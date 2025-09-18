Românii au cheltuit mai mult pe vacanțe în anul 2025. Care este media pentru fiecare rezervare
Adevarul.ro, 18 septembrie 2025 13:30
Bugetul românilor pentru vacanțe a fost mai mare în această vară, faţă de perioada similară din 2024, iar cheltuiala medie pentru fiecare rezervare s-a majorat la aproape 2.100 de euro, arată un studiu de specialitate, publicat joi.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:30
Accident cu trei victime, una încarcerată, în Craiova. Un șofer de 80 de ani a intrat cu mașina într-un autobuz # Adevarul.ro
Un accident rutier în urma căruia trei persoane au ajuns la spital s-a produs joi, 18 septembrie 2025, în municipiul Craiova. Un șofer în vârstă de 80 de ani nu a acordat prioritate de trecere unui autobuz.
13:30
Conducerea Salrom, dată în judecată de ministrul Economiei. Radu Miruță: „E un război complet pentru că ei știu că o să plece acasă” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a informat joi că a dat în judecată conducerea Salrom, afirmând că nu mai există niciun fel de dialog cu managementul companiei.
13:30
Românii au cheltuit mai mult pe vacanțe în anul 2025. Care este media pentru fiecare rezervare # Adevarul.ro
Bugetul românilor pentru vacanțe a fost mai mare în această vară, faţă de perioada similară din 2024, iar cheltuiala medie pentru fiecare rezervare s-a majorat la aproape 2.100 de euro, arată un studiu de specialitate, publicat joi.
Acum 30 minute
13:15
Pe 20 septembrie, o nouă ediție a competiției Triathlon Pantelimon. Află numele străzilor care vor fi închise # Adevarul.ro
Competiția va avea și o cursă pentru copii.
13:15
Trei bucureșteni au reușit să încaseze ilegal 60.000 lei după ce au falsificat vouchere SGR. Ce au pățit # Adevarul.ro
Trei bucureșteni au reușit să păcălească vouchere SGR(SGR), încasând ilegal aproape 60.000 de lei. Au fost condamnați la pedepse de închisoare cu suspendare, după ce au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.
13:15
Președintele Nicușor Dan negociază zilele acestea cu liderii coaliției de guvernare numirea șefilor serviciilor secrete.
Acum o oră
13:00
MedLife susține comunitatea de antreprenori români: a doua ediție #DrumulCareUnește pe Via Transilvanica s-a încheiat cu succes # Adevarul.ro
MedLife continuă să fie alături de liderii de business din România, încurajând mișcarea și sănătatea ca stil de viață prin proiecte care aduc oamenii împreună.
13:00
Un medicament banal, la îndemâna oricui, combate cancerul intestinal. Ce au descoperit oamenii de știință # Adevarul.ro
Un nou studiu a descoperit că aspirina poate preveni reapariția anumitor tipuri de cancer intestinal, reducând riscul la jumătate la unii pacienți.
13:00
Pastor american acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor din București, în timpul misionariatului în România. „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu” # Adevarul.ro
Doi români acuză un fost pastor american de abuzuri sexuale sistematice și trafic de minori, timp de aproape un deceniu, pe vremea cât a condus un adăpost din București.
12:45
Majoritatea românilor cred că războiul din Ucraina afectează România. De ce se tem cel mai mult oamenii # Adevarul.ro
Trei din patru români consideră că războiul din Ucraina afectează țara noastră foarte mare și destul de mare măsură, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research realizat în perioada 1-9 septembrie.
Acum 2 ore
12:30
Spirala violenței politice nu mai este un fenomen exclusiv american. Europa riscă să-i calce pe urme # Adevarul.ro
Asasinarea unui influent lider conservator în Statele Unite a reaprins o spirală toxică de polarizare, dezinformare și retorică revizionistă, într-un climat politic deja inflamat.
12:30
Pe măsură ce activitatea instituțiilor europene revine la viață în septembrie, liniile de front politice se conturează deja.
12:30
România are cele mai mici taxe pe proprietate din Europa. Media UE este de peste șapte ori mai mare # Adevarul.ro
România are un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media Uniunii Europene, conform unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat.
12:15
Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace # Adevarul.ro
eMAG organizează cea de-a opta ediție a Sellers’ Day, evenimentul regional dedicat antreprenorilor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace, la care sunt așteptați să participe, fizic și online, mii de selleri locali și internaționali.
12:15
O cântăreaţă de muzică populară și soțul ei, prinși la furat într-un hypermarket. Artista recunoaște, dar are o explicație # Adevarul.ro
Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul ei au fost prinși la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu. Cei doi au fost înregistrați de camerele de supraveghere când încercau să sustragă parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Artista neagă că ar fi vorba de furt.
12:15
Sorana Cîrstea i-a luat doar cinci game-uri Igăi Swiatek. Poloneza i-a administrat bătăi pe bandă rulantă # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea, 35 de ani, ia în calcul retragerea din tenis la finalul acestui sezon.
12:00
Doi bărbați au fost prinși sub un perete prăbușit la Câmpina. Pompierii intervin pentru a scoate victimele de sub dărâmături # Adevarul.ro
Intervenție contra cronometru a pompierilor prahoveni la Câmpina, după ce peretele unei locuințe s-a prăbușit peste două persoane. Salvatorii acționează cu mai multe echipaje pentru a scoate victimele dintre dărâmături.
11:45
Poliția din Los Angeles a tras peste o mie de proiectile asupra protestatarilor împotriva lui Trump, într-o singură zi # Adevarul.ro
Polițiștii din Los Angeles au tras peste 1.000 de proiectile asupra protestatarilor, într-o singură zi din iunie, când demonstranții au manifestat împotriva măsurilor dure luate de administrația Trump în materie de imigrație.
Acum 4 ore
11:30
Detalii din culisele bachetului de la Castelul Windsor organizat în cinstea lui Donald Trump. Marii absenți de la eveniment şi meniul sofisticat # Adevarul.ro
Banchetul regal de la Castelul Windsor, organizat în onoarea lui Donald Trump, a impresionat prin fastul meniului și simbolismul băuturilor, dar a surprins și printr-o absența vedetelor, locul lor fiind luat de lideri politici, magnați și lideri ai tehnologiei.
11:30
Șeful IPJ Mehedinți, schimbat din funcție după ce a fost prins cu 109 km/h în localitate. Este cercetat de DNA după ce a încercat să facă presiuni asupra polițiștilor rutieri # Adevarul.ro
Comisarul șef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, a fost schimbat din funcție în urma informațiilor că a încercat să mușamalizeze un caz, după ce a fost surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu.
11:15
Cum ajută chatboturile AI infractorii în fraude majore. Persoanele vârstnice, cele mai vulnerabile # Adevarul.ro
Agenția Reuters și un cercetător de la Universitatea Harvard au folosit chatboturi importante pentru a pune la cale o înșelătorie simulată de phishing, pe care au testat-o pe 108 voluntari vârstnici.
11:15
PSD continuă să atace premierul. Mihai Fifor îl acuză pe Bolojan că „vrea să bulverseze” administraţia publică locală, „aşa cum a procedat și în Educaţie” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că premierul vrea „să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia și îl acuză pe Ilie Bolojan că „rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative”.
11:00
Deși inițial au cerut Washingtonului sancțiuni mai dure contra Rusiei, liderii europeni se văd acum în poziția incomodă de a răspunde propriilor standarde – impuse de Donald Trump.
10:45
Ambasadorul Victor Chirilă: „Este un război total, nemilos, împotriva Republicii Moldova, declanșat de Federația Rusă. Se folosesc toate pârghiile” # Adevarul.ro
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva țării sale, în care se folosesc „toate pârghiile” și mai multe instituții.
10:45
Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.
10:45
Un antrenor din vechea gardă suferă de demență în stare avansată. Doctorii îi dau șanse reduse de supraviețuire # Adevarul.ro
Florin Marin este internat la ATI.
10:30
Psihologul Alina Uricec despre dezvoltarea armonioasă: „Joaca nu e timp pierdut, ci modelează viitorul copilului” # Adevarul.ro
Joaca liberă este esențială pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială a copilului. Psihologul Alina Uricec explică de ce nu trebuie sacrificată pentru învățare.
10:30
Administratorii unor firme de ride-sharing, trimiși în judecată de DNA. Mecanismul prin care au creat statului un prejudiciu uriaș # Adevarul.ro
Cinci bărbați, coordonatori sau administratori ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, precum și a infracțiunilor de dare de mită în formă continuată și spălarea banilor.
10:30
Emmanuel Macron, pregătit să furnizeze „dovezi științifice” că soţia sa este femeie. „Este vorba despre apărarea onoarei mele!” # Adevarul.ro
Emmanuel Macron se pregăteşte să prezinte „dovezi științifice” într-un proces de calomnie intentat în SUA, pentru a combate o teorie conspiraționistă promovată de influencerița de dreapta Candace Owens, care susține că Brigitte Macron ar fi bărbat.
10:15
Ofițerii Centrului Național Anticorupție din Moldova au prezentat imagini cu aproximativ 20 de milioane de lei moldovenești ce urmau să fie folosiți pentru coruperea alegătorilor la alegerile din 28 septembrie.
10:15
În prezent, nu există o nevoie urgentă ca armata rusă să utilizeze drone navale în Marea Neagră, dar aceste arme s-ar putea dovedi mult mai eficiente în regiunea Baltică, susține Andri Rîjenko, căpitanul în rezervă, fost adjunct al șefului de stat major al Marinei militare ucrainene.
10:00
Mobilizare masivă a poliţiei în Franţa, în a treia zi de greve. Aproximativ 800.000 de persoane sunt aşteptate la proteste # Adevarul.ro
Numirea unui nou premier și planurile de austeritate din Franţa au provocat o mobilizare sindicală masivă, culminând cu o nouă zi de grevă și proteste la nivel național, la care şi-au anunţat prezenţa aprovimativ 800.000 de persoane.
10:00
Trump a calificat drept „veşti bune” anularea emisiunii lui Jimmy Kimmel de la ABC: „Un ratat complet” # Adevarul.ro
Donald Trump a calificat marţi drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al lui Jimmy Kimmel a fost anulat de rețeaua ABC, după ce, în una din emisiunile sale, comediantul a ironizat impactul pe care moartea lui Charlie Kirk l-a avut asupra președintelui american.
10:00
Un medic de la Universitatea din Salford a analizat în detaliu simptomele coronavirusului „Stratus”.
09:45
Percheziții DNA la Compania Apa Brașov. Vicepreședintele Consiliului Județean, unul dintre liderii PNL județeni, printre suspecți # Adevarul.ro
Procurorii DNA fac percheziții la Compania Apa Brașov. Potrivit surselor, sunt vizați vicepreședintele Consiliul Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin și Liviu Cocoș, noul director al instituției.
09:45
Un fotbalist lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu a primit mandat de arestare. Clubul i-a reziliat imediat contractul # Adevarul.ro
Brazilianul Douglas Costa are probleme cu legea.
Acum 6 ore
09:30
Procurorii ar putea cere arestarea lui Călin Georgescu. Procurorul general al României: „Un caz unic, fără precedent în ultimele decenii” # Adevarul.ro
Anchetele împotriva lui Călin Georgescu, trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale - continua însă atât la DIICOT, cât și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.
09:15
Scandal în SUA după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost suspendată de la ABC, din cauza unor comentarii privind moartea lui Kirk. „Ruşine celor din guvern!” # Adevarul.ro
Decizia postului ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” după comentarii considerate controversate ale prezentatorului privind moartea activistului Charlie Kirk a stârnit un val de reacții din partea actorilor și scenariștilor americani.
09:15
Despre ce au vorbit Prințesa Kate și Melania Trump, potrivit unui expert în citirea buzelor # Adevarul.ro
Prințesa Kate și Melania Trump au fost surprinse discutând despre viața de familie în timpul vizitei de stat. Un expert în citirea buzelor a dezvăluit conversația lor despre copii și impresiile despre Grădinile Windsor.
09:00
Reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu, pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Se propune desfiinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” # Adevarul.ro
Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, prin care se are în vedere reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu.
08:45
Șase persoane rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal pe E85. Traficul este afectat # Adevarul.ro
Șase persoane au fost rănite, joi dimineață, într-un accident rutier petrecut în localitatea Garoafa, județul Vrancea, după ce o mașină a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de o alta, care circula regulamentar. Traficul rutier pe DN 2 se desfășoară alternativ, pe un singur fir.
08:30
Fast impresionant la banchetul regal organizat la castelul Windsor pentru Donald Trump. Președintele american și Regele Charles s-au lăudat reciproc GALERIE FOTO # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea a fost, miercuri seara, gazda unui banchet de stat fastuos în onoarea lui Donald Trump, reunind 160 de invitaţi şi familia regală la castelul Windsor.
08:30
Postul de televiziune care l-a deranjat cu întrebări pe Donald Truimp, exclus de la conferinţa de presă a președintelui SUA în Marea Britanie # Adevarul.ro
ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la conferința de presă a fost retrasă din "motive logistice".
08:30
Cum s-a produs cu accidentul grav din Constanța, în care au fost implicate două BMW-uri # Adevarul.ro
Patru persoane au fost rănite în noaptea de 16/17 septembrie, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța. Accidentul a fost surprins cu o cameră de bord. Accidentul a fost surprins cu o cameră de bord.
07:45
Forțele Aeriene Române au evacuat din Israel zece copii palestinieni răniți și 28 de aparținători # Adevarul.ro
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, 17 septembrie, din Israel, a zece pacienți pediatrici și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.
Acum 8 ore
07:15
Venezuela a lansat miercuri, 17 septembrie, trei zile de exerciţii militare pe insula Orchila, în Caraibe, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave de război în zonă, oficial pentru o operaţiune antidrog.
07:00
Războiul din Gaza l-a sfâșiat de durere pe un mare sportiv al lumii. Multiplul campion a donat pentru trei organizații sociale # Adevarul.ro
Situația din Gaza îngrijorează și lumea sportului.
06:45
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl promovează # Adevarul.ro
Partidele denumite în spațiul public generic „suveraniste” - AUR, POT și SOS România - reprezintă, de fapt, extrema dreaptă, explică politologul Cristian Pârvulescu.
06:45
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 17 septembrie, clasificarea mişcării „Antifa”, un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie „teroristă”.
06:30
Atac armat asupra unor poliţişti în statul american Pennsylvania. Trei agenți au murit, iar alți doi au fost grav răniți # Adevarul.ro
Un individ înarmat a deschis focul, miercuri, 17 septembrie, asupra a cinci poliţişti în statul american Pennsylvania, ucigând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.