VIDEO „Să omori un creștin pentru opiniile lui e extrem de grav!” – Corlățean avertizează România după cazul Kirk

Un nou scandal a izbucnit în coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, 16 septembrie, că îl va schimba pe șeful Vămilor. Anunțul l-a înfuriat pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care i-a reproșat premierului că nu e normal să nu-și anunțe înainte partenerii de coaliție în legătură cu […] Articolul Încă un scandal în coaliție. Cu ce l-a scos din minți Bolojan pe Grindeanu de această dată – surse apare prima dată în PS News.