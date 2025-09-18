Glumele care l-au costat emisiunea pe Jimmy Kimmel: ce a spus despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump
PSNews.ro, 18 septembrie 2025 19:20
Prezentatorul Jimmy Kimmel a stârnit un scandal uriaș după comentariile făcute în emisiunea „Jimmy Kimmel Live", difuzată luni, despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și despre reacția președintelui SUA, Donald Trump. Glumele sale au dus la suspendarea pe termen nedeterminat a show-ului. În timpul emisiunii de luni, Kimmel a comentat uciderea lui Charlie Kirk, criticând tabăra
Acum 10 minute
19:40
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business. Noul instrument, disponibil pe https://formularunic.hidroelectrica.ro, este prezentat ca având multiple beneficii: Totul la un click
19:40
Supărare mare la vecinii bulgari: Guvernul vrea să limiteze producția de vin și rachiu, destinată consumului familial # PSNews.ro
„În loc să se preocupe de deficitul de apă, nu știu cum să mai jupoaie oamenii", se plâng bulgarii Nemulțumirile sunt în creștere în Bulgaria, după ce guvernul țării vecine pregătește un proiect de lege care limitează producția de vin și rachiu de casă. Proiectul, care se află în dezbatere publică între 15 septembrie și
Acum 30 minute
19:30
Fragmente de dronă, descoperite pe Plaja Vadu. Mesajul de avertisment, scris în limba rusă # PSNews.ro
Potrivit datelor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, fragmentele de dronă au fost descoperite în timpul unei acțiuni de ecologizare întreprinse de inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Acțiunea s-a desfășurat în sudul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în zonele Plaja Vadu, Edighiol–Periboina. Astfel, în timpul acțiunii desfășurate de inspectorii ecologi de la Serviciul Inspecție, Monitorizare și
19:20
Glumele care l-au costat emisiunea pe Jimmy Kimmel: ce a spus despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump # PSNews.ro
Prezentatorul Jimmy Kimmel a stârnit un scandal uriaș după comentariile făcute în emisiunea „Jimmy Kimmel Live", difuzată luni, despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și despre reacția președintelui SUA, Donald Trump. Glumele sale au dus la suspendarea pe termen nedeterminat a show-ului. În timpul emisiunii de luni, Kimmel a comentat uciderea lui Charlie Kirk, criticând tabăra
Acum o oră
19:10
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat la Interviurile Digi24.ro care este riscul cu care România se confruntă dacă ar închide centralele pe cărbune, până când va fi gata construcția celor pe gaz, de la Iernut și Mintia. Reprezentanții Comisiei Europene ar urma să dea un răspuns la propunerea României de a prelungi termenul de închidere
19:10
CCR lovește din nou: de ce nu a fost de acord cu articolul de lege care lăsa comisiile de disciplină la mâna Guvernului # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea Deciziei nr. 206 din 8 aprilie 2025, prin care a admis excepția de neconstituționalitate și a scos din joc art. 494 alin. (9) din Codul administrativ (OUG nr. 57/2019). Textul îi permitea Guvernului să stabilească, prin hotărâre, regulile de constituire și funcționare ale comisiilor de disciplină pentru
19:00
Secretarul general al Guvernului: „Există riscul ca un milion de români să treacă iarăși sub pragul sărăciei” # PSNews.ro
Certurile din coaliția de guvernare au ajuns într-un punct critic, odată cu propunerile premierului Ilie Bolojan privind tăierile de personal și disponibilizările din instituțiile publice. Discuțiile cu primarii au eșuat, nemulțumirile cresc atât în PSD, cât și în PNL, iar scenariile pentru administrația publică rămân neclare. În acest context, Irina Petraru stă de vorbă cu
19:00
Guvernul Bolojan exclude proiecte de 62 miliarde lei din PNRR. Vor fi transferate în Programul Transport # PSNews.ro
Executivul a adoptat joi memorandumuri prin care stabilește ce proiecte de infrastructură vor mai beneficia de finanțare europeană, prioritizând doar investițiile cu șanse reale de finalizare până în august 2026. Guvernul României a decis joi excluderea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a unor proiecte de infrastructură în valoare de peste 62 de
18:50
Inițiativa legislativă de la Senat privind incriminarea avortului, criticată: „Amintește de Decretul lui Ceaușescu” # PSNews.ro
O inițiativă legislativă depusă la Senat de către doi foști deputați POT, în prezent neafiliați, prevede incriminarea avortului. Proiectul legislativ a primit critici în spațiul public atât din partea unor parlamentari, dar și a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu – foști deputați POT, în
18:50
Parlamentare R. Moldova 2025. Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova anunţă joi că 21 septembrie 2025 este ultima zi pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare, comunică MOLDPRES. Conform sursei citate, pot solicita acreditarea asociaţiile obşteşti, instituţiile de instruire şi cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autorităţile electorale din străinătate, organizaţiile internaţionale, guvernele statelor
18:50
VIDEO Administratorul Remin SA Baia Mare explică de ce intrarea în faliment ar fi o problemă de siguranță națională # PSNews.ro
Administratorul special al Remin SA Baia Mare, Bogdan Ștefan Chițescu, a explicat la Puterea Ştirilor de ce intrarea în faliment a companiei de care se ocupă ar fi o problemă de siguranţă naţională. PS News: Spuneați că intrarea în faliment ar fi o problemă de siguranță națională. Cât de departe suntem, domnule Chițescu, de
Acum 2 ore
18:40
Între 18 și 21 septembrie, Buftea devine locul unde pasiunea pentru cai și sportul de elită se întâlnesc. Peste 30 de națiuni vin aici pentru prima ediție mondială de anduranță ecvestră organizată în România. Imaginea cailor de competiție aterizând la Otopeni, aduși din toate colțurile lumii, e dovada că România contează pe scena sportului internațional.
18:40
Statele Unite au început revocarea vizelor pentru cei care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk # PSNews.ro
Statele Unite iau măsuri drastice împotriva străinilor care au „sărbătorit" pe rețelele sociale asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio a transmis pe X că vizele unor persoane au fost deja revocate și că procesul continuă. „America nu va găzdui străini care celebrează moartea concetățenilor noștri", a scris Marco Rubio, precizând că
18:30
Kelemen Hunor: UDMR vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie prelungită cu el puţin 6 luni # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea
18:20
Ministrul Energiei, despre memorandumul pentru CSAT: „Vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va avea o discuţie, vineri, cu premierul Ilie Bolojan, despre forma finală a memorandumului pe care îl va transmite către CSAT, pentru a se asigura că eliminăm specula din piaţa de energie pentru a ajunge la o reducere a preţului la consumatorul final, persoana fizică şi companie. "Mâine
18:10
VIDEO Suntem în derizoriu: ne tot învârtim în jurul dronelor, le monitorizăm și le analizăm – Titus Corlățean # PSNews.ro
Toți trebuie să respectăm regulile, însă fiecare țară are și propriile interese, a afirmat Titus Corlățean, referindu-se la părerea generală potrivit căreia românii sunt prea supuși Bruxelles-ului. „Nu se poate să spui mereu da, să nu pui niciodată piciorul în prag, să nu blochezi nicio decizie – nu pentru că ești băiatul rău, ci
18:10
Primarul municipiului Oradea acuză PSD vrea să „scoată cartofii din foc” cu mâna lui Bolojan # PSNews.ro
Florin Birta, primarul municipiului Oradea şi preşedintele filialei Oradea a PNL, a răspuns, joi, criticilor venite dinspre liderii PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, el arătând că nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc" cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca
18:00
VIDEO Boală lungă, moarte sigură pentru social-democrați. Titus Corlățean cere schimbări de urgență a PSD # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, senatorul Titus Corlățean a făcut o serie de acuzații la adresa Partidului Social Democrat legate mai ales de adoptarea unei atitudini duplicitare față de electorat și față de propriii membri. Nu se întâmplă nimic în guvernare, fără acordul Partidului Social-Democrat, a spus senatorul. „Jocul ăsta de imagine implică neseriozitate.
18:00
România, R. Moldova și Ucraina pregătesc includerea complexului Cucuteni în patrimoniul UNESCO # PSNews.ro
Miniștrii culturii din România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi un memorandum de înțelegere pentru pregătirea dosarului comun de înscriere a Complexului Cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în cadrul unei conferințe internaționale dedicate valorii universale a uneia dintre cele mai vechi civilizații europene. Memorandumul stabilește cadrul
17:50
Bogdan Ivan, revoltat că obiective aproape de finalizare sunt blocate din cauza unor „moluşte, peşti sau greieri” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri, el precizând
Acum 4 ore
17:40
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 18 septembrie a.c., cea de-a doua ediție a Forumului de Afaceri România-Brazilia, eveniment care a reunit reprezentanții a peste 35 de companii braziliene, din 25 de sectoare diferite de activitate, cu omologii lor români, în cadrul unei platforme dedicate consolidării relațiilor economice
17:40
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților # PSNews.ro
Câți angajați au fost dați afară de la Senat. Efectele imediate ale reformei implementate de Ilie Bolojan La finalul lui ianuarie, Ilie Bolojan era fluierat de către angajații instituției pe holurile Parlamentului chiar în momentul în care anunța reducerea cheltuielilor instituției, inclusiv concedieri în rândul personalului. Totul se întâmpla la fix o lună după preluarea
17:30
Încă o pată pe obrazul BOR: Preot condamnat definitiv pentru agresiune sexuală asupra unei enoriașe # PSNews.ro
Visarion Alexa, preotul trimis în judecată pentru că ar fi agresat sexual o enoriașă a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Decizia, pronunțată de Curtea de Apel București este definitivă. Visarion Alexa condamnat cu suspendare Visarion Alexa, un „preot-vedetă" cu numeroase apariții la televiziune a fost acuzat că ar fi agresat sexual o enoriașă în
17:30
VIDEO Administratorul Remin SA Baia Mare despre rechinii imobiliari care vor să cumpere terenul statului # PSNews.ro
Administratorul special al Remin SA Baia Mare, Bogdan Ștefan Chițescu, lămurește situația în care se află societatea pe care o conduce. PS News: Ca în cazul oricărei întreprinderi de stat în care statul român român este acționar majoritar, sunt tot felul de interese locale, naționale, politice… Și în decursul anilor am aflat tot felul
17:20
Preşedintele Senatului: „Suntem la o răscruce de drumuri şi nu mai avem luxul amânărilor” # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, susţine că este nevoie de schimbări rapide, de reforme şi de reducerea cheltuielilor statului pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă a ţării. Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, insistă pe necesitatea reducerii cheltuielior statului. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Partidului Naţional Liberal, şeful Senatului explică de ce amânările nu
17:10
Orașul din România unde tocmai s-a deschis o fabrică nouă. E prima din țară care produce plăci termoizolante PIR # PSNews.ro
Fabrica Topanel din Râmnicu Vâlcea și partenerul său ICCO Grup din Brașov, au inaugurat joi o nouă fabrică în orașul Ghimbav, dedicată exclusiv producției de plăci termoizolante PIR. Fabrica Thermotop Technology ocupă o suprafaţă totală de aproximativ 30.000 mp, dintre care 9.000 mp sunt destinaţi halei de producţie. Exim Banca Românească a acordat o finanţare
17:00
Reacția lui Florin Barbu după ce avocado l-a făcut viral pe net. Ministrul tot nu pare să fi înțeles de ce # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii devine viral pe internet după ce identifică avocado drept vinovat pentru creșterea deficitului. Potrivit lui Florin Barbu, costul unui avocado de import este echivalent cu 3 kg de roșii românești. Ministrul spune, în exclusivitate pentru Gândul, că n-are nimic cu avocado, însă el este susținătorul produselor autohtone românești. Din 2022, românii au crescut
17:00
VIDEO Titus Corlățean, avertisment cu privire la „eroare strategică pentru acest guvern de coaliție” # PSNews.ro
După două pachete de măsuri
16:50
Starmer + Trump = Love. Premierul britanic și președintele SUA anunță cel mai mare pachet de investiții din istoria UK # PSNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că el și președintele american Donald Trump „se plac cu adevărat”. Suntem între prieteni, a spus Starmer în timpul conferințeu de presă în care, alături de Trump, a anunțat un pachet uriaș de investiții în Marea Britania și SUA. Conferința de presă a avut loc joi, la finalul întâlnirii […] Articolul Starmer + Trump = Love. Premierul britanic și președintele SUA anunță cel mai mare pachet de investiții din istoria UK apare prima dată în PS News.
16:50
Un accident s-a produs joi pe autostrada A10, între Alba Iulia și Turda. Sunt implicate un microbuz și un tir, anunță reprezentanții ISU Cluj. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier petrecut joi pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda. Din primele date, în accident au […] Articolul Accident pe A10. Sunt implicate un microbuz și un tir. Se intervine chiar acum apare prima dată în PS News.
16:40
Încă o lovitură pentru politica noastră externă: Nicușor Dan nu se duce la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la sesiunea Adunării Generale ONU din perioada 23-29 septembrie, unde participă în mod tradițional șeful statului sau șeful guvernului, deși a vorbit recent despre ”necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional” ca fiind unul dintre obiective la început de mandat, au declarat pentru G4Media.ro surse […] Articolul Încă o lovitură pentru politica noastră externă: Nicușor Dan nu se duce la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
16:40
ANALIZĂ Sfidare totală: românii strâng cureaua, dar Guvernul angajează sute de diplomați plătiți cu mii de euro # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan arată că nu are interesul să reducă cheltuielile statului atunci când vorbește despre reforma din administrația publică locală, pentru că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) tocmai a scos la concurs sute de posturi cu salarii de mii de euro pe lună. În timp ce Guvernul vrea să impună austeritatea în primării, […] Articolul ANALIZĂ Sfidare totală: românii strâng cureaua, dar Guvernul angajează sute de diplomați plătiți cu mii de euro apare prima dată în PS News.
16:40
Ministrul Educației, Daniel David, anunţă că e în căutare de fonduri europene pentru burse # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis joi, online, la Adunarea Generală a Uniunii Studenţilor din România (USR), că, în privinţa burselor, a început discuţiile cu ministrul Fondurilor Europene pentru a transfera sume către Programul de prevenire a abandonului universitar şi că va avea o soluţie în câteva săptămâni. „Pe termen scurt, am început discuţiile cu […] Articolul Ministrul Educației, Daniel David, anunţă că e în căutare de fonduri europene pentru burse apare prima dată în PS News.
16:30
VIDEO „Alegerile se câștigă prin vot, nu negocieri; am văzut ce rezultat au obținut candidații comuni” – Mihai Coteț # PSNews.ro
Recent, Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că guvernul trebuie să dea urgent hotărârea privind organizarea alegerilor din capitală. Potrivit acestuia, desemnarea lui Cătălin Drulă din partea PNL și USR ar fi benefică pentru Bucureşti. „Într-adevăr, cele 90 de zile constituționale în care trebuia să organizăm alegerile au trecut, deci coaliția trebuie să ia […] Articolul VIDEO „Alegerile se câștigă prin vot, nu negocieri; am văzut ce rezultat au obținut candidații comuni” – Mihai Coteț apare prima dată în PS News.
16:30
Profiturile istorice pentru asigurătorii din România, în timp ce polițele RCA se scumpesc din nou # PSNews.ro
Profiturile asigurătorilor din România s-au ridicat anul trecut la un nivel istoric, deși prețul polițelor RCA era plafonat, arată o analiză Libertatea, pe baza datelor Ministerului Finanțelor, centralizate de platforma AlertaCUI.ro. De la 1 iulie plafonarea a expirat, prețurile RCA au crescut iarăși, în special pentru șoferii tineri. Transportatorii acuză ASF că nu protejează consumatorii […] Articolul Profiturile istorice pentru asigurătorii din România, în timp ce polițele RCA se scumpesc din nou apare prima dată în PS News.
16:30
Vreme surprinzătoare la munte. Deși suntem abia la începutul toamnei, în munții Bucegi, pe vârful Omu este un peisaj de iarnă autentic, după ce azi-noapte a nins. Trecerea de la temperaturi pozitive la cele negative a avut loc brusc, așa că salvamontiștii îi avertizează pe turiști să țină seama de actualizările emise de meteorologi și […] Articolul Ninsoare la început de toamnă în munții Bucegi, pe Vârful Omu apare prima dată în PS News.
16:30
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite Michelle Obama este în România și participă ca speaker la evenimentul Impact Bucharest. Ea a urcat pe scena Impact la ora 16:00 și a fost primită în ropot de aplauze. „Mulțumesc eu că m-ați chemat, e prima dată când sunt aici și am văzut… hotelul”, au fost primele cuvinte spuse […] Articolul Michelle Obama, pentru prima dată în România. Ce a declarat apare prima dată în PS News.
16:20
Șefi noi la Vamă numiți de premierul Bolojan. Cine sunt președintele Alexandru Bogdan Bălan și vicele Mihai Savin # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române, președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu, și i-a înlocuit cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Propunerile de demitere și de numire în funcții au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit deciziilor citate. Alexandru […] Articolul Șefi noi la Vamă numiți de premierul Bolojan. Cine sunt președintele Alexandru Bogdan Bălan și vicele Mihai Savin apare prima dată în PS News.
16:10
Director General al Romaero și-a dat demisia. Motivele pentru care Bogdan Costaș a luat această decizie # PSNews.ro
Directorul general al Romaero își anunță demisia și explică motivele pentru care a luat această decizie. Redăm integral comunicatul remis de Bogdan Costaș. „În ultimele două săptămâni au apărut în spațiul public informații incomplete și pe alocuri eronate despre ROMAERO. Astfel de informații pot afecta direct relațiile cu partenerii, pot crea disfuncționalități în derularea contractelor existente […] Articolul Director General al Romaero și-a dat demisia. Motivele pentru care Bogdan Costaș a luat această decizie apare prima dată în PS News.
16:10
Prima țară din UE care aprobă o lege împotriva imaginilor deepfake. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare # PSNews.ro
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligenţa artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimţământul celor reprezentaţi este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, relatează dpa. Măsura, susţinută de ambele camere ale parlamentului – inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri […] Articolul Prima țară din UE care aprobă o lege împotriva imaginilor deepfake. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare apare prima dată în PS News.
16:10
CNIR, raport cu privire la Autostrada Transilvania. Cât la sută s-a realizat din lucrări # PSNews.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că, pe subsecţiunea 3C2 Chiribiş-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuţie a ajuns la 14%, conform programului de lucrări. ”Lucrările la infrastructură şi terasamente avansează susţinut pe subsecţiunea 3C2 Chiribiş-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuţie ajungând la 14%, conform programului de lucrări”, anunţă CNIR. Subsecţiunea […] Articolul CNIR, raport cu privire la Autostrada Transilvania. Cât la sută s-a realizat din lucrări apare prima dată în PS News.
16:00
Laura Codruța Kovesi are, ca șefă a Parchetului European, un salariu la care cei mai mulți nici nu îndrăznesc să viseze. În România și nu doar aici, sunt manageri de companii care încasează cu mult sub nivelul ei. Cât despre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, aceștia sunt mici copii la capitolul leafă, în […] Articolul Salariul uriaș pe care îl încasează Laura Codruța Kovesi ca șefă a Parchetului European apare prima dată în PS News.
15:50
Un nou vortex polar a început să se formeze: Semnele care arată că vine o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente # PSNews.ro
Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar specialiștii avertizează că evoluția lui ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România. Vortexul polar are o istorie lungă și puternică de impact asupra vremii de iarnă în Statele Unite, Canada și Europa. Mai ales când începe să se prăbușească la […] Articolul Un nou vortex polar a început să se formeze: Semnele care arată că vine o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente apare prima dată în PS News.
15:50
Poziția României în UE. Ponta: Stăm ca blegii într-un colț, în loc să fim și noi la masă, să vorbim, să participăm # PSNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a vorbit despre poziția României în cadrul Uniunii Europene. Victor Ponta, fost premier al României, a criticat modul în care e reprezentată România în cadrul Uniunii Europene. El a spus că liderii actuali de la București trebuie să se bată mai mult pentru interesele naționale în interiorul UE și […] Articolul Poziția României în UE. Ponta: Stăm ca blegii într-un colț, în loc să fim și noi la masă, să vorbim, să participăm apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:40
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de angajați din administrația locală # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat joi, într-o intervenție la Digi24, de ce nu poate fi realizată reforma administrației publice în variata cerută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că PSD a venit cu propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări, însă precizează că în acest moment nu […] Articolul Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de angajați din administrația locală apare prima dată în PS News.
15:30
România are cele mai mici taxe pe proprietate din Europa. Media UE este de peste 7 ori mai mare # PSNews.ro
România are un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media Uniunii Europene, conform unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat. „România se remarcă în peisajul fiscal european printr-un nivel de taxare a proprietăţilor considerabil mai redus decât media Uniunii Europene”, conform unei analize […] Articolul România are cele mai mici taxe pe proprietate din Europa. Media UE este de peste 7 ori mai mare apare prima dată în PS News.
15:30
Conducerea Salrom, dată în judecată de ministrul Economiei. Radu Miruță: „E un război complet” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a informat joi că a dat în judecată conducerea Salrom, afirmând că nu mai există niciun fel de dialog cu managementul companiei. „Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este un prejudiciu dat statului român”, a declarat ministrul Economiei la Euronews, […] Articolul Conducerea Salrom, dată în judecată de ministrul Economiei. Radu Miruță: „E un război complet” apare prima dată în PS News.
15:10
Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket și cum se apără # PSNews.ro
Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul său au intrat în atenția polițiștilor după ce au fost surprinși sustrăgând mai multe produse dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Incidentul, petrecut la începutul acestei săptămâni, a atras atenția publicului nu doar prin statutul de persoană cunoscută al interpretei, ci și prin modul în care aceasta a […] Articolul Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket și cum se apără apare prima dată în PS News.
15:10
Poliție politică la Guvern. Angajații acuză că șeful Cancelariei a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste # PSNews.ro
Angajații de la Palatul Victoria susțin că Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii care au participat la protestele împotriva Guvernului. Aceștia acuză „o tentativă de reducele la tăcere” a angajaților. Printr-un comunicat transmis joi, angajații de la Palatul Victoria susțin că „reflexele autoritare nu mor niciodată”. „Când […] Articolul Poliție politică la Guvern. Angajații acuză că șeful Cancelariei a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste apare prima dată în PS News.
15:10
500 milioane euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat împrumutul # PSNews.ro
Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu-Pitești. Ministrul finanțelor a primit împuternicirea de semnare a acestui contract. Finanțarea va asigura cofinanțarea necesară pentru utilizarea fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene destinate acestui […] Articolul 500 milioane euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat împrumutul apare prima dată în PS News.
