Blănuță își taie singur craca

Cotidianul de Hunedoara, 18 septembrie 2025 13:20

Vladislav Bănuță nu doar că nu reușește să intre în grațiile fanilor Dinamo Kiev ba chiar parcă luptă pentru contrariul. [...] The post Blănuță își taie singur craca appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
13:40
Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit Cotidianul de Hunedoara
Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit. Pare stupid, dar se întâmplă așa ceva în România.  [...] The post Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
13:30
Dogioiu: Nu intenționez să-mi cer iertare Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declaraţiile privind [...] The post Dogioiu: Nu intenționez să-mi cer iertare appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Demisie șoc la Kremlin Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de presă a refuzat să spună dacă președintele semnase deja decretul de demitere a lui (...) [...] The post Demisie șoc la Kremlin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:20
Acum 2 ore
12:40
Anunț important pentru cei interesați de Programul Rabla Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui comunicat al Administrației, suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care... [...] The post Anunț important pentru cei interesați de Programul Rabla appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Gruia Stoica a început producția de bitum la fosta rafinărie RAFO Onești Cotidianul de Hunedoara
BITUROM, companie membră a Grupului GRAMPET, controlat de afaceristul Gruia Stoica, a anunțat (...) [...] The post Gruia Stoica a început producția de bitum la fosta rafinărie RAFO Onești appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Arbitrul Marian Barbu, salvat de Hațegan Cotidianul de Hunedoara
La Praga, debutul lui Marian Barbu se putea lăsa cu mari probleme, dar a avut un adevărat înger păzitor în persoana [...] The post Arbitrul Marian Barbu, salvat de Hațegan appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Stocurile de gaze, țintă atinsă anticipat Cotidianul de Hunedoara
Capacitatea totală de stocare a României este de 3,2 miliarde mc. [...] The post Stocurile de gaze, țintă atinsă anticipat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:40
Șef de poliție, prins cu 109 km/h în oraș Cotidianul de Hunedoara
Șeful IPJ ar fi fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h. Polițistul ar fi incercat să facă presiuni [...] The post Șef de poliție, prins cu 109 km/h în oraș appeared first on Cotidianul RO.
11:40
De ce TopBet România devine platforma preferată a pariorilor români Cotidianul de Hunedoara
Interesul pentru platformele de pariuri online a crescut considerabil în ultimii ani, iar TopBet România se numără [...] The post De ce TopBet România devine platforma preferată a pariorilor români appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Lătrăul de serviciu al PSD îl atacă iar pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
”Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnificativ asupra... [...] The post Lătrăul de serviciu al PSD îl atacă iar pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Primărița a dat banii orașului pe Dior și Burberry Cotidianul de Hunedoara
Primărița a fost luată la bani mărunți de presă după ce s-a aflat că a plătit aproape 210 000 de euro pe haine și călătorii. [...] The post Primărița a dat banii orașului pe Dior și Burberry appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Inițiativă POT comparată cu un decret al lui Ceaușescu Cotidianul de Hunedoara
Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiţii nesigure. [...] The post Inițiativă POT comparată cu un decret al lui Ceaușescu appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” Cotidianul de Hunedoara
Finala de la Wimbledon din 1980, „cel mai satisfăcător meci pe care l-am jucat” [...] The post Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile Cotidianul de Hunedoara
Proiectul cu o finanțare europeană de 6 mld€ prevede extinderea ariilor protejate cu 30%, dar primarii din zonele afectate se plâng că oamenii vor avea de suferit. [...] The post Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Cazul Buzău. Ce economie s-ar face prin concedierea a 187 de polițiști locali Cotidianul de Hunedoara
Potrivit edilului, în contextul situației financiare prin care trece România, există o nevoie de reformă care ar putea include și disponibilizări. [...] The post Cazul Buzău. Ce economie s-ar face prin concedierea a 187 de polițiști locali appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Percheziții DNA la Compania Apa Brașov Cotidianul de Hunedoara
DNA efectuează percheziții la sediile Companiei Apa Brașov într-un dosar în care ar fi vizați directorul general al Companiei și vicepreședintele CJ [...] The post Percheziții DNA la Compania Apa Brașov appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:40
Trump, dat pe spate de primirea regală Cotidianul de Hunedoara
Niciun detaliu nu a fost prea mic. Chiar și coniacul de după cină fusese ales din 1912, anul nașterii mamei domnului Trump. [...] The post Trump, dat pe spate de primirea regală appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Brigitte Macron va dovedi că e femeie Cotidianul de Hunedoara
Emmanuel și Brigitte Macron intenționează să prezinte unui tribunal american dovezi științifice pentru a demonstra că este femeie. [...] The post Brigitte Macron va dovedi că e femeie appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Un nou serial turcesc va fi difuzat în România Cotidianul de Hunedoara
Aparent, duce o viaţă împlinită. Lucrează ca arhitect al unui lanţ hotelier de lux din Istanbul şi... [...] The post Un nou serial turcesc va fi difuzat în România appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Mare brânză Cotidianul de Hunedoara
Mare brânză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Mare brânză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Mare brânză appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Scrisoare atipică adresată Parlamentului European Cotidianul de Hunedoara
Asociația #HaiCăSePoate a adresat o scrisoare deschisă membrilor Parlamentului European în care (...) [...] The post Scrisoare atipică adresată Parlamentului European appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Șoc în presa americană. Trump jubilează: ”Doi ratați total” Cotidianul de Hunedoara
Decizia uimitoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul din administrația Trump responsabil de licențierea posturilor locale ale... [...] The post Șoc în presa americană. Trump jubilează: ”Doi ratați total” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:30
Formă fără fond în dosarul lui Călin Georgescu Cotidianul de Hunedoara
Specialiști și jurnaliști atrag atenția asupra riscului de abuz și asupra posibilului caracter politic al dosarului, ceea ce ridică... [...] The post Formă fără fond în dosarul lui Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cine este noul proprietar al blocului Scala din București Cotidianul de Hunedoara
Misterul legat de cumpărătorul apartamentelor și spațiului comercial din blocul Scala, imobil emblematic al Bulevardului Magheru, a fost lămurit. [...] The post Cine este noul proprietar al blocului Scala din București appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal Cotidianul de Hunedoara
„Este important să ştiţi că aceste familii care sunt în doliu în acest moment sunt foarte mândre de cei... [...] The post Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Mișcarea Antifa, desemnată drept organizație teroristă Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri clasificarea mișcării ”Antifa”... [...] The post Mișcarea Antifa, desemnată drept organizație teroristă appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Un avocat detonează noua afacere politică. Cine din Guvern va fi cercetat? Cotidianul de Hunedoara
”Dreptul cetățenilor de a alege, dar și legea însăși, care e foarte clară și imperativă, nu pot fi... [...] The post Un avocat detonează noua afacere politică. Cine din Guvern va fi cercetat? appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Anularea alegerilor se mai joacă Cotidianul de Hunedoara
Întrebarea este simplă. Are o legătura ancheta americană privitoare la anularea alegerilor din România cu trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și cu show-ul lui Alex Florența? [...] The post Anularea alegerilor se mai joacă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:50
UE avertizează India privind achizițiile sale de petrol rusesc Cotidianul de Hunedoara
Achizițiile Indiei de petrol rusesc și participarea sa la un exercițiu militar [...] The post UE avertizează India privind achizițiile sale de petrol rusesc appeared first on Cotidianul RO.
23:40
Negocieri cu CE pentru păstrarea centralelor pe cărbune Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri [...] The post Negocieri cu CE pentru păstrarea centralelor pe cărbune appeared first on Cotidianul RO.
23:10
România, o nouă misiune umanitară în Gaza Cotidianul de Hunedoara
O aeronavă a Forțelor Aeriene Române va ateriza miercuri [...] The post România, o nouă misiune umanitară în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Rezerva Federală a SUA reduce dobânda Cotidianul de Hunedoara
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea [...] The post Rezerva Federală a SUA reduce dobânda appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Trump și cuplul regal britanic, schimb de cadouri alese Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și soția sa, [...] The post Trump și cuplul regal britanic, schimb de cadouri alese appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Premierul nu a mai ajuns la întâlnirea cu primarii Cotidianul de Hunedoara
La discuția despre proiectul privind reforma administrației locale au [...] The post Premierul nu a mai ajuns la întâlnirea cu primarii appeared first on Cotidianul RO.
20:40
MICA SĂPTĂMÂNĂ DE MUZICĂ VECHE la Sighișoara Cotidianul de Hunedoara
Proiectul este menit să prezinte tinerilor și nu numai lor, muzica veche și istoria europeană ilustrată de aceasta. De aceea, „în asaltul gălăgios și bulversant al timpului contemporan [...] The post MICA SĂPTĂMÂNĂ DE MUZICĂ VECHE la Sighișoara appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Luat la întrebări, Ciprian Ciucu a părăsit conferința de presă Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primarul [...] The post Luat la întrebări, Ciprian Ciucu a părăsit conferința de presă appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ministrul Barbu explică de unde vine deficitul. Mănâncă avocado, în loc de roșii Cotidianul de Hunedoara
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, [...] The post Ministrul Barbu explică de unde vine deficitul. Mănâncă avocado, în loc de roșii appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Putin și Modi ignoră Washingtonul Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra [...] The post Putin și Modi ignoră Washingtonul appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Camera Deputaților, asaltată de petiții Cotidianul de Hunedoara
A crescut numărul de petiții din Camera [...] The post Camera Deputaților, asaltată de petiții appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„ Cotidianul de Hunedoara
PNL își reconfirmă poziția de a sprijini reformele inițiate [...] The post Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„ appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Melania i-a dezamăgit pe britanici Cotidianul de Hunedoara
În cadrul Familiei Regale, toată lumea este așteptată să facă o plecăciune sau o reverență în fața Regelui și Reginei sau a oricărei persoane cu un rang mai înalt. [...] The post Melania i-a dezamăgit pe britanici appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Zilele Bucureștiului 2025 animă Capitala și îi provoacă pe vizitatori Cotidianul de Hunedoara
Concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film [...] The post Zilele Bucureștiului 2025 animă Capitala și îi provoacă pe vizitatori appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Incendiu în curtea bisericii. Copiii au scăpat cu fuga Cotidianul de Hunedoara
Pompierii au lichidat, miercuri după-amiaza, un incendiu [...] The post Incendiu în curtea bisericii. Copiii au scăpat cu fuga appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Comandament aliat pe teritoriul României Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: Propun Parlamentului României aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO [...] The post Comandament aliat pe teritoriul României appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Facem lucrurile mai complicate decât cere UE Cotidianul de Hunedoara
Suntem mai catolici decât Papa, spune preşedintele Consiliului Concurenţei, [...] The post Facem lucrurile mai complicate decât cere UE appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Inteligența artificială ar urma să majoreze comerțul global Cotidianul de Hunedoara
Inteligența artificială (AI) are potențialul de a majora semnificativ [...] The post Inteligența artificială ar urma să majoreze comerțul global appeared first on Cotidianul RO.
16:50
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituţionalitate formulată de Președintele României [...] The post CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Educatoarea din Timiș, arestată preventiv Cotidianul de Hunedoara
Educatoarea centrului pentru copii din Timişoara unde [...] The post Educatoarea din Timiș, arestată preventiv appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ministrul Justiției și procurorul general, informații diferite Cotidianul de Hunedoara
Conduc două dintre cele mai importante foruri din justiție, dar pare că sunt în tabere diferite. Ministrul Justiției și procurorul general [...] The post Ministrul Justiției și procurorul general, informații diferite appeared first on Cotidianul RO.
