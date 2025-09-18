Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2 milioane euro. La cât se cifra profitul

11:10

Societatea evoluează, România are nevoie de o lege care să permită unui grup social sau profesional să-și promoveze interesele în mod legal, a afirmat deputatul Mihai Coteț în direct, la Puterea Știrilor. „În România nu există acest lucru. Se consideră că, dacă vin și îmi spun mie ceva sau dacă eu încerc să influențez […] Articolul VIDEO Mihai Coteț, PNL: România are nevoie de o lege care să reglementeze activitatea de lobby apare prima dată în PS News.