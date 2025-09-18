Zelenski, vizită pe frontul din Donețk
Cotidianul de Hunedoara, 18 septembrie 2025 17:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse,
• • •
Acum 5 minute
18:10
Peste 80 de contracte de finanțare din domeniul educației,
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
A a fost însoțit de Marian Ceaușescu și și
17:30
"Trebuie sa ne concentram pe capacitatea de a produce toate tipurile de arme în cantități foarte mari. Suntem Atena și Sparta. Vom fi Atena și Super-Sparta. Nu avem de ales", Benjamin Netanyahu
17:20
Oamenii din Praid se simt singuri, abandonați de stat, și încă mai așteaptă soluții la problema lor,
Acum 2 ore
17:10
Gheorghe Piperea: Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a cerut demisia șefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, într-un discurs
17:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că nu știe să fi existat la nivelul Executivului vreo
17:00
Decizia surprinde în condițiile în care șeful statului a subliniat
16:50
Guvernul a diminuat la 3,5 milioane numărul cărților electronice de identitate care ar urma să fie eliberate în perioada de implementare a PNRR.
16:40
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu,
16:30
"I-am înfrânge pe ruși ... nu sunt atât de buni pe cât spune Putin", spune generalul Keith Kellogg
16:20
Iar democrații americani se revoltă acum împotriva acelorași argumente pe care le foloseau în urmă cu puțin timp pentru a distruge vieți și cariere
Acum 4 ore
16:10
Vom ţine un parc de rezervă, cum se întâmplă peste tot în lume, în situaţii de
16:00
Schimbare la vârful Autorității Vamale Române. Funcția de președinte al instituției este ocupată de aici înainte de
15:50
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis joi, online, la Adunarea Generală a Uniunii Studenţilor din România (USR)
15:40
Procurorii DNA efectuează joi percheziții la mai multe firme din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane lei.
15:20
Vedetele de la Hollywood s-au grăbit să-l apere pe Jimmy Kimmel după ce acesta a fost retras „pe termen nelimitat" de pe post din
15:00
Preotul bucureștean Visarion Alexa fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate închisoare (...)
14:50
Antrenorul madrilenilor, colericul argentinian Diego Simeone, a adunat toată frustrarea trăită pentru
14:30
Ministrul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții,
14:20
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că
14:20
Anunț mult așteptat pentru iubitorii trupei Iron Maiden. Britanicii revin la București în 2026. Vezi data spectacolului și când poți începe să
Acum 6 ore
14:00
Percheziţiile DNA care au avut loc joi dimineaţa, în Braşov, într-un dosar în care sunt implicaţi membri ai conducerii
13:40
Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit. Pare stupid, dar se întâmplă așa ceva în România.
13:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declaraţiile privind
13:30
Secretarul de presă a refuzat să spună dacă președintele semnase deja decretul de demitere a lui (...)
13:20
Vladislav Bănuță nu doar că nu reușește să intre în grațiile fanilor Dinamo Kiev ba chiar parcă luptă pentru contrariul.
12:40
Potrivit unui comunicat al Administrației, suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care...
12:20
BITUROM, companie membră a Grupului GRAMPET, controlat de afaceristul Gruia Stoica, a anunțat (...)
Acum 8 ore
12:10
La Praga, debutul lui Marian Barbu se putea lăsa cu mari probleme, dar a avut un adevărat înger păzitor în persoana
11:50
Capacitatea totală de stocare a României este de 3,2 miliarde mc.
11:40
Șeful IPJ ar fi fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h. Polițistul ar fi incercat să facă presiuni
11:40
Interesul pentru platformele de pariuri online a crescut considerabil în ultimii ani, iar TopBet România se numără
11:30
"Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnificativ asupra...
11:20
Primărița a fost luată la bani mărunți de presă după ce s-a aflat că a plătit aproape 210 000 de euro pe haine și călătorii.
10:40
Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiţii nesigure.
10:40
Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” # Cotidianul de Hunedoara
Finala de la Wimbledon din 1980, „cel mai satisfăcător meci pe care l-am jucat"
10:20
Proiectul cu o finanțare europeană de 6 mld€ prevede extinderea ariilor protejate cu 30%, dar primarii din zonele afectate se plâng că oamenii vor avea de suferit.
Acum 12 ore
10:10
Cazul Buzău. Ce economie s-ar face prin concedierea a 187 de polițiști locali # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit edilului, în contextul situației financiare prin care trece România, există o nevoie de reformă care ar putea include și disponibilizări.
10:00
DNA efectuează percheziții la sediile Companiei Apa Brașov într-un dosar în care ar fi vizați directorul general al Companiei și vicepreședintele CJ
09:40
Niciun detaliu nu a fost prea mic. Chiar și coniacul de după cină fusese ales din 1912, anul nașterii mamei domnului Trump.
09:10
Emmanuel și Brigitte Macron intenționează să prezinte unui tribunal american dovezi științifice pentru a demonstra că este femeie.
09:00
Aparent, duce o viaţă împlinită. Lucrează ca arhitect al unui lanţ hotelier de lux din Istanbul şi...
08:20
Mare brânză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Mare brânză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
08:20
Asociația #HaiCăSePoate a adresat o scrisoare deschisă membrilor Parlamentului European în care (...)
07:50
Decizia uimitoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul din administrația Trump responsabil de licențierea posturilor locale ale...
07:30
Specialiști și jurnaliști atrag atenția asupra riscului de abuz și asupra posibilului caracter politic al dosarului, ceea ce ridică...
07:10
Misterul legat de cumpărătorul apartamentelor și spațiului comercial din blocul Scala, imobil emblematic al Bulevardului Magheru, a fost lămurit.
07:00
„Este important să ştiţi că aceste familii care sunt în doliu în acest moment sunt foarte mândre de cei...
06:30
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri clasificarea mișcării "Antifa"...
