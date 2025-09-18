România, OUT din top 50 „Tricolorii” se apropie de cea mai slabă clasare FIFA din istorie
Golazo.ro, 18 septembrie 2025 17:50
România este aproape de cea mai slabă clasare din istorie, după ce a căzut pe locul 51 în clasamentul FIFA.
• • •
Mourinho, prezentat la Benfica Tehnicianul a fost luat la țintă de președintele lui Fener: „Ciudată coincidență! Parcă a plănuit totul"
Tehnicianul Jose Mourinho (62 de ani) a semnat cu Benfica. Fostul antrenor a sosit deja la Lisabona, unde a fost prezentat oficial.
Atacuri înainte de Botoșani - FCSB Elias Charalambous, schimb de replici cu Valeriu Iftime: „Nu mă cobor la acest nivel" / „Ăsta nu e antrenor"
Elias Charalambous i-a răspuns lui Valeriu Iftime după ce acesta a declarat că vrea să bată FCSB, ca mai apoi cipriotul să fie demis.
Bilete la România - Rep. Moldova Cât costă și când se pun în vânzare » Concerte în fața Arenei Naționale. Cine va cânta
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru meciul amical cu Republica Moldova, care se va disputa pe 9 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională.
FRF a decis Ce se va întâmpla cu transferul lui Vadym Kyrychenko la Dinamo, care fusese contestat de UTA Arad
Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF (CNSL) a luat o hotărâre în privința transferului lui Vadym Kyrychenko de la UTA Arad la Dinamo.
CFR, de Cartea Recordurilor! Clujenii au schimbat un lot întreg vara asta: au ajuns la transferul #20, un italian din Serie C » Lista completă
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Iacopo Cernigoi (30 de ani), atacant care a jucat doar în Italia de-a lungul carierei sale.
Ce se întâmplă cu FCSB? Întrebarea care îl neliniștește pe Elias Charalambous înainte de meciul cu Botoșani
Elias Charalambous (44 de ani), antrenor la FCSB, a susținut joi conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, din etapa 10 a Ligii 1.
Edgar Davids, „prădat" O prietenă dragă a legendarului fotbalist i-a furat 37 de tablouri » Ce s-a întâmplat cu operele de o valoare uriașă
Fostul internațional olandez Edgar Davids (52 de ani) a fost „prădat” de o cunoștință în care avea încredere.
Lionel Messi a decis! Starul argentinian știe la ce club vrea să-și încheie cariera » Anunț de ultimă oră
Presa internațională anunță că Lionel Messi (38 de ani) își va prelungi contractul cu Inter Miami.
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre „Wish You Were Here”, al 9-lea album de studio Pink Floyd.
Boxer asasinat! Un sportiv de 21 de ani a fost găsit înfășurat într-o pătură la granița dintre SUA și Mexic » Detalii macabre
Jesus Ivan Mercado, un boxer în vârstă de 21 de ani, a fost găsit mort la marginea unei autostrăzi din Mexic.
Dinamo nu prezintă interes „Câinii" nu înțeleg de ce fanii nu vin la meci: „Mult sub așteptări" » Câte bilete s-au vândut pentru partida cu Farul
Dinamo nu înțelege de ce prezența fanilor în meciurile de acasă este tot mai scăzută, în ciuda performanțelor foarte bune pe plan intern.
Se retrage Spania?! Guvernul de la Madrid amenință că va boicota CM 2026 , dacă Israel se va califica: „Cu Rusia de ce s-a putut?"
Spania ar putea boicota Campionatul Mondial din vara anului viitor, dacă Israel se va califica la turneul final.
„Ai antrena FCSB?" Răspunsul neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a fost întrebat dacă ar antrena FCSB.
Ce riscă Liverpool „Cormoranii" ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA
Și Liverpool ar putea fi sancționată după ce Diego Simeone (55 de ani) a avut o altercație cu fanii la finalul partidei de pe Anfield.
Noul obicei al lui Luis Enrique FOTO. De unde a văzut prima repriză a meciului PSG - Atalanta : „De aici pot controla totul!"
Luis Enrique a urmărit prima repriză a meciului dintre PSG și Atalanta din Liga Campionilor din tribună.
Lăcătuș îl înțeapă pe Becali Fostul jucător, după ce Olaru a amenințat că se lasă de fotbal: „Nu e rău să transmită un mesaj patronului"
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul antrenor de la FCSB, i-a dat dreptate lui Darius Olaru (27 de ani), după ce jucătorul a fost nemulțumit de poziția pe care a folosit la meciul cu Csikszereda.
Simeone, criză de nervi! FOTO. A fost la un pas să se ia la bătaie cu fanii lui Liverpool. Gestul care l-a scos din sărite pe antrenorul lui Atletico
Antrenorul Diego Simeone (55 de ani) a fost eliminat în finalul partidei dintre Liverpool și Atletico Madrid, după ce a avut un conflict cu fanii gazdelor.
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol
Zborul de miercuri al echipei AS Monaco spre Bruges, pentru meciul din Liga Campionilor, a fost anulat din cauza unei probleme cu aerul condiționat.
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier.
„Acesta este Inter!" Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!" » Pe cine a remarcat în mod special
Cristi Chivu (44 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor lui Inter în meciul de miercuri cu Ajax, scor 2-0.
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump
Kash Patel, directorul FBI din februarie, cunoscut în trecut pentru promovarea mai multor teorii ale conspirației, a apărut marți la audierea în Senatul american purtând un accesoriu vestimentar al lui Liverpool.
Kolstad - Dinamo 31-28 „Dulăii" au pierdut din nou în Liga Campionilor EHF și au ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile » Reacțiile fanilor
Kolstad - Dinamo 31-28. Un nou eșec pentru „alb-roșii” în Liga Campionilor.
Arbitrii români, seară dificilă Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze
Primele meciurile de miercuri seară, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2 și Olympiacos-Pafos 0-0, din Liga Campionilor nu au dus lipsă de faze controversate.
Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul
Ramon Gomes de Lima (19 ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
Eșec drastic pentru Lucescu Antrenorul admite: „Este o rușine". Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință a rotației lui Răzvan"
Levadiakos - PAOK 4-1. Meci dezastruos al echipei lui Răzvan Lucescu în prima etapă din Cupa Greciei.
FCSB, dată în judecată Fostul jucător al campioanei României acuză clubul » Câți bani solicită
Andrei Vlad, actual jucător la Aktobe, a dat-o în judecată pe FCSB.
Plan de redresare Clubul de tradiție are datorii imense și va intra în insolvență: președintele vrea să convingă finanțatorul să dea bani în continuare
Angelo Alistar, președintele Ceahlăului Piatra Neamț, speră să îl convingă pe Anton Măzărianu să o mai susțină financiar.
Dezastru pentru Blănuță! FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Vladislav Blănuță (23 de ani) și-a dat autogol în partida de Cupă jucată de Dinamo Kiev miercuri.
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă"
Simona Halep (33 de ani) a vorbit despre provocările din carieră și momentele dificile cu care s-a confruntat în tenis.
„Cel mai nebunesc lucru" Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur"
Taylor Townsend (29 de ani, #116 WTA) și-a cerut scuze după ce a criticat mâncarea servită la Billie Jean King Cup.
Angelescu îl laudă pe Rădoi Președintele Rapidului apreciază reacțiile agresive ale antrenorului de la Craiova: „I-aș fi zis să mai dea de vreo două ori cu pumnul"
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a lăudat parcursul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, în acest sezon.
„Nu avem cum să mai fim prieteni" Victor Angelescu, despre momentul care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre relația actuală pe care o are cu Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo.
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Florin Marin (72 de ani), fost jucător la Rapid și Steaua și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, se confruntă cu probleme mari de sănătate.
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Startul lucrărilor la noul stadion Corvinul riscă să se prelungească și mai mult din cauza falimentului unuia dintre constructorii angajați de CNI.
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Șoferița aflată în mașina lovită de Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis aflată în activitate.
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Comisia de Disciplină a FRF a luat o hotărâre în privința clubului Csikszereda după ce a promovat Ținutul Secuiesc.
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!" » Explicațiile clubului
Clubul Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a dat afară din stadion un suporter care purta o șapcă „MAGA”.
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Trent Alexander-Arnold (26 de ani) s-a accidentat în startul partidei din Liga Campionilor cu Olympique Marseille, scor 2-1.
„Femeile trag la fotbaliști" Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta"
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre singurul „viciu” pe care l-a avut: femeile
Acuzat de neprofesionalism Reghecampf, în conflict cu staff-ul și jucătorii de la Al Hilal Omdurman: „Comportamentul iresponsabil"
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost acuzat de amatorism în procesul de pregătire al finalei CECAFA, pierdută, împotriva celor de la Singida Black Stars.
Dorinel Munteanu, la Petrolul? Antrenorul a dat răspunsul rapid: „Eu îmi asum doar rezultatul"
Dorinel Munteanu (57 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a ajunge pe banca celor de la Petrolul.
„Sportul nu poate spăla un genocid!" Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate"
Guvernul Spaniei a răspuns criticilor lansate de Uniunea Internațională de Ciclism cu privire la manifestațiile pro-palestiniene organizate în timpul competiției La Vuelta.
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult"
Alexandra Dulgheru (36 de ani, fosta #26 WTA) a fost numită noul căpitan nejucător al echipei României de la Billie Jean King Cup.
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45 » Liverpool - Atletico și Bayern - Chelsea, capete de afiș + Cristi Chivu debutează ca antrenor în UCL!
Spectacolul din Liga Campionilor continuă cu alte 6 partide, din prima etapă a grupei XXL.Toate partidele din Liga Campionilor sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
GOLAZO.ro a apelat la cei doi specialiști Marca, Alfonso Perez Burrull și Pavel Fernandez, pentru a clarifica fazele litigioase din partida Real Madrid - Olympique Marseille.
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă" a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Emma Răducanu a câștigat, în minim de seturi, împotriva lui Jaqueline Cristian, în șaisprezecimile Korea Open, 6-3, 6-4.
Până să vină Apocalipsa avem un preludiu comic. Sunt vremuri în care orice e ludic merită expus la Luvru. AI există deja, sub diferite forme. Cea mai distractivă poartă numele de Jose Mourinho.
„Asta aș fi vrut de la Chivu" Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro, cu o undă de regret, înaintea jocului cu Inter în Liga Campionilor
Sjaak Swart, 87 de ani, e supranumit „Mister Ajax” după 17 ani și 20 de trofee în alb-roșu, inclusiv trei Cupe ale Campionilor Europei alături de Johan Cruyff. Faimosul olandez l-a descris pe Cristi Chivu
Bani publici pentru promovare Clubul istoric atacă revenirea în Liga 1 cu finanțare de 1 milion de euro de la Primărie
Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2, a primit o finanțare consistentă din partea autorităților locale.
