EXCLUSIV SURPRIZĂ Misteriosul cumpărător al celebrului bloc Scala din centrul Bucureștiului FOTO

Optimizarea proceselor de raportare financiară este menționată de Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, ca una dintre realizările mandatului său la conducerea Hidroelectrica, el explicâned că a fost implementat un calendar mai riguros pentru închiderea situațiilor financiare și raportarea rezultatelor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor și partenerilor financiari.