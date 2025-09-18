Guvernul taie 4 miliarde lei din proiectele pe sănătate finanțate din PNRR și continuă cu cele realizate peste 30%. Nu se mai fac spitale la Arad, Brașov, București, Constanța, Neamț LISTA
Profit.ro, 18 septembrie 2025 13:20
Guvernul va continua 3.175 proiecte din domeniul sănătății, cu grad de realizare de peste 30% și finanțate prin PNRR cu 9,7 miliarde lei, dar va denunța derularea a 142 de proiecte în valoare de peste 4 miliarde lei. Printre proiectele la care se renunță se numără construcții noi de spitale la Arad, Brașov, București, Constanța, Neamț.
Finanțarea din PNRR estimată la 135,76 milioane de lei, fără TVA, care urmărea eficientizarea energetică a Palatului Victoria, sediul Guvernului, a fost pierdută pentru că perioada de implementare s-a prelungit foarte mult din cauza constestațiilor la licitații, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în replică la informația prezentată anterior de Profit.ro.
Umana Fertility, clinică ce activează în domeniul reproducerii umane asistate din România, fondată de George Peltecu, achiziționează Centrul Medical Vivamed din Brașov, singura clinică de fertilizare in vitro (FIV) din regiune, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 350.000 de euro.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0695 lei, de la 5,0670 lei, înregistrat miercuri.
Premierul Bolojan va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor alimentare de bază cu reprezentanții retailerilor, având în vedere că de la 1 octombrie plafonarea adaosului comercial la aceste produse ar urma să înceteze.
AFM a reușit să programeze deschiderea sesiunii Programului Rabla în ultima zi de septembrie, pentru a se ține de promisiunea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a spus inițial că începe la 1 septembrie și apoi că va începe în cursul lunii septembrie.
Federația Patronală a Farmaciilor din România își anunță constituirea legală, în baza Legii dialogului social, în scopul reprezentării patronale a farmaciilor comunitare cu capital autohton.
Bogdan Costaș a demisionat de la șefia Romaero, conform informațiilor Profitt.ro.
Ministerul Muncii confirmă Profit.ro.
Deși au reputația că sunt cheltuitori și neatenți cu banii sau că sunt interesați de produse financiare cu risc ridicat, tinerii care acum au vârste de 15-30 de ani au capacitatea de a asimila repede informații financiare prin intermediul internetului și al platformelor tehnologice, spune, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Vlad Nicolaescu, responsabil cu educația financiară la reglementatorul pieței ASF.
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, începând cu data de 30 septembrie, ora 10.00.
Alexandru Nazare a afirmat că România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligațiuni verzi, alocate pe o zonă diversificată de proiecte, în plan pentru perioada următoare fiind o emisiune de obligațiuni Samurai, care să finanțeze tot această zonă a economiei verzi.
Sebastian Burduja, fost ministru, în prezent consilier al premierului Ilie Bolojan, avertizează cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.
Grupul american Mars, producătorul bomboanelor M&M și Skittles, a anunțat că va investi un miliard de euro în operațiunile sale din Uniunea Europeană, până la finele lui 2026, pentru a îmbunătăți producția, sustenabilitatea și inovația în regiune, transmite Reuters.
MINA – Museum of Immersive New Art, cel mai mare centru de artă digitală și imersivă din Europa de Sud-Est, fondat în 2023 de Andrei Nistor, Mădălina Ivașcu și Sorina Topceanu, deschide un nou spațiu permanent, la Iași, pe 25 septembrie, inaugurând deja și prima locație internațională, la Sofia.
Burger King își continuă expansiunea accelerată pe piața din România și deschide restaurantul cu numărul 30 la nivel local, în Slobozia.
Cele mai frecvente greșeli făcute de investitori sunt graba de a obține câștiguri mari și rapide, fără o suficientă cunoaștere a resurselor proprii sau a domeniului respectiv, dar și supraîncrederea în sine, situație întâlnită mai des la bărbați decât la femei, explică, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. El a prezentat și cu o listă de remedii la aceste erori, comise de cele mai multe ori de investitorii fără experiență.
Pe 27 septembrie, World Class România invită publicul la cea de-a 11-a ediție a #BeHealthy Festival, un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru cea mai mare rețea de health & fitness și piscine din țară.
Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către companii, astfel încât să intervină obligația colectării TVA. Camera Consultanților Fiscali a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor prin care cere lămuriri în privința acestui lucru.
Aumovio a devenit oficial companie listată pe Bursa Frankfurt, după un start de succes marcat oficial pe piața de capital germană.
Într-un peisaj de business marcat de inovație, autenticitate și nevoia de conexiune reală, PhotoArt by Ralf se distinge ca un studio de fotografie care transformă portretul feminin într-o experiență artistică și personală. Sub umbrela The Muse Series, fondatoarea a creat nu doar sesiuni foto, ci adevărate călătorii de (re)descoperire pentru femeile moderne, cu accent pe storytelling vizual, evenimente exclusive și expoziții tematice.
Promelek XXI, unul dintre principalii jucători ai pieței locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, anunță o schimbare importantă în structura de conducere.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.
Pensionarii români care locuiesc la acest moment în străinătate vor fi obligați să dovedească autorităților că sunt încă în viață.
Rohlig SUUS Logistics, operator polonez logistic cu activități în Europa Centrală și de Est, își extinde prezența în România prin servicii de depozitare.
Cele mai importante știri din 18 septembrie din Republica Moldova.
Având în vedere că, în Legea bugetului de stat, deficitul pentru 2025 a fost prevăzut la 7% din PIB, nevoia de finanțare este de 232 miliarde lei, iar planul de împrumuturi pentru această sumă este implementat în proporție de 89%, spune Bogdan Zincă, Șef Serviciu Contractare la Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică din Ministerul Finanțelor, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. În funcție de datele rectificării, suma va fi actualizată, a precizat însă reprezentantul Ministerului Finanțelor.
Alături de Meta Ray-Ban Display, primii ochelari cu ecran ai companiei, gigantul american Meta va mai vinde și o pereche de ochelari inteligenți care vizează sportivii de performanță.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
Cinci persoane, coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată și spălarea banilor într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Începând din 2022, acestea nu ar fi înregistrat în contabilitatea a 14 firme veniturile impozabile și ar fi recrutat peste o mie de șoferi care lucrau fără contract de muncă, fiind plătiți ”la negru”.
Dacă în 2024, au fost subscrise aproape 33 de miliarde lei în programele de titluri de stat Tezaur și Fidelis, până în acest moment, sumele subscrise au ajuns la 37,5 miliarde lei, pentru anul acesta estimarea fiind că se va ajunge la o sumă subscrisă de 50 miliarde lei, a anunțat Bogdan Zincă, șef Serviciu Contractare la Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică, din Ministerul Finanțelor, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a.
În perioada 1–3 octombrie 2025, Centrul de Transfer pentru Tehnologii Strategice și cu Dublă Utilizare din cadrul Bursei Române de Afaceri (RBE) deschide, împreună cu Capital Factory (Austin, Texas), un coridor practic România – SUA pentru tehnologii dual-use și nu numai.
Deși modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al OpenAI, au fost adoptate rapid la nivel global, puține cercetări au analizat în detaliu felul în care sunt folosite în activitățile cotidiene. OpenAI, împreună cu mai mulți cercetători, a lansat un studiu de referință care răspunde la această întrebare, pe baza mesajelor trimise de utilizatorii ChatGPT cu abonamente pentru consumatori, relatează CNBC.
Procurorii anticorupție fac percheziții la Compania de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni, într-un dosar de luare și dare de mită, dar și de trafic de influență.
Grampet Group a autorizat fabrica pe care o prezintă drept cea mai nouă și modernă unitate de topire a bitumului rutier din România.
Jerry Greenfield, cofondator al brandului de înghețată Ben & Jerry’s, a anunțat că părăsește compania după aproape 50 de ani, pe fondul tensiunilor cu grupul britanic Unilever, proprietarul firmei din Vermont, transmite CNBC.
Compania farmaceutică britanică GSK a devenit cel mai recent jucător din industrie care își majorează angajamentele financiare în Statele Unite, în timp ce președintele Donald Trump se află în Marea Britanie pentru o vizită de stat de trei zile, transmite CNBC.
Slovacia și Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de președintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol și gaze rusești, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite Bloomberg.
Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele șapte luni, față de perioada similară a anului 2024, ca serie brută, cu 12,2%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,7%, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
Retailerul electro-IT Altex, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, România își consolidează prezența pe piața de retail din județul Constanța prin deschiderea unui nou magazin în cadrul Retail Park Medgidia.
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat un contract de exclusivitate cu Ennismore pentru a aduce brandul hotelier The Hoxton în proiectul One Downtown, de lângă Teatrul Odeon din București.
DocProcess, companie românească de tehnologie specializată în automatizarea proceselor de business, fondată de antreprenorii Daniela și Liviu Apolozan, devine parte a AGENA3000, furnizor din Franța de soluții pentru management al datelor și facturare electronică. De asemenea, tranzacția marchează exit-ul complet al Morphosis Capital din DocProcess, prima investiție a Fondului I.
Numărul turiștilor din Delta Dunării a scăzut în acest sezon estival față de cel din anul precedent.
În parteneriat cu Ray-Ban, gigantul american Meta a lansat o nouă pereche de ochelari de realitate augmentată, care dispune de un ecran virtual.
Acțiunile Alibaba au crescut după ce presa de stat chineză a relatat că gigantul de comerț electronic a obținut un client important pentru cipurile sale de inteligență artificială, relatează CNBC.
Prosecco Superiore Giall’Oro este un vin spumant realizat în principal din struguri Glera, cu adaosuri mici de Verdiso și Perera.
Energy Saver reduce consumul până la 20 x față de Standby, iar actualizările în fundal și timpii de boot de 15 s fac acest mod o opțiune viabilă chiar pentru jucătorii activi.
Acțiunile producătorului de încălțăminte sport Puma au crescut cu 17%, după apariția unor informații privind o posibilă preluare și retragere de pe bursă, în timp ce bursele europene au înregistrat evoluții mixte, transmite CNBC.
Somnul bun începe cu o rutină coerentă, nu cu o alarmă stridentă. Apple Watch îți poate urmări etapele somnului, consistența programului și micro-obiceiurile care îți fură orele de recuperare. Ideea nu este să aduni grafice, ci să transformi datele în decizii simple: când te culci, cum reduci luminile și notificările și cum îți protejezi prima oră după trezire.
