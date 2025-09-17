Norvegienii de la Remora Robotics intră în România după ce au atras peste 14 milioane euro: “Sunt vremuri interesante pentru noi. Și abia începem!”
Profit.ro, 18 septembrie 2025 00:30
Compania norvegiană de tehnologie Remora Robotics, specializată în dezvoltarea de sisteme automatizate de curățare a țarcurilor utilizate de fermele de pești, a intrat în România și a făcut deja primele angajări, la Cluj-Napoca, relevă date analizate de Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Misteriosul cumpărător al celebrului bloc Scala din centrul Bucureștiului FOTO # Profit.ro
Investitorul român care a cumpărat de la moștenitorii familiei Bragadiru jumătate din emblematicul bloc de locuințe Scala, de pe Bulevardul Magheru, din centrul capitalei, deține o celebră fabrică de confecții din București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Conglomerat chinez cumpără de la un fost deputat și prefect PSD un proiect fotovoltaic de aproape 100 MW # Profit.ro
O subsidiară înregistrată în Singapore a conglomeratului industrial chinez Sany Group preia 2 companii românești care dezvoltă un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată însumată de aproape 100 MW, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Milionarul britanic Dinesh Dhamija își diversifică în România portofoliul de investiții: Domenii de importanță națională, cu o premieră # Profit.ro
Omul de afaceri britanic de origine indiană Dinesh Dhamija, parlamentar european până la ieșirea Marii Britanii din UE, își diversifică portofoliul de investiții în România, plănuind să se implice într-un proiect de reciclare a bateriilor, o premieră în România, și în construcția de centre de date pentru Inteligența Artificială lângă parcurile solare pe care le are deja în curs de dezvoltare.
00:30
Norvegienii de la Remora Robotics intră în România după ce au atras peste 14 milioane euro: “Sunt vremuri interesante pentru noi. Și abia începem!” # Profit.ro
Compania norvegiană de tehnologie Remora Robotics, specializată în dezvoltarea de sisteme automatizate de curățare a țarcurilor utilizate de fermele de pești, a intrat în România și a făcut deja primele angajări, la Cluj-Napoca, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 4 ore
22:00
Trezoreria SUA spune că renunțarea la rapoartele financiare trimestriale ale companiilor, dorită de Trump, ar fi un câștig pentru investitori # Profit.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că propunerea președintelui Donald Trump de a elimina obligația companiilor de a raporta rezultate financiare trimestrial și de a trece la un regim semestrial ar reprezenta ”o veste bună pentru investitori”, transmite CNBC.
21:40
Turcia a semnat acorduri pentru achiziția a circa 15 miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate (GNL) pe o perioadă de trei ani, în contextul în care își accelerează tranziția de la importator de energie la exportator regional, cu livrări inclusiv spre România. Potrivit experților, achizițiile consolidează atât securitatea energetică, cât și aspirațiile Ankarei de a deveni hub energetic în regiune.
21:30
VIDEO Ministrul Energiei s-a filmat în fața Comisiei Europene, după negocieri pentru amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune ale României # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a filmat în fața sediului Comisiei Europene din Bruxelles, după o rundă de negocieri privind amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune ale României.
Acum 6 ore
21:20
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual, operând prima modificare a ratelor din decembrie anul trecut, însă a avertizat că incertitudinea privind perspectivele economice rămâne ridicată, iar riscurile la adresa pieței muncii sunt în creștere.
21:20
Mario Draghi: Prea multă birocrație în UE. Obiectivele industriei auto nu mai sunt realizabile # Profit.ro
Europa se mișcă prea încet, blocată de birocrație și mult în urma principalilor săi concurenți, în special SUA și China. Într-o intervenție la Bruxelles, Mario Draghi a explicat că este necesar „să acționăm împreună și că avem nevoie de mai multă rapiditate”, scrie La Stampa.
21:10
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual, operând prima modificare a ratelor din decembrie anul trecut, însă a avertizat că incertitudinea privind perspectivele economice rămâne ridicată, iar riscurile la adresa pieței muncii sunt în creștere.
20:50
Un startup care vrea să readucă la viață pasărea Dodo și mamuți atrage bani inclusiv de la regizorul trilogiei “Stăpânul Inelelor” # Profit.ro
Colossal Biosciences, startup din domeniul biotehnologiei care lucrează pentru a readuce la viață specii de animale dispărute, a strâns 120 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv de la regizorul trilogiei “Stăpânul Inelelor”, fonduri ce vor sprijini eforturile companiei de a învia pasărea Dodo în mai puțin de șapte ani.
20:40
Peste 660 muncitori chemați la ultimul lot unde nu se lucra la Autostrada Bucureștiului VIDEO&FOTO # Profit.ro
Peste 660 de muncitori și 220 de utilaje sunt pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, anunță autoritățile.
20:30
După 2 sesiuni consecutive de creșteri, indicele BET a înregistrat o apreciere consistentă, însă pe o lichiditate foarte slabă.
20:30
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. USR va avea mai mulți secretari de stat # Profit.ro
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de împărțire a prefecturilor din țară.
20:00
Bolojan i-a chemat la Guvern pe primari și...nu a mai venit. Discuții cu vicepremierii despre redimensionarea direcțiilor și serviciilor # Profit.ro
Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat împreună cu reprezentanții primarilor și consiliilor județene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administrației publice locale.
19:40
Bucureștiul, în topul capitalelor europene cu cele mai multe decese cauzate de încălzirea globală # Profit.ro
Un grup de cercetători britanici spun că aproape 16.500 de oameni din cei peste 24.400 care au murit în Europa din cauza căldurii au decedat din cauza temperaturilor extreme provocate de gazele cu efect de seră, transmite The Guardian.
Acum 8 ore
19:20
Azerbaidjanul și-a majorat cu aproximativ 4% exporturile de gaze în primele 8 luni ale acestui an, având semnate contracte cu 12 state europene, inclusiv România.
18:40
Compania aeriană Fly Lili, al cărei administrator este urmărit penal, transmite că nu a avut niciodată intenția de a se sustrage de la plata obligațiilor financiare, fiscale sau contractuale și nu a acționat ca vehicul pentru alte entități ori persoane fizice, organizații sau state supuse interdicțiilor din registrul aviatic internațional, menționând totodată intenția fermă de continua planul de redresare și dezvoltare a companiei
18:20
Poliția atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicației WhatsApp. În județul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgențe.
18:00
Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk # Profit.ro
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gândirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu, a declarat șeful Roscosmos, citat de Reuters.
17:40
DOCUMENT Americanii au cerut suplimentarea forțelor de la Kogălniceanu, aprobată de președintele Nicușor Dan, pentru protejarea intereselor lor din Orientul Mijlociu # Profit.ro
Suplimentarea forțelor de la baza militară aeriană de la Mihail Kogălniceanu, aprobată de președintele Nicușor Dan, a fost cerută de către Statele Unite, în vederea protejării intereselor americane din Orientul Mijlociu.
17:30
Ediția FIDELIS desfãșuratã în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un numãr semnificativ de investitori, fiind înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine, anunță Ministerul Finanțelor.
17:30
Tensiunile dintre cei doi mari producători de automobile din China, BYD și GWM, par că depășesc terenul declarațiilor. Un proces civil, în care compania BYD dă în judecată directorul mărcii Tank, aparținând Great Wall Motors, invocând încălcarea unor drepturi de autor, a fost semnalat de presa din China.
Acum 12 ore
17:20
VIDEO Ministrul Agriculturii: Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado, sigur deficitul va crește # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu ,spune că preferința românilor pentru produse precum brânza franțuzească și avocado, în detrimentul produselor românești, duce la creșterea deficitului comercial.
17:10
Marile companii americane din domeniul tehnologiei anunță investiții de zeci de miliarde de lire sterline în dezvoltarea infrastructurii AI din Marea Britanie # Profit.ro
Marile companii americane din domeniul tehnologiei anunță investiții de zeci de miliarde de lire sterline în dezvoltarea infrastructurii AI din Marea Britanie.
17:10
Americanii finanțează în cele din urmă interconectarea energetică a Republicii Moldova cu România, după ce regimul Trump tăiase banii USAID pentru linia Strășeni-Gutinaș # Profit.ro
SUA vor finanța în cele din urmă proiectul construirii liniei electrice Strășeni-Gutinaș, gândit să fie cea de-a treia interconexiune a sistemului energetic al Republicii Moldova cu cel al României, după ce regimul Trump de la Washington tăiase banii alocați de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) pentru acest proiect.
17:10
Autoritățile catalane au anunțat că își vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croația în România, descriind România ca „o țară cu mare greutate în regiune”.
17:00
Ovidiu Pinghioiu, Country Director Cegeka Romania: “Companiile devin mult mai atente la modul în care alocă bugetele și cer o predictibilitate mai mare a investițiilor” # Profit.ro
Criza economică, schimbările tehnologice și presiunea pe bugete rescriu regulile în IT. Predictibilitatea și valoarea reală devin priorități pentru companii, iar succesul proiectelor depinde tot mai mult de modul în care sunt planificate și implementate.
17:00
Înalta Curte de Casație și Justiție suspendă condamnarea fostului șef al CNAS Lucian Duță și îl eliberează din închisoare # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), urmând ca acesta să fie eliberat din penitenciar, până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac - recursul în casație.
17:00
FOTO Al treilea român la vârful conducerii Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei din UE, primul cu funcție executivă # Profit.ro
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din România, George Niculescu, a fost ales vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Energie (ACER), a transmis instituția românească.
16:40
Șoferii din București pierd în trafic peste 12 zile pe an. Care este acum noul vârf de trafic # Profit.ro
Bucureștiul, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România.
16:30
Dacia Sandriders revine în Campionatul Mondial de Rally Raid, în Portugalia, cu echipajele schimbate. „Dakar se apropie cu pași repezi!” # Profit.ro
Cele trei echipaje Dacia Sandriders care au adunat puncte în sezonul trecut în campionatul mondial Rally-Raid se întorc într-un nou sezon, cu o participare în Raliul Portugaliei.
16:10
Casa de avocatură Mușat & Asociații S.C.A., prezentă deja prin birourile din București și Timișoara, își consolidează prezența pe piața serviciilor juridice prin deschiderea unui nou sediu la Cluj-Napoca.
16:00
ING Bank își anunță clienții din România cu data exactă de la care nu se vor mai putea loga în contul Home'Bank din browser, pe mobil.
15:40
VIDEO Romgaz și OMV Petrom au intrat în microtunel, cu tehnologii avansate, la Neptun Deep # Profit.ro
Lucrările de pe țărm din cadrul proiectului NeptunDeep avansează, transmite OMV Petrom.
15:20
Românii intră în număr mare pe pilonul2.ro în ultimul an pentru a se interesa de pensia lor privată GRAFIC # Profit.ro
Peste un milion de români au accesat portalul www.pilonul2.ro în ultimele 12 luni pentru a se interesa de pensia lor privată, arata datele de trafic Google Analytics publicate de către Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), care întreține portalul. Indicatorii de trafic (utilizatori unici, numărul de sesiuni și numărul de pagini vizualizate) au înregistrat o creștere de circa 50% față de precedentele 12 luni.
15:00
Termenul până la care trebuie să se facă trecerea de la actualul sistem Revisal de înregistrare a contractelor de muncă la platforma Reges-Online va fi extins până la 31 decembrie anul acesta, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
14:50
Wizz Air va lansa o nouă rută din România spre Italia, începând cu jumătatea lunii decembrie.
14:30
China a transmis companiilor locale de tehnologie să oprească achizițiile de chipuri cu inteligență artificială de la Nvidia.
14:30
Rețele Electrice lansează o licitație de până la 66 milioane lei pentru execuția de lucrări de întărire rețea în Dobrogea # Profit.ro
Rețele Electrice România anunță că a lansat o licitație publică de până la 66 milioane lei (fără TVA), pentru execuția de lucrări de întărire rețea pentru crearea condiților tehnice necesare racordării utilizatorilor în zona operațională din Dobrogea.
14:10
Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de Country Manager al sucursalei locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.
13:40
Clauza de neconcurență în actul constitutiv al societății cu răspundere limitată – reflecții între libertatea de asociere și limitele ordinii publice # Profit.ro
Clauza de neconcurență este un mecanism utilizat în mod frecvent în raporturile de muncă dar și în diverse raporturi de asociere. Inserarea unei asemenea clauze direct în actul constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată ridică, însă, multiple probleme de compatibilitate cu regimul constituțional și european al libertății economice, dar și al dreptului la muncă, precum și al principiului libertății de alegere a profesiei.
13:40
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor de la baza militară aeriană Kogălniceanu # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat o suplimentare de forțe la baza militară aeriană Mihail Kogălniceanu din Dobrogea.
13:20
Călin Georgescu a avut o primă reacție după ce a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.
13:20
Statutul Ungariei în cadrul programului de scutire de viză va fi restabilit în totalitate, întrucât Budapesta a luat măsuri pentru a reduce riscurile de securitate, scrie index.hu.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0670 lei, de la 5,0634 lei, înregistrat marți.
13:10
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
12:50
Hidroelectrica: Optimizarea proceselor de raportare financiară, valorificarea eficientă a resurselor financiare, marcate ca realizări din perioada 2023 – 2025 # Profit.ro
Optimizarea proceselor de raportare financiară este menționată de Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, ca una dintre realizările mandatului său la conducerea Hidroelectrica, el explicâned că a fost implementat un calendar mai riguros pentru închiderea situațiilor financiare și raportarea rezultatelor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor și partenerilor financiari.
12:40
Columbia a suspendat achizițiile de arme din Statele Unite, cel mai important partener militar al său, după ce Washingtonul a retras certificarea țării sud-americane ca aliat în lupta împotriva drogurilor, pe motiv că nu a reușit să oprească traficul de cocaină, transmite AFP.
12:30
România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare și recife artificiale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.