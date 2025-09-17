Avertisment din Superliga pentru Cristi Chivu: „Nu avea voie să facă asta”

14:40

Dacia a anunțat lansarea în România a modelului utilitar Duster Pick-Up, care are dublă cabină, cu capacitate de patru locuri, o versiune adaptată pentru utilizare mixtă, atât pentru persoane, cât și pentru transportul de marfă. Comenzile pot fi plasate începând cu 17 septembrie, modelul urmând a fi disponibil în trei variante de echipare și două versiuni de motorizare.Dacia Duster Pick-Up poate fi comandată în România la un preț de pornire de 25.983 euro, fără TVA. ...