Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Accident dureros pentru Gabi Tamaș în cursa pentru ultima șansă: „Era să-mi rup capul”
Antena1, 17 septembrie 2025 23:20
În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Gabi Tamaș și Dan Alexa au avut parte de o accidentare dureroasă cu pedicabul.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
23:20
Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică a etapei a doua. Trei echipe au intrat la ultima șansă # Antena1
În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, Irina Fodor a dezvăluit clasamentul final al cursei pentru imunitatea mică, după ce a desfăcut plicurile cu punctajele primite la proba gătitului.
23:20
Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Accident dureros pentru Gabi Tamaș în cursa pentru ultima șansă: „Era să-mi rup capul” # Antena1
În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Gabi Tamaș și Dan Alexa au avut parte de o accidentare dureroasă cu pedicabul.
Acum 4 ore
21:50
Test de personalitate rapid! Alege ce desen crezi că te reprezintă și descoperă ce arată acest lucru despre tine # Antena1
O poză ce surprinde mai multe desene ascunde un test de personalitate extrem de interesant. Alege ce model te reprezintă dintre cel opt și află ce arată acest lucru despre tine și personalitatea ta.
Acum 6 ore
18:40
Horoscop zilnic 18 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 18 septembrie 2025, aduce o zi marcată de curiozitate și dorința de schimbare. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:10
Cine este femeia alături de care a fost surprins Lewis Hamilton. Cei doi au ieșit la plimbare într-un bolid de 2 miloane de dolari # Antena1
Lewis Hamilton a întors toate capetele cu bolidul său. Iată alături de cine a ieșit la plimbare multiplul campion mondial.
18:00
În ce orașe din România coroanele funerare sunt interzise în cimitir. Ce amenzi se pot aplica # Antena1
Tot mai multe administrații locale din România interzic coroanele funerare din plastic sau chiar și pe cele naturale, considerându-le o sursă de poluare și deșeuri greu de gestionat.
18:00
Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din centrul Capitalei # Antena1
Arheologii au fost chemați de urgență în urma unei descoperiri neașteptate sub Planșeul Unirii. Zona a fost izolată, iar planurile de șantier s-au oprit temporar pentru a afla ce se ascunde sub pânza de beton.
Acum 8 ore
17:50
Mireasa, sezon 12. Virgil, lăsat fără cuvinte de Samina. Fata a recunoscut că îl place: „Ce faci cu informația asta?” # Antena1
Samina i-a reproșat lui Virgil în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 că face complimente mai multor fete, chiar dacă nu are intenții cu ele, ajungând astfel să le bulverseze. Samina a recunoscut că-l place pe Virgil și l-a întrebat ce face cu informația pe care a cerut-o atât de insistent.
17:50
Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după doar 5 luni de la lansare. Ce probleme are vehiculul # Antena1
Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck, ce a fost introdus pe piață în urmă cu doar 5 luni, într-o nouă lovitură pentru producătorul auto.
17:20
De ce nu acceptă Oana Lis să-l interneze pe Viorel la azil. Ce nu va putea face aceasta niciodată # Antena1
Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă, dar a ales să fie sinceră și să împărtășească cu publicul realitățile grele din viața ei.
17:10
Actualizarea iOS 26 a nemulțumit utilizatorii iPhone. Ce problemă au cu schimbarea „dezgustător de urâtă” # Antena1
Actualizarea iOS 26, anunțată la evenimentul de lansare pentru noua serie iPhone 17, deja a nemulțumit unii utilizatori.
17:00
Mireasa, sezon 12. Apropieri neașteptate între doi concurenți care nu erau nici măcar într-o cunoaștere # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat că există niște „imagini incendiare” cu doi concurenți la care nu ne-am fi așteptat.
16:50
Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul lor: „Am avut emoții” # Antena1
Ana Baniciu a plecat în prima vacanță alături de soțul și fiul lor. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, artista nu a uitat să publice imagini de senzație din concediu. Iată cum arată în costum de baie.
16:40
Președintele Donald Trump și soția lui, vizită la Castelul Windsor. Ce ținute au purtat Kate Middleton și Melania Trump # Antena1
Președintele Donald Trump și soția lui, Melania Trump, au făcut o vizită la Castelul Windsor, în Marea Britanie.
16:40
Mireasa sezonul 12. Decizia lui Adin în privința relației cu Lavinia. Mai formează sau nu cei doi un cuplu? # Antena1
După petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, între Lavinia și Adin au existat tensiuni. În emisia live de pe 17 septembrie 2025 cei doi au fost întrebați dacă mai formează sau nu un cuplu.
16:10
Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese # Antena1
Kate Middleton a participat la funeraliile Ducesei de Kent. Iată ce semnificație au bijuteriile alese pentru înmormântare.
16:00
Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini adorabile cu Luna # Antena1
Răzvan Kovacs, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii, a publicat pe rețelele sociale un videoclip înduioșător cu fetița lui și a Emei. Luna a cucerit inimile internauților cu frumusețea ei deosebită.
16:00
O fată tușea și a crezut că e doar o simplă răceală. Când a ajuns la spital medicul i-au pus un diagnostic dificil. Ce avea # Antena1
Când a început să tușească, o tânără a crezut că are doar o simplă tăceală. Totuși, când a ajuns la spital, medicul i-a pus un diagnostic dificil și complet neașteptat.
Acum 12 ore
15:50
Cine este și cum arată iubitul lui Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum au făcut cei doi anunțul # Antena1
Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, este acum într-o relație.
15:40
Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului. Ce detalii din Biblie conține # Antena1
Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului, una dintre cele mai cunoscute părți din Biblie.
15:30
Mireasa, sezon 12. Încălcare de regulament la „panica de la miezul nopții”. Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe în live # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat că o concurentă a încălcat regulamentul.
15:00
Mireasa, sezon 12. Panica de la miezul nopții. O concurentă a avut nevoie de intervenția medicului # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 telespectatorii au văzut imagini cu „panica de la miezul nopții”.
14:50
Sănătatea devine tot mai mult o prioritate pentru români, astfel încât alegerea unei farmacii de încredere, în România, a devenit pentru multe persoane aproape la fel de importantă ca alegerea medicului sau a tratamentului.
14:40
Elena Merișoreanu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. O problemă de sănătate mai veche i-a dat mari bătăi de cap artistei, motiv pentru care a apelat la ajutorul specialiștilor.
14:30
Copilăria este perioada în care lumea se descoperă cu uimire și curiozitate. În această etapă, obiectele aparent simple devin porți către universuri pline de povești.
14:30
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație # Antena1
Un celebru artist autohton s-a despărțit de logodnica sa. Iată ce a declarat cântărețul după ce a rupt logodna.
14:10
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit # Antena1
Ella Vișan se bucură de notoritate în urma participării la Insula Iubirii 2025. Concurenta profită de acest lucru pentru a-și rontunji veniturile. Cât cere pentru noul serviciu pus la dispoziția fanilor săi.
13:50
Chat-ul zilei la Mireasa, 17 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 17 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
„Înainte spre Europa sau înapoi spre Rusia” Alegerile din Republica Moldova, în direct la Observator # Antena1
28 septembrie. Ziua alegerilor din Republica Moldova. Ziua care decide viitorul! Observator îți arată cât de important este acest vot pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni.
13:30
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham. Preparatul a făcut furori în mediul online. Cum se pregătește „Beckjam” cu rom # Antena1
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham a făcut furori în mediul online. Se pare că fostul fotbalist a dat lovitura cu acest preparat delicios. Iată cum se pregătește, de fapt, „Beckjam” cu rom.
13:20
Samina i-a povestit Dianei că se teme că se apropie prea mult de un băiat și că devine vulnerabilă. Chiar dacă nu a dat un nume, toată lumea și-a dat seama că fata vorbea despre Virgil, unul dintre băieții din cursa de eliminare.
13:20
Un cuplu aflat în Veneția a primit o amendă colosală și a fost expulzat. Ce au putut face tinerii | VIDEO # Antena1
Doi tineri au fost amendați în Veneția. Gestul lor a venit și cu o încheiere a vacanței mult mai devreme.
13:10
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței # Antena1
Andreea Antonescu a dezvăluit cum a reacționat Sienna, fiica ei cea mare, atunci când a aflat că vedeta a pozat în revista pentru adulți. La acel moment, micuța avea doar doi ani și a fost luată prin surpridere de reacția ei.
12:40
Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență # Antena1
După o nouă ediție intensă a celui mai dur reality show, care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public, diseară, cursa pentru ultima șansă din Lucena, a doua de pe Drumul Eroilor, vine cu misiuni atipice și emoționante.
12:30
Modelele rulate sunt disponibile într-o gamă de prețuri mai accesibilă. Totuși, costul nu este singurul motiv pentru care merită să iei în considerare achiziționarea unui Mercedes-Benz rulat. Dar ce face ca un Mercedes-Benz rulat să fie o alegere înțeleaptă pentru cumpărător?
12:20
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo # Antena1
Ella Vișan a vorbit deschis despre momentele intime cu ispita Teo de la Insula Iubrii sezonul 9.
12:20
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere” # Antena1
Un alt brand exclusivist s-a inspirat din portul tradițional românesc, fără să specifice sursa. Iată ce obiect vestimentar îndrăgit de români a fost copiat.
11:40
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale # Antena1
Tily Niculae și-a schimbat complet viața în ultimul an. Actrița a ajuns pe buzele tuturor după ce a anunțat divorțul de tatăl copiilor săi. La scurt timp de la vestea neașteptată, aceasta le-a dezvăluit prietenilor virtuali că visul său a devenit realitate pe plan profesional.
Acum 24 ore
10:40
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei # Antena1
Prințul Harry a împlinit ieri 41 ani, iar soția lui, Meghan Markle, a postat o imagine cu el de pe vremea când era mai tânăr.
10:10
Descoperă cum își cresc copiii Prințul William și Prințesa Kate. Află secretele lor pentru o educație echilibrată, activități în familie și reguli blânde, dar ferme. Inspiră-te din abordarea lor, care transformă provocările zilnice în momente de creștere și conexiune autentică.
10:10
Când adolescentul îți răspunde cu „Nu mă poți obliga”, tensiunile pot escalada rapid. Află ce strategii recomandă psihologii și ce spun studiile despre comunicarea eficientă cu adolescenții, pentru a transforma confruntarea într-o oportunitate de apropiere și învățare.
10:10
Pastele cu sos picant de vodcă, cunoscute online drept „ale lui Gigi Hadid”, sunt simple, rapide și surprinzător de tehnice. Cheia reușitei stă în câteva gesturi mici, dar decisive, care transformă o tigaie de ingrediente obișnuite într-un preparat cu gust de trattorie.
10:10
Plachie de pește. Rețete tradiționale românești: plachie dobrogeană și plachie bucovineană # Antena1
Plachia este una dintre acele mâncăruri românești care spun povestea locului înainte să ajungă în farfurie. Radu Anton Roman a cules rețete tradiționale din zonele în care acest preparat este gătit de mai multe generații pentru ca și noi să ne putem bucura de niște bucate savuroase.
10:10
Tapioca este un tip de amidon extras din rădăcina plantei de manioc, denumită științific Manihot esculenta, cunoscută ca și manioc. De obicei, se adaugă la prepararea mai multor produse culinare și se folosește inclusiv pentru a înlocui alte ingrediente. Află ce este tapioca, la ce se folosește și ce beneficii aduce consumul ei.
10:10
În concedii și în delegații, se poate întâmpla să ai un tranzit intestinal mai lent decât acasă. Așa-numita constipație a călătorului este o problemă des întâlnită, care poate crea disconfort și umbri bucuria călătoriilor. Iată din ce cauze apare și cum o poți gestiona eficient.
00:10
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Cum s-au descurcat perechile să gătească ciorbă rădăuțeană: „N-am făcut în viața mea” # Antena1
În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții s-au luptat și pentru imunitatea mică a etapei, într-o probă pe gustul tuturor. Iată cum s-au descurcat echipele să prepare ciorba rădăuțeană!
00:10
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi din cauza dorului de iubita sa. Ce a mărturisit # Antena1
În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru ultima imunitate a etapei. Ziua s-a încheiat cu suspans, căci echipa imună se va afla abia mâine la careu. Până atunci, concurenții și-au căutat cazare, iar emoțiile de pe timpul zilei și-au spus cuvântul.
00:10
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina Fodor # Antena1
În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții au trecut prin două probe de foc: mai întâi, echipele calificate s-au luptat pentru amuletă, după care a urmat întrecerea pentru ultima imunitate a etapei.
Ieri
23:20
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat a doua amuletă a etapei. Ce avantaj a obținut # Antena1
În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, s-a dat jocul pentru a doua amuletă a etapei. Întrecerea s-a ținut între echipele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Mara Bănică și Serghei Mizil, respectiv Dan Alexa și Gabriel Tamaș.
21:10
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 17 septembrie 2025, aduce vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.