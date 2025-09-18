Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a

07:50

Orașele inteligente nu înseamnă doar senzori și camere, ci un „creier digital” care să coordoneze toate sistemele, spune Meir Givon, președintele Giv Solutions, la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV. În viziunea lui, o municipalitate nu poate deveni smart dacă nu pornește de la software-ul central care gestionează infrastructura și procesele. Soluțiile dezvoltate de compania sa sunt deja aplicate în Tel Aviv și în alte orașe, inclusiv în domenii precum transport, apă, energie sau campusuri universitare, și au permis reducerea costurilor, creșterea disponibilității și a satisfacției publice. România se află deja pe radarul grupului, printr-o companie înființată local și prin participarea la licitații în domeniul smart city.