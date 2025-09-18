Șefi noi la Vamă numiți de premierul Bolojan. Cine sunt președintele Alexandru Bogdan Bălan și vicele Mihai Savin
Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române, președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu, și i-a înlocuit cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Propunerile de demitere și de numire în funcții au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit deciziilor citate. Alexandru
Încă o lovitură pentru politica noastră externă: Nicușor Dan nu se duce la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare
Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la sesiunea Adunării Generale ONU din perioada 23-29 septembrie, unde participă în mod tradițional șeful statului sau șeful guvernului, deși a vorbit recent despre "necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional" ca fiind unul dintre obiective la început de mandat, au declarat pentru G4Media.ro surse
ANALIZĂ Sfidare totală: românii strâng cureaua, dar Guvernul angajează sute de diplomați plătiți cu mii de euro
Guvernul condus de Ilie Bolojan arată că nu are interesul să reducă cheltuielile statului atunci când vorbește despre reforma din administrația publică locală, pentru că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) tocmai a scos la concurs sute de posturi cu salarii de mii de euro pe lună. În timp ce Guvernul vrea să impună austeritatea în primării,
Ministrul Educației, Daniel David, anunţă că e în căutare de fonduri europene pentru burse
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis joi, online, la Adunarea Generală a Uniunii Studenţilor din România (USR), că, în privinţa burselor, a început discuţiile cu ministrul Fondurilor Europene pentru a transfera sume către Programul de prevenire a abandonului universitar şi că va avea o soluţie în câteva săptămâni. „Pe termen scurt, am început discuţiile cu
VIDEO „Alegerile se câștigă prin vot, nu negocieri; am văzut ce rezultat au obținut candidații comuni" – Mihai Coteț
Recent, Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că guvernul trebuie să dea urgent hotărârea privind organizarea alegerilor din capitală. Potrivit acestuia, desemnarea lui Cătălin Drulă din partea PNL și USR ar fi benefică pentru Bucureşti. „Într-adevăr, cele 90 de zile constituționale în care trebuia să organizăm alegerile au trecut, deci coaliția trebuie să ia
Profiturile istorice pentru asigurătorii din România, în timp ce polițele RCA se scumpesc din nou
Profiturile asigurătorilor din România s-au ridicat anul trecut la un nivel istoric, deși prețul polițelor RCA era plafonat, arată o analiză Libertatea, pe baza datelor Ministerului Finanțelor, centralizate de platforma AlertaCUI.ro. De la 1 iulie plafonarea a expirat, prețurile RCA au crescut iarăși, în special pentru șoferii tineri. Transportatorii acuză ASF că nu protejează consumatorii
Vreme surprinzătoare la munte. Deși suntem abia la începutul toamnei, în munții Bucegi, pe vârful Omu este un peisaj de iarnă autentic, după ce azi-noapte a nins. Trecerea de la temperaturi pozitive la cele negative a avut loc brusc, așa că salvamontiștii îi avertizează pe turiști să țină seama de actualizările emise de meteorologi și
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite Michelle Obama este în România și participă ca speaker la evenimentul Impact Bucharest. Ea a urcat pe scena Impact la ora 16:00 și a fost primită în ropot de aplauze. „Mulțumesc eu că m-ați chemat, e prima dată când sunt aici și am văzut… hotelul", au fost primele cuvinte spuse
Director General al Romaero și-a dat demisia. Motivele pentru care Bogdan Costaș a luat această decizie
Directorul general al Romaero își anunță demisia și explică motivele pentru care a luat această decizie. Redăm integral comunicatul remis de Bogdan Costaș. „În ultimele două săptămâni au apărut în spațiul public informații incomplete și pe alocuri eronate despre ROMAERO. Astfel de informații pot afecta direct relațiile cu partenerii, pot crea disfuncționalități în derularea contractelor existente
Prima țară din UE care aprobă o lege împotriva imaginilor deepfake. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligenţa artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimţământul celor reprezentaţi este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, relatează dpa. Măsura, susţinută de ambele camere ale parlamentului – inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri
CNIR, raport cu privire la Autostrada Transilvania. Cât la sută s-a realizat din lucrări
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că, pe subsecţiunea 3C2 Chiribiş-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuţie a ajuns la 14%, conform programului de lucrări. "Lucrările la infrastructură şi terasamente avansează susţinut pe subsecţiunea 3C2 Chiribiş-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuţie ajungând la 14%, conform programului de lucrări", anunţă CNIR. Subsecţiunea
Laura Codruța Kovesi are, ca șefă a Parchetului European, un salariu la care cei mai mulți nici nu îndrăznesc să viseze. În România și nu doar aici, sunt manageri de companii care încasează cu mult sub nivelul ei. Cât despre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, aceștia sunt mici copii la capitolul leafă, în
Un nou vortex polar a început să se formeze: Semnele care arată că vine o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente
Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar specialiștii avertizează că evoluția lui ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România. Vortexul polar are o istorie lungă și puternică de impact asupra vremii de iarnă în Statele Unite, Canada și Europa. Mai ales când începe să se prăbușească la
Poziția României în UE. Ponta: Stăm ca blegii într-un colț, în loc să fim și noi la masă, să vorbim, să participăm
Fostul premier al României, Victor Ponta, a vorbit despre poziția României în cadrul Uniunii Europene. Victor Ponta, fost premier al României, a criticat modul în care e reprezentată România în cadrul Uniunii Europene. El a spus că liderii actuali de la București trebuie să se bată mai mult pentru interesele naționale în interiorul UE și
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de angajați din administrația locală
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat joi, într-o intervenție la Digi24, de ce nu poate fi realizată reforma administrației publice în variata cerută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că PSD a venit cu propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări, însă precizează că în acest moment nu
România are cele mai mici taxe pe proprietate din Europa. Media UE este de peste 7 ori mai mare
România are un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media Uniunii Europene, conform unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat. „România se remarcă în peisajul fiscal european printr-un nivel de taxare a proprietăţilor considerabil mai redus decât media Uniunii Europene", conform unei analize
Conducerea Salrom, dată în judecată de ministrul Economiei. Radu Miruță: „E un război complet"
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a informat joi că a dat în judecată conducerea Salrom, afirmând că nu mai există niciun fel de dialog cu managementul companiei. „Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este un prejudiciu dat statului român", a declarat ministrul Economiei la Euronews,
Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket și cum se apără
Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul său au intrat în atenția polițiștilor după ce au fost surprinși sustrăgând mai multe produse dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Incidentul, petrecut la începutul acestei săptămâni, a atras atenția publicului nu doar prin statutul de persoană cunoscută al interpretei, ci și prin modul în care aceasta a
Poliție politică la Guvern. Angajații acuză că șeful Cancelariei a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste
Angajații de la Palatul Victoria susțin că Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii care au participat la protestele împotriva Guvernului. Aceștia acuză „o tentativă de reducele la tăcere" a angajaților. Printr-un comunicat transmis joi, angajații de la Palatul Victoria susțin că „reflexele autoritare nu mor niciodată". „Când
500 milioane euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat împrumutul
Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu-Pitești. Ministrul finanțelor a primit împuternicirea de semnare a acestui contract. Finanțarea va asigura cofinanțarea necesară pentru utilizarea fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene destinate acestui
Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2 milioane euro. La cât se cifra profitul
Horațiu Potra trebuia să organizeze haosul în București, la comanda lui Călin Georgescu. Potra avea o infrastructură de acțiune uriașă. În numai un an, a făcut profit de 1.700.000 euro prin 3 firme din Mediaș care se ocupau de „pregătire fizică și antrenament de specialitate". Horațiu Potra făcea afaceri de milioane de euro pe an
Hunor î
Kelemen Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ideea menținerii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru că acesta este o măsură […] Articolul Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” apare prima dată în PS News.
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Ce spitale pierd finanțarea europeană din cauza întârzierilor # PSNews.ro
Ministerul Sănătății a decis lista proiectelor care pierd finanțare europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce Guvernul a stabilit că proiectele aflate în fază incipientă nu vor mai fi continuate. Astfel, printr-un memorandum aprobat în ședința de joi, ministerul scoate din lista proiectelor finanțate prin PNRR spitale din București, Brașov, Constanța, Arad […] Articolul Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Ce spitale pierd finanțarea europeană din cauza întârzierilor apare prima dată în PS News.
S-a schimbat Legea Vânătorii! Care sunt noile reglementări. Amenzile uriașe pe care le riscă cei care hrănesc urșii # PSNews.ro
Prevederile noii legi în privința vânătorii dau mai multe drepturi oamenilor atacați în propria curte. Un proiect adoptat de Camera Deputaților modifică Legea Vânătorii și permite autorităților să intervină cu măsuri rapide în cazul atacurilor de urși sau șacali, fără să mai fie nevoie de hotărâre judecătorească. De asemenea, legea înăsprește sancțiunile pentru cei care […] Articolul S-a schimbat Legea Vânătorii! Care sunt noile reglementări. Amenzile uriașe pe care le riscă cei care hrănesc urșii apare prima dată în PS News.
FIFA a anunțat noul clasament. Pe ce loc se află echipa naţională a României, după o coborâre de trei poziţii # PSNews.ro
Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte. Adversarele României din preliminariile CM-2026 ocupă următoarele poziţii: Austria – locul 22 (în menţinere – 1601.86 puncte – în menţinere), Bosnia – Herţegovina -71 (coborâre un loc – 1344.25 puncte), Cipru – […] Articolul FIFA a anunțat noul clasament. Pe ce loc se află echipa naţională a României, după o coborâre de trei poziţii apare prima dată în PS News.
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza # PSNews.ro
Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Marian Cârcei, a fost schimbat din funcţie, după ce ar fi încercat să îi determine pe poliţiştii care l-au prins conducând în localitate cu peste 100 de kilometri pe oră să nu îi suspende permisul. În legătură cu informaţiile privind abaterile săvârşite de un ofiţer de poliţie, care s-a […] Articolul Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza apare prima dată în PS News.
Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Judeţean Tulcea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că în şedinţa de guvern s-a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă pentru Modificarea […] Articolul Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării apare prima dată în PS News.
Mutare spectaculoasă pe piața imobiliară din București. Blocul Scala a fost cumpărat de proprietara APACA # PSNews.ro
Blocul Scala, una dintre cele mai reprezentative clădiri moderniste ale Bucureştiului, a intrat recent în portofoliul Danielei Schoppmeyer, proprietara APACA. Achiziţia a vizat 27 de apartamente şi garsoniere, precum şi spaţiul comercial de la parter, tranzacţia fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase mişcări de pe piaţa imobiliară din centrul Capitalei din ultimii ani, relatează […] Articolul Mutare spectaculoasă pe piața imobiliară din București. Blocul Scala a fost cumpărat de proprietara APACA apare prima dată în PS News.
O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei, prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu # PSNews.ro
O artistă de muzică populară și soțul ei au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să sustragă mai multe produse dintr-un hypermarket din Târgu Jiu. Conform autorităților, cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere în momentul în care luau parfumuri, deodorante, o perie de păr și elastice fără a le plăti. […] Articolul O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei, prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu apare prima dată în PS News.
Un drum modernizat şi asfaltat din Brăila se termină într-o râpă. Dorel a uitat şi să îl semnalizeze În România, totul este posibil, chiar şi să asfaltăm un drum care duce doar spre o râpă. Şi mai uimitor este că locul nu este semnalizat, iar cei care nu cunosc zona riscă să facă accident. „Minunea” […] Articolul Drumul recent modernizat care duce într-o râpă! „Dorel” a uitat să îl semnalizeze apare prima dată în PS News.
Dogioiu: Un purtător de cuvânt nu vorbește niciodată fără a avea mandat; nu intenționez să îmi cer scuze # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre disputele din coaliţie privind afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României şi nu intenţionează să facă niciun fel de alte comentarii şi […] Articolul Dogioiu: Un purtător de cuvânt nu vorbește niciodată fără a avea mandat; nu intenționez să îmi cer scuze apare prima dată în PS News.
România, cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie # PSNews.ro
Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă atât în Uniunea Europeană cât și în zona euro, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iunie 2025, însă România a fost țara cu cel mai puternic avans pe acest segment, de la o lună la alta, cu o creștere de peste 20%, arată datele publicate, joi, […] Articolul România, cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie apare prima dată în PS News.
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) a lansat o nouă rundă pentru concesionarea unor perimetre de exploatare a resurselor naturale. ANRMPSG a publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care aprobă lista perimetrelor pentru concesionarea activităților de explorare prin concurs public de ofertă. Sunt scoase […] Articolul România scoate la vânzare noi resurse de apă. Lista județelor luate în calcul apare prima dată în PS News.
VIDEO Guvern: O reducere structurală, soluția agreată de Bolojan, în privința reformei administrației publice locale # PSNews.ro
Reforma administrației publice locale este în discuții la nivel tehnic, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, într-o conferință de presă. O reducere structurală este soluția agreată de prim-ministrul României, în privința reformei administrației publice locale, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului. În prezent au loc discuții pe acest subiect, atât […] Articolul VIDEO Guvern: O reducere structurală, soluția agreată de Bolojan, în privința reformei administrației publice locale apare prima dată în PS News.
VIDEO „Să omori un creștin pentru opiniile lui e extrem de grav!” – Corlățean avertizează România după cazul Kirk # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe Titus Corlățean a comentat, miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, asasinarea lui Charlie Kirk din Statele Unite, subliniind că tragedia reflectă consecințele grave ale polarizării politice și sociale. „Vorbim de democrația cea mai importantă a acestei lumi. O fractură politică și de societate poate să genereze monștri. Și noi, în societatea românească, […] Articolul VIDEO „Să omori un creștin pentru opiniile lui e extrem de grav!” – Corlățean avertizează România după cazul Kirk apare prima dată în PS News.
Meniul la banchetul dat în onoarea lui Donald Trump: salată din ouă de prepeliță, panna cotta cu năsturel de Hampshire # PSNews.ro
Panna cotta cu năsturel de Hampshire, biscuiți cu parmezan, salată din ouă de prepeliță. Care a fost meniul la banchetul dat în onoarea lui Donald Trump Diplomaţie de înaltă clasă, servită la cină. Aşa s-ar putea rezuma banchetul de stat de la Castelul Windsor, pe care regele Charles al III-lea l-a dat aseară în onoarea […] Articolul Meniul la banchetul dat în onoarea lui Donald Trump: salată din ouă de prepeliță, panna cotta cu năsturel de Hampshire apare prima dată în PS News.
Procurori: Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor # PSNews.ro
Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor Armele din arsenalul găsit de poliție la domiciliul lui Horațiu Potra ar fi putut fi introduse în țară chiar prin firma care transporta mercenarii români în Congo, arată procurorii care îl acuză pe Potra de tentativă de acțiuni […] Articolul Procurori: Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Acțiunile sunt necesare în vederea pregătirii rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 – 2026. Încărcarea cu apă a […] Articolul Atenție, bucureșteni: Încep probele pentru căldură în blocuri. Mesaj către locatari apare prima dată în PS News.
Se amână oficial Reges-Online. Guvernul împinge startul digitalizării muncii până la 1 ianuarie 2026 # PSNews.ro
Guvernul a amânat trecerea obligatorie de la Revisal la platforma Reges-Online până la 1 ianuarie 2026, hotărârea fiind adoptată în ședința de joi, 18 septembrie 2025. Executivul invocă nevoia de a asigura funcționarea stabilă a noului registru electronic și o tranziție fără blocaje pentru mediul de afaceri și salariați. Respiro pentru companii, cu temele rămase pe masă […] Articolul Se amână oficial Reges-Online. Guvernul împinge startul digitalizării muncii până la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
Mersul trenurilor se schimbă în perioada 6-10 octombrie, pe anumite rute. Modificările anunțate de CFR # PSNews.ro
CFR Călători anunţă că vor interveni modificări în circulaţia trenurilor între staţiile Braşov – Hărman, în perioda 6-10 octombrie, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară realizate de CNCF CFR SA. Potrivit comunicatului CFR, trenul IR 12407 Dej Călători – Braşov va circula ca IR 12409 pe traseul Dej Călători – Deda – Miercurea Ciuc […] Articolul Mersul trenurilor se schimbă în perioada 6-10 octombrie, pe anumite rute. Modificările anunțate de CFR apare prima dată în PS News.
VIDEO Interviu cu ambasadorul Victor Chirilă: Este un război total împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă AGERPRES, că există ‘un război hibrid total, nemilos’, declanșat de Federația Rusă împotriva țării sale, în care se folosesc ‘toate pârghiile’ și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni. ‘Da, este un […] Articolul VIDEO Interviu cu ambasadorul Victor Chirilă: Este un război total împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă apare prima dată în PS News.
Președintele Consiliului Concurenței, despre prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA # PSNews.ro
Unii comercianți au crescut prețurile mai mult decât presupunea majorarea TVA din august, arată un raport al Consiliului Concurenței. Unul dintre exemple este carnea tocată, unde s-a înregistrat o majorare cu 4,93% într-o lună. Pâinea a avut o creștere de preț cu 2,78%, în unele cazuri au fost scumpiri de 18,40% la cozonac, zahărul s-a […] Articolul Președintele Consiliului Concurenței, despre prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA apare prima dată în PS News.
Hai, România! Alexandra Anghel luptă pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb # PSNews.ro
Lupte: Sportiva Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb.Sportiva Alexandra Anghel (72 kg) a obţinut calificarea în finala mică pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb. Sportiva noastră a trecut în recalificările din această dimineaţă de adversara Molnar Zsuzsanna (Slovacia), pe care a învins-o prin superioritate tehnică – […] Articolul Hai, România! Alexandra Anghel luptă pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb apare prima dată în PS News.
Teleorman, cel mai bătrân județ din România, după vârsta medie a locuitorilor. Care e cel mai tânăr? # PSNews.ro
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârsta de exact 39,1 ani Iașul a redevenit cel mai tânăr județ al României, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024. Aceasta îl menține sub media națională, de […] Articolul Teleorman, cel mai bătrân județ din România, după vârsta medie a locuitorilor. Care e cel mai tânăr? apare prima dată în PS News.
Ride-sharing cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată 5 administratori de firme pentru evaziune și mită # PSNews.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane coordonatori ai unor firme de transport alternativ de persoane, pentru evaziune fiscală și dare de mită. Anterior trimiteriii în judecată, două persoane din dosar, angajați ai unei firme […] Articolul Ride-sharing cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată 5 administratori de firme pentru evaziune și mită apare prima dată în PS News.
Suporterii lui Georgescu. Cine sunt jurnaliștii, afaceriștii și justițiabilii care apar în rechizitoriul suveranistului # PSNews.ro
Nume din presă, justiție și mediul de afaceri apar în rechizitoriul întocmit de procurori împotriva lui Călin Georgescu, fiecare contribuind în felul lui la ascensiunea acestuia în sondaje, propagarea narativelor pro-Rusia, ori a postărilor false sau alarmiste. Toți au alimentat, astfel, climatul volatil pe care urma să-l exploateze Horațiu Potra și mercenarii lui în ziua […] Articolul Suporterii lui Georgescu. Cine sunt jurnaliștii, afaceriștii și justițiabilii care apar în rechizitoriul suveranistului apare prima dată în PS News.
Peste 200 de parlamentari români își iau banii cash, direct de la casierie. PSD și AUR conduc topul # PSNews.ro
Peste 200 de deputați și senatori din Parlamentul României preferă să încaseze lunar suma forfetară de aproximativ 35.000 de lei în numerar, direct de la casierie. Conform legii, doar jumătate din acești bani trebuie justificați prin facturi sau documente, restul putând fi cheltuit fără explicații. Din totalul celor 464 de aleși, 204 optează pentru varianta cash, arată date citate de Libertatea. Camera […] Articolul Peste 200 de parlamentari români își iau banii cash, direct de la casierie. PSD și AUR conduc topul apare prima dată în PS News.
Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare # PSNews.ro
Discuția despre vârsta de pensionare revine constant în spațiul public din România, pe fondul declinului demografic și al presiunii asupra sistemului de pensii. Politicienii invocă nevoia de a menține mai mulți oameni în câmpul muncii, în timp ce specialiștii din domeniul medical atrag atenția că realitatea sănătății populației nu permite prelungirea activității profesionale la vârste […] Articolul Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare apare prima dată în PS News.
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei # PSNews.ro
Programul Rabla 2025 începe la sfârşitul lunii, pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei. Programul se adresează doar persoanelor fizice, iar sumele alocate diferă în funcţie de tipul vehiculului achiziţionat. Ministerul Mediului a anunţat că încep înscrierile pentru Programul Rabla pentru persoane fizice. „Rabla Auto este unul dintre […] Articolul Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
În august, prețurile unor produse au crescut mai mult decât mărirea TVA, spune Consiliul Concurenței # PSNews.ro
O serie de produse au înregistrat în august față de iunie creşteri ale preţurilor mai mari decât majorarea TVA: carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) şi unt (+4,03%), potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei. Per total, preţurile la raft ale alimentelor de bază, au crescut, […] Articolul În august, prețurile unor produse au crescut mai mult decât mărirea TVA, spune Consiliul Concurenței apare prima dată în PS News.
