Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2 milioane euro. La cât se cifra profitul
PSNews.ro, 18 septembrie 2025 14:50
Horațiu Potra trebuia să organizeze haosul în București, la comanda lui Călin Georgescu. Potra avea o infrastructură de acțiune uriașă. În numai un an, a făcut profit de 1.700.000 euro prin 3 firme din Mediaș care se ocupau de „pregătire fizică și antrenament de specialitate”. Horațiu Potra făcea afaceri de milioane de euro pe an […] Articolul Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2 milioane euro. La cât se cifra profitul apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
15:10
Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket și cum se apără # PSNews.ro
Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul său au intrat în atenția polițiștilor după ce au fost surprinși sustrăgând mai multe produse dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Incidentul, petrecut la începutul acestei săptămâni, a atras atenția publicului nu doar prin statutul de persoană cunoscută al interpretei, ci și prin modul în care aceasta a […] Articolul Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket și cum se apără apare prima dată în PS News.
15:10
Poliție politică la Guvern. Angajații acuză că șeful Cancelariei a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste # PSNews.ro
Angajații de la Palatul Victoria susțin că Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii care au participat la protestele împotriva Guvernului. Aceștia acuză „o tentativă de reducele la tăcere” a angajaților. Printr-un comunicat transmis joi, angajații de la Palatul Victoria susțin că „reflexele autoritare nu mor niciodată”. „Când […] Articolul Poliție politică la Guvern. Angajații acuză că șeful Cancelariei a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste apare prima dată în PS News.
15:10
500 milioane euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat împrumutul # PSNews.ro
Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu-Pitești. Ministrul finanțelor a primit împuternicirea de semnare a acestui contract. Finanțarea va asigura cofinanțarea necesară pentru utilizarea fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene destinate acestui […] Articolul 500 milioane euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat împrumutul apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
14:50
Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2 milioane euro. La cât se cifra profitul # PSNews.ro
Horațiu Potra trebuia să organizeze haosul în București, la comanda lui Călin Georgescu. Potra avea o infrastructură de acțiune uriașă. În numai un an, a făcut profit de 1.700.000 euro prin 3 firme din Mediaș care se ocupau de „pregătire fizică și antrenament de specialitate”. Horațiu Potra făcea afaceri de milioane de euro pe an […] Articolul Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2 milioane euro. La cât se cifra profitul apare prima dată în PS News.
14:50
Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” # PSNews.ro
Kelemen Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ideea menținerii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru că acesta este o măsură […] Articolul Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:40
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Ce spitale pierd finanțarea europeană din cauza întârzierilor # PSNews.ro
Ministerul Sănătății a decis lista proiectelor care pierd finanțare europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce Guvernul a stabilit că proiectele aflate în fază incipientă nu vor mai fi continuate. Astfel, printr-un memorandum aprobat în ședința de joi, ministerul scoate din lista proiectelor finanțate prin PNRR spitale din București, Brașov, Constanța, Arad […] Articolul Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Ce spitale pierd finanțarea europeană din cauza întârzierilor apare prima dată în PS News.
14:30
S-a schimbat Legea Vânătorii! Care sunt noile reglementări. Amenzile uriașe pe care le riscă cei care hrănesc urșii # PSNews.ro
Prevederile noii legi în privința vânătorii dau mai multe drepturi oamenilor atacați în propria curte. Un proiect adoptat de Camera Deputaților modifică Legea Vânătorii și permite autorităților să intervină cu măsuri rapide în cazul atacurilor de urși sau șacali, fără să mai fie nevoie de hotărâre judecătorească. De asemenea, legea înăsprește sancțiunile pentru cei care […] Articolul S-a schimbat Legea Vânătorii! Care sunt noile reglementări. Amenzile uriașe pe care le riscă cei care hrănesc urșii apare prima dată în PS News.
14:30
FIFA a anunțat noul clasament. Pe ce loc se află echipa naţională a României, după o coborâre de trei poziţii # PSNews.ro
Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte. Adversarele României din preliminariile CM-2026 ocupă următoarele poziţii: Austria – locul 22 (în menţinere – 1601.86 puncte – în menţinere), Bosnia – Herţegovina -71 (coborâre un loc – 1344.25 puncte), Cipru – […] Articolul FIFA a anunțat noul clasament. Pe ce loc se află echipa naţională a României, după o coborâre de trei poziţii apare prima dată în PS News.
14:20
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza # PSNews.ro
Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Marian Cârcei, a fost schimbat din funcţie, după ce ar fi încercat să îi determine pe poliţiştii care l-au prins conducând în localitate cu peste 100 de kilometri pe oră să nu îi suspende permisul. În legătură cu informaţiile privind abaterile săvârşite de un ofiţer de poliţie, care s-a […] Articolul Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:10
Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Judeţean Tulcea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că în şedinţa de guvern s-a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă pentru Modificarea […] Articolul Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării apare prima dată în PS News.
14:10
Mutare spectaculoasă pe piața imobiliară din București. Blocul Scala a fost cumpărat de proprietara APACA # PSNews.ro
Blocul Scala, una dintre cele mai reprezentative clădiri moderniste ale Bucureştiului, a intrat recent în portofoliul Danielei Schoppmeyer, proprietara APACA. Achiziţia a vizat 27 de apartamente şi garsoniere, precum şi spaţiul comercial de la parter, tranzacţia fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase mişcări de pe piaţa imobiliară din centrul Capitalei din ultimii ani, relatează […] Articolul Mutare spectaculoasă pe piața imobiliară din București. Blocul Scala a fost cumpărat de proprietara APACA apare prima dată în PS News.
14:00
O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei, prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu # PSNews.ro
O artistă de muzică populară și soțul ei au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să sustragă mai multe produse dintr-un hypermarket din Târgu Jiu. Conform autorităților, cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere în momentul în care luau parfumuri, deodorante, o perie de păr și elastice fără a le plăti. […] Articolul O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei, prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu apare prima dată în PS News.
13:50
Un drum modernizat şi asfaltat din Brăila se termină într-o râpă. Dorel a uitat şi să îl semnalizeze În România, totul este posibil, chiar şi să asfaltăm un drum care duce doar spre o râpă. Şi mai uimitor este că locul nu este semnalizat, iar cei care nu cunosc zona riscă să facă accident. „Minunea” […] Articolul Drumul recent modernizat care duce într-o râpă! „Dorel” a uitat să îl semnalizeze apare prima dată în PS News.
13:40
Dogioiu: Un purtător de cuvânt nu vorbește niciodată fără a avea mandat; nu intenționez să îmi cer scuze # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre disputele din coaliţie privind afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României şi nu intenţionează să facă niciun fel de alte comentarii şi […] Articolul Dogioiu: Un purtător de cuvânt nu vorbește niciodată fără a avea mandat; nu intenționez să îmi cer scuze apare prima dată în PS News.
13:40
România, cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie # PSNews.ro
Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă atât în Uniunea Europeană cât și în zona euro, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iunie 2025, însă România a fost țara cu cel mai puternic avans pe acest segment, de la o lună la alta, cu o creștere de peste 20%, arată datele publicate, joi, […] Articolul România, cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie apare prima dată în PS News.
13:30
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) a lansat o nouă rundă pentru concesionarea unor perimetre de exploatare a resurselor naturale. ANRMPSG a publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care aprobă lista perimetrelor pentru concesionarea activităților de explorare prin concurs public de ofertă. Sunt scoase […] Articolul România scoate la vânzare noi resurse de apă. Lista județelor luate în calcul apare prima dată în PS News.
13:30
VIDEO Guvern: O reducere structurală, soluția agreată de Bolojan, în privința reformei administrației publice locale # PSNews.ro
Reforma administrației publice locale este în discuții la nivel tehnic, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, într-o conferință de presă. O reducere structurală este soluția agreată de prim-ministrul României, în privința reformei administrației publice locale, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului. În prezent au loc discuții pe acest subiect, atât […] Articolul VIDEO Guvern: O reducere structurală, soluția agreată de Bolojan, în privința reformei administrației publice locale apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO „Să omori un creștin pentru opiniile lui e extrem de grav!” – Corlățean avertizează România după cazul Kirk # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe Titus Corlățean a comentat, miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, asasinarea lui Charlie Kirk din Statele Unite, subliniind că tragedia reflectă consecințele grave ale polarizării politice și sociale. „Vorbim de democrația cea mai importantă a acestei lumi. O fractură politică și de societate poate să genereze monștri. Și noi, în societatea românească, […] Articolul VIDEO „Să omori un creștin pentru opiniile lui e extrem de grav!” – Corlățean avertizează România după cazul Kirk apare prima dată în PS News.
13:20
Meniul la banchetul dat în onoarea lui Donald Trump: salată din ouă de prepeliță, panna cotta cu năsturel de Hampshire # PSNews.ro
Panna cotta cu năsturel de Hampshire, biscuiți cu parmezan, salată din ouă de prepeliță. Care a fost meniul la banchetul dat în onoarea lui Donald Trump Diplomaţie de înaltă clasă, servită la cină. Aşa s-ar putea rezuma banchetul de stat de la Castelul Windsor, pe care regele Charles al III-lea l-a dat aseară în onoarea […] Articolul Meniul la banchetul dat în onoarea lui Donald Trump: salată din ouă de prepeliță, panna cotta cu năsturel de Hampshire apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:10
Procurori: Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor # PSNews.ro
Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor Armele din arsenalul găsit de poliție la domiciliul lui Horațiu Potra ar fi putut fi introduse în țară chiar prin firma care transporta mercenarii români în Congo, arată procurorii care îl acuză pe Potra de tentativă de acțiuni […] Articolul Procurori: Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
13:00
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Acțiunile sunt necesare în vederea pregătirii rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 – 2026. Încărcarea cu apă a […] Articolul Atenție, bucureșteni: Încep probele pentru căldură în blocuri. Mesaj către locatari apare prima dată în PS News.
13:00
Se amână oficial Reges-Online. Guvernul împinge startul digitalizării muncii până la 1 ianuarie 2026 # PSNews.ro
Guvernul a amânat trecerea obligatorie de la Revisal la platforma Reges-Online până la 1 ianuarie 2026, hotărârea fiind adoptată în ședința de joi, 18 septembrie 2025. Executivul invocă nevoia de a asigura funcționarea stabilă a noului registru electronic și o tranziție fără blocaje pentru mediul de afaceri și salariați. Respiro pentru companii, cu temele rămase pe masă […] Articolul Se amână oficial Reges-Online. Guvernul împinge startul digitalizării muncii până la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
13:00
Mersul trenurilor se schimbă în perioada 6-10 octombrie, pe anumite rute. Modificările anunțate de CFR # PSNews.ro
CFR Călători anunţă că vor interveni modificări în circulaţia trenurilor între staţiile Braşov – Hărman, în perioda 6-10 octombrie, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară realizate de CNCF CFR SA. Potrivit comunicatului CFR, trenul IR 12407 Dej Călători – Braşov va circula ca IR 12409 pe traseul Dej Călători – Deda – Miercurea Ciuc […] Articolul Mersul trenurilor se schimbă în perioada 6-10 octombrie, pe anumite rute. Modificările anunțate de CFR apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Interviu cu ambasadorul Victor Chirilă: Este un război total împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă AGERPRES, că există ‘un război hibrid total, nemilos’, declanșat de Federația Rusă împotriva țării sale, în care se folosesc ‘toate pârghiile’ și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni. ‘Da, este un […] Articolul VIDEO Interviu cu ambasadorul Victor Chirilă: Este un război total împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă apare prima dată în PS News.
12:50
Președintele Consiliului Concurenței, despre prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA # PSNews.ro
Unii comercianți au crescut prețurile mai mult decât presupunea majorarea TVA din august, arată un raport al Consiliului Concurenței. Unul dintre exemple este carnea tocată, unde s-a înregistrat o majorare cu 4,93% într-o lună. Pâinea a avut o creștere de preț cu 2,78%, în unele cazuri au fost scumpiri de 18,40% la cozonac, zahărul s-a […] Articolul Președintele Consiliului Concurenței, despre prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA apare prima dată în PS News.
12:40
Hai, România! Alexandra Anghel luptă pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb # PSNews.ro
Lupte: Sportiva Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb.Sportiva Alexandra Anghel (72 kg) a obţinut calificarea în finala mică pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb. Sportiva noastră a trecut în recalificările din această dimineaţă de adversara Molnar Zsuzsanna (Slovacia), pe care a învins-o prin superioritate tehnică – […] Articolul Hai, România! Alexandra Anghel luptă pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb apare prima dată în PS News.
12:40
Teleorman, cel mai bătrân județ din România, după vârsta medie a locuitorilor. Care e cel mai tânăr? # PSNews.ro
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârsta de exact 39,1 ani Iașul a redevenit cel mai tânăr județ al României, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024. Aceasta îl menține sub media națională, de […] Articolul Teleorman, cel mai bătrân județ din România, după vârsta medie a locuitorilor. Care e cel mai tânăr? apare prima dată în PS News.
12:30
Ride-sharing cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată 5 administratori de firme pentru evaziune și mită # PSNews.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane coordonatori ai unor firme de transport alternativ de persoane, pentru evaziune fiscală și dare de mită. Anterior trimiteriii în judecată, două persoane din dosar, angajați ai unei firme […] Articolul Ride-sharing cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată 5 administratori de firme pentru evaziune și mită apare prima dată în PS News.
12:30
Suporterii lui Georgescu. Cine sunt jurnaliștii, afaceriștii și justițiabilii care apar în rechizitoriul suveranistului # PSNews.ro
Nume din presă, justiție și mediul de afaceri apar în rechizitoriul întocmit de procurori împotriva lui Călin Georgescu, fiecare contribuind în felul lui la ascensiunea acestuia în sondaje, propagarea narativelor pro-Rusia, ori a postărilor false sau alarmiste. Toți au alimentat, astfel, climatul volatil pe care urma să-l exploateze Horațiu Potra și mercenarii lui în ziua […] Articolul Suporterii lui Georgescu. Cine sunt jurnaliștii, afaceriștii și justițiabilii care apar în rechizitoriul suveranistului apare prima dată în PS News.
12:20
Peste 200 de parlamentari români își iau banii cash, direct de la casierie. PSD și AUR conduc topul # PSNews.ro
Peste 200 de deputați și senatori din Parlamentul României preferă să încaseze lunar suma forfetară de aproximativ 35.000 de lei în numerar, direct de la casierie. Conform legii, doar jumătate din acești bani trebuie justificați prin facturi sau documente, restul putând fi cheltuit fără explicații. Din totalul celor 464 de aleși, 204 optează pentru varianta cash, arată date citate de Libertatea. Camera […] Articolul Peste 200 de parlamentari români își iau banii cash, direct de la casierie. PSD și AUR conduc topul apare prima dată în PS News.
12:20
Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare # PSNews.ro
Discuția despre vârsta de pensionare revine constant în spațiul public din România, pe fondul declinului demografic și al presiunii asupra sistemului de pensii. Politicienii invocă nevoia de a menține mai mulți oameni în câmpul muncii, în timp ce specialiștii din domeniul medical atrag atenția că realitatea sănătății populației nu permite prelungirea activității profesionale la vârste […] Articolul Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare apare prima dată în PS News.
12:20
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei # PSNews.ro
Programul Rabla 2025 începe la sfârşitul lunii, pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei. Programul se adresează doar persoanelor fizice, iar sumele alocate diferă în funcţie de tipul vehiculului achiziţionat. Ministerul Mediului a anunţat că încep înscrierile pentru Programul Rabla pentru persoane fizice. „Rabla Auto este unul dintre […] Articolul Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
12:10
În august, prețurile unor produse au crescut mai mult decât mărirea TVA, spune Consiliul Concurenței # PSNews.ro
O serie de produse au înregistrat în august față de iunie creşteri ale preţurilor mai mari decât majorarea TVA: carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) şi unt (+4,03%), potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei. Per total, preţurile la raft ale alimentelor de bază, au crescut, […] Articolul În august, prețurile unor produse au crescut mai mult decât mărirea TVA, spune Consiliul Concurenței apare prima dată în PS News.
12:10
SONDAJ 74.9% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și destul de mare măsură # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, trei sferturi dintre români cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură. Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „75% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și […] Articolul SONDAJ 74.9% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și destul de mare măsură apare prima dată în PS News.
12:10
Grecia amână extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru că oligarhul este anchetat și în România # PSNews.ro
Grecia a suspendat extrădarea în Moldova a magnatului și fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chișinău într-un caz de fraudă în masă din 2014, au declarat un procuror moldovean și o sursă juridică greacă. Conform Reuters, un tribunal grec a decis în favoarea extrădării sale pe baza acuzațiilor legate de un caz de fraudă cunoscut […] Articolul Grecia amână extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru că oligarhul este anchetat și în România apare prima dată în PS News.
12:00
Scandal în Coaliție. Fifor îl atacă iar pe Bolojan: „Vrea să bulverseze şi administraţia publică locală” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor l-a atacat, joi, pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, în care afirmă, printre altele, că prim-ministrul „vrea acum să bulverseze şi administraţia publică locală” şi că acesta „rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administraţiei sau de la primari”. Potrivit lui Fifor, măsurile din […] Articolul Scandal în Coaliție. Fifor îl atacă iar pe Bolojan: „Vrea să bulverseze şi administraţia publică locală” apare prima dată în PS News.
12:00
Burduja: Preluarea Napolact de către un apropiat al lui Viktor Orbán poate amenința securitatea națională a României! # PSNews.ro
Avertisment lansat de Burduja: Preluarea Napolact de către un apropiat al lui Viktor Orbán poate amenința securitatea națională a României! Deputatul PSD Lăpușan cere garanții că fermierii români nu vor fi scoși din lanțul de producție Vânzarea Napolact – unul dintre cele mai cunoscute branduri românești – aduce importante semne de întrebare legate de consecințe, […] Articolul Burduja: Preluarea Napolact de către un apropiat al lui Viktor Orbán poate amenința securitatea națională a României! apare prima dată în PS News.
12:00
Uniunea Europeană plănuiește să propună sancțiuni împotriva mai multor companii chineze care ar fi implicate în și ar susține efortul de război al Kremlinului, în cadrul unei ofensive diplomatice menite să îl convingă pe președintele american, Donald Trump, să preseze Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Donald Trump promite că va impune un embargou […] Articolul Politico: UE vrea să-i facă pe plac lui Trump și va impune noi sancțiuni Chinei apare prima dată în PS News.
11:50
Rețeaua Pătrășcoiu: aceiași oameni conduc CNI și Casa Constructorului. Fina lua 14.000 de euro/lună la stat # PSNews.ro
Cumnatul Cristian Ștefănescu este director la Casa Socială a Constructorilor, o asociație patronală la care cotizează marile companii care câștigă contracte la CNI Cristian Erbașu este membru al Consiliului de Administrație la Casa Constructorilor Ștefănescu, plătit cu 14.000 de lei/lună, nu se consideră în conflict de interese Soția sa este sora directoarei CNI. A lucrat […] Articolul Rețeaua Pătrășcoiu: aceiași oameni conduc CNI și Casa Constructorului. Fina lua 14.000 de euro/lună la stat apare prima dată în PS News.
11:50
DNA face 12 percheziţii în judeţele Braşov şi Galaţi la sediile unor instituţii publice, dar şi la domiciliile unor persoane fizice. DNA face 12 percheziţii în judeţele Braşov şi Galaţi, într-un dosar ce vizează fapte de corupţie. Surse judiciare au precizat pentru Mediafax că percheziţiile au loc în Braşov la sediul Companiei de Apă şi […] Articolul Percheziţii DNA la Compania de Apă şi Consiliul Judeţean Braşov apare prima dată în PS News.
11:50
Bujduveanu: Cea mai bună soluție este ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun la București # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, în opinia sa, partidele din Coaliție ar trebui să susțină un candidat comun la alegerile viitoare, pentru a evita fragmentarea guvernării. „Când Guvernul României va hotărî data alegerilor, atunci, cu siguranță, toate partidele care fac parte din această Coaliție vor sta împreună pentru a găsi cea […] Articolul Bujduveanu: Cea mai bună soluție este ca întreaga Coaliție să aibă un candidat comun la București apare prima dată în PS News.
11:30
VIDEO Suntem obligați să facem dosare stufoase doar ca să fim acoperiți – senator PNL, despre accesarea fondurilor # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț, deputat PNL, a vorbit despre două proiecte care urmăresc facilitarea accesului și gestionării fondurilor nerambursabile. „Avem o legislație stufoasă, regulamente stufoase care ne obligă să facem dosare uriașe cu hârtii pentru a accesa sau gestiona fonduri nerambursabile. Doar ca să fim acoperiți din toate punctele de vedere, […] Articolul VIDEO Suntem obligați să facem dosare stufoase doar ca să fim acoperiți – senator PNL, despre accesarea fondurilor apare prima dată în PS News.
11:30
Încă o amânare care ne costă. Coaliţia de guvernare a lăsat pe săptămâna viitoare decizia despre reforma administraţiei locale pe care trebuia să o tranşeze astăzi. PSD şi UDMR nu vor să fie concediaţi 13 mii de angajaţi de la primării şi consilii judeţene. În exclusivitate pentru Observator, consilierul guvernatorului BNR a avertizat că este nevoie […] Articolul Consilierul guvernatorului BNR: Trebuie o reformă administrativă serioasă apare prima dată în PS News.
11:20
Ministrul Energiei, „negocieri intense” cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune active # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că a purtat „negocieri intense” la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor şi centralelor pe cărbune. Măsura era prevăzută pentru sfârşitul anului 2025, scrie Agerpres. „Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineaţă împreună cu […] Articolul Ministrul Energiei, „negocieri intense” cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune active apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:10
Victor Negrescu: PSD nu trăiește foarte bine în această Coaliție. Vom susține plafonarea până la capăt # PSNews.ro
Victor Negrescu, europarlamentarul PSD, nu trăiește foarte bine în această Coaliția de guvernare, spune Victor Negrescu, eurodeputat PSD. Viziunea partidului, una de stânga, este diferită față de cea a partidelor de dreapta iar luarea unor măsuri fără să fie discutate anterior crează frustrare, mai spune Negrescu. Acesta susține că este nevoie și de o implicare […] Articolul Victor Negrescu: PSD nu trăiește foarte bine în această Coaliție. Vom susține plafonarea până la capăt apare prima dată în PS News.
11:10
VIDEO Mihai Coteț, PNL: România are nevoie de o lege care să reglementeze activitatea de lobby # PSNews.ro
Societatea evoluează, România are nevoie de o lege care să permită unui grup social sau profesional să-și promoveze interesele în mod legal, a afirmat deputatul Mihai Coteț în direct, la Puterea Știrilor. „În România nu există acest lucru. Se consideră că, dacă vin și îmi spun mie ceva sau dacă eu încerc să influențez […] Articolul VIDEO Mihai Coteț, PNL: România are nevoie de o lege care să reglementeze activitatea de lobby apare prima dată în PS News.
11:10
„Oamenii sunt furioși”: Zi de grevă și proteste masive în Franța, prinsă într-o dublă criză # PSNews.ro
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și angajații din spitale se numără printre lucrătorii care vor intra în grevă joi în Franța, în cadrul unei mari zile de proteste împotriva iminentelor reduceri bugetare, transmite Reuters. Sindicatele au spus că țara aflată într-o dublă criză, economică și politică”, va avea parte de o adevărată zi de „joi […] Articolul „Oamenii sunt furioși”: Zi de grevă și proteste masive în Franța, prinsă într-o dublă criză apare prima dată în PS News.
11:00
Tensiunile din Coaliţie cresc cu fiecare şedinţă, măsurile de austeritate cască o prăpastie tot mai mare între partidele aflate la guvernare, iar premierul Ilie Bolojan flutură demisia de fiecare dată când este contrazis. Mihai Tudose spune că ameninţările seamănă cu povestea „Petrică şi lupul”. Întrebat de Victor Ciutacu, în direct la România TV, dacă Ilie […] Articolul Tudose îl demolează pe Bolojan: „Asta cu demisia e un act unilateral” apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO „Suntem în derizoriu!” – Corlățean acuză: România, incapabilă să aplice legea împotriva dronelor rusești # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe Titus Corlățean a criticat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, modul în care România gestionează provocările de securitate de la graniță, în contextul războiului din Ucraina. Acesta a subliniat că, deși este important ca România să respecte regulile europene și alianțele din care face parte, autoritățile trebuie să își apere și interesele […] Articolul VIDEO „Suntem în derizoriu!” – Corlățean acuză: România, incapabilă să aplice legea împotriva dronelor rusești apare prima dată în PS News.
10:30
Bolojan, absent de la întâlnirea cu primarii și șefii de Consilii Județene. Cum a motivat # PSNews.ro
Miercuri la ora 16:00, la Guvern, premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să discute alături de aleșii locali și județeni despre reforma în administrația publică. Totuși, premierul a lipsit de la această întâlnire, cu toate că a fost anunțată în prealabil. Ilie Bolojan urma să discute cu cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, […] Articolul Bolojan, absent de la întâlnirea cu primarii și șefii de Consilii Județene. Cum a motivat apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.