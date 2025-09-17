Nicușor Dan cere Parlamentului votul pentru înființarea Comandamentului Nodului Logistic din România
QMagazine.ro, 17 septembrie 2025 23:10
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza, printre altele, o scrisoare din partea şefului statului, Nicuşor Dan, care propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România, transmite Agerpres. Şedinţa va avea loc în format online. Printr-o altă scrisoare, aflată pe […]
• • •
Acum o oră
23:10
Acum 4 ore
20:20
Un sondaj arată că vorbim de droguri, dar adicțiile digitale (telefon 70%, TV 55%) sunt problema zilnică. Apelul mamelor celebre din Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” # QMagazine.ro
În urma unui sondaj CURS realizat la nivel național, în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout. Adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri. Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un […]
20:00
Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului. Duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgență […]
Acum 8 ore
17:10
Lucian Duță, eliberat. Înalta Curte a admis în principiu recursul în casație al acestuia și a dispus suspendarea pedepsei # QMagazine.ro
La mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru o fapta prescrisă dispusă de judecătoarele CAB Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație formulat de Duță și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea […]
16:30
Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit. Liderul american și soția sa, Melania, au fost întâmpinați la coborârea din elicopter de prințul moștenitor William și soția sa, Catherine, iar apoi au fost primiți de […]
Acum 12 ore
15:50
11:40
Grindeanu, după declarațiile Kremlinului: Democrația în România nu este pasivă, se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD a reacționat pe Facebook după declarațiile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, subliniind că „interferența rusă este documentată” și că în România „instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”. Grindeanu mai afirmă că lupta „pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în […]
11:10
Putin îl contrazice pe Alex Florența: Rusia nu s-a amestecat în alegerile din România # QMagazine.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, a respins azi declarația procurorului general al României, Alex Florența, privind presupusa implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale din țară. El a făcut această precizare într-un comentariu pentru RBC. Peskov a amintit situația din SUA, când Rusia a fost acuzată de amestec în alegerile […]
Acum 24 ore
10:10
Donald Trump a aterizat marți seara pe aeroportul Stansted din Londra pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, unde va fi întâmpinat cu mare fast timp de două zile, la invitația regelui Charles al III-lea, relatează AFP. Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a fost prezentă la Stansted când avionul prezidențial Air […]
Ieri
21:10
Silviu Predoiu, ex-SIE: Pe guvernanții noștri, care au manipulat, ostilizat și vulnerabilizat alegătorii, cine și când îi va trage la răspundere, domnule Procuror General? # QMagazine.ro
Fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații Silviu Predoiu a reacționat după anunțul făcut astăzi de procurorul general Alex Florența privind trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Florența, citând din […]
16:50
Actorul și regizorul Robert Redford, una dintre cele mai mari figuri ale cinematografiei americane, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, la casa sa din Utah. Moartea sa a fost anunțată într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că actorul a murit în […]
16:30
Președintele Nicușor Dan afirmă într-o postare în limba engleză pe X că infrastructura electorală a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice. Afirmația e cu atât mai importantă cu cât, în noiembrie 2024, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat printr-un comunicat de presă că „nu există suspiciuni sau indicii referitoare la atacuri cibernetice care […]
16:10
PÎCCJ: Georgescu și grupul lui Horațiu Potra au pus în pericol siguranța națională. Nicușor Dan afirmă că au fost peste 85.000 de atacuri cibernetice care au vizat infrastructura electorală # QMagazine.ro
Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni, informează Mediafax. UPDATE Președintele Nicușor Dan afirmă într-o postare […]
14:40
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia, informează Agerpres. „ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează și, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză […]
13:50
Procurorul general Alex Florența nu știe unde se află Horațiu Potra, dar știe că „face demersuri pentru azil în Rusia”. Nicușor Dan felicită Parchetul General # QMagazine.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment nu sunt elemente concrete privind locul unde se află Horaţiu Potra – trimis marţi în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi de alte 20 de persoane, pentru mai multe infractiuni, inclusiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale […]
13:10
„Cravata galbenă”, filmul dedicat lui Sergiu Celibidache, ajunge în cinematografe din 14 noiembrie. Vezi aici trailerul oficial # QMagazine.ro
Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. […]
12:50
Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budăi, cere PNL și USR să explice propriilor alegători motivele pentru care doresc să crească prețurile la alimentele esențiale. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Budăi aduce acuzația voalată că atât PNL, cât și USR, au înțelegeri cu marii retaileri. Afirmația este făcută în contextul discuțiilor privind eliminarea […]
11:50
Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni, informează Mediafax. Potrivit rechizitoriului, planul a fost pus la […]
10:40
Președintele american Donald Trump a anunțat că intenționează să intenteze un proces pentru defăimare împotriva New York Times. Procesul va fi intentat în Florida, a declarat Trump, fără a oferi detalii suplimentare. Decizia lui Trump de a da în judecată publicația a fost luată după ce aceasta a publicat articole referitoare la o notiță și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Ilie Bolojan: România, în fiecare an, împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcționa # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor acestora. Tot astăzi, premierul a fost în Parlament pentru a-l susține pe ministrul Educației, Daniel David, care s-a confruntat cu o moțiune depusă de AUR. Prim-ministrul a subliniat importanța dialogului și a evidențiat provocările […]
16:40
Directorul FBI anunță că s-au găsit probe ADN care îl leagă pe Tyler Robinson de asasinarea lui Kirk # QMagazine.ro
Directorul FBI, Kash Patel, declară că anchetatorii au găsit dovezi ADN care îl leagă pe presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, de locul împușcăturilor de săptămâna trecută. Patel a făcut declarația în timpul unei apariții de luni dimineață la emisiunea „Fox & Friends”, spunând că ADN-ul suspectului a fost găsit pe o șurubelniță, […]
15:40
Șeful departamentului antiterorism al UE: Polițiștii să poată citi conversațiile de pe WhatsApp! # QMagazine.ro
Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la noi apeluri din partea autorităților pentru a obține acces la aceste comunicații. Poliția ar trebui să aibă acces la anumite mesaje criptate end-to-end pentru a combate amenințările la adresa securității europene, a declarat pentru POLITICO coordonatorul UE pentru combaterea terorismului, Bartjan […]
14:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat astăzi, în contextul protestelor sindicaliștilor din administrația publică, că nu a fost și nu este un „sprijinitor a ideii de concediere”, subliniind că este foarte posibil să participe și el la întâlnirea premierului Ilie Bolojan „cu acești oameni”. Manole a esplicat că problema salariaților din administrația publică ar putea […]
12:30
Mihai Daraban: Nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău, pentru că situațiile nu arată acest lucru # QMagazine.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că economia nu merge rău deși „se rostogolesc foarte multe zvonuri, din păcate, și acest lucru creează puțină anxietate, puțină mega-prudență din partea unor oameni de afaceri”. „Noi nu intrăm în corul celor care spun că economia […]
12:20
Maurice Ravel și George Enescu aniversați astăzi în Festival. Martha Argerich se întoarce # QMagazine.ro
Luni, 15 septembrie, publicul Festivalului Internațional „George Enescu” va descoperi două universuri sonore complementare, de început de secol XX, ce marchează 150 de ani de la nașterea lui Ravel și 70 de la trecerea în eternitate a lui Enescu. Ultimele bilete pentru concertele din cadrul Festivalului Enescu sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, […]
12:10
DNA. Fostul director general al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu # QMagazine.ro
Fostul director al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia, SA Idolu Iulian Daniel, precum și cinci foști membri ai Consiliului de Administrație (CA) al aceleiași societăți au fost trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu reînnoirea mandatului directorului general în baza unor documente nelegale. Dosarul de urmărire penală […]
11:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu solicită ANAF să demareze „de urgență” acțiuni de control pentru a verifica dacă adaosul comercial practicat pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%. De asemenea, Grindeanu cere ca raportul ANAF să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare. Grindeanu afirmă într-o postare pe Facebook că „există […]
10:50
Sindicaliștii din administrație avertizează guvernul că vor declanșa grevă generală dacă măsurile Executivului vor fi puse în aplicare # QMagazine.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) protestează împotriva politicilor sociale și economice ale guvernului României. Sindicaliștii avertizează că, dacă planurile Executivului vor fi puse în aplicare, vor declanșa greva generală. De la ora 10.00, protestatarii au început să se adune în Piața Victoriei, unde vor rămâne până la ora 13.00. Ulterior, coloana se va deplasa către […]
14 septembrie 2025
20:50
Fost Director al Agenției de Informații Miltare în timpul președintelui Barack Obama și Consilier pe probleme de securitate al președintelui Donald Trump, în primul său mandat de președinte, generalul-locotenent în retragere Michael Flynn a lansat „un avertisment sever pentru America”, la o zi după tragica asasinare a lui Charlie Kirk, în Utah. În același timp, […]
19:10
Apărarea antiaeriană a interceptat o dronă rusă în spațiul României. MApN explică de ce nu a fost doborâtă # QMagazine.ro
După anunțul făcut sâmbătă seara, Ministerul Apărării Naționale a revenit duminică, 14 septembrie, precizând că drona reperată în spațiul românesc era tip Geran folosit de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei. Obiectul aerian a fost interceptat de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. „Drona a orbitat […]
17:30
În ultimii ani, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au accelerat semnificativ achizițiile de drone militare de ultimă generație, consolidându-și poziția strategică în regiunea Golfului Persic. EVREI PENTRU ARABI Aceste state nu se limitează doar la cumpărarea de echipamente, ci urmăresc transferuri tehnologice și acorduri de producție locală, în conformitate cu planurile lor de dezvoltare națională. […]
14:30
Vaticanul a devenit, în acest weekend, centrul unui dialog internațional despre inteligența artificială și viitorul omenirii. Sub tema „fraternității umane”, summitul a reunit laureați ai Premiului Nobel, cercetători de top, lideri religioși și artiști muzicali, într-un efort de a contura o viziune etică asupra progresului tehnologic, relateaza CNN. Inteligența artificială, între etică și inovație Summitul, […]
06:10
A scris istorie în estetica facială, devenind prima româncă selectată în topul mondial al terapeuților la competiția internațională FaceMatrix Paris 2024. În 2025, a obținut locul II mondial la etapa finală din Japonia, într-un concurs în care 80% din evaluare s-a bazat pe tehnologie AI de scanare facială, iar 20% pe expertiza unui juriu internațional. Simona Grigorescu, […]
03:10
Un oficial FBI a confirmat că Tyler Robinson locuia cu partenerul său transsexual. Acesta cooperează cu anchetatorii # QMagazine.ro
La o zi după arestarea tânărului de 22 de ani, din Utah, Tyler Robinson, spre care conduc tot mai multe probe ce atestă că el este persoana care a tras asupra activistului conservator Charlie Kirk, la 10 septembrie, ucigându-l, apar noi informații din anchetă. Un oficial de rang înalt a declarat pentru postul de televiziune […]
02:30
13 septembrie 2025
22:30
MApN anunță că o dronă a intrat în spațiul național. Zelensky cere alte sancțiuni împotriva Rusiei # QMagazine.ro
Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării Naționale. La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian […]
20:00
ÎCCJ pune capăt unei ere în care judecătorii erau protejați de răspunderea penală pentru abuzuri # QMagazine.ro
O decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) marchează un moment pivotal în justiția românească, deschizînd calea pentru condamnarea penală a judecătorilor care comit abuzuri prin hotărîrile lor. Potrivit avocatului și fostului judecător Adrian Toni Neacșu, această hotărîre, pronunțată în contextul plîngerii împotriva soluției de clasare în cazul fostei judecătoare Camelia Bogdan, […]
18:20
Ediția din acest an a Festivalului „George Enescu” marchează 70 de ani de la moartea compozitorului. APELUL INUTIL Organizat începând cu anul 1958, cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025, sub tema „Aniversări/ Celebrations”. În program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de […]
15:30
De la Galați la Rolls-Royce. Profesor universitar, doctor, inginer, cu CV de 30 de pagini: Spune-mi Dragoș, te rog! # QMagazine.ro
„Timp de 25 de ani, în Marea Britanie, am fost numit simplu Dragoș. Să fiu numit profesorul Axinte mă face să reflectez la drumul parcurs, un drum stimulat, în principal, de curiozitate.” Ireal de simplu și modest, dar în același timp atât de valoros. Așa începea mesajul de mulțumire al lui Dragoș Axinte – profesor universitar, doctor, inginer – la […]
14:20
Ionuț Moșteanu explică de ce nu se dezvăluie cu cât am ajutat Ucraina: Nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele! # QMagazine.ro
Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile Armatei Române. El a precizat că sunt nişte liste cu aceste echipamente militare, dar că sunt clasificate printr-o […]
13:20
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri, 12 septembrie, pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare. „Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes […]
13:10
Moody’s: Ratingul României rămâne la Baa3 cu perspectivă negativă. Există riscuri, dar Nazare e mulțumit # QMagazine.ro
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă și atrage atenția asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală. Potrivit Moody’s, ratingul României este susținut de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelul ridicat de […]
11:10
Erika Kirk avertizează: Nu ai idee ce ai declanșat în toată țara și în întreaga lume! # QMagazine.ro
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru că au încercat să-i salveze viața soțului ei după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah. Într-o transmisiune în direct, stând lângă scaunul gol al soțului ei, pe care acesta îl folosea […]
09:30
12 septembrie 2025
21:10
Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația care reafirmă soluția celor două state: Israel și Palestina. SUA au votat împotrivă # QMagazine.ro
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres. În condițiile în care Israelul denunță de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU și […]
17:20
„Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra și poate implementa pachetul fiscal anunțat pentru acest an și pentru anul viitor”, susține șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Joong Shik Kang. „În ceea ce privește riscurile, în ciuda evoluțiilor recente, cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra și poate implementa pachetul […]
17:00
Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a fost decorat cu Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone # QMagazine.ro
Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr a fost decorat cu Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone. Distincția a fost acordată de președintele polonez Andrzej Duda. Evenimentul s-a desfășurat la Ambasada Poloniei din București. Într-o postare pe Facebook, Tîlvăr a subliniat că mandatul său de ministru al Apărării Naționale s-a desfășurat într-o […]
16:50
Autoritățile din Rusia anunță că suspendă negocierile de pace cu Kievul. Rușii nu au spus care este motivul deciziei. Kremlinul a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt suspendate, fără a fi stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții. „Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii […]
16:20
Donald Trump anunță că asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost prins. Cine a dat informația # QMagazine.ro
La o zi după ce FBI a făcut publică fotografia presupusului asasin care l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, au apărut și informațiile relevante. Suspectul ar fi fost prins, a anunțat președintele american Donald Trump, în timpul unei emisiuni la Fox News, conform Mediafax. Donald Trump a declarat pentru Fox News că autoritățile l-au […]
