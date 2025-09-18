Mesaj către pensionarii români din străinătate: Mai trăiți? Dovediți!
Profit.ro, 18 septembrie 2025 11:50
Pensionarii români care locuiesc la acest moment în străinătate vor fi obligați să dovedească autorităților că sunt încă în viață.
Promelek XXI, unul dintre principalii jucători ai pieței locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, anunță o schimbare importantă în structura de conducere.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.
Rohlig SUUS Logistics, operator polonez logistic cu activități în Europa Centrală și de Est, își extinde prezența în România prin servicii de depozitare.
Republica Electorală Moldova: corupție electorală, operațiunea pro-rusă Lukoil Moldova și războaie politice # Profit.ro
Cele mai importante știri din 18 septembrie din Republica Moldova.
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Ministerul Finanțelor: Finanțarea deficitului prognozat pentru 2025 este acum la aproape 90%. La rectificare, planul de împrumuturi va fi actualizat # Profit.ro
Având în vedere că, în Legea bugetului de stat, deficitul pentru 2025 a fost prevăzut la 7% din PIB, nevoia de finanțare este de 232 miliarde lei, iar planul de împrumuturi pentru această sumă este implementat în proporție de 89%, spune Bogdan Zincă, Șef Serviciu Contractare la Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică din Ministerul Finanțelor, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. În funcție de datele rectificării, suma va fi actualizată, a precizat însă reprezentantul Ministerului Finanțelor.
Alături de Meta Ray-Ban Display, primii ochelari cu ecran ai companiei, gigantul american Meta va mai vinde și o pereche de ochelari inteligenți care vizează sportivii de performanță.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
Coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, dare de mită și spălarea banilor. Dosar cu prejudiciu de peste 67 de milioane de lei # Profit.ro
Cinci persoane, coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată și spălarea banilor într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Începând din 2022, acestea nu ar fi înregistrat în contabilitatea a 14 firme veniturile impozabile și ar fi recrutat peste o mie de șoferi care lucrau fără contract de muncă, fiind plătiți ”la negru”.
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Bogdan Zincă, Șef Serviciu Trezorerie și Datorie Publică Ministerul Finanțelor, anunță: Românii au depășit toate recordurile la investițiile în Tezaur și Fidelis. Suma estimată pe 2025 # Profit.ro
Dacă în 2024, au fost subscrise aproape 33 de miliarde lei în programele de titluri de stat Tezaur și Fidelis, până în acest moment, sumele subscrise au ajuns la 37,5 miliarde lei, pentru anul acesta estimarea fiind că se va ajunge la o sumă subscrisă de 50 miliarde lei, a anunțat Bogdan Zincă, șef Serviciu Contractare la Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică, din Ministerul Finanțelor, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a.
În perioada 1–3 octombrie 2025, Centrul de Transfer pentru Tehnologii Strategice și cu Dublă Utilizare din cadrul Bursei Române de Afaceri (RBE) deschide, împreună cu Capital Factory (Austin, Texas), un coridor practic România – SUA pentru tehnologii dual-use și nu numai.
Deși modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al OpenAI, au fost adoptate rapid la nivel global, puține cercetări au analizat în detaliu felul în care sunt folosite în activitățile cotidiene. OpenAI, împreună cu mai mulți cercetători, a lansat un studiu de referință care răspunde la această întrebare, pe baza mesajelor trimise de utilizatorii ChatGPT cu abonamente pentru consumatori, relatează CNBC.
Procurorii anticorupție fac percheziții la Compania de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni, într-un dosar de luare și dare de mită, dar și de trafic de influență.
Grampet a autorizat cea mai nouă unitate de topire a bitumului rutier din România. A început comercializarea și în Moldova # Profit.ro
Grampet Group a autorizat fabrica pe care o prezintă drept cea mai nouă și modernă unitate de topire a bitumului rutier din România.
Cofondatorul brandului de înghețată Ben & Jerry’s părăsește compania după aproape 50 de ani, după un conflict cu Unilever # Profit.ro
Jerry Greenfield, cofondator al brandului de înghețată Ben & Jerry’s, a anunțat că părăsește compania după aproape 50 de ani, pe fondul tensiunilor cu grupul britanic Unilever, proprietarul firmei din Vermont, transmite CNBC.
Compania farmaceutică britanică GSK a devenit cel mai recent jucător din industrie care își majorează angajamentele financiare în Statele Unite, în timp ce președintele Donald Trump se află în Marea Britanie pentru o vizită de stat de trei zile, transmite CNBC.
Slovacia și Ungaria se opun încercării lui Trump de a opri importurile de energie din Rusia # Profit.ro
Slovacia și Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de președintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol și gaze rusești, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite Bloomberg.
Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele șapte luni, față de perioada similară a anului 2024, ca serie brută, cu 12,2%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,7%, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
Retailerul electro-IT Altex, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, România își consolidează prezența pe piața de retail din județul Constanța prin deschiderea unui nou magazin în cadrul Retail Park Medgidia.
FOTO One United Properties aduce The Hoxton în centrul Bucureștiului. Brand vândut ginerelui unui miliardar indian, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat un contract de exclusivitate cu Ennismore pentru a aduce brandul hotelier The Hoxton în proiectul One Downtown, de lângă Teatrul Odeon din București.
DocProcess se alătură AGENA3000, odată cu finalizarea cu succes a exit-ului de către Morphosis Capital și fondator # Profit.ro
DocProcess, companie românească de tehnologie specializată în automatizarea proceselor de business, fondată de antreprenorii Daniela și Liviu Apolozan, devine parte a AGENA3000, furnizor din Franța de soluții pentru management al datelor și facturare electronică. De asemenea, tranzacția marchează exit-ul complet al Morphosis Capital din DocProcess, prima investiție a Fondului I.
Numărul turiștilor din Delta Dunării a scăzut în acest sezon estival față de cel din anul precedent.
În parteneriat cu Ray-Ban, gigantul american Meta a lansat o nouă pereche de ochelari de realitate augmentată, care dispune de un ecran virtual.
Acțiunile Alibaba au crescut după ce presa de stat chineză a relatat că gigantul de comerț electronic a obținut un client important pentru cipurile sale de inteligență artificială, relatează CNBC.
Vinul zilei: un Prosecco proaspăt, prietenos și generos, cotat cu 91 puncte James Suckling, care dezvăluie note de mere și pere verzi, flori și piersici albe, pe un fundal de senzații vegetal-condimentate # Profit.ro
Prosecco Superiore Giall’Oro este un vin spumant realizat în principal din struguri Glera, cu adaosuri mici de Verdiso și Perera.
Cum să activezi modul de economisire a energiei pe Xbox Series X/S fără a afecta performanța # Profit.ro
Energy Saver reduce consumul până la 20 x față de Standby, iar actualizările în fundal și timpii de boot de 15 s fac acest mod o opțiune viabilă chiar pentru jucătorii activi.
Acțiunile Puma au urcat puternic pe fondul zvonurilor de preluare. Bursele europene au stagnat # Profit.ro
Acțiunile producătorului de încălțăminte sport Puma au crescut cu 17%, după apariția unor informații privind o posibilă preluare și retragere de pe bursă, în timp ce bursele europene au înregistrat evoluții mixte, transmite CNBC.
Somnul bun începe cu o rutină coerentă, nu cu o alarmă stridentă. Apple Watch îți poate urmări etapele somnului, consistența programului și micro-obiceiurile care îți fură orele de recuperare. Ideea nu este să aduni grafice, ci să transformi datele în decizii simple: când te culci, cum reduci luminile și notificările și cum îți protejezi prima oră după trezire.
Amazon a anunțat că va face o investiție de un miliard de dolari pentru a majora salariile și a reduce costul planurilor de asistență medicală pentru angajații din SUA.
Investitori turci, interesați să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara închis recent de ArcelorMittal # Profit.ro
O delegație de investitori din Turcia și-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuții pe această temă fiind purtate cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, și cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.
Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
Uniunea Europeană nu a găsit încă o soluție la penuriile de medicamente.
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autoritățile elene, a anunțat Procuratura Generală din Republica Moldova, care precizează că nu au fost indicate motivele suspendării.
Omniasig VIG va acorda acționarilor dividende în valoare totală de 118,631 milioane de lei din rezultatul net al companiei aferent anului 2024, ceea ce reprezintă o valoare brută de 0,82 lei/acțiune, conform datelor analizate de Profit.ro.
Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace # Profit.ro
eMAG organizează cea de-a opta ediție a Sellers’ Day, evenimentul regional dedicat antreprenorilor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace, la care sunt așteptați să participe, fizic și online, mii de selleri locali și internaționali. Locurile la eveniment sunt limitate, însă pentru prima dată pot participa și antreprenorii din ecommerce care nu sunt încă prezenți pe eMAG, dacă își înregistrează contul în platformă până pe 20 septembrie.
Donald Trump a anunțat desemnarea mișcării "Antifa", un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizație „teroristă”, la o săptămână după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.
VIDEO Profit.ro TV Smart City România – Meir Givon, președinte Giv Solutions: Fără un creier digital, nu ai un smart city. Am reușit să dezvoltăm o inovație premiată de 8 ori de Autoritatea de Inovare a Israelului # Profit.ro
Orașele inteligente nu înseamnă doar senzori și camere, ci un „creier digital” care să coordoneze toate sistemele, spune Meir Givon, președintele Giv Solutions, la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV. În viziunea lui, o municipalitate nu poate deveni smart dacă nu pornește de la software-ul central care gestionează infrastructura și procesele. Soluțiile dezvoltate de compania sa sunt deja aplicate în Tel Aviv și în alte orașe, inclusiv în domenii precum transport, apă, energie sau campusuri universitare, și au permis reducerea costurilor, creșterea disponibilității și a satisfacției publice. România se află deja pe radarul grupului, printr-o companie înființată local și prin participarea la licitații în domeniul smart city.
În noaptea de 10 septembrie, câteva zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, unele dintre ele fiind doborâte, după ce avioanele de vânătoare au fost trimise pentru a le intercepta.
Măsură avizată: Toți demnitarii - parlamentari, miniștri, primari, funcționari - vor avea obligația de a-și publica și actualiza CV-urile. Amendă, în caz contrar # Profit.ro
Toți demnitarii statului român vor fi obligați să-și publice CV-ul complet și actualizat pe site-ul oficial al instituției în care activează, în termen de 30 de zile de la instalarea în funcție. În caz contrar vor risca o amendă de 10.000 lei, conform unui proiect legislativ căruia i-a fost întocmit raport favorabil în comisia de specialitate a deputaților și urmează să primească votul final în Parlament.
Guvernul se duce la BEI pentru un prim împrumut de 500 milioane euro, la autostrada Sibiu – Pitești # Profit.ro
Ministerul Finanțelor urmează să fie mandatat de Guvern să negocieze și semneze cu Banca Europeană de Investiții (BEI) un prim contract de finanțare pentru un împrumut în valoare de 500 milioane euro în vederea realizării autostrăzii A1, mai exact a porțiunii Sibiu – Pitești. BEI a oferit în acest scop o asistență financiară rambursabilă în valoare totală de până la 1 miliard de euro.
Asirom câștigă contul STB pentru RCA și CASCO. Ce despăgubiri pot primi călătorii cu tramvaiul, troleul și autobuzul # Profit.ro
Asocierea Asirom VIG (lider) și Millenium Insurance Broker (MIB) a câștigat, din postura de unic la ofertant, o licitație organizată de Societatea de Transport Bucuresti (STB) pentru asigurarea RCA și CASCO a parcului auto al transportatorului public din Capitală. Estimată la 27,103 milioane de lei, polița a fost semnată pentru suma 27,013 milioane de lei. Mai multe detalii AICI.
FOTO Audi face furori cu primul model fără cele patru cercuri. Peste 10.000 de comenzi în 30 de minute # Profit.ro
Noul model Audi E5, din noua generație de mașini ale mărcii care nu mai poartă pe grilă cele patru cercuri, a fost lansat pe piața din China și a avut un succes remarcabil, potrivit datelor puse la dispoziția presei de companie. Mașina are o platformă complet nouă, dezvoltată cu partenerii chinezi.
ASTĂZI Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Unde își mai plasează românii banii, cum ne protejăm de fraude și atacuri cibernetice, noile obiceiuri financiare și impactul asupra economiei # Profit.ro
Unde își mai plasează românii banii, cum ne protejăm de fraude și atacuri cibernetice, noile obiceiuri financiare și impactul asupra economiei sunt doar o parte din temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10.00, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a.
Schimbare Metrorex. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
EXCLUSIV SURPRIZĂ Misteriosul cumpărător al celebrului bloc Scala din centrul Bucureștiului FOTO # Profit.ro
Investitorul român care a cumpărat de la moștenitorii familiei Bragadiru jumătate din emblematicul bloc de locuințe Scala, de pe Bulevardul Magheru, din centrul capitalei, deține o celebră fabrică de confecții din București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Conglomerat chinez cumpără de la un fost deputat și prefect PSD un proiect fotovoltaic de aproape 100 MW # Profit.ro
O subsidiară înregistrată în Singapore a conglomeratului industrial chinez Sany Group preia 2 companii românești care dezvoltă un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată însumată de aproape 100 MW, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV Milionarul britanic Dinesh Dhamija își diversifică în România portofoliul de investiții: Domenii de importanță națională, cu o premieră # Profit.ro
Omul de afaceri britanic de origine indiană Dinesh Dhamija, parlamentar european până la ieșirea Marii Britanii din UE, își diversifică portofoliul de investiții în România, plănuind să se implice într-un proiect de reciclare a bateriilor, o premieră în România, și în construcția de centre de date pentru Inteligența Artificială lângă parcurile solare pe care le are deja în curs de dezvoltare.
Norvegienii de la Remora Robotics intră în România după ce au atras peste 14 milioane euro: “Sunt vremuri interesante pentru noi. Și abia începem!” # Profit.ro
Compania norvegiană de tehnologie Remora Robotics, specializată în dezvoltarea de sisteme automatizate de curățare a țarcurilor utilizate de fermele de pești, a intrat în România și a făcut deja primele angajări, la Cluj-Napoca, relevă date analizate de Profit.ro.
Trezoreria SUA spune că renunțarea la rapoartele financiare trimestriale ale companiilor, dorită de Trump, ar fi un câștig pentru investitori # Profit.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că propunerea președintelui Donald Trump de a elimina obligația companiilor de a raporta rezultate financiare trimestrial și de a trece la un regim semestrial ar reprezenta ”o veste bună pentru investitori”, transmite CNBC.
