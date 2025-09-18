Decizia privind adaosul comercial la alimente, lăsată pe ultima clipă

Cotidianul de Hunedoara, 18 septembrie 2025 20:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Decizia privind adaosul comercial la alimente, lăsată pe ultima clipă appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
20:50
20:50
Recoltarea trufelor și fructelor de pădure, luată la verificat Cotidianul de Hunedoara
Mai multe firme care se ocupă de recoltarea și comercializarea [...] The post Recoltarea trufelor și fructelor de pădure, luată la verificat appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:40
Cazul lui Vlad Pascu schimbă legea. Sunt vizați șoferii începători Cotidianul de Hunedoara
Vlad Pascu a ucis doi tineri la volanul unui [...] The post Cazul lui Vlad Pascu schimbă legea. Sunt vizați șoferii începători appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Bolojan, despre adaosul comercial la alimentele de bază Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Bolojan, despre adaosul comercial la alimentele de bază appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
20:10
Franța: Protest uriaș împotriva austerității Cotidianul de Hunedoara
Sute de mii de oameni - 'peste un milion de oameni', potrivit CGT, una dintre cele două principale federații sindicale - au participat la demonstrațiile organizate [...] The post Franța: Protest uriaș împotriva austerității appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Cazul Georgescu – o oglindă a eșecurilor sistemului și a riscurilor pentru statul român Cotidianul de Hunedoara
„Cazul Georgescu” reprezintă un moment crucial pentru dezbaterea publică [...] The post Cazul Georgescu – o oglindă a eșecurilor sistemului și a riscurilor pentru statul român appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ce firmă vrea să preia combinatul de la Hunedoara? Scrisoarea transmisă conducerii ArcelorMittal Cotidianul de Hunedoara
Compania din Turcia interesată să preia combinatul de la Hunedoara a transmis scrisoarea de intenție către conducerea ArcelorMittal din Luxemburg. [...] The post Ce firmă vrea să preia combinatul de la Hunedoara? Scrisoarea transmisă conducerii ArcelorMittal appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Uniunea Europeană vrea un ”zid al dronelor„ Cotidianul de Hunedoara
Comisarul european pentru apărare și spațiu [...] The post Uniunea Europeană vrea un ”zid al dronelor„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:00
Dezamăgirea lui Trump și războiul din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump [...] The post Dezamăgirea lui Trump și războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Angajații DGASPC, lăsați fără salarii Cotidianul de Hunedoara
Situația financiară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș este una extrem de gravă, iar peste o treime [...] The post Angajații DGASPC, lăsați fără salarii appeared first on Cotidianul RO.
18:30
O legendă a tenisului, dezvăluiri despre droguri și cancer Cotidianul de Hunedoara
În memoriile sale, intitulate 'Hjartslag' ('Bătăi ale inimii'), fostul jucător de tenis în vârstă de 69 de ani dezvăluie câțiva ani de dependență și de luptă cu [...] The post O legendă a tenisului, dezvăluiri despre droguri și cancer appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Circulaţie restricţionată în Capitală, în weekend Cotidianul de Hunedoara
Mai multe evenimente care se desfășoară [...] The post Circulaţie restricţionată în Capitală, în weekend appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Investițiile PNRR în educație intră la apă Cotidianul de Hunedoara
Peste 80 de contracte de finanțare din domeniul educației, [...] The post Investițiile PNRR în educație intră la apă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Zelenski, vizită pe frontul din Donețk Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, [...] The post Zelenski, vizită pe frontul din Donețk appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Primarul Băluță a acceptat provocarea cu drogurile Cotidianul de Hunedoara
A  a fost însoțit  de Marian Ceaușescu și și [...] The post Primarul Băluță a acceptat provocarea cu drogurile appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Israel: pregătire pentru izolare, autarhie și război Cotidianul de Hunedoara
”Trebuie sa ne concentram pe capacitatea de a produce toate tipurile de arme în cantități foarte mari. Suntem Atena și Sparta. Vom fi Atena și Super-Sparta. Nu avem de ales”, Benjamin Netanyahu [...] The post Israel: pregătire pentru izolare, autarhie și război appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Catastrofa de la Praid. Statul vrea să recâștige încrederea cetățenilor? Cotidianul de Hunedoara
Oamenii din Praid se simt singuri, abandonați de stat, și încă mai așteaptă soluții la problema lor, [...] The post Catastrofa de la Praid. Statul vrea să recâștige încrederea cetățenilor? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:10
Gheorghe Piperea: Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a cerut demisia șefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, într-un discurs [...] The post Gheorghe Piperea: Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ce se întâmplă cu alegerile pentru Capitală Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că nu știe să fi existat la nivelul Executivului vreo [...] The post Ce se întâmplă cu alegerile pentru Capitală appeared first on Cotidianul RO.
17:00
România, oportunitate ratată la Adunarea Generală ONU Cotidianul de Hunedoara
Decizia surprinde în condițiile în care șeful statului a subliniat [...] The post România, oportunitate ratată la Adunarea Generală ONU appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Guvernul taie de la finanțare și cărțile de identitate electronice Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a diminuat la 3,5 milioane numărul cărților electronice de identitate care ar urma să fie eliberate în perioada de implementare a PNRR. [...] The post Guvernul taie de la finanțare și cărțile de identitate electronice appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Garda de Mediu. Filmările probă în instanță Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, [...] The post Garda de Mediu. Filmările probă în instanță appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Trimisul lui Trump: Ucraina nu va pierde. Rușii nu mai sunt ce au fost Cotidianul de Hunedoara
”I-am înfrânge pe ruși ... nu sunt atât de buni pe cât spune Putin”, spune generalul Keith Kellogg [...] The post Trimisul lui Trump: Ucraina nu va pierde. Rușii nu mai sunt ce au fost appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Cum a ajuns MAGA să susțină dogma progresistă Cotidianul de Hunedoara
Iar democrații americani se revoltă acum împotriva acelorași argumente pe care le foloseau în urmă cu puțin timp pentru a distruge vieți și cariere [...] The post Cum a ajuns MAGA să susțină dogma progresistă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Bujduveanu, planuri pentru mașinile poluante că ”suntem în urmă„ Cotidianul de Hunedoara
Vom ţine un parc de rezervă, cum se întâmplă peste tot în lume, în situaţii de [...] The post Bujduveanu, planuri pentru mașinile poluante că ”suntem în urmă„ appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române Cotidianul de Hunedoara
Schimbare la vârful Autorității Vamale Române.  Funcția de președinte al instituției este ocupată de aici înainte de [...] The post Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Ministrul Educației, promisiune legată de bursele studenților Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis joi, online, la Adunarea Generală a Uniunii Studenţilor din România (USR) [...] The post Ministrul Educației, promisiune legată de bursele studenților appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Percheziții la firme de ride-sharing în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Procurorii DNA efectuează joi percheziții la mai multe firme din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane lei. [...] The post Percheziții la firme de ride-sharing în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Hollywoodul a sărit în apărarea lui Jimmy Kimmel Cotidianul de Hunedoara
Vedetele de la Hollywood s-au grăbit să-l apere pe Jimmy Kimmel după ce acesta a fost retras „pe termen nelimitat” de pe post din [...] The post Hollywoodul a sărit în apărarea lui Jimmy Kimmel appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:00
Preotul Visarion Alexa, condamnat Cotidianul de Hunedoara
Preotul bucureștean Visarion Alexa fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate închisoare (...) [...] The post Preotul Visarion Alexa, condamnat appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Diego Simeone, la un pas de bătaie la Liverpool Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul madrilenilor, colericul argentinian Diego Simeone, a adunat toată frustrarea trăită pentru [...] The post Diego Simeone, la un pas de bătaie la Liverpool appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Guvernul se împrumută pentru A1 Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții, [...] The post Guvernul se împrumută pentru A1 appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Kelemen Hunor: Eu sunt pentru a păstra plafonarea la adaosul comercial Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că [...] The post Kelemen Hunor: Eu sunt pentru a păstra plafonarea la adaosul comercial appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Iron Maiden revine la București Cotidianul de Hunedoara
Anunț mult așteptat pentru iubitorii trupei Iron Maiden. Britanicii revin la București în 2026. Vezi data spectacolului și când poți începe să [...] The post Iron Maiden revine la București appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Anchetă de corupție privind numirea unui Consiliu de Administrație Cotidianul de Hunedoara
Percheziţiile DNA care au avut loc joi dimineaţa, în Braşov, într-un dosar în care sunt implicaţi membri ai conducerii [...] The post Anchetă de corupție privind numirea unui Consiliu de Administrație appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit Cotidianul de Hunedoara
Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit. Pare stupid, dar se întâmplă așa ceva în România.  [...] The post Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Dogioiu: Nu intenționez să-mi cer iertare Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declaraţiile privind [...] The post Dogioiu: Nu intenționez să-mi cer iertare appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Demisie șoc la Kremlin Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de presă a refuzat să spună dacă președintele semnase deja decretul de demitere a lui (...) [...] The post Demisie șoc la Kremlin appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Blănuță își taie singur craca Cotidianul de Hunedoara
Vladislav Bănuță nu doar că nu reușește să intre în grațiile fanilor Dinamo Kiev ba chiar parcă luptă pentru contrariul. [...] The post Blănuță își taie singur craca appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:40
Anunț important pentru cei interesați de Programul Rabla Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui comunicat al Administrației, suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care... [...] The post Anunț important pentru cei interesați de Programul Rabla appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Gruia Stoica a început producția de bitum la fosta rafinărie RAFO Onești Cotidianul de Hunedoara
BITUROM, companie membră a Grupului GRAMPET, controlat de afaceristul Gruia Stoica, a anunțat (...) [...] The post Gruia Stoica a început producția de bitum la fosta rafinărie RAFO Onești appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Arbitrul Marian Barbu, salvat de Hațegan Cotidianul de Hunedoara
La Praga, debutul lui Marian Barbu se putea lăsa cu mari probleme, dar a avut un adevărat înger păzitor în persoana [...] The post Arbitrul Marian Barbu, salvat de Hațegan appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Stocurile de gaze, țintă atinsă anticipat Cotidianul de Hunedoara
Capacitatea totală de stocare a României este de 3,2 miliarde mc. [...] The post Stocurile de gaze, țintă atinsă anticipat appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Șef de poliție, prins cu 109 km/h în oraș Cotidianul de Hunedoara
Șeful IPJ ar fi fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h. Polițistul ar fi incercat să facă presiuni [...] The post Șef de poliție, prins cu 109 km/h în oraș appeared first on Cotidianul RO.
11:40
De ce TopBet România devine platforma preferată a pariorilor români Cotidianul de Hunedoara
Interesul pentru platformele de pariuri online a crescut considerabil în ultimii ani, iar TopBet România se numără [...] The post De ce TopBet România devine platforma preferată a pariorilor români appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Lătrăul de serviciu al PSD îl atacă iar pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
”Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnificativ asupra... [...] The post Lătrăul de serviciu al PSD îl atacă iar pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Primărița a dat banii orașului pe Dior și Burberry Cotidianul de Hunedoara
Primărița a fost luată la bani mărunți de presă după ce s-a aflat că a plătit aproape 210 000 de euro pe haine și călătorii. [...] The post Primărița a dat banii orașului pe Dior și Burberry appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Inițiativă POT comparată cu un decret al lui Ceaușescu Cotidianul de Hunedoara
Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiţii nesigure. [...] The post Inițiativă POT comparată cu un decret al lui Ceaușescu appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” Cotidianul de Hunedoara
Finala de la Wimbledon din 1980, „cel mai satisfăcător meci pe care l-am jucat” [...] The post Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile Cotidianul de Hunedoara
Proiectul cu o finanțare europeană de 6 mld€ prevede extinderea ariilor protejate cu 30%, dar primarii din zonele afectate se plâng că oamenii vor avea de suferit. [...] The post Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile appeared first on Cotidianul RO.
