD Mihai Weber care, potrivit presei, şi-ar fi […] The post Adrian Nica, despre maşina lui Mihai Weber: ANAF va verifica acest caz appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează # Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că, în scurt timp, vor fi demarate teste de integritate […] The post Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează appeared first on Financial Intelligence.
16:20
ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență # Financial Intelligence
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a făcut un pas decisiv într-o operațiune de amploare pe piața […] The post ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) # Financial Intelligence
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, informează Reuters […] The post Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi # Financial Intelligence
Proiectul legii pensiilor private respectă toate principiile şi bunele practici internaţionale şi acest sistem al pensiilor private şi-a […] The post Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
13:00
Rusia speră că o nouă rundă de discuţii poate fi programată cu reprezentanţi ai SUA în această toamnă […] The post Rusia speră la noi discuţii cu SUA în această toamnă appeared first on Financial Intelligence.
11:20
ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 # Financial Intelligence
Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în […] The post ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 appeared first on Financial Intelligence.
11:00
ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? # Financial Intelligence
Pe piețele globale se observă o reducere evidentă a prețurilor petrolului, înregistrând scăderi de jumătate de punct procentual […] The post ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare # Financial Intelligence
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa […] The post Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării # Financial Intelligence
CR: “O decizie de revocare a tuturor membrilor CR ar bloca buna funcționare a Fondului, lăsând FP fără […] The post Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră […] The post Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.