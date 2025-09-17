Surpriză! Jucătorul lăudat de Chivu după Ajax - Inter: „A făcut o partidă mare, merită toate laudele!”

16:40

Un episod întâmplat duminică la derbyul orașului Manchester a făcut vâlvă în ultimele zile pe rețele de socializare și a avut protagonist un angajat al Etihad Stadium. Incredibil, dar adevărat, un tânăr barman a vândut bere fanilor lui City îmbrăcat pe dedesubt cu un tricou cu emblema lui United!Un fan al „cetățenilor” s-a plâns după ce a fotografiat un angajat care purta un tricou al echipei United din sezonul 2018-2019 în timp ce servea o bere. ...