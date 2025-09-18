Oana Ţoiu, vizită în Statele Unite ale Americii. Va participa la Dineul transatlantic al lui Marco Rubio
Adevarul.ro, 18 septembrie 2025 19:30
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, va reprezenta România la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU în Statele Unite ale Americii.
Trump vrea returnarea bazei aeriene Bagram din Afganistan: „Se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi, 18 septembrie, că administrația sa încearcă să recupereze fostul aerodrom american Bagram din Afganistan de la talibani.
Regele Charles al III-lea și președintele american Donald Trump au fost surprinși într-o discuție discretă la Castelul Windsor.
Radu Oprea, secretarul general al Guvernului: „Coaliția se poate rupe dacă nu are un candidat comun la Primăria Capitalei” # Adevarul.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat la Interviurile Adevărul cu Irina Petraru că miza alegerilor pentru București pune presiune directă pe coaliția de guvernare.
Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până acum 31 de decese, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
Donald Trump și Keir Starmer semnează un acord istoric. Ce au discutat despre conflictul din Ucraina # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”.
Directorul general al Romaero a demisionat. Ministrul Economiei spune că a aflat din presă # Adevarul.ro
Bogdan Costaș a demisionat de la conducerea Romaero, acuzând lipsa de sprijin din partea Ministerului Economiei și avertizând că instabilitatea poate afecta redresarea companiei revenite pe profit după ani de pierderi.
Doi români din Italia, cercetați pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat. De la ce a pornit conflictul # Adevarul.ro
Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket.
Trump: „Putin m-a dezamăgit”. Președintele american spune că „soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, 18 septembrie, în Marea Britanie, într-o conferință de presă comună cu premierul Keir Starmer, că liderul rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit”, în contextul demersurilor SUA de a opri războiul purtat de Rusia în Ucraina.
De ce a donat ministrul Energiei 20% din salariu: „Era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat motivul pentru care a decis să doneze 20% din salariu și a precizat ce s-a întâmplat cu banii colectați.
Interviurile „Adevărul” cu secretarul general al Guvernului, Radu Oprea. „Există riscul ca un milion de români să treacă iarăși sub pragul sărăciei” # Adevarul.ro
Certurile din coaliția de guvernare au ajuns într-un punct critic, odată cu propunerile premierului Ilie Bolojan privind tăierile de personal și disponibilizările din instituțiile publice. n acest context, Irina Petrearu stă de vorbă cu secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD).
Trupa britanică de heavy metal, Iron Maiden, aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti. Concertul va avea loc pe data de 28 mai 2026.
Momentul în care şoferiţa beată a accidentat mortal un bărbat aflat pe scuter. A pierdut controlul bolidului și a intrat pe contrasens # Adevarul.ro
Au apărut imagini cu accidentul mortal care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe DN4, în Popeşti Leordeni. O șoferiță beată a pierdut controlul bolidului și a intrat pe contrasens, lovind un bărbat aflat pe scuter.
Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.
De unde și până când își pot procura elevii abonamentele gratuite pentru transportul public. Anunțul important făcut de CTP # Adevarul.ro
CTP anunță că pe tot parcursul lunii septembrie elevii care au avut abonamente pe mijloacele de transport public pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la automatele din staţii. Dupa data de 1 octombrie, abonamentele expira si nu se vor mai putea prelungi la automate.
România, în pericol de blackout dacă închide centralele pe cărbune. Bogdan Ivan: „Negociez cu cei de la Comisia Europeană” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că România se confruntă cu riscul unui blackout dacă închide centralele pe cărbune înainte de finalizarea noilor unități pe gaz.
Român împușcat într-un centru comercial din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean # Adevarul.ro
Un cetățean român a fost bătut și împușcat cu un pistol pneumatic în față într-un centru comercial din Wrocław, Polonia.
Trei bărbați, reținuți după ce au furat stâlpi metalici dintr-un șantier din Capitală. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Trei bărbați au fost reținuți de autorități, după ce au furat mai mulți stâlpi metalici dintr-un șantier aflat în Sectorul 1, provocând un prejudiciu în valoare de 75.000 de lei.
Amibă „mâncătoare de creier” a provocat 19 decese, în India. Cum se manifestă infecția # Adevarul.ro
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat faţă de anul 2024.
Cum au furat trei tineri din București 95.000 de lei din contul bancar al unui prieten, în timp ce erau la mare # Adevarul.ro
Trei tineri bucureșteni au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au sustras aproape 95.000 de lei din contul bancar al unui alt tânăr.
Un fenomen rar va avea loc vineri, 19 septembrie 2025: Luna, Venus și Regulus vor străluci aproape una de alta pe cerul dimineții, cu o ocultare lunară a lui Venus vizibilă din unele regiuni.
Italia devine prima țară din UE care aprobă o lege privind AI. Ce cuprinde noua legislație # Adevarul.ro
Italia a devenit prima țară din UE care aprobă o lege cuprinzătoare privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv introducerea unor pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia în scopuri dăunătoare, precum generarea de deepfake-uri, și limitarea accesului copiilor.
Băsescu, despre drona care a pătruns pe teritoriul României: „Putin vrea să dea impresia de putere” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu critică lipsa unei reacții ferme din partea României și a NATO, după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian al țării.
Test antidrog la spital pentru primarul Băluță, după ce activistul Ceaușescu l-a testat pozitiv la marijuana. Rezultatul final # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a mers joi după-amiază la Spitalul „Bagdasar-Arseni” pentru a efectua un test antidrog, după ce un test rapid făcut anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut drept „Ceaușescu”, indicase un rezultat pozitiv la marijuana.
Președintele Nicușor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, programată între 23 și 29 septembrie la New York.
Pregătiri pentru iarnă în București. Termoenergetica începe verificarea instalațiilor de termoficare # Adevarul.ro
Începând de marți, 23 septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va încărca cu apă instalațiile de alimentare cu energie termică și va efectua probele de presiune la instalațiile interioare, ca parte a pregătirilor pentru sezonul rece 2025 – 2026.
Legenda tenisului Bjorn Borg, dezvăluiri despre diagnosticul de cancer la prostată: „Lupt în fiecare zi ca şi cum ar fi finala de la Wimbledon” # Adevarul.ro
Legenda tenisului Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată „extrem de agresiv”.
UEFA a deschis anchetă, după ce Diego Simeone a fost insultat de un suporter al echipei Liverpool # Adevarul.ro
A fost spectacol și tensiune aseară, pe stadionul „Anfield Road”, la meciul Liverpool - Atletico Madrid 3-2.
Șef nou la Vamă. Cine este Alexandru Bălan, numit în locul lui Marcel Mutescu, demis de Bolojan: „O nouă conducere pentru a combate evaziunea” # Adevarul.ro
Alexandru Bogdan Bălan este noul președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, înlocuindu-l pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție printr-o decizie oficială semnată de premierul Ilie Bolojan.
Bucureștiul, restant la capitolul calitatea aerului. Bujduveanu: „Mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător” # Adevarul.ro
Bucureștiul se află mult în urmă în privința calității aerului, în principal din cauza faptului că mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, a declarat joi primarul general interimar al Capitalei.
Pedeapsa primită de un paznic al unei școli din Rusia după ce a făcut o distribuire despre armată pe o rețea de socializare # Adevarul.ro
Tribunalul din Sankt Petersburg l-a condamnat, pe 18 septembrie, pe Alexander Glushkin, paznicul unei școli, la cinci ani de închisoare cu regim general, în cazul difuzării așa-numitelor știri false despre armata rusă.
Glumele care l-au costat emisiunea: ce a spus Jimmy Kimmel despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump # Adevarul.ro
Prezentatorul Jimmy Kimmel a fost suspendat pe termen nedeterminat după comentariile făcute despre asasinarea lui Charlie Kirk și despre președintele Donald Trump.
Germania, în pragul colapsului. Cancelarul recunoaște că țara a „trăit peste posibilități” # Adevarul.ro
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania „a trăit ani de zile peste posibilitățile sale”, iar experții avertizează acum că, fără reforme economice radicale, țara riscă să intre într-o criză de proporții.
Filmările realizate de Garda Naţională de Mediu vor fi probe în instanţă. Anunțul făcut de ministrul Mediului # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi că a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren.
Compania Mars investeşte un miliard de euro în Europa, în timp ce este anchetată de Comisia Europeană # Adevarul.ro
Mars, una dintre cele mai mari companii din industria alimentară la nivel global, a anunțat că va investi 1 miliard de euro în operațiunile sale europene până în 2026, în ciuda faptului că este vizată de o anchetă deschisă de Comisia Europeană.
Gașca Zurli a pornit în turneu prin țară cu „Promisiunea Zurli”. Trupa îndrăgită de copii și părinți ajunge în 20 de orașe # Adevarul.ro
Îndrăgita trupă „Zurli”, cu care au crescut generații de copii, desfășoară în această perioadă un turneu prin țară, ajungând în 20 de orașe. „Promisiunea Zurli” este spectacolul pe care nici copiii și nici părinții nu vor să-l rateze.
Cea mai amplă misiune secretă a Mossad în Iran: „O mică armată” de peste 100 de agenți infiltrați înaintea atacurilor aeriene # Adevarul.ro
Un raport dezvăluie detalii despre cea mai mare misiune clandestină a serviciului israelian de informații, desfășurată în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran.
Interes uriaș pentru evenimentul moderat de Michelle Obama la București. Sute de oameni stau la coadă să o vadă pe fosta prima doamnă a SUA # Adevarul.ro
Sute de persoane s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, este invitatul principal.
Malnutriţia poate provoca o formă proprie de diabet, spun experţii în sănătate. Aceştia cer recunoaşterea la nivel global a „diabetului de tip 5” pentru a ajuta la combaterea bolii în ţările care se confruntă deja cu sărăcia şi foametea.
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv pentru că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie # Adevarul.ro
Judecătorii Curții de Apel București l-au condamnat definitiv pe preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul bucureştean Militari, la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.
Bagajele, aruncate cu nepăsare pe Aeroportul Cluj. Filmarea care a declanșat ancheta oficială # Adevarul.ro
O filmare virală ce surprinde cum angajații de la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj aruncă bagajele pasagerilor a stârnit un val de indignare.
Marco Rubio anunţă că SUA a început revocarea vizelor celor care „au sărbătorit” moartea lui Charlie Kirk. „Pregătiți-vă să fiți deportați!” # Adevarul.ro
SUA iau măsuri drastice împotriva străinilor care au aprobat sau celebrat, online, asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat pe platforma X că vizele unor persoane au fost deja revocate, iar procesul continuă.
Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, acuzat că intimidează angajații care au ieșit la proteste: „Practici de poliție politică” # Adevarul.ro
Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a cerut liste cu angajaţii care au participat la protestele spontane din 15 septembrie 2025.
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni # Adevarul.ro
Vladimir Putin a invitat o adolescentă de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic la reședința sa o dată la două săptămâni înainte ca aceasta să devină, în mod misterios, proprietara unui apartament de lux într-un cartier exclusivist din Moscova, potrivit unei noi cărți.
Circulația pe Transalpina, între Nocaci și Rânca, se închide duminică, 21 septembrie 2025, pentru derularea unei competiții de automobilism sportiv. Circulația va fi permisă doar în intervalul orar 13:30 – 14:30.
Acuzații grave în Marea Britanie. Momentul în care poliția îi cere unei pensionare să-și ceară scuze pentru o postare pe Facebook: „Sunt arestată?” # Adevarul.ro
Poliția britanică a fost acuzată de un atac asupra libertății de exprimare, după ce o femeie americană a fost amenințată cu anchetarea pentru postările sale online.
Trei persoane, arestate în Marea Britanie sub suspiciunea de sprijinire a serviciului de informații rusesc # Adevarul.ro
Doi bărbați și o femeie au fost arestați în Essex, Marea Britanie, sub suspiciunea de sprijinire a serviciilor secrete ruse, a anunțat Poliția Metropolitană.
Două mașini incendiate intenționat la Ploiești. Autorul a fost prins după ce a fost surprins de camerele de supraveghere # Adevarul.ro
Două autoturisme au fost cuprinse de flăcări în cartierul Malu Roșu din Ploiești, în noaptea de 17 spre 18 septembrie.
Bărbatul găsit mort pe un câmp, la Cumpăna, a fost identificat. Era dat dispărut de aproape două săptămâni # Adevarul.ro
Bărbatul descoperit fără viață pe un câmp din Cumpăna, județul Constanța, a fost identificat. Este vorba despre un localnic de 76 de ani, dispărut de acasă de aproape două săptămâni.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
