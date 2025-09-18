Amibă „mâncătoare de creier” a provocat 19 decese, în India. Cum se manifestă infecția
Adevarul.ro, 18 septembrie 2025 18:00
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat faţă de anul 2024.
Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.
De unde și până când își pot procura elevii abonamentele gratuite pentru transportul public. Anunțul important făcut de CTP # Adevarul.ro
CTP anunță că pe tot parcursul lunii septembrie elevii care au avut abonamente pe mijloacele de transport public pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la automatele din staţii. Dupa data de 1 octombrie, abonamentele expira si nu se vor mai putea prelungi la automate.
România, în pericol de blackout dacă închide centralele pe cărbune. Bogdan Ivan: „Negociez cu cei de la Comisia Europeană” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că România se confruntă cu riscul unui blackout dacă închide centralele pe cărbune înainte de finalizarea noilor unități pe gaz.
Român împușcat într-un centru comercial din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean # Adevarul.ro
Un cetățean român a fost bătut și împușcat cu un pistol pneumatic în față într-un centru comercial din Wrocław, Polonia.
Trei bărbați, reținuți după ce au furat stâlpi metalici dintr-un șantier din Capitală. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Trei bărbați au fost reținuți de autorități, după ce au furat mai mulți stâlpi metalici dintr-un șantier aflat în Sectorul 1, provocând un prejudiciu în valoare de 75.000 de lei.
Cum au furat trei tineri din București 95.000 de lei din contul bancar al unui prieten, în timp ce erau la mare # Adevarul.ro
Trei tineri bucureșteni au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au sustras aproape 95.000 de lei din contul bancar al unui alt tânăr.
Un fenomen rar va avea loc vineri, 19 septembrie 2025: Luna, Venus și Regulus vor străluci aproape una de alta pe cerul dimineții, cu o ocultare lunară a lui Venus vizibilă din unele regiuni.
Italia devine prima țară din UE care aprobă o lege privind AI. Ce cuprinde noua legislație # Adevarul.ro
Italia a devenit prima țară din UE care aprobă o lege cuprinzătoare privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv introducerea unor pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia în scopuri dăunătoare, precum generarea de deepfake-uri, și limitarea accesului copiilor.
Băsescu, despre drona care a pătruns pe teritoriul României: „Putin vrea să dea impresia de putere” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu critică lipsa unei reacții ferme din partea României și a NATO, după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian al țării.
Test antidrog la spital pentru primarul Băluță, după ce activistul Ceaușescu l-a testat pozitiv la marijuana. Rezultatul final # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a mers joi după-amiază la Spitalul „Bagdasar-Arseni” pentru a efectua un test antidrog, după ce un test rapid făcut anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut drept „Ceaușescu”, indicase un rezultat pozitiv la marijuana.
Președintele Nicușor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, programată între 23 și 29 septembrie la New York.
Pregătiri pentru iarnă în București. Termoenergetica începe verificarea instalațiilor de termoficare # Adevarul.ro
Începând de marți, 23 septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va încărca cu apă instalațiile de alimentare cu energie termică și va efectua probele de presiune la instalațiile interioare, ca parte a pregătirilor pentru sezonul rece 2025 – 2026.
Legenda tenisului Bjorn Borg, dezvăluiri despre diagnosticul de cancer la prostată: „Lupt în fiecare zi ca şi cum ar fi finala de la Wimbledon” # Adevarul.ro
Legenda tenisului Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată „extrem de agresiv”.
UEFA a deschis anchetă, după ce Diego Simeone a fost insultat de un suporter al echipei Liverpool # Adevarul.ro
A fost spectacol și tensiune aseară, pe stadionul „Anfield Road”, la meciul Liverpool - Atletico Madrid 3-2.
Șef nou la Vamă. Cine este Alexandru Bălan, numit în locul lui Marcel Mutescu, demis de Bolojan: „O nouă conducere pentru a combate evaziunea” # Adevarul.ro
Alexandru Bogdan Bălan este noul președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, înlocuindu-l pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție printr-o decizie oficială semnată de premierul Ilie Bolojan.
Bucureștiul, restant la capitolul calitatea aerului. Bujduveanu: „Mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător” # Adevarul.ro
Bucureștiul se află mult în urmă în privința calității aerului, în principal din cauza faptului că mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, a declarat joi primarul general interimar al Capitalei.
Pedeapsa primită de un paznic al unei școli din Rusia după ce a făcut o distribuire despre armată pe o rețea de socializare # Adevarul.ro
Tribunalul din Sankt Petersburg l-a condamnat, pe 18 septembrie, pe Alexander Glushkin, paznicul unei școli, la cinci ani de închisoare cu regim general, în cazul difuzării așa-numitelor știri false despre armata rusă.
Glumele care l-au costat emisiunea: ce a spus Jimmy Kimmel despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump # Adevarul.ro
Prezentatorul Jimmy Kimmel a fost suspendat pe termen nedeterminat după comentariile făcute despre asasinarea lui Charlie Kirk și despre președintele Donald Trump.
Germania, în pragul colapsului. Cancelarul recunoaște că țara a „trăit peste posibilități” # Adevarul.ro
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania „a trăit ani de zile peste posibilitățile sale”, iar experții avertizează acum că, fără reforme economice radicale, țara riscă să intre într-o criză de proporții.
Filmările realizate de Garda Naţională de Mediu vor fi probe în instanţă. Anunțul făcut de ministrul Mediului # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi că a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren.
Compania Mars investeşte un miliard de euro în Europa, în timp ce este anchetată de Comisia Europeană # Adevarul.ro
Mars, una dintre cele mai mari companii din industria alimentară la nivel global, a anunțat că va investi 1 miliard de euro în operațiunile sale europene până în 2026, în ciuda faptului că este vizată de o anchetă deschisă de Comisia Europeană.
Gașca Zurli a pornit în turneu prin țară cu „Promisiunea Zurli”. Trupa îndrăgită de copii și părinți ajunge în 20 de orașe # Adevarul.ro
Îndrăgita trupă „Zurli”, cu care au crescut generații de copii, desfășoară în această perioadă un turneu prin țară, ajungând în 20 de orașe. „Promisiunea Zurli” este spectacolul pe care nici copiii și nici părinții nu vor să-l rateze.
Cea mai amplă misiune secretă a Mossad în Iran: „O mică armată” de peste 100 de agenți infiltrați înaintea atacurilor aeriene # Adevarul.ro
Un raport dezvăluie detalii despre cea mai mare misiune clandestină a serviciului israelian de informații, desfășurată în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran.
Interes uriaș pentru evenimentul moderat de Michelle Obama la București. Sute de oameni stau la coadă să o vadă pe fosta prima doamnă a SUA # Adevarul.ro
Sute de persoane s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, este invitatul principal.
Malnutriţia poate provoca o formă proprie de diabet, spun experţii în sănătate. Aceştia cer recunoaşterea la nivel global a „diabetului de tip 5” pentru a ajuta la combaterea bolii în ţările care se confruntă deja cu sărăcia şi foametea.
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv pentru că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie # Adevarul.ro
Judecătorii Curții de Apel București l-au condamnat definitiv pe preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul bucureştean Militari, la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.
Bagajele, aruncate cu nepăsare pe Aeroportul Cluj. Filmarea care a declanșat ancheta oficială # Adevarul.ro
O filmare virală ce surprinde cum angajații de la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj aruncă bagajele pasagerilor a stârnit un val de indignare.
Marco Rubio anunţă că SUA a început revocarea vizelor celor care „au sărbătorit” moartea lui Charlie Kirk. „Pregătiți-vă să fiți deportați!” # Adevarul.ro
SUA iau măsuri drastice împotriva străinilor care au aprobat sau celebrat, online, asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat pe platforma X că vizele unor persoane au fost deja revocate, iar procesul continuă.
Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, acuzat că intimidează angajații care au ieșit la proteste: „Practici de poliție politică” # Adevarul.ro
Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a cerut liste cu angajaţii care au participat la protestele spontane din 15 septembrie 2025.
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni # Adevarul.ro
Vladimir Putin a invitat o adolescentă de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic la reședința sa o dată la două săptămâni înainte ca aceasta să devină, în mod misterios, proprietara unui apartament de lux într-un cartier exclusivist din Moscova, potrivit unei noi cărți.
Circulația pe Transalpina, între Nocaci și Rânca, se închide duminică, 21 septembrie 2025, pentru derularea unei competiții de automobilism sportiv. Circulația va fi permisă doar în intervalul orar 13:30 – 14:30.
Acuzații grave în Marea Britanie. Momentul în care poliția îi cere unei pensionare să-și ceară scuze pentru o postare pe Facebook: „Sunt arestată?” # Adevarul.ro
Poliția britanică a fost acuzată de un atac asupra libertății de exprimare, după ce o femeie americană a fost amenințată cu anchetarea pentru postările sale online.
Trei persoane, arestate în Marea Britanie sub suspiciunea de sprijinire a serviciului de informații rusesc # Adevarul.ro
Doi bărbați și o femeie au fost arestați în Essex, Marea Britanie, sub suspiciunea de sprijinire a serviciilor secrete ruse, a anunțat Poliția Metropolitană.
Două mașini incendiate intenționat la Ploiești. Autorul a fost prins după ce a fost surprins de camerele de supraveghere # Adevarul.ro
Două autoturisme au fost cuprinse de flăcări în cartierul Malu Roșu din Ploiești, în noaptea de 17 spre 18 septembrie.
Bărbatul găsit mort pe un câmp, la Cumpăna, a fost identificat. Era dat dispărut de aproape două săptămâni # Adevarul.ro
Bărbatul descoperit fără viață pe un câmp din Cumpăna, județul Constanța, a fost identificat. Este vorba despre un localnic de 76 de ani, dispărut de acasă de aproape două săptămâni.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu-Pitești. Ministrul finanțelor a primit împuternicirea de semnare a acestui contract.
Interviurile „Adevărul”. Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, va fi live pe adevărul.ro și pe pagina noastră de Facebook # Adevarul.ro
Radu Oprea, este invitatul ediției de astăzi a interviurilor Adevărul Live. Discuția cu Irina Petraru va aborda teme ale momentului politic și economic.
Un polițist a fost bătut și înjurat de un bărbat. Incidentul a degenerat, fiind nevoie de forțe suplimentare # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reţinut, pentru 24 de ore, după ce a lovit un poliţist care intervenea pentru degajarea unui drum public blocat din comuna Luna, județul Cluj.
Proteste violente în Franța. Membri ai sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor # Adevarul.ro
Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate.
Escrocherie online: un tânăr din Suceava a lăsat fără 4.000 de euro un vânzător din Gorj # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani, originar din Suceava, a fost reținut de polițiștii gorjeni după ce a păcălit un bărbat din Rovinari printr-o înșelătorie pe internet.
Vortex polar începe să se formeze și va lovi și România. Indiciile că ar putea urma o perioadă cu frig intens și ninsori abundente # Adevarul.ro
Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar specialiștii avertizează că evoluția lui ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România.
FCSB și CFR caută ieșirea din tunel în care se află de 9 etape de campionat.
Cadavru descoperit lângă București. Poliţiştii bănuiesc că o șoferiță beată ar fi fugit după ce a ucis un bărbat # Adevarul.ro
Un bărbat a fost găsit mort lângă Capitală, în Popeşti-Leodeni, pe autostradă, polițiștii bănuind un posibil accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care ar fi fugit de la locul faptei.
Familiile victimelor accidentului Air India dau în judecată Boeing pentru dezastrul soldat cu 260 de morți # Adevarul.ro
Familiile a patru pasageri care au murit în accidentul Air India din iunie au dat în judecată producătorii Boeing și Honeywell, acuzând neglijență și un comutator defect de întrerupere a alimentării cu combustibil pentru dezastrul soldat cu 260 de morți.
Termoenergetica Bucureşti face probele de presiune la instalaţii pentru căldura de la iarnă # Adevarul.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, joi, că din 23 septembrie începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.
Victoria Furtună, lidera unui partid susținut de prorusul Ilan Șor, riscă să piardă cetățenia română # Adevarul.ro
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care a candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, cu susținerea prorusului Ilan Șor, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea pentru Cetățenie ia în calcul această posibilitate.
A fost însurat cu Mariana Simionescu, dar o altă femeie i-a salvat viața lui Björn Borg: „Am mers până acolo încât să-i ofer o mostră de spermă pentru inseminare” # Adevarul.ro
Marele Björn Borg și-a povestit fără filtre viața tumultoasă de după tenis.
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ şi soţie, au propus o lege contra avortului # Adevarul.ro
Inițiativa a doi deputați ajunși în Parlament pe listele POT, prin care cer incriminarea avortului, a provocat reacții explozive în rândul românilor, care compară propunerea cu legislația restrictivă din Polonia sau SUA și califică măsura drept una „fascistă”.
