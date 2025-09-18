Două mașini incendiate intenționat la Ploiești. Autorul a fost prins după ce a fost surprins de camerele de supraveghere
Două autoturisme au fost cuprinse de flăcări în cartierul Malu Roșu din Ploiești, în noaptea de 17 spre 18 septembrie.
Două autoturisme au fost cuprinse de flăcări în cartierul Malu Roșu din Ploiești, în noaptea de 17 spre 18 septembrie.
Bărbatul găsit mort pe un câmp, la Cumpăna, a fost identificat. Era dat dispărut de aproape două săptămâni # Adevarul.ro
Bărbatul descoperit fără viață pe un câmp din Cumpăna, județul Constanța, a fost identificat. Este vorba despre un localnic de 76 de ani, dispărut de acasă de aproape două săptămâni.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu-Pitești. Ministrul finanțelor a primit împuternicirea de semnare a acestui contract.
Interviurile „Adevărul”. Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, va fi live pe adevărul.ro și pe pagina noastră de Facebook # Adevarul.ro
Radu Oprea, este invitatul ediției de astăzi a interviurilor Adevărul Live. Discuția cu Irina Petraru va aborda teme ale momentului politic și economic.
Un polițist a fost bătut și înjurat de un bărbat. Incidentul a degenerat, fiind nevoie de forțe suplimentare # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reţinut, pentru 24 de ore, după ce a lovit un poliţist care intervenea pentru degajarea unui drum public blocat din comuna Luna, județul Cluj.
Proteste violente în Franța. Membri ai sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor # Adevarul.ro
Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate.
Escrocherie online: un tânăr din Suceava a lăsat fără 4.000 de euro un vânzător din Gorj # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani, originar din Suceava, a fost reținut de polițiștii gorjeni după ce a păcălit un bărbat din Rovinari printr-o înșelătorie pe internet.
Vortex polar începe să se formeze și va lovi și România. Indiciile că ar putea urma o perioadă cu frig intens și ninsori abundente # Adevarul.ro
Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar specialiștii avertizează că evoluția lui ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România.
FCSB și CFR caută ieșirea din tunel în care se află de 9 etape de campionat.
Cadavru descoperit lângă București. Poliţiştii bănuiesc că o șoferiță beată ar fi fugit după ce a ucis un bărbat # Adevarul.ro
Un bărbat a fost găsit mort lângă Capitală, în Popeşti-Leodeni, pe autostradă, polițiștii bănuind un posibil accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care ar fi fugit de la locul faptei.
Familiile victimelor accidentului Air India dau în judecată Boeing pentru dezastrul soldat cu 260 de morți # Adevarul.ro
Familiile a patru pasageri care au murit în accidentul Air India din iunie au dat în judecată producătorii Boeing și Honeywell, acuzând neglijență și un comutator defect de întrerupere a alimentării cu combustibil pentru dezastrul soldat cu 260 de morți.
Termoenergetica Bucureşti face probele de presiune la instalaţii pentru căldura de la iarnă # Adevarul.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, joi, că din 23 septembrie începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.
Victoria Furtună, lidera unui partid susținut de prorusul Ilan Șor, riscă să piardă cetățenia română # Adevarul.ro
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care a candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, cu susținerea prorusului Ilan Șor, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea pentru Cetățenie ia în calcul această posibilitate.
A fost însurat cu Mariana Simionescu, dar o altă femeie i-a salvat viața lui Björn Borg: „Am mers până acolo încât să-i ofer o mostră de spermă pentru inseminare” # Adevarul.ro
Marele Björn Borg și-a povestit fără filtre viața tumultoasă de după tenis.
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ şi soţie, au propus o lege contra avortului # Adevarul.ro
Inițiativa a doi deputați ajunși în Parlament pe listele POT, prin care cer incriminarea avortului, a provocat reacții explozive în rândul românilor, care compară propunerea cu legislația restrictivă din Polonia sau SUA și califică măsura drept una „fascistă”.
Cadavrul unei fete dispărute a fost găsit în mașina unui rapper american cu milioane de fani pe rețelele de socializare # Adevarul.ro
Cadavrul în descompunere găsit într-o mașină Tesla înregistrată pe numele rapperului D4vd a fost identificat ca fiind al unei fete de 15 ani dispărute, spun autoritățile americane, potrivit BBC. Poliția precizează că vedeta cooperează cu anchetatorii.
De la debutul internațional la succesul pe piața din România: povestea MOVA și viziunea pentru un viitor inteligent # Adevarul.ro
MOVA, lider global în tehnologia de lifestyle premium, intră oficial pe piața din România, aducând un ecosistem inteligent complet, un design inovativ și o garanție de trei ani – o premieră pe piața globală de electrocasnice.
18 ofițeri ruși, uciși într-un atac de sabotaj în sudul Ucrainei, susține Kievul. Ucraina atacă instalațiile petroliere rusești din Bașkortostan # Adevarul.ro
Un atac de sabotaj desfășurat la sfârșitul lunii august în regiunea ocupată Zaporojie ar fi dus la moartea a 18 ofițeri de stat major din Armata 35 de arme combinate a Federației Ruse, potrivit proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc”.
Purtătorul de cuvânt a Guvernului, clarificări despre disputele din coaliţie privind afirmația sa despre plafonarea preţurilor. „Nu am opinii personale” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre disputele din coaliţie privind afirmația sa despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbește având în spate un mandat din partea premierului României.
Donald Trump s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer, în ultima zi a vizitei de stat în UK # Adevarul.ro
Președintele SUA poartă discuții cu Keir Starmer înainte de a participa la un eveniment de afaceri și apoi va apărea la o conferință de presă comună cu primul ministru.
Politicienii români la guvernare orice culoare politică ar avea aceștia, sunt rupți de realitate nu de ieri de azi, ci de zeci de ani.Puțini dintre ei sunt cât de cât cu picioarele pe pământ, având informații reale și corecte despre ceea ce se întâmplă în societate, despre marile probleme stringent
Google și PayPal au anunțat un parteneriat pe termen lung, menit să integreze soluții de inteligență artificială în principalele produse și servicii ale ambelor companii. Declarația comună a fost transmisă agenției Reuters.
Accident cu trei victime, una încarcerată, în Craiova. Un șofer de 80 de ani a intrat cu mașina într-un autobuz # Adevarul.ro
Un accident rutier în urma căruia trei persoane au ajuns la spital s-a produs joi, 18 septembrie 2025, în municipiul Craiova. Un șofer în vârstă de 80 de ani nu a acordat prioritate de trecere unui autobuz.
Conducerea Salrom, dată în judecată de ministrul Economiei. Radu Miruță: „E un război complet pentru că ei știu că o să plece acasă” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a informat joi că a dat în judecată conducerea Salrom, afirmând că nu mai există niciun fel de dialog cu managementul companiei.
Românii au cheltuit mai mult pe vacanțe în anul 2025. Care este media pentru fiecare rezervare # Adevarul.ro
Bugetul românilor pentru vacanțe a fost mai mare în această vară, faţă de perioada similară din 2024, iar cheltuiala medie pentru fiecare rezervare s-a majorat la aproape 2.100 de euro, arată un studiu de specialitate, publicat joi.
Pe 20 septembrie, o nouă ediție a competiției Triathlon Pantelimon. Află numele străzilor care vor fi închise # Adevarul.ro
Competiția va avea și o cursă pentru copii.
Trei bucureșteni au reușit să încaseze ilegal 60.000 lei după ce au falsificat vouchere SGR. Ce au pățit # Adevarul.ro
Trei bucureșteni au reușit să păcălească vouchere SGR(SGR), încasând ilegal aproape 60.000 de lei. Au fost condamnați la pedepse de închisoare cu suspendare, după ce au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Președintele Nicușor Dan negociază zilele acestea cu liderii coaliției de guvernare numirea șefilor serviciilor secrete.
MedLife susține comunitatea de antreprenori români: a doua ediție #DrumulCareUnește pe Via Transilvanica s-a încheiat cu succes # Adevarul.ro
MedLife continuă să fie alături de liderii de business din România, încurajând mișcarea și sănătatea ca stil de viață prin proiecte care aduc oamenii împreună.
Un medicament banal, la îndemâna oricui, combate cancerul intestinal. Ce au descoperit oamenii de știință # Adevarul.ro
Un nou studiu a descoperit că aspirina poate preveni reapariția anumitor tipuri de cancer intestinal, reducând riscul la jumătate la unii pacienți.
Pastor american acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor din București, în timpul misionariatului în România. „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu” # Adevarul.ro
Doi români acuză un fost pastor american de abuzuri sexuale sistematice și trafic de minori, timp de aproape un deceniu, pe vremea cât a condus un adăpost din București.
Majoritatea românilor cred că războiul din Ucraina afectează România. De ce se tem cel mai mult oamenii # Adevarul.ro
Trei din patru români consideră că războiul din Ucraina afectează țara noastră foarte mare și destul de mare măsură, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research realizat în perioada 1-9 septembrie.
Spirala violenței politice nu mai este un fenomen exclusiv american. Europa riscă să-i calce pe urme # Adevarul.ro
Asasinarea unui influent lider conservator în Statele Unite a reaprins o spirală toxică de polarizare, dezinformare și retorică revizionistă, într-un climat politic deja inflamat.
Pe măsură ce activitatea instituțiilor europene revine la viață în septembrie, liniile de front politice se conturează deja.
12:30
România are cele mai mici taxe pe proprietate din Europa. Media UE este de peste șapte ori mai mare # Adevarul.ro
România are un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media Uniunii Europene, conform unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat.
Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace # Adevarul.ro
eMAG organizează cea de-a opta ediție a Sellers’ Day, evenimentul regional dedicat antreprenorilor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace, la care sunt așteptați să participe, fizic și online, mii de selleri locali și internaționali.
O cântăreaţă de muzică populară și soțul ei, prinși la furat într-un hypermarket. Artista recunoaște, dar are o explicație # Adevarul.ro
Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul ei au fost prinși la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu. Cei doi au fost înregistrați de camerele de supraveghere când încercau să sustragă parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Artista neagă că ar fi vorba de furt.
Sorana Cîrstea i-a luat doar cinci game-uri Igăi Swiatek. Poloneza i-a administrat bătăi pe bandă rulantă # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea, 35 de ani, ia în calcul retragerea din tenis la finalul acestui sezon.
Doi bărbați au fost prinși sub un perete prăbușit la Câmpina. Pompierii intervin pentru a scoate victimele de sub dărâmături # Adevarul.ro
Intervenție contra cronometru a pompierilor prahoveni la Câmpina, după ce peretele unei locuințe s-a prăbușit peste două persoane. Salvatorii acționează cu mai multe echipaje pentru a scoate victimele dintre dărâmături.
Poliția din Los Angeles a tras peste o mie de proiectile asupra protestatarilor împotriva lui Trump, într-o singură zi # Adevarul.ro
Polițiștii din Los Angeles au tras peste 1.000 de proiectile asupra protestatarilor, într-o singură zi din iunie, când demonstranții au manifestat împotriva măsurilor dure luate de administrația Trump în materie de imigrație.
Detalii din culisele bachetului de la Castelul Windsor organizat în cinstea lui Donald Trump. Marii absenți de la eveniment şi meniul sofisticat # Adevarul.ro
Banchetul regal de la Castelul Windsor, organizat în onoarea lui Donald Trump, a impresionat prin fastul meniului și simbolismul băuturilor, dar a surprins și printr-o absența vedetelor, locul lor fiind luat de lideri politici, magnați și lideri ai tehnologiei.
Șeful IPJ Mehedinți, schimbat din funcție după ce a fost prins cu 109 km/h în localitate. Este cercetat de DNA după ce a încercat să facă presiuni asupra polițiștilor rutieri # Adevarul.ro
Comisarul șef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, a fost schimbat din funcție în urma informațiilor că a încercat să mușamalizeze un caz, după ce a fost surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu.
Cum ajută chatboturile AI infractorii în fraude majore. Persoanele vârstnice, cele mai vulnerabile # Adevarul.ro
Agenția Reuters și un cercetător de la Universitatea Harvard au folosit chatboturi importante pentru a pune la cale o înșelătorie simulată de phishing, pe care au testat-o pe 108 voluntari vârstnici.
PSD continuă să atace premierul. Mihai Fifor îl acuză pe Bolojan că „vrea să bulverseze” administraţia publică locală, „aşa cum a procedat și în Educaţie” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că premierul vrea „să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia și îl acuză pe Ilie Bolojan că „rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative”.
Deși inițial au cerut Washingtonului sancțiuni mai dure contra Rusiei, liderii europeni se văd acum în poziția incomodă de a răspunde propriilor standarde – impuse de Donald Trump.
Ambasadorul Victor Chirilă: „Este un război total, nemilos, împotriva Republicii Moldova, declanșat de Federația Rusă. Se folosesc toate pârghiile” # Adevarul.ro
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva țării sale, în care se folosesc „toate pârghiile” și mai multe instituții.
Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.
Un antrenor din vechea gardă suferă de demență în stare avansată. Doctorii îi dau șanse reduse de supraviețuire # Adevarul.ro
Florin Marin este internat la ATI.
Psihologul Alina Uricec despre dezvoltarea armonioasă: „Joaca nu e timp pierdut, ci modelează viitorul copilului” # Adevarul.ro
Joaca liberă este esențială pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială a copilului. Psihologul Alina Uricec explică de ce nu trebuie sacrificată pentru învățare.
