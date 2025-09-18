VIDEO Scandalagii beți, agresivi cu polițiștii. Ei au fost încătușați

15:50

Registrul Auto Român (RAR) a lansat luni, 15 septembrie, secțiunea „Campanii de rechemare", prin care șoferii pot verifica dacă mașinile lor sunt vizate de astfel de campanii. „Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea «Campanii de rechemare» pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de […]