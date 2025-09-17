Test de personalitate rapid! Alege ce desen crezi că te reprezintă și descoperă ce arată acest lucru despre tine

17:50

Samina i-a reproșat lui Virgil în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 că face complimente mai multor fete, chiar dacă nu are intenții cu ele, ajungând astfel să le bulverseze. Samina a recunoscut că-l place pe Virgil și l-a întrebat ce face cu informația pe care a cerut-o atât de insistent.