Tranzacție pe piața medicală: Umana Fertility achiziționează clinica de fertilizare in vitro Vivamed Brașov

11:00

Cinci persoane, coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată și spălarea banilor într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Începând din 2022, acestea nu ar fi înregistrat în contabilitatea a 14 firme veniturile impozabile și ar fi recrutat peste o mie de șoferi care lucrau fără contract de muncă, fiind plătiți ”la negru”.