Percheziţii DNA la Compania de Apă şi Consiliul Judeţean Braşov

17:40

Vicepreședintele senatului, liberalul Mihai Coteț, spune că românii nu mai sunt atât ușor de convins cu privire la votul lor. „Oamenii nu mai reacționează la transferul de imagine” și în acest context recomandarea unui politician pentru un altul trebuie estimată cu prudență. PS News: Ați văzut că, de exemplu, președintele Nicușor Dan îl preferă pe […] Articolul VIDEO Mihai Coteț: Mă îndoiesc că Nicușor Dan îi poate transmite un capital de imagine lui Cătălin Drulă apare prima dată în PS News.