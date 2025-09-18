Bogdan Ivan, revoltat că obiective aproape de finalizare sunt blocate din cauza unor „moluşte, peşti sau greieri”

13:50

Un drum modernizat şi asfaltat din Brăila se termină într-o râpă. Dorel a uitat şi să îl semnalizeze În România, totul este posibil, chiar şi să asfaltăm un drum care duce doar spre o râpă. Şi mai uimitor este că locul nu este semnalizat, iar cei care nu cunosc zona riscă să facă accident.