Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a
Profit.ro, 18 septembrie 2025 08:20
Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
Acum 5 minute
09:00
Cum să activezi modul de economisire a energiei pe Xbox Series X/S fără a afecta performanța # Profit.ro
Energy Saver reduce consumul până la 20 x față de Standby, iar actualizările în fundal și timpii de boot de 15 s fac acest mod o opțiune viabilă chiar pentru jucătorii activi.
Acum 15 minute
08:50
Acțiunile Puma au urcat puternic pe fondul zvonurilor de preluare. Bursele europene au stagnat # Profit.ro
Acțiunile producătorului de încălțăminte sport Puma au crescut cu 17%, după apariția unor informații privind o posibilă preluare și retragere de pe bursă, în timp ce bursele europene au înregistrat evoluții mixte, transmite CNBC.
Acum 30 minute
08:40
Somnul bun începe cu o rutină coerentă, nu cu o alarmă stridentă. Apple Watch îți poate urmări etapele somnului, consistența programului și micro-obiceiurile care îți fură orele de recuperare. Ideea nu este să aduni grafice, ci să transformi datele în decizii simple: când te culci, cum reduci luminile și notificările și cum îți protejezi prima oră după trezire.
08:40
Amazon a anunțat că va face o investiție de un miliard de dolari pentru a majora salariile și a reduce costul planurilor de asistență medicală pentru angajații din SUA.
Acum o oră
08:30
Investitori turci, interesați să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara închis recent de ArcelorMittal # Profit.ro
O delegație de investitori din Turcia și-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuții pe această temă fiind purtate cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, și cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.
08:20
08:10
Uniunea Europeană nu a găsit încă o soluție la penuriile de medicamente.
08:10
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autoritățile elene, a anunțat Procuratura Generală din Republica Moldova, care precizează că nu au fost indicate motivele suspendării.
Acum 2 ore
08:00
Omniasig VIG va acorda acționarilor dividende în valoare totală de 118,631 milioane de lei din rezultatul net al companiei aferent anului 2024, ceea ce reprezintă o valoare brută de 0,82 lei/acțiune, conform datelor analizate de Profit.ro.
08:00
Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace # Profit.ro
eMAG organizează cea de-a opta ediție a Sellers’ Day, evenimentul regional dedicat antreprenorilor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace, la care sunt așteptați să participe, fizic și online, mii de selleri locali și internaționali. Locurile la eveniment sunt limitate, însă pentru prima dată pot participa și antreprenorii din ecommerce care nu sunt încă prezenți pe eMAG, dacă își înregistrează contul în platformă până pe 20 septembrie.
07:50
Donald Trump a anunțat desemnarea mișcării "Antifa", un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizație „teroristă”, la o săptămână după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.
07:50
VIDEO Profit.ro TV Smart City România – Meir Givon, președinte Giv Solutions: Fără un creier digital, nu ai un smart city. Am reușit să dezvoltăm o inovație premiată de 8 ori de Autoritatea de Inovare a Israelului # Profit.ro
Orașele inteligente nu înseamnă doar senzori și camere, ci un „creier digital” care să coordoneze toate sistemele, spune Meir Givon, președintele Giv Solutions, la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV. În viziunea lui, o municipalitate nu poate deveni smart dacă nu pornește de la software-ul central care gestionează infrastructura și procesele. Soluțiile dezvoltate de compania sa sunt deja aplicate în Tel Aviv și în alte orașe, inclusiv în domenii precum transport, apă, energie sau campusuri universitare, și au permis reducerea costurilor, creșterea disponibilității și a satisfacției publice. România se află deja pe radarul grupului, printr-o companie înființată local și prin participarea la licitații în domeniul smart city.
07:40
În noaptea de 10 septembrie, câteva zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, unele dintre ele fiind doborâte, după ce avioanele de vânătoare au fost trimise pentru a le intercepta.
07:30
Măsură avizată: Toți demnitarii - parlamentari, miniștri, primari, funcționari - vor avea obligația de a-și publica și actualiza CV-urile. Amendă, în caz contrar # Profit.ro
Toți demnitarii statului român vor fi obligați să-și publice CV-ul complet și actualizat pe site-ul oficial al instituției în care activează, în termen de 30 de zile de la instalarea în funcție. În caz contrar vor risca o amendă de 10.000 lei, conform unui proiect legislativ căruia i-a fost întocmit raport favorabil în comisia de specialitate a deputaților și urmează să primească votul final în Parlament.
07:30
Guvernul se duce la BEI pentru un prim împrumut de 500 milioane euro, la autostrada Sibiu – Pitești # Profit.ro
Ministerul Finanțelor urmează să fie mandatat de Guvern să negocieze și semneze cu Banca Europeană de Investiții (BEI) un prim contract de finanțare pentru un împrumut în valoare de 500 milioane euro în vederea realizării autostrăzii A1, mai exact a porțiunii Sibiu – Pitești. BEI a oferit în acest scop o asistență financiară rambursabilă în valoare totală de până la 1 miliard de euro.
07:20
Asirom câștigă contul STB pentru RCA și CASCO. Ce despăgubiri pot primi călătorii cu tramvaiul, troleul și autobuzul # Profit.ro
Asocierea Asirom VIG (lider) și Millenium Insurance Broker (MIB) a câștigat, din postura de unic la ofertant, o licitație organizată de Societatea de Transport Bucuresti (STB) pentru asigurarea RCA și CASCO a parcului auto al transportatorului public din Capitală. Estimată la 27,103 milioane de lei, polița a fost semnată pentru suma 27,013 milioane de lei. Mai multe detalii AICI.
07:10
FOTO Audi face furori cu primul model fără cele patru cercuri. Peste 10.000 de comenzi în 30 de minute # Profit.ro
Noul model Audi E5, din noua generație de mașini ale mărcii care nu mai poartă pe grilă cele patru cercuri, a fost lansat pe piața din China și a avut un succes remarcabil, potrivit datelor puse la dispoziția presei de companie. Mașina are o platformă complet nouă, dezvoltată cu partenerii chinezi.
Acum 4 ore
07:00
ASTĂZI Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Unde își mai plasează românii banii, cum ne protejăm de fraude și atacuri cibernetice, noile obiceiuri financiare și impactul asupra economiei # Profit.ro
Unde își mai plasează românii banii, cum ne protejăm de fraude și atacuri cibernetice, noile obiceiuri financiare și impactul asupra economiei sunt doar o parte din temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10.00, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a.
06:10
Schimbare Metrorex. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Misteriosul cumpărător al celebrului bloc Scala din centrul Bucureștiului FOTO # Profit.ro
Investitorul român care a cumpărat de la moștenitorii familiei Bragadiru jumătate din emblematicul bloc de locuințe Scala, de pe Bulevardul Magheru, din centrul capitalei, deține o celebră fabrică de confecții din București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Conglomerat chinez cumpără de la un fost deputat și prefect PSD un proiect fotovoltaic de aproape 100 MW # Profit.ro
O subsidiară înregistrată în Singapore a conglomeratului industrial chinez Sany Group preia 2 companii românești care dezvoltă un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată însumată de aproape 100 MW, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Milionarul britanic Dinesh Dhamija își diversifică în România portofoliul de investiții: Domenii de importanță națională, cu o premieră # Profit.ro
Omul de afaceri britanic de origine indiană Dinesh Dhamija, parlamentar european până la ieșirea Marii Britanii din UE, își diversifică portofoliul de investiții în România, plănuind să se implice într-un proiect de reciclare a bateriilor, o premieră în România, și în construcția de centre de date pentru Inteligența Artificială lângă parcurile solare pe care le are deja în curs de dezvoltare.
00:30
Norvegienii de la Remora Robotics intră în România după ce au atras peste 14 milioane euro: “Sunt vremuri interesante pentru noi. Și abia începem!” # Profit.ro
Compania norvegiană de tehnologie Remora Robotics, specializată în dezvoltarea de sisteme automatizate de curățare a țarcurilor utilizate de fermele de pești, a intrat în România și a făcut deja primele angajări, la Cluj-Napoca, relevă date analizate de Profit.ro.
17 septembrie 2025
22:00
Trezoreria SUA spune că renunțarea la rapoartele financiare trimestriale ale companiilor, dorită de Trump, ar fi un câștig pentru investitori # Profit.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că propunerea președintelui Donald Trump de a elimina obligația companiilor de a raporta rezultate financiare trimestrial și de a trece la un regim semestrial ar reprezenta ”o veste bună pentru investitori”, transmite CNBC.
21:40
Turcia a semnat acorduri pentru achiziția a circa 15 miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate (GNL) pe o perioadă de trei ani, în contextul în care își accelerează tranziția de la importator de energie la exportator regional, cu livrări inclusiv spre România. Potrivit experților, achizițiile consolidează atât securitatea energetică, cât și aspirațiile Ankarei de a deveni hub energetic în regiune.
21:30
VIDEO Ministrul Energiei s-a filmat în fața Comisiei Europene, după negocieri pentru amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune ale României # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a filmat în fața sediului Comisiei Europene din Bruxelles, după o rundă de negocieri privind amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune ale României.
21:20
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual, operând prima modificare a ratelor din decembrie anul trecut, însă a avertizat că incertitudinea privind perspectivele economice rămâne ridicată, iar riscurile la adresa pieței muncii sunt în creștere.
21:20
Mario Draghi: Prea multă birocrație în UE. Obiectivele industriei auto nu mai sunt realizabile # Profit.ro
Europa se mișcă prea încet, blocată de birocrație și mult în urma principalilor săi concurenți, în special SUA și China. Într-o intervenție la Bruxelles, Mario Draghi a explicat că este necesar „să acționăm împreună și că avem nevoie de mai multă rapiditate”, scrie La Stampa.
21:10
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual, operând prima modificare a ratelor din decembrie anul trecut, însă a avertizat că incertitudinea privind perspectivele economice rămâne ridicată, iar riscurile la adresa pieței muncii sunt în creștere.
20:50
Un startup care vrea să readucă la viață pasărea Dodo și mamuți atrage bani inclusiv de la regizorul trilogiei “Stăpânul Inelelor” # Profit.ro
Colossal Biosciences, startup din domeniul biotehnologiei care lucrează pentru a readuce la viață specii de animale dispărute, a strâns 120 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv de la regizorul trilogiei “Stăpânul Inelelor”, fonduri ce vor sprijini eforturile companiei de a învia pasărea Dodo în mai puțin de șapte ani.
20:40
Peste 660 muncitori chemați la ultimul lot unde nu se lucra la Autostrada Bucureștiului VIDEO&FOTO # Profit.ro
Peste 660 de muncitori și 220 de utilaje sunt pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, anunță autoritățile.
20:30
După 2 sesiuni consecutive de creșteri, indicele BET a înregistrat o apreciere consistentă, însă pe o lichiditate foarte slabă.
20:30
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. USR va avea mai mulți secretari de stat # Profit.ro
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de împărțire a prefecturilor din țară.
Acum 24 ore
20:00
Bolojan i-a chemat la Guvern pe primari și...nu a mai venit. Discuții cu vicepremierii despre redimensionarea direcțiilor și serviciilor # Profit.ro
Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat împreună cu reprezentanții primarilor și consiliilor județene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administrației publice locale.
19:40
Bucureștiul, în topul capitalelor europene cu cele mai multe decese cauzate de încălzirea globală # Profit.ro
Un grup de cercetători britanici spun că aproape 16.500 de oameni din cei peste 24.400 care au murit în Europa din cauza căldurii au decedat din cauza temperaturilor extreme provocate de gazele cu efect de seră, transmite The Guardian.
19:20
Azerbaidjanul și-a majorat cu aproximativ 4% exporturile de gaze în primele 8 luni ale acestui an, având semnate contracte cu 12 state europene, inclusiv România.
18:40
Compania aeriană Fly Lili, al cărei administrator este urmărit penal, transmite că nu a avut niciodată intenția de a se sustrage de la plata obligațiilor financiare, fiscale sau contractuale și nu a acționat ca vehicul pentru alte entități ori persoane fizice, organizații sau state supuse interdicțiilor din registrul aviatic internațional, menționând totodată intenția fermă de continua planul de redresare și dezvoltare a companiei
18:20
Poliția atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicației WhatsApp. În județul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgențe.
18:00
Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk # Profit.ro
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gândirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu, a declarat șeful Roscosmos, citat de Reuters.
17:40
DOCUMENT Americanii au cerut suplimentarea forțelor de la Kogălniceanu, aprobată de președintele Nicușor Dan, pentru protejarea intereselor lor din Orientul Mijlociu # Profit.ro
Suplimentarea forțelor de la baza militară aeriană de la Mihail Kogălniceanu, aprobată de președintele Nicușor Dan, a fost cerută de către Statele Unite, în vederea protejării intereselor americane din Orientul Mijlociu.
17:30
Ediția FIDELIS desfãșuratã în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un numãr semnificativ de investitori, fiind înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine, anunță Ministerul Finanțelor.
17:30
Tensiunile dintre cei doi mari producători de automobile din China, BYD și GWM, par că depășesc terenul declarațiilor. Un proces civil, în care compania BYD dă în judecată directorul mărcii Tank, aparținând Great Wall Motors, invocând încălcarea unor drepturi de autor, a fost semnalat de presa din China.
17:20
VIDEO Ministrul Agriculturii: Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado, sigur deficitul va crește # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu ,spune că preferința românilor pentru produse precum brânza franțuzească și avocado, în detrimentul produselor românești, duce la creșterea deficitului comercial.
17:10
Marile companii americane din domeniul tehnologiei anunță investiții de zeci de miliarde de lire sterline în dezvoltarea infrastructurii AI din Marea Britanie # Profit.ro
Marile companii americane din domeniul tehnologiei anunță investiții de zeci de miliarde de lire sterline în dezvoltarea infrastructurii AI din Marea Britanie.
17:10
Americanii finanțează în cele din urmă interconectarea energetică a Republicii Moldova cu România, după ce regimul Trump tăiase banii USAID pentru linia Strășeni-Gutinaș # Profit.ro
SUA vor finanța în cele din urmă proiectul construirii liniei electrice Strășeni-Gutinaș, gândit să fie cea de-a treia interconexiune a sistemului energetic al Republicii Moldova cu cel al României, după ce regimul Trump de la Washington tăiase banii alocați de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) pentru acest proiect.
17:10
Autoritățile catalane au anunțat că își vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croația în România, descriind România ca „o țară cu mare greutate în regiune”.
17:00
Ovidiu Pinghioiu, Country Director Cegeka Romania: “Companiile devin mult mai atente la modul în care alocă bugetele și cer o predictibilitate mai mare a investițiilor” # Profit.ro
Criza economică, schimbările tehnologice și presiunea pe bugete rescriu regulile în IT. Predictibilitatea și valoarea reală devin priorități pentru companii, iar succesul proiectelor depinde tot mai mult de modul în care sunt planificate și implementate.
17:00
Înalta Curte de Casație și Justiție suspendă condamnarea fostului șef al CNAS Lucian Duță și îl eliberează din închisoare # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), urmând ca acesta să fie eliberat din penitenciar, până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac - recursul în casație.
17:00
FOTO Al treilea român la vârful conducerii Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei din UE, primul cu funcție executivă # Profit.ro
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din România, George Niculescu, a fost ales vicepreședinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Energie (ACER), a transmis instituția românească.
16:40
Șoferii din București pierd în trafic peste 12 zile pe an. Care este acum noul vârf de trafic # Profit.ro
Bucureștiul, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România.
