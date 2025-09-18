Șefi noi la Vamă numiți de premierul Bolojan. Cine sunt președintele Alexandru Bogdan Bălan și vicele Mihai Savin

12:20

Programul Rabla 2025 începe la sfârşitul lunii, pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei. Programul se adresează doar persoanelor fizice, iar sumele alocate diferă în funcţie de tipul vehiculului achiziţionat. Ministerul Mediului a anunţat că încep înscrierile pentru Programul Rabla pentru persoane fizice. „Rabla Auto este unul dintre […] Articolul Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.