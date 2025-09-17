Avertisment din Superliga pentru Cristi Chivu: „Nu avea voie să facă asta”
Gazeta Sporturilor, 17 septembrie 2025 20:20
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, i-a transmis un avertisment lui Cristi Chivu (44) înaintea meciului Ajax - Inter, din prima etapa a Ligii Campionilor. După ce Inter a suferit două eșecuri la rând, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, Sorin Cârțu a spus că italienii ar digera foarte greu o nouă înfrângere și i-a transmis lui Cristi Chivu un singur mesaj: să nu piardă la Amsterdam. ...
• • •
Acum 10 minute
20:40
Sorin Cârțu a analizat o adversară la titlu a Universității Craiova: „Îmi place de ei, sunt o echipă greu de combătut” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a analizat Rapidul condus de Costel Gâlcă, ocupanta locului secund în acest moment în Superliga. Președintele Universității Craiova a numit Rapidul o „echipă greu de combătut” și a vorbit de Costel Gâlcă, fostul antrenor din Bănie. Sorin Cârțu, cuvinte de laudă despre Rapid: „Îmi place cum e anul ăsta, mai ales că e condusă de fostul nostru antrenor. ...
Acum 30 minute
20:30
PAOK, umilită în Grecia! Răzvan Lucescu, la pământ: „Rușine! Îmi asum responsabilitatea” # Gazeta Sporturilor
PAOK, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Levadiakos, scor 1-4, în prima etapă din Cupa Greciei. La final, tehnicianul a fost extrem de supărat și și-a asumat responsabilitatea pentru eșec.PAOK pornea cu prima șansă înaintea duelului cu Levadiakos, formație care a evoluat în play-out și a terminat pe locul 9. ...
20:20
Prima etapă din Liga Campionilor continuă miercuri seară cu alte 6 meciuri. Olympiakos - Pafos și Slavia Praga - Bodo/Glimt, partide arbitrate de români, au început la 19:45. Alte patru meciuri sunt programate de la 22:00Vlad Dragomir este titular pentru Pafos în duelul cu Olympiakos, partidă arbitrată de românul Istvan Kovacs. Slavia Praga - Bodo/Glimt va avea la centru tot un arbitru român: Marian Barbu, delegat în premieră în Liga Campionilor. ...
20:20
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, i-a transmis un avertisment lui Cristi Chivu (44) înaintea meciului Ajax - Inter, din prima etapa a Ligii Campionilor. După ce Inter a suferit două eșecuri la rând, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, Sorin Cârțu a spus că italienii ar digera foarte greu o nouă înfrângere și i-a transmis lui Cristi Chivu un singur mesaj: să nu piardă la Amsterdam. ...
Acum o oră
20:10
Prima etapă din Liga Campionilor continuă miercuri seară cu alte 6 meciuri. Olympiakos - Pafos și Slavia Praga - Bodo/Glimt, partide arbitrate de români, au început la 19:45. Alte patru meciuri sunt programate de la 22:00Vlad Dragomir este titular pentru Pafos în duelul cu Olympiakos, partidă arbitrată de românul Istvan Kovacs. Slavia Praga - Bodo/Glimt va avea la centru tot un arbitru român: Marian Barbu, delegat în premieră în Liga Campionilor. ...
20:10
E seară de Liga Campionilor în studioul GSP Live Special » Mihai Mironică, Alin Buzărin și Gabriel Glăvan analizează meciurile din prima etapă # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine miercuri, 17 septembrie, ora 21:30, cu prilejul meciurilor din prima etapă a grupei Ligii Campionilor cu începere la ora 22:00.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe jurnalistul Alin Buzărin și pe Gabriel Glăvan, directorul departamentului de scouting de la Phoenix Rising Football Club. ...
20:00
Prima etapă din Liga Campionilor continuă miercuri seară cu alte 6 meciuri. Olympiakos - Pafos și Slavia Praga - Bodo/Glimt, partide arbitrate de români, au început la 19:45. Alte patru meciuri sunt programate de la 22:00Vlad Dragomir este titular pentru Pafos în duelul cu Olympiakos, partidă arbitrată de românul Istvan Kovacs. Slavia Praga - Bodo/Glimt va avea la centru tot un arbitru român: Marian Barbu, delegat în premieră în Liga Campionilor. ...
20:00
Panică la meciul lui Blănuță la Dinamo Kiev! Au sunat sirenele la primul meci ca titular # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost titularizat în premieră la Dinamo Kiev de antrenorul Oleksandr Shovkovskyi. S-a întâmplat în această după-amiază, la meciul din deplasare cu Oleksandriya, în șaisprezecimile Cupei Ucrainei. Startul partidei a fost amânat din cauza unei alerte aeriene. ...
19:50
Prima etapă din Liga Campionilor continuă miercuri seară cu alte 6 meciuri. Olympiakos - Pafos și Slavia Praga - Bodo/Glimt, partide arbitrate de români, au început la 19:45. Alte patru meciuri sunt programate de la 22:00Vlad Dragomir este titular pentru Pafos în duelul cu Olympiakos, partidă arbitrată de românul Istvan Kovacs. Slavia Praga - Bodo/Glimt va avea la centru tot un arbitru român: Marian Barbu, delegat în premieră în Liga Campionilor. ...
19:50
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dat ultimele informații despre situația medicală a lui Andrei Borza (19 ani). Andrei Borza a fost accidentat la echipa națională de unul dintre fizeoterapeuți. Victor Angelescu a spus că recuperarea merge bine, iar giuleștenii trag speranțe că apărătorul ar putea reveni mai repede pe gazon. ...
Acum 2 ore
19:40
Astăzi în Liga Campionilor: Vlad Dragomir este titular, doi „centrali” români la primele dueluri # Gazeta Sporturilor
Prima etapă din Liga Campionilor continuă miercuri seară cu alte 6 meciuri. Cristi Chivu se deplasează cu Inter pe terenul fostei sale echipe, Ajax Amsterdam, iar Bayern găzduiește pe „Allianz Arena” meciul cu Chelsea.Vlad Dragomir este titular pentru Pafos în duelul cu Olympiakos, partidă arbitrată de românul Istvan Kovacs. ...
19:20
Dezvăluiri din Formula 1: șeful de la Alpine a confirmat discuțiile cu Sergio Perez, după ce pilotul a semnat cu altă echipă: „Nu aveam ce să-i ofer” # Gazeta Sporturilor
Flavio Briatore, care încă îndeplinește rolul de șef de echipă la Alpine, a dezvăluit într-un interviu pentru Auto Motor und Sport că a discutat într-adevăr cu Sergio Perez înainte ca mexicanul să semneze cu Cadillac pentru sezonul 2026 din Formula 1.Perez a rămas fără un loc de pilot după despărțirea de Red Bull la sfârșitul anului trecut, dar nu și-a ascuns niciodată dorința de a reveni pe grila de start ca titular încă din sezonul 2026. ...
19:20
UEFA a reacționat: pedeapsă pentru clubul din Premier League după bannerul controversat # Gazeta Sporturilor
UEFA a sancționat clubul Crystal Palace, după ce suporterii londonezi au afișat un banner controversat la meciul de play-off din Conference League cu Fredrikstad, disputat în luna august, potrivit sportal.hu. Atunci, englezii s-au impus pe teren propriu, scor 1-0.Câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a fost exclusă de forul internațional UEFA din Europa League, a doua competiție din punct de vedere valoric de pe continent. ...
19:10
Italienii sunt siguri! Monica are o relație secretă cu șeful lui Cristi Chivu: „Sunt mai mult privită decât ascultată” # Gazeta Sporturilor
Monica Bertini (42 de ani), celebra jurnalistă de sport din Italia, și-a spus povestea într-un interviu acordat cunoscutului cotidian Gazzetta dello Sport. Încă din copilărie, Monica Bertini a știut că vrea să aibă o carieră în presa sportivă. Totuși, aceasta nu le dă mari speranțe tinerilor care vor să o ia pe acest drum. Pe plan personal, Monica ar avea o relație secretă cu Piero Ausilio, directorul sportiv de la Inter, conform italienilor de la ilfattoquotidiano.it. ...
19:00
Manchester United a înregistrat venituri record, dar datoriile cresc! Situație bizară pentru „diavolii roșii” # Gazeta Sporturilor
Manchester United a înregistrat venituri record pentru anul financiar trecut (care s-a încheiat la 30 iunie 2025), în valoare de 666,5 milioane de lire sterline, în ciuda performanței slabe a echipei. „Diavolii roșii” au terminat pe locul 15 în Premier League, cea mai slabă clasare a lor din 1974.Începutul contractului lor de publicitate pe 5 ani cu „Snapdragon” le-a permis să înregistreze un nou record de venituri, ajungând la 333,3 milioane de lire sterline. ...
18:50
Câte cluburi din Europa anunță sold out în 2025-2026 » Patru sunt din Bundesliga + O surpriză din afara Top 5! # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen, Borussia Dortmund, St. Pauli și Heidenheim au jucat sau vor disputa cu casa închisă toate meciurile programate pe teren propriu în stagiunea actuală din Bundesliga. Fanii și-au reînnoit abonamentele și restul biletelor puse în vânzare s-a epuizat deja!Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, nu există decât șase cluburi din Europa ce se pot lăuda cu sold out la absolut toate partidele de acasă din campionatul intern. ...
18:50
Dat afară de Fenerbahce după eliminarea din Liga Campionilor, Jose Mourinho (62 de ani) e aproape de revenirea pe banca tehnică. Portughezul a ajuns la un acord cu Benfica, chiar formația care „i-a semnat sentința”.În acest sens, președintele lui Fenerbahce, Ali Koç, a reacționat la auzul acestei vești. după ce i-a plătit antrenorului portughez o despăgubire de 9 milioane de euro, potrivit abola.pt. ...
Acum 4 ore
18:30
O nouă zi, o nouă bătaie înainte de Liga Campionilor » Arestați pentru uz de armă # Gazeta Sporturilor
Suporterii celor de la Paris Saint-Germain și Atalanta s-au încăierat înaintea meciului care se va disputa în această seară pe Parc des Princes, începând cu ora 22:00.O nouă bătaie înaintea unui meci de Liga Campionilor, după ce suporterii celor de la Real Madrid și Marseille au produs incidente înaintea meciului câștigat de „galactici” cu scorul de 2-1. ...
18:20
Neobișnuit! Antrenorul dinamovist din Superliga, întrebat frontal pe site-ul clubului: „Ai antrena FCSB?” » N-a stat pe gânduri # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani este una dintre revelațiile acestui început de sezon. Formația antrenată de Leo Grozavu (58 de ani) se află pe locul 4, cu 16 puncte, la 7 de liderul Universitatea Craiova. Cu câteva zile înainte de meciul cu FCSB, fostul dinamovist Leo Grozavu a acordat un interviu inedit pentru pagina oficială a clubului.FC Botoșani - FCSB se joacă vineri, 19 septembrie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. ...
18:10
A jucat la Inter și nu crede în Chivu: „Tipul ăsta are 13 meciuri în Serie A. Va fi lăsat de izbeliște” # Gazeta Sporturilor
Daniele Adani (51 de ani), fostul fundaș central de la Inter Milano, nu se așteaptă ca românul Cristi Chivu (44) să primească foarte multă încredere din partea conducerii. Adani, care a jucat pentru Inter între 2002 și 2004, nu are mari așteptări de la Cristi Chivu. Acesta se bazează la lipsa de experiență a antrenorului care în sezonul trecut a antrenat în premieră o echipă de seniori. ...
17:50
Charles Leclerc ar putea egala recordul lui Michael Schumacher pentru cele mai multe pole position-uri consecutive la o singură cursă de Formula 1 cu echipa Ferrari, dacă va câștiga calificările de sâmbătă pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului.Pentru monegasc, aceasta ar fi al cincilea pole position consecutiv pe malurile Mării Caspice, unde este neînvins în calificări din 2021. ...
17:40
Lovitură pentru Real Madrid și Xabi Alonso: va lipsi două luni » Ratează „El Clasico” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a confirmat că fundașul dreapta Trent Alexander-Arnold (26 de ani) a suferit o leziune musculară. Accidentarea îl va ține departe de teren între 6 și 8 săptămâni.„În urma examinărilor efectuate astăzi jucătorului nostru Trent Alexander-Arnold de către echipa medicală a lui Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng. Starea sa va fi monitorizată", se arată în comunicatul oficial al clubului. ...
17:40
Kolstad - Dinamo, în etapa 2 din Liga Campionilor » „Dulăii” caută prima victorie # Gazeta Sporturilor
Kolstad (Norvegia) - Dinamo, în etapa 2 din Liga Campionilor la handbal masculin, se joacă în această seară, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 3 și Digi Sport 3.Dinamo are prima deplasare în Norvegia, din totalul celor 7 meciuri pe care le va juca pe teren străin în grupa A din Liga Campionilor.„Dulăii” au pierdut săptămâna trecută pe teren propriu cu Sporting Lisabona, scor 30-33. ...
17:30
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup # Gazeta Sporturilor
Tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, este o tenismenă cunoscută în România, fostă campioană națională la tenis de câmp. Gazeta Sporturilor a aflat că Ilinca Dalina Amariei, 23 de ani, actualmente locul 384 WTA, se afla la volanul autovehicului care a fost acroșat de Toto Dumitrescu, între timp reținut pentru 24 de ore, după ce a fugit de la locul coliziunii. ...
17:20
Dornic să ofere ceva înapoi sportului pe care îl iubește, marele Rafael Nadal a decis să construiască propria academie în orașul său natal, Manacor, din Mallorca. Impresionantul complex și-a deschis oficial porțile în octombrie 2016.Personalul tehnic este compus din Rafa Nadal, câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, fostul său antrenor și unchi, Toni Nadal, și fostul lider mondial Carlos Moya, actualul director tehnic.FOTO. ...
17:10
Cotele pentru accederea în finala Champions League, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi. Află care sunt favoritele! # Gazeta Sporturilor
După ce în emisiunea de ieri au fost prezentate cotele pentru câștigarea Ligii Campionilor, astăzi au fost discutate și cotele pentru calificarea în finala competiției. Evident, acestea nu sunt la fel de mari, însă rămân atractive și pot reprezenta o opțiune mai sigură pentru cei care doresc să parieze pe echipele favorite în principala competiție intercluburi.Primele două echipe pornesc cu șanse egale, având 3. ...
17:00
Emisiunea Breaking Bets de astăzi a trecut în revistă toate cele șase meciuri programate diseară în Champions League.Meciul-focus este cel de pe Allianz Arena, Bayern - Chelsea, un derby așteptat cu interes de pariori datorită numărului mare de variante ce pot fi luate în considerare în privința rezultatului final. ...
17:00
Vezi aici Biletul de cotă 2, prezentat în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Ca de fiecare dată, Breaking Bets vă oferă și azi Biletul de cotă 2. În primele două zile ale săptămânii curente, acesta a ieșit câștigător. Biletul de cota 2 prezentat azi în emisiunea Breaking Bets conține două partide, Bayern - Chelsea și PSG - Atalanta, iar cota exactă este 2.07. Selecțiile pentru cele două jocuri, dar și înregistrarea completă a ediției de azi a emisiunii Breaking Bets, pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. ...
17:00
Spania ar putea boicota Mondialul din SUA! » Guvernul amenință: „De ce pentru Rusia s-a putut, iar acum nu?” # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal și ceilalți campioni europeni riscă să nu ia parte la Campionatul Mondial 2026! Deși naționala Spaniei e ca și calificată la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Guvernul de la Madrid ar putea lua o decizie politică dacă FIFA nu va interveni dacă reprezentativa Israelului va fi și ea prezentă. ...
16:50
FCSB, dată în judecată de fostul jucător » Suma pentru care s-a ajuns la comisiile FRF # Gazeta Sporturilor
Andrei Vlad (26 de ani) a dat-o în judecată pe FCSB. Portarul român acuză că nu și-a primit bonusul pentru cupele europene din sezonul trecut, în valoare de 10.000 de euro.Jucătorul lui Aktobe și-a reclamat fostul club la comisiile FRF, susține fanatik.ro.Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSBAndrei Vlad a evoluat la FCSB din 2017 până la sfârșitul anului 2024, când a plecat de la Aktobe, din postura de jucător liber de contract. ...
Acum 6 ore
16:40
Un episod întâmplat duminică la derbyul orașului Manchester a făcut vâlvă în ultimele zile pe rețele de socializare și a avut protagonist un angajat al Etihad Stadium. Incredibil, dar adevărat, un tânăr barman a vândut bere fanilor lui City îmbrăcat pe dedesubt cu un tricou cu emblema lui United!Un fan al „cetățenilor” s-a plâns după ce a fotografiat un angajat care purta un tricou al echipei United din sezonul 2018-2019 în timp ce servea o bere. ...
16:30
Fostul star al lui Manchester City a ajuns în Estul Europei » Adus cu un avion privat # Gazeta Sporturilor
Pogon Szczecin a oficializat transferul campionului mondial din 2018 cu naționala Franței, Benjamin Mendy. Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a ajuns la gruparea poloneză din postura de jucător liber de contract.Rămas liber de contract după experiența pe care a avut-o în Elveția, la Zurich, Mendy a decis să dea curs ofertei din partea lui Pogon și a parafat un contract valabil un an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un sezon. ...
16:30
Pep Guardiola surprinde, înaintea debutului în Liga Campionilor: „Nu suntem printre favoriți” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani) a prefațat meciul cu Napoli, din etapa #1 a Ligii Campionilor (joi, ora 22:00), iar antrenorul lui Manchester City consideră că „cetățenii” nu se numără printre favoriții la trofeul Ligii Campionilor în acest sezon. Catalanul a subliniat, de asemenea, că nu prioritizează nicio competiție dintre Premier League și Liga Campionilor și este pe deplin concentrat pe meciul următor. ...
16:20
Scouterii echipei Al Khaleej, formație aflată pe locul 2 în Arabia Saudită, au intrat pe fir pentru monitorizarea lui Daniel Bîrligea (24 de ani) în următoarele luni. Atacantul campioanei a fost urmărit și de Al Shabab, însă plecarea lui Fatih Terim de la club a blocat o posibilă mutare în vară. ...
16:20
Un episod întâmplat duminică la derbyul orașului Manchester a făcut vâlvă în ultimele zile pe rețele de socializare și a avut protagonist un angajat al Etihad Stadium. Incredibil, dar adevărat, un tânăr barman a vândut bere fanilor lui City îmbrăcat pe dedesubt cu un tricou cu emblema lui United!Un fan al „cetățenilor” s-a plâns după ce a fotografiat un angajat care purta un tricou al echipei United din sezonul 2018-2019 în timp ce servea o bere. ...
16:10
Firma de monitorizare Wyscout îndulcește parcursul horror al campioanei FCSB și o plasează tocmai pe locul 2 în clasamentul xP. Ce înseamnă asta și de ce e relevant?Mai întâi, ce reprezintă expected points (xP), în română goluri așteptate sau goluri probabile: o metrică analitică folosită pentru a estima câte puncte ar fi trebuit să obțină o echipă într-un meci sau într-un sezon, pe baza calității ocaziilor și a probabilității de a câștiga, remiza sau ...
16:00
Adolescentul Gout Gout, în semifinalele probei de 200 metri a Campionatelor Mondiale, alături de Noah Lyles și Letsile Tebogo # Gazeta Sporturilor
Jamaicanul Bryan Levell a dominat seriile probei de 200 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie), calificându-se în semifinale cu cel mai bun timp: 19,84 secunde. Următorii doi sprinteri care fac un pas mai aproape de finală sunt Tapiwanashe Makarawu (Zimbabwe, 19,91) și Courtney Lindsay (SUA, 19,95). ...
16:00
Robert Redford, bursier sportiv, ratat din cauza alcoolului! » Actorul s-a „răzbunat” prin două roluri de campion # Gazeta Sporturilor
Carismatic, elegant, rebel, discret. Artistul care, deși a ratat o carieră sportivă, și-a jucat-o. Seria Gazetei Sporturilor „Artă și Sport” vine cu povestea lui Robert Redford (1936-2025), actorul plecat dintre noi marți.Născut la Santa Monica, California, pe 18 august 1936, Robert Redford a crescut într-o familie din clasa mijlocie. ...
16:00
Au fost anunțate noile ratinguri ale jucătorilor din Superliga României, în cel mai cumpărat joc de gaming din lume. Noul EA FC 26 (cunoscut anterior drept FIFA până în 2024, atunci când colaborarea cu Electronic Arts s-a încheiat) aduce actualizări semnificative pentru fotbaliștii români. FCSB domină clar topul, cu 11 fotbaliști în primii 26, în timp ce rivalele Rapid, Craiova și CFR abia adună câte 2-3 jucători fiecare. ...
15:40
Dorinel Munteanu a fost întrebat în direct dacă vine la Petrolul: „Îmi asum un singur lucru” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), tehnician liber de contract după despărțirea din această primăvară de Sepsi, a dezvăluit că nu a fost contactat de Petrolul Ploiești, echipă care este în căutare de antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu (54 de ani).„Lupii Galbeni” sunt doar pe locul 14 în Superliga, având 6 puncte adunate în 9 etape. ...
15:40
Cu piața transferurilor de vară în fotbalul feminin aproape de închidere - vineri este ultima zi - PSG a jucat ultima carte și a făcut o ofertă Barcelonei pentru Alexia Putellas.Câștigătoarea Balonului de Aur în 2021 și 2022, căpitanul Barcelonei, pe care o reprezintă din 2012, va intra în ultimul an de contract (până în iunie 2026). ...
15:30
Invitat la GSP Live, Raul Rusescu a comentat azi scenariul în care Cristian Chivu, antrenorul român al lui Inter Milano, ar fi demis după un eventual eșec cu Ajax, în meciul din Champions League programat diseară, de la 22:00.Expertul emisiunii nu vede justificată înlăturarea tehnicianului român în cazul în care Inter nu va obține un rezultat pozitiv în această seară.VIDEO. ...
15:20
Numai 50 de zile a stat șomer Jose Mourinho. Antrenorul care nu a mai câștigat un titlu de un deceniu s-a transformat în campionul mondial al compensațiilor. Antrenorul trecut de 62 de ani a umflat 120 de milioane de euro, ultimele 15 ca daune pentru că Fenerbahce i-a arătat ușa, și acum se pregătește de o altă sinecură luxoasă de un sezon la Lisabona. ...
15:10
14:50
Dorit de FCSB și de Dinamo acum nouă ani, fostul petrolist a scris istorie în Champions League! # Gazeta Sporturilor
Abdellah Zoubir, 33 de ani, ex-Petrolul, este decarul și căpitanul celor la Qarabag, care au produs șocul primei etape din grupa Champions League, învingând 3-2 pe Benfica la Lisabona. Marocanul a fost dorit de Mircea Rednic la Dinamo, de Mirel Rădoi în roșu și albastru, ploieștenii solicitau 300.000 de euro pe elQarabag a produs primul șoc al sezonului în grupa XXL a Champions League. ...
14:50
Decizie fără precedent luată de FIA » Au fost anunțate orele de start pentru toate cursele de Formula 1 din sezonul 2026 # Gazeta Sporturilor
Într-o mișcare fără precedent, Federația Internațională de Automobilism (FIA) a anunțat orele de start pentru toate cursele, sprinturile și calificările din Formula 1 pentru sezonul 2026, chiar înainte de finalul sezonului 2025.În anii precedenți, FIA aștepta de obicei până la pauza de iarnă dintre sezoane pentru a anunța orele de începere ale tuturor curselor pentru campania viitoare. ...
Acum 8 ore
14:40
Dacia lansează în România un nou model Duster, cu o cabină dublă » Care este prețul de pornire # Gazeta Sporturilor
Dacia a anunțat lansarea în România a modelului utilitar Duster Pick-Up, care are dublă cabină, cu capacitate de patru locuri, o versiune adaptată pentru utilizare mixtă, atât pentru persoane, cât și pentru transportul de marfă. Comenzile pot fi plasate începând cu 17 septembrie, modelul urmând a fi disponibil în trei variante de echipare și două versiuni de motorizare.Dacia Duster Pick-Up poate fi comandată în România la un preț de pornire de 25.983 euro, fără TVA. ...
