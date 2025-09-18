Termenul de înscriere în REGES-ONLINE a fost prelungit până la finalul anului
Financial Intelligence, 18 septembrie 2025 13:20
Guvernul a aprobat joi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la data […] The post Termenul de înscriere în REGES-ONLINE a fost prelungit până la finalul anului appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
13:20
13:10
Forumul Economic România Republica Moldova F.E.R.M.-Dialog pentru un parteneriat durabil # Financial Intelligence
Prima ediție a Forumului Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M.), organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri […] The post Forumul Economic România Republica Moldova F.E.R.M.-Dialog pentru un parteneriat durabil appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Gabriela Horga: Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI – eforturile trebuie concentrate pe creșterea lichidității, pe atragerea de noi investitori și pe diversificarea ofertei de produse # Financial Intelligence
Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI, ceea ce […] The post Gabriela Horga: Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI – eforturile trebuie concentrate pe creșterea lichidității, pe atragerea de noi investitori și pe diversificarea ofertei de produse appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
13:00
DocProcess se alătură AGENA3000, odată cu finalizarea exit-ului de către Morphosis Capital și fondatori # Financial Intelligence
DocProcess, companie românească de tehnologie specializată în automatizarea proceselor de business, fondată de antreprenorii Daniela și Liviu Apolozan, […] The post DocProcess se alătură AGENA3000, odată cu finalizarea exit-ului de către Morphosis Capital și fondatori appeared first on Financial Intelligence.
12:50
BITUROM, parte a GRAMPET Group, operează cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier, complet autorizată la Onești # Financial Intelligence
BITUROM, companie românească membră a GRAMPET Group, a obținut autorizarea terminalului de topire și stocare a bitumului de […] The post BITUROM, parte a GRAMPET Group, operează cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier, complet autorizată la Onești appeared first on Financial Intelligence.
12:50
One United Properties semnează un memorandum de înțelegere cu Ennismore pentru a aduce la București brandul de lifestyle recunoscut la nivel mondial, The Hoxton # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță semnarea unui memorandum de înțelegere (MOU) cu Ennismore, compania cea mai dinamică din domeniul […] The post One United Properties semnează un memorandum de înțelegere cu Ennismore pentru a aduce la București brandul de lifestyle recunoscut la nivel mondial, The Hoxton appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
12:30
Percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă # Financial Intelligence
Procurorii anticorupţie fac, joi, percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de […] The post Percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Nazare: Mai avem în plan o emisiune de obligaţiuni Samurai care să finanţeze această zonă a economiei verzi # Financial Intelligence
România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligaţiuni verzi, alocate pe o zonă […] The post Nazare: Mai avem în plan o emisiune de obligaţiuni Samurai care să finanţeze această zonă a economiei verzi appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Companiile ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor (consultanţi fiscali) # Financial Intelligence
Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către […] The post Companiile ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor (consultanţi fiscali) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
09:50
Titlurile de stat Fidelis emise în septembrie au debutat la tranzacționare; Ministerul Finanțelor a atras aproape 2,2 miliarde lei, de la investitorii de la BVB # Financial Intelligence
Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 5 – 12 septembrie, prin […] The post Titlurile de stat Fidelis emise în septembrie au debutat la tranzacționare; Ministerul Finanțelor a atras aproape 2,2 miliarde lei, de la investitorii de la BVB appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:20
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în al doilea trimestru al anului curent […] The post Puterea de cumpărare a pensiilor, majorată cu 15% în T2 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Manualul OpenAI, decodat: o analiză pragmatică a strategiei AI pentru lideri (Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Când creatorul celei mai disruptive tehnologii a deceniului publică un manual de utilizare, liderii de afaceri […] The post Manualul OpenAI, decodat: o analiză pragmatică a strategiei AI pentru lideri (Echipa Invergent) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Acum 8 ore
07:00
Ministrul Energiei negociază cu Comisia Europeană păstrarea centralelor pe cărbune active în sistemul energetic din România # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că a purtat ‘negocieri intense’ la Comisia Europeană pentru a obține […] The post Ministrul Energiei negociază cu Comisia Europeană păstrarea centralelor pe cărbune active în sistemul energetic din România appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Regnier (Comisia Europeană):Ţările din mecanismul de apărare SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă # Financial Intelligence
Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre şi toate ţările […] The post Regnier (Comisia Europeană):Ţările din mecanismul de apărare SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan # Financial Intelligence
Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică […] The post Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Procuratura Republicii Moldova: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autorităţile elene # Financial Intelligence
Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat […] The post Procuratura Republicii Moldova: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autorităţile elene appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:20
Rezerva Federală aprobă o reducere cu un sfert de punct procentual a ratei dobânzii și prevede încă două scăderi în acest an # Financial Intelligence
Rezerva Federală a aprobat miercuri o reducere mult așteptată a ratei dobânzii și a semnalat că alte două […] The post Rezerva Federală aprobă o reducere cu un sfert de punct procentual a ratei dobânzii și prevede încă două scăderi în acest an appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a deschis Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intellicence: “Bursa din București a renăscut ca o direcție de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României încă din 1991” # Financial Intelligence
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a deschis cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL cu tema ”30 […] The post Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a deschis Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intellicence: “Bursa din București a renăscut ca o direcție de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României încă din 1991” appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Solar Open Day a adus publicul mai aproape de un nou parc fotovoltaic. Pe 17 septembrie, Asociația Industriei […] The post Solar Open Day – Energie solară, dublu impact pentru comunități appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Creștere de 18% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață # Financial Intelligence
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață au înregistrat în primul semestru al anului 2025 o creștere de […] The post Creștere de 18% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Radu Hanga: Cea mai mare avere a Bursei o reprezintă cei 262.000 de investitori # Financial Intelligence
Cea mai mare avere a Bursei o reprezintă cei 262.000 de investitori, de peste cinci ori mai mult […] The post Radu Hanga: Cea mai mare avere a Bursei o reprezintă cei 262.000 de investitori appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Ediția FIDELIS desfãșuratã în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un numãr semnificativ de investitori, fiind […] The post Fidelis VIII: Investiții de peste 2,15 miliarde de lei appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Alexandru Nazare: România are toate ingredientele să depăşească contextul fiscal-bugetar actual până la sfârşitul lui 2026 # Financial Intelligence
România are toate ingredientele pentru a depăşi, până la sfârşitul anului 2026, contextul fiscal-bugetar pe care îl parcurge […] The post Alexandru Nazare: România are toate ingredientele să depăşească contextul fiscal-bugetar actual până la sfârşitul lui 2026 appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Chiriţoiu: Suprareglementarea este o problemă mare în România; facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE # Financial Intelligence
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem […] The post Chiriţoiu: Suprareglementarea este o problemă mare în România; facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor # Financial Intelligence
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, afirmă că, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de […] The post Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală […] The post Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale de bunuri şi servicii, conform unui raport […] The post Inteligenţa artificială ar urma să majoreze comerţul global cu 37% (OMC) appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER # Financial Intelligence
Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER – Agenția Uniunii […] The post Președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales astăzi Vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026 # Financial Intelligence
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste […] The post Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Preşedintele bulgar îndeamnă la o cooperare amplă în domeniul apărării la nivel european # Financial Intelligence
Preşedintele bulgar, Rumen Radev, a afirmat miercuri că Europa ar trebui să depăşească fragmentarea profundă a sectorului apărării, […] The post Preşedintele bulgar îndeamnă la o cooperare amplă în domeniul apărării la nivel european appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Lazea (BNR): Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026,cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal # Financial Intelligence
Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă, pe ansamblu, până în decembrie anul […] The post Lazea (BNR): Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026,cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal appeared first on Financial Intelligence.
14:00
China le-a spus companiilor sale de tehnologie să nu mai cumpere cumpere cipuri AI de la Nvidia # Financial Intelligence
Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească […] The post China le-a spus companiilor sale de tehnologie să nu mai cumpere cumpere cipuri AI de la Nvidia appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Ucraina: Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Putin “testează limitele” # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Europa să nu permită Rusiei să stabilească termenii unui acord de […] The post Ucraina: Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Putin “testează limitele” appeared first on Financial Intelligence.
14:00
SUA: Trump critică din nou magistraţii din procesele sale, după asasinarea activistului Charlie Kirk # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou miercuri pe magistraţii care l-au urmărit penal şi judecat în […] The post SUA: Trump critică din nou magistraţii din procesele sale, după asasinarea activistului Charlie Kirk appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Iulia Navalnaia afirmă că testele efectuate în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit # Financial Intelligence
Iulia Navalnaia, soţia liderului opoziţiei ruse decedat Aleksei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate […] The post Iulia Navalnaia afirmă că testele efectuate în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
13:30
Peskov: Declaraţia procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale nu corespunde realităţii # Financial Intelligence
Declaraţia procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la intervenţia Rusiei în alegerile prezidenţiale din România nu corespunde […] The post Peskov: Declaraţia procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale nu corespunde realităţii appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Ucraina: Zelenski susţine că Rusia pregăteşte două ofensive majore, după ce precedentele trei au eşuat # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Kievul a oprit trei campanii ofensive ruseşti, dar Moscova plănuieşte încă două, […] The post Ucraina: Zelenski susţine că Rusia pregăteşte două ofensive majore, după ce precedentele trei au eşuat appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este […] The post Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Lagarde: Instituţiile financiare nebancare sunt echivalente cu 400% din PIB-ul zonei euro # Financial Intelligence
Fondurile de investiţii, companiile de asigurări, fondurile pieţei monetare şi vehiculele de securitizare au crescut de la aproximativ […] The post Lagarde: Instituţiile financiare nebancare sunt echivalente cu 400% din PIB-ul zonei euro appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, propune o reducere cu 15% a bugetului pentru 2026 # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a propus ţărilor membre să taie cu aproximativ 15% bugetul ordinar pe […] The post Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, propune o reducere cu 15% a bugetului pentru 2026 appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din oraşul Gaza şi deschide o a doua rută de evacuare a populaţiei # Financial Intelligence
Ministerul Sănătăţii din Gaza a denunţat miercuri bombardamentul armatei israeliene din noaptea de marţi spre miercuri asupra spitalului […] The post Israelul a bombardat singurul spital pediatric din oraşul Gaza şi deschide o a doua rută de evacuare a populaţiei appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că “interferenţa rusă” în alegerile prezidenţiale din România este […] The post Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Isărescu: BNR favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare # Financial Intelligence
Banca Naţională a României favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare, în contextul administrării […] The post Isărescu: BNR favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare appeared first on Financial Intelligence.
10:10
FORUMUL PIEȚEI DE CAPITAL – 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București, 17 septembrie 2025 (LIVE) # Financial Intelligence
The post FORUMUL PIEȚEI DE CAPITAL – 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București, 17 septembrie 2025 (LIVE) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema ”30 DE ANI DE LA REDESCHIDEREA BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI” # Financial Intelligence
Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema ”30 DE ANI DE […] The post Financial Intelligence organizează cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL, cu tema ”30 DE ANI DE LA REDESCHIDEREA BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI” appeared first on Financial Intelligence.
08:10
06:20
Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu foloseşte demisia ca pe o formă de presiune în coaliţie […] The post Bolojan: Nu folosesc demisia ca pe o formă de presiune; e o dovadă de responsabilitate să insişti să faci lucrurile aşa cum trebuie appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă # Financial Intelligence
Combaterea evaziunii fiscale este o direcţie importantă, a afirmat marţi seara premierul Ilie Bolojan, care a susţinut că […] The post Ilie Bolojan: Combaterea evaziunii fiscale – o direcţie importantă; la ANAF e o nouă conducere, de mâine va fi şi la Vamă appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu […] The post Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate şi a deficitului bugetar appeared first on Financial Intelligence.
