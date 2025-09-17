Astăzi în Liga Campionilor: echipa lui Vlad Dragomir scoate un punct istoric! Slavia Praga, întoarsă de Bodo/Glimt

15:20

Numai 50 de zile a stat șomer Jose Mourinho. Antrenorul care nu a mai câștigat un titlu de un deceniu s-a transformat în campionul mondial al compensațiilor. Antrenorul trecut de 62 de ani a umflat 120 de milioane de euro, ultimele 15 ca daune pentru că Fenerbahce i-a arătat ușa, și acum se pregătește de o altă sinecură luxoasă de un sezon la Lisabona. ...