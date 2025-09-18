Bujduveanu: Cea mai bună soluție este ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun la București
PSNews.ro, 18 septembrie 2025 11:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, în opinia sa, partidele din Coaliție ar trebui să susțină un candidat comun la alegerile viitoare, pentru a evita fragmentarea guvernării. „Când Guvernul României va hotărî data alegerilor, atunci, cu siguranță, toate partidele care fac parte din această Coaliție vor sta împreună pentru a găsi cea […] Articolul Bujduveanu: Cea mai bună soluție este ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun la București apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
12:00
Scandal în Coaliție. Fifor îl atacă iar pe Bolojan: „Vrea să bulverseze şi administraţia publică locală” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor l-a atacat, joi, pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, în care afirmă, printre altele, că prim-ministrul „vrea acum să bulverseze şi administraţia publică locală” şi că acesta „rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administraţiei sau de la primari”. Potrivit lui Fifor, măsurile din […] Articolul Scandal în Coaliție. Fifor îl atacă iar pe Bolojan: „Vrea să bulverseze şi administraţia publică locală” apare prima dată în PS News.
12:00
Burduja: Preluarea Napolact de către un apropiat al lui Viktor Orbán poate amenința securitatea națională a României! # PSNews.ro
Avertisment lansat de Burduja: Preluarea Napolact de către un apropiat al lui Viktor Orbán poate amenința securitatea națională a României! Deputatul PSD Lăpușan cere garanții că fermierii români nu vor fi scoși din lanțul de producție Vânzarea Napolact – unul dintre cele mai cunoscute branduri românești – aduce importante semne de întrebare legate de consecințe, […] Articolul Burduja: Preluarea Napolact de către un apropiat al lui Viktor Orbán poate amenința securitatea națională a României! apare prima dată în PS News.
12:00
Uniunea Europeană plănuiește să propună sancțiuni împotriva mai multor companii chineze care ar fi implicate în și ar susține efortul de război al Kremlinului, în cadrul unei ofensive diplomatice menite să îl convingă pe președintele american, Donald Trump, să preseze Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Donald Trump promite că va impune un embargou […] Articolul Politico: UE vrea să-i facă pe plac lui Trump și va impune noi sancțiuni Chinei apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
11:50
Rețeaua Pătrășcoiu: aceiași oameni conduc CNI și Casa Constructorului. Fina lua 14.000 de euro/lună la stat # PSNews.ro
Cumnatul Cristian Ștefănescu este director la Casa Socială a Constructorilor, o asociație patronală la care cotizează marile companii care câștigă contracte la CNI Cristian Erbașu este membru al Consiliului de Administrație la Casa Constructorilor Ștefănescu, plătit cu 14.000 de lei/lună, nu se consideră în conflict de interese Soția sa este sora directoarei CNI. A lucrat […] Articolul Rețeaua Pătrășcoiu: aceiași oameni conduc CNI și Casa Constructorului. Fina lua 14.000 de euro/lună la stat apare prima dată în PS News.
11:50
DNA face 12 percheziţii în judeţele Braşov şi Galaţi la sediile unor instituţii publice, dar şi la domiciliile unor persoane fizice. DNA face 12 percheziţii în judeţele Braşov şi Galaţi, într-un dosar ce vizează fapte de corupţie. Surse judiciare au precizat pentru Mediafax că percheziţiile au loc în Braşov la sediul Companiei de Apă şi […] Articolul Percheziţii DNA la Compania de Apă şi Consiliul Judeţean Braşov apare prima dată în PS News.
11:50
Bujduveanu: Cea mai bună soluție este ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun la București # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, în opinia sa, partidele din Coaliție ar trebui să susțină un candidat comun la alegerile viitoare, pentru a evita fragmentarea guvernării. „Când Guvernul României va hotărî data alegerilor, atunci, cu siguranță, toate partidele care fac parte din această Coaliție vor sta împreună pentru a găsi cea […] Articolul Bujduveanu: Cea mai bună soluție este ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun la București apare prima dată în PS News.
Acum o oră
11:30
VIDEO Suntem obligați să facem dosare stufoase doar ca să fim acoperiți – senator PNL, despre accesarea fondurilor # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț, deputat PNL, a vorbit despre două proiecte care urmăresc facilitarea accesului și gestionării fondurilor nerambursabile. „Avem o legislație stufoasă, regulamente stufoase care ne obligă să facem dosare uriașe cu hârtii pentru a accesa sau gestiona fonduri nerambursabile. Doar ca să fim acoperiți din toate punctele de vedere, […] Articolul VIDEO Suntem obligați să facem dosare stufoase doar ca să fim acoperiți – senator PNL, despre accesarea fondurilor apare prima dată în PS News.
11:30
Încă o amânare care ne costă. Coaliţia de guvernare a lăsat pe săptămâna viitoare decizia despre reforma administraţiei locale pe care trebuia să o tranşeze astăzi. PSD şi UDMR nu vor să fie concediaţi 13 mii de angajaţi de la primării şi consilii judeţene. În exclusivitate pentru Observator, consilierul guvernatorului BNR a avertizat că este nevoie […] Articolul Consilierul guvernatorului BNR: Trebuie o reformă administrativă serioasă apare prima dată în PS News.
11:20
Ministrul Energiei, „negocieri intense” cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune active # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că a purtat „negocieri intense” la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor şi centralelor pe cărbune. Măsura era prevăzută pentru sfârşitul anului 2025, scrie Agerpres. „Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineaţă împreună cu […] Articolul Ministrul Energiei, „negocieri intense” cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune active apare prima dată în PS News.
11:10
Victor Negrescu: PSD nu trăiește foarte bine în această Coaliție. Vom susține plafonarea până la capăt # PSNews.ro
Victor Negrescu, europarlamentarul PSD, nu trăiește foarte bine în această Coaliția de guvernare, spune Victor Negrescu, eurodeputat PSD. Viziunea partidului, una de stânga, este diferită față de cea a partidelor de dreapta iar luarea unor măsuri fără să fie discutate anterior crează frustrare, mai spune Negrescu. Acesta susține că este nevoie și de o implicare […] Articolul Victor Negrescu: PSD nu trăiește foarte bine în această Coaliție. Vom susține plafonarea până la capăt apare prima dată în PS News.
11:10
VIDEO Mihai Coteț, PNL: România are nevoie de o lege care să reglementeze activitatea de lobby # PSNews.ro
Societatea evoluează, România are nevoie de o lege care să permită unui grup social sau profesional să-și promoveze interesele în mod legal, a afirmat deputatul Mihai Coteț în direct, la Puterea Știrilor. „În România nu există acest lucru. Se consideră că, dacă vin și îmi spun mie ceva sau dacă eu încerc să influențez […] Articolul VIDEO Mihai Coteț, PNL: România are nevoie de o lege care să reglementeze activitatea de lobby apare prima dată în PS News.
11:10
„Oamenii sunt furioși”: Zi de grevă și proteste masive în Franța, prinsă într-o dublă criză # PSNews.ro
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și angajații din spitale se numără printre lucrătorii care vor intra în grevă joi în Franța, în cadrul unei mari zile de proteste împotriva iminentelor reduceri bugetare, transmite Reuters. Sindicatele au spus că țara aflată într-o dublă criză, economică și politică”, va avea parte de o adevărată zi de „joi […] Articolul „Oamenii sunt furioși”: Zi de grevă și proteste masive în Franța, prinsă într-o dublă criză apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:00
Tensiunile din Coaliţie cresc cu fiecare şedinţă, măsurile de austeritate cască o prăpastie tot mai mare între partidele aflate la guvernare, iar premierul Ilie Bolojan flutură demisia de fiecare dată când este contrazis. Mihai Tudose spune că ameninţările seamănă cu povestea „Petrică şi lupul”. Întrebat de Victor Ciutacu, în direct la România TV, dacă Ilie […] Articolul Tudose îl demolează pe Bolojan: „Asta cu demisia e un act unilateral” apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO „Suntem în derizoriu!” – Corlățean acuză: România, incapabilă să aplice legea împotriva dronelor rusești # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe Titus Corlățean a criticat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, modul în care România gestionează provocările de securitate de la graniță, în contextul războiului din Ucraina. Acesta a subliniat că, deși este important ca România să respecte regulile europene și alianțele din care face parte, autoritățile trebuie să își apere și interesele […] Articolul VIDEO „Suntem în derizoriu!” – Corlățean acuză: România, incapabilă să aplice legea împotriva dronelor rusești apare prima dată în PS News.
10:30
Bolojan, absent de la întâlnirea cu primarii și șefii de Consilii Județene. Cum a motivat # PSNews.ro
Miercuri la ora 16:00, la Guvern, premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să discute alături de aleșii locali și județeni despre reforma în administrația publică. Totuși, premierul a lipsit de la această întâlnire, cu toate că a fost anunțată în prealabil. Ilie Bolojan urma să discute cu cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, […] Articolul Bolojan, absent de la întâlnirea cu primarii și șefii de Consilii Județene. Cum a motivat apare prima dată în PS News.
10:10
Fostul premier Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD și europarlamentar, amenință cu ieșirea de la guvernare a partidului, susținând că există tensiuni continue între formațiune și Ilie Bolojan. Mihai Tudose, președinte al Consiliului Național al PSD și europarlamentar, a participat la emisiunea „Punctul Culminant” moderată de Victor Ciutacu la România TV, unde a făcut […] Articolul Mihai Tudose amenință cu ieșirea de la guvernare a PSD: „Sunt niște limite în toate” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:50
VIDEO Corlățean: PSD a pierdut 1,5 milioane de votanți, împinge în față aceleași figuri, iar în guvern nu contează # PSNews.ro
În ediția de miercuri, 17 septembrie, a emisiunii Puterea Știrilor, Titus Corlățean își exprimă dezacordul față de decizia PSD de a intra la guvernare. PSD ar fi putut să susțină și un guvern de dreapta sau minoritar, să negocieze măsuri concrete de investiții și relansare economică, timp în care ar fi putut să se […] Articolul VIDEO Corlățean: PSD a pierdut 1,5 milioane de votanți, împinge în față aceleași figuri, iar în guvern nu contează apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
Bogdan Ștefan Chițescu, administrator special Remin SA Baia Mare, în direct la Puterea Știrilor, joi de la ora 15:00 # PSNews.ro
Bogdan Ștefan Chițescu, administrator special Remin SA Baia Mare, este invitat joi, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Bogdan Ștefan Chițescu, administrator special Remin SA Baia Mare, în direct la Puterea Știrilor, joi de la ora 15:00 apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Mihai Coteț, PNL: Am aflat din presă că statul oferă în continuare vouchere și subvenții # PSNews.ro
Prin limitarea adaosului comercial la produsele de bază, PSD mai dă o lovitură mediului de afaceri, fără să vină, în contrapondere, și cu reducerea indemnizațiilor din companiile de stat, a afirmat liberalul Mihai Coteț, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Lumea asta o să zică, păi, stai puțin, pe mine, antreprenor, mă obligi să […] Articolul VIDEO Mihai Coteț, PNL: Am aflat din presă că statul oferă în continuare vouchere și subvenții apare prima dată în PS News.
20:00
Olguța Vasilescu tună și fulgeră după ședința de la Palatul Victoria: ‘Multe primării nu vor mai funcționa!’ # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o […] Articolul Olguța Vasilescu tună și fulgeră după ședința de la Palatul Victoria: ‘Multe primării nu vor mai funcționa!’ apare prima dată în PS News.
19:50
Călin Georgescu ar putea primi până la 20 de ani de închisoare pentru acuzaţia de organizare a unei lovituri de stat # PSNews.ro
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 septembrie) – Procurorii români l-au acuzat marți pe Călin Georgescu, politician ultranaționalist și favorit în alegerile prezidențiale anulate de anul trecut, că a încercat să organizeze o lovitură de stat. Potrivit acuzațiilor, Călin Georgescu și alte 21 de persoane intenționau să pună în pericol securitatea națională și ordinea constituțională a țării […] Articolul Călin Georgescu ar putea primi până la 20 de ani de închisoare pentru acuzaţia de organizare a unei lovituri de stat apare prima dată în PS News.
19:50
Președintele CJ Iași, anunț despre Autostrada Moldovei: „Suntem obligaţi să accelerăm ritmul „ # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate, fiind necesară accelerarea ritmului de implementare. ”Dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”, a transmis Alexe. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, miercuri, că s-a […] Articolul Președintele CJ Iași, anunț despre Autostrada Moldovei: „Suntem obligaţi să accelerăm ritmul „ apare prima dată în PS News.
19:40
Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu pregătit de 20 de maeștri bucătari # PSNews.ro
Un banchet cu 160 de invitați va avea loc miercuri seara la Castelul Windsor, în cinstea vizitei istorice ale lui Donald Trump în Marea Britanie. Pe imensa masă din sala St. George sunt deja aranjate două mii de piese de veselă și argintărie și peste o mie de pahare de cristal. Toate sunt puse la […] Articolul Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu pregătit de 20 de maeștri bucătari apare prima dată în PS News.
19:40
Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din două județe # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a făcut mai multe precizări, în urma exerciţiului cu rezervişti din judeţele Sibiu şi Mureş. Ministrul Ionuţ Moşteanu le-a mulţumit miercuri rezerviştilor din judeţele menționate, care au participat la exerciţiul MOBEX, din poligonul Poplaca de lângă municipiul Sibiu, ocazie cu care a subliniat că „rezerva operaţională a armatei este o […] Articolul Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din două județe apare prima dată în PS News.
19:30
Încă un scandal în coaliție. Cu ce l-a scos din minți Bolojan pe Grindeanu de această dată – surse # PSNews.ro
Un nou scandal a izbucnit în coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, 16 septembrie, că îl va schimba pe șeful Vămilor. Anunțul l-a înfuriat pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care i-a reproșat premierului că nu e normal să nu-și anunțe înainte partenerii de coaliție în legătură cu […] Articolul Încă un scandal în coaliție. Cu ce l-a scos din minți Bolojan pe Grindeanu de această dată – surse apare prima dată în PS News.
19:20
SUA dau 130 de mil. $ pentru construirea unei linii electrice de înaltă tensiune între România și R. Moldova # PSNews.ro
Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri, pe Facebook, că Guvernul Statelor Unite a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția unei linii electrice de înaltă tensiune, Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, […] Articolul SUA dau 130 de mil. $ pentru construirea unei linii electrice de înaltă tensiune între România și R. Moldova apare prima dată în PS News.
19:20
Ce burse vor primi studenții în anul universitar 2025-2026. Anunțul Ministerului Educației # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii cu finanţare de la bugetul de stat la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2025 – 2026. Potrivit proiectului, cuantumul propus pentru bursa de doctorat acordată studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programele de studii universitare de […] Articolul Ce burse vor primi studenții în anul universitar 2025-2026. Anunțul Ministerului Educației apare prima dată în PS News.
19:10
Ediția Fidelis desfășurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un număr semnificativ de investitori. Au fost înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine. Tranșa denominată în euro, cu scadență la 10 ani, a fost extrem de bine primită de investitori și în cadrul acestei ediții, conform […] Articolul Fidelis VIII: Cât au investit românii în noua ediție a titlurilor de stat apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Mihai Coteț (PNL): Mi-aș dori să eliminăm jocul ăsta politic intern care are, pe românește, proptele # PSNews.ro
Senatorul PNL Mihai Coteț atrage atenția că dacă partidele coaliției nu își vor respecta promisiunile față de oameni, voturile vor merge spre AUR. În acest context este important ca pentru primăria Capitalei să fie desemnat cel mai capabil candidat și nu cel care are cele mai mari „proptele”. PS News: În afară de Ciprian Ciucu, […] Articolul VIDEO Mihai Coteț (PNL): Mi-aș dori să eliminăm jocul ăsta politic intern care are, pe românește, proptele apare prima dată în PS News.
19:00
De ce s-a supărat Ciucu și a plecat din conferința de presă. PNL a șters apoi înregistrarea de pe Facebook # PSNews.ro
Moment inedit în Parlament. Ciprian Ciucu pleacă de la propria conferință de presă, după prima întrebare. Ieșind la declarații, în calitate de purtător de cuvânt al PNL, Ciucu a fost deranjat că unul dintre jurnaliști nu a respectat regula de a adresa o singură întrebare. După un schimb de replici cu jurnalistul, Ciucu decide să […] Articolul De ce s-a supărat Ciucu și a plecat din conferința de presă. PNL a șters apoi înregistrarea de pe Facebook apare prima dată în PS News.
19:00
Atenție la ce ții în computer! Noua bară de căutare Google poate scotoci în toate fișierele personale # PSNews.ro
Google testează o bară de căutare inteligentă care nu doar că îți arată rezultatele clasice de pe internet, ci poate găsi și documentele ascunse prin calculatorul tău. Tot ce trebuie să faci este să apeși combinația Alt + Space, iar bara de căutare apare instant pe ecran. De acolo, poți scrie orice: fie că vrei […] Articolul Atenție la ce ții în computer! Noua bară de căutare Google poate scotoci în toate fișierele personale apare prima dată în PS News.
19:00
Proteste în Slovacia împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor pro-ruse ale guvernului Fico # PSNews.ro
Mii de oameni s-au adunat marți în toată Slovacia într-un protest național împotriva politicilor economice și pro-ruse ale prim-ministrului populist Robert Fico. Mitingurile au avut loc în 16 orașe mari, inclusiv în capitala Bratislava, scrie The Associated Press. Ultima serie de proteste a fost alimentată de vizita lui Fico în China, unde s-a întâlnit cu președintele […] Articolul Proteste în Slovacia împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor pro-ruse ale guvernului Fico apare prima dată în PS News.
18:50
Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în R. Moldova. Oligarhul trebuia să ajungă pe 25 septembrie # PSNews.ro
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende extrădarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut chiar de Procuratura Generală moldovenească, însă motivele nu au fost precizate. Extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată Reacția premierului moldovean, Dorin Recean, a venit imediat, pe rețelele de socializare: „Am […] Articolul Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în R. Moldova. Oligarhul trebuia să ajungă pe 25 septembrie apare prima dată în PS News.
18:40
Scandal uriaș în SUPERLIGA. Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro # PSNews.ro
FRF: „Nu confirmăm și nu infirmăm investigațiile aflate în desfășurare” Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro, iar fotbaliști de top din Superliga sunt cercetați în dosar. prosport.ro a intrat în posesia unor informații care vor zgudui fotbalul românesc. Este vorba despre o anchetă care vizează mai mulți […] Articolul Scandal uriaș în SUPERLIGA. Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro apare prima dată în PS News.
18:40
Prelungirea plafonării preţului alimentelor. Bolojan se întâlnește cu retailerii. Cât am putea plăti în plus # PSNews.ro
După trei ore de negocieri nu s-a ajuns la niciun rezultat. Liderii Coaliţiei se pun greu de acord sau deloc. de data aceasta nu s-au înţeles asupra plafonării adaosului la alimentele de bază. Discuţiile s-au blocat, PSD ar vrea prelungirea măsurii şi după 1 octombrie. Vineri, Ilie Bolojan se întâlnește cu marii retaileri – vrea să […] Articolul Prelungirea plafonării preţului alimentelor. Bolojan se întâlnește cu retailerii. Cât am putea plăti în plus apare prima dată în PS News.
18:30
Sfârșit de săptămână bogat în evenimente, în Capitală, unde sâmbătă și duminică vor fi celebrate Zilele Bucureștiului 2025: de la concerte în aer liber la tururi ghidate și de la spectacol multimedia la muzică de fanfară și parade. Se marchează astfel 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Primăria Municipiului București Explorăm […] Articolul Concerte, spectacole, raliu și iMapp, sâmbătă și duminică, la Zilele Bucureștiului 2025 apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele Cehiei a fost într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito: „Locuri foarte frumoase” # PSNews.ro
Petr Pavel a fost într-o mică vacanță privată în România, la începutul lunii septembrie, împreună cu alți prieteni motocicliști, potrivit site-ului ceh Idnes. El a vizitat, printre altele, Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul și Transalpina, însoțit doar de o mică pază. Șeful statului ceh și câțiva prieteni, plus o mică gardă de corp, au luat trenul până […] Articolul Președintele Cehiei a fost într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito: „Locuri foarte frumoase” apare prima dată în PS News.
18:20
EUROPA În timp ce în ultimele luni au avut loc în întreaga Europă mai multe mitinguri anti-imigrație organizate de partide radicale de dreapta, videoclipurile și imaginile online sunt utilizate pentru a distorsiona amploarea mișcării de protest. După ce un miting de extremă-dreapta a adunat duminică la Londra aproape 150.000 de protestatari, o serie de postări […] Articolul Știri din capitalele Europei, 17 septembrie apare prima dată în PS News.
18:20
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol. „Astăzi am avut o discuţie în care premierul a informat […] Articolul Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Viața bugetarilor e mai ușoară, ei sunt mai protejați, cei din privat încasează toate loviturile – deputat PNL # PSNews.ro
Ca fost antreprenor cu 25 de ani de experiență, nu mi-ar fi convenit ca statul să crească impozitul pe dividende, costul cu energia, cu salariile, recunoaște deputatul Mihai Coteț, invitat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș. „Pe de altă parte, din poziția de președinte al Comisiei de Afaceri Europene, am inițiat câteva dezbateri […] Articolul VIDEO Viața bugetarilor e mai ușoară, ei sunt mai protejați, cei din privat încasează toate loviturile – deputat PNL apare prima dată în PS News.
18:10
Lucian Duță, fost șef al CNAS, eliberat după suspendarea de către ÎCCJ a pedepsei de 6 ani # PSNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri suspendarea pedepsei de 6 ani de închisoare aplicată lui Lucian Duță, fost președinte al CNAS. Acesta urmează să fie eliberat din penitenciar până la soluționarea pe fond a recursului în casație, o cale extraordinară de atac, informează Agerpres. Lucian Duţă se află în închisoare din iulie […] Articolul Lucian Duță, fost șef al CNAS, eliberat după suspendarea de către ÎCCJ a pedepsei de 6 ani apare prima dată în PS News.
18:10
Nicușor Dan a aprobat ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a informat oficial Parlamentul că a aprobat solicitatea SUA de a folosi Baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru misiunile din Orientul Mijlociu. Prectic a dat undă verde pentru staționarea unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de forțe din SUA, precum și a unor aeronave de supraveghere, în caz […] Articolul Nicușor Dan a aprobat ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
18:00
UE amână decizia privind țintele climatice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cum a votat țara noastră # PSNews.ro
Țările UE au amânat o decizie privind obiectivele pentru 2040 de la reuniunea miniștrilor din această săptămână la summitul liderilor din octombrie, dar există și divergențe majore în legătură cu obiectivele pentru 2035, care trebuie stabilite înainte de COP30 din Brazilia, ce va avea loc în noiembrie. Miniștrii mediului, care urmează să se întâlnească joi […] Articolul UE amână decizia privind țintele climatice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cum a votat țara noastră apare prima dată în PS News.
18:00
Angajații șantierului naval Damen Mangalia vor protesta miercuri, 24 septembrie 2025, la sediul Ministerului Economiei din București, acuzând autoritățile de nepăsare față de soarta celui mai mare șantier naval din România, aflat în prag de colaps. Protestul este programat între orele 11:30 și 15:30, în fața Ministerului Economiei, sub sloganul „Mangalia Trezește-te! Salvați șantierul! Salvați […] Articolul Protest la Ministerul Economiei: „Salvați șantierul! Salvați Mangalia!” apare prima dată în PS News.
17:50
Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că, în urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat, el precizând că la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecţie şi fără drepturile cuvenite. ”Fiecare produs […] Articolul Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național apare prima dată în PS News.
17:50
Trei persoane din Bucureşti au fentat sistemul Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) şi au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. După ce au fost descoperiţi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi vor primi pedepse cu suspendare. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu trei acorduri de […] Articolul Cum au reușit trei români să falsifice voucherele SGR și să încaseze 60.000 lei apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO Mihai Coteț: Mă îndoiesc că Nicușor Dan îi poate transmite un capital de imagine lui Cătălin Drulă # PSNews.ro
Vicepreședintele senatului, liberalul Mihai Coteț, spune că românii nu mai sunt atât ușor de convins cu privire la votul lor. „Oamenii nu mai reacționează la transferul de imagine” și în acest context recomandarea unui politician pentru un altul trebuie estimată cu prudență. PS News: Ați văzut că, de exemplu, președintele Nicușor Dan îl preferă pe […] Articolul VIDEO Mihai Coteț: Mă îndoiesc că Nicușor Dan îi poate transmite un capital de imagine lui Cătălin Drulă apare prima dată în PS News.
17:20
Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate # PSNews.ro
Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne. Retragerea are […] Articolul Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO PSD nu mai contează în jocul politic serios, anunță Corlățean: „Bătălia strategică se va da între noi și AUR” # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe, senatorul PSD Titus Corlățean, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor că Partidul Social Democrat se află într-un moment critic și „nu mai contează în jocul politic serios”. El a subliniat că România are nevoie, mai mult ca oricând, de un partid social-democrat solid, capabil să reprezinte o parte semnificativă a societății. […] Articolul VIDEO PSD nu mai contează în jocul politic serios, anunță Corlățean: „Bătălia strategică se va da între noi și AUR” apare prima dată în PS News.
17:10
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe. […] Articolul O nouă metodă de fraudă folosind WhatsApp. Poliția trage semnalul de alarmă apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.