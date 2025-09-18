Decizia privind adaosul comercial la alimente, lăsată pe ultima clipă
Cotidianul de Hunedoara, 18 septembrie 2025 20:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Decizia privind adaosul comercial la alimente, lăsată pe ultima clipă appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
20:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Decizia privind adaosul comercial la alimente, lăsată pe ultima clipă appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Mai multe firme care se ocupă de recoltarea și comercializarea [...] The post Recoltarea trufelor și fructelor de pădure, luată la verificat appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:40
Vlad Pascu a ucis doi tineri la volanul unui [...] The post Cazul lui Vlad Pascu schimbă legea. Sunt vizați șoferii începători appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Bolojan, despre adaosul comercial la alimentele de bază appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
20:10
Sute de mii de oameni - 'peste un milion de oameni', potrivit CGT, una dintre cele două principale federații sindicale - au participat la demonstrațiile organizate [...] The post Franța: Protest uriaș împotriva austerității appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Cazul Georgescu – o oglindă a eșecurilor sistemului și a riscurilor pentru statul român # Cotidianul de Hunedoara
„Cazul Georgescu” reprezintă un moment crucial pentru dezbaterea publică [...] The post Cazul Georgescu – o oglindă a eșecurilor sistemului și a riscurilor pentru statul român appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ce firmă vrea să preia combinatul de la Hunedoara? Scrisoarea transmisă conducerii ArcelorMittal # Cotidianul de Hunedoara
Compania din Turcia interesată să preia combinatul de la Hunedoara a transmis scrisoarea de intenție către conducerea ArcelorMittal din Luxemburg. [...] The post Ce firmă vrea să preia combinatul de la Hunedoara? Scrisoarea transmisă conducerii ArcelorMittal appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Comisarul european pentru apărare și spațiu [...] The post Uniunea Europeană vrea un ”zid al dronelor„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:00
Președintele SUA, Donald Trump [...] The post Dezamăgirea lui Trump și războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Situația financiară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș este una extrem de gravă, iar peste o treime [...] The post Angajații DGASPC, lăsați fără salarii appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În memoriile sale, intitulate 'Hjartslag' ('Bătăi ale inimii'), fostul jucător de tenis în vârstă de 69 de ani dezvăluie câțiva ani de dependență și de luptă cu [...] The post O legendă a tenisului, dezvăluiri despre droguri și cancer appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Mai multe evenimente care se desfășoară [...] The post Circulaţie restricţionată în Capitală, în weekend appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Peste 80 de contracte de finanțare din domeniul educației, [...] The post Investițiile PNRR în educație intră la apă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, [...] The post Zelenski, vizită pe frontul din Donețk appeared first on Cotidianul RO.
17:40
A a fost însoțit de Marian Ceaușescu și și [...] The post Primarul Băluță a acceptat provocarea cu drogurile appeared first on Cotidianul RO.
17:30
”Trebuie sa ne concentram pe capacitatea de a produce toate tipurile de arme în cantități foarte mari. Suntem Atena și Sparta. Vom fi Atena și Super-Sparta. Nu avem de ales”, Benjamin Netanyahu [...] The post Israel: pregătire pentru izolare, autarhie și război appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Oamenii din Praid se simt singuri, abandonați de stat, și încă mai așteaptă soluții la problema lor, [...] The post Catastrofa de la Praid. Statul vrea să recâștige încrederea cetățenilor? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:10
Gheorghe Piperea: Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a cerut demisia șefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, într-un discurs [...] The post Gheorghe Piperea: Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că nu știe să fi existat la nivelul Executivului vreo [...] The post Ce se întâmplă cu alegerile pentru Capitală appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Decizia surprinde în condițiile în care șeful statului a subliniat [...] The post România, oportunitate ratată la Adunarea Generală ONU appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Guvernul a diminuat la 3,5 milioane numărul cărților electronice de identitate care ar urma să fie eliberate în perioada de implementare a PNRR. [...] The post Guvernul taie de la finanțare și cărțile de identitate electronice appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, [...] The post Garda de Mediu. Filmările probă în instanță appeared first on Cotidianul RO.
16:30
”I-am înfrânge pe ruși ... nu sunt atât de buni pe cât spune Putin”, spune generalul Keith Kellogg [...] The post Trimisul lui Trump: Ucraina nu va pierde. Rușii nu mai sunt ce au fost appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Iar democrații americani se revoltă acum împotriva acelorași argumente pe care le foloseau în urmă cu puțin timp pentru a distruge vieți și cariere [...] The post Cum a ajuns MAGA să susțină dogma progresistă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Vom ţine un parc de rezervă, cum se întâmplă peste tot în lume, în situaţii de [...] The post Bujduveanu, planuri pentru mașinile poluante că ”suntem în urmă„ appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Schimbare la vârful Autorității Vamale Române. Funcția de președinte al instituției este ocupată de aici înainte de [...] The post Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis joi, online, la Adunarea Generală a Uniunii Studenţilor din România (USR) [...] The post Ministrul Educației, promisiune legată de bursele studenților appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Procurorii DNA efectuează joi percheziții la mai multe firme din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane lei. [...] The post Percheziții la firme de ride-sharing în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Vedetele de la Hollywood s-au grăbit să-l apere pe Jimmy Kimmel după ce acesta a fost retras „pe termen nelimitat” de pe post din [...] The post Hollywoodul a sărit în apărarea lui Jimmy Kimmel appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:00
Preotul bucureștean Visarion Alexa fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate închisoare (...) [...] The post Preotul Visarion Alexa, condamnat appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Antrenorul madrilenilor, colericul argentinian Diego Simeone, a adunat toată frustrarea trăită pentru [...] The post Diego Simeone, la un pas de bătaie la Liverpool appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Ministrul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții, [...] The post Guvernul se împrumută pentru A1 appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că [...] The post Kelemen Hunor: Eu sunt pentru a păstra plafonarea la adaosul comercial appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Anunț mult așteptat pentru iubitorii trupei Iron Maiden. Britanicii revin la București în 2026. Vezi data spectacolului și când poți începe să [...] The post Iron Maiden revine la București appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Percheziţiile DNA care au avut loc joi dimineaţa, în Braşov, într-un dosar în care sunt implicaţi membri ai conducerii [...] The post Anchetă de corupție privind numirea unui Consiliu de Administrație appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit. Pare stupid, dar se întâmplă așa ceva în România. [...] The post Primesc pensie doar dacă vor anunța că n-au murit appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declaraţiile privind [...] The post Dogioiu: Nu intenționez să-mi cer iertare appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Secretarul de presă a refuzat să spună dacă președintele semnase deja decretul de demitere a lui (...) [...] The post Demisie șoc la Kremlin appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Vladislav Bănuță nu doar că nu reușește să intre în grațiile fanilor Dinamo Kiev ba chiar parcă luptă pentru contrariul. [...] The post Blănuță își taie singur craca appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:40
Potrivit unui comunicat al Administrației, suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care... [...] The post Anunț important pentru cei interesați de Programul Rabla appeared first on Cotidianul RO.
12:20
BITUROM, companie membră a Grupului GRAMPET, controlat de afaceristul Gruia Stoica, a anunțat (...) [...] The post Gruia Stoica a început producția de bitum la fosta rafinărie RAFO Onești appeared first on Cotidianul RO.
12:10
La Praga, debutul lui Marian Barbu se putea lăsa cu mari probleme, dar a avut un adevărat înger păzitor în persoana [...] The post Arbitrul Marian Barbu, salvat de Hațegan appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Capacitatea totală de stocare a României este de 3,2 miliarde mc. [...] The post Stocurile de gaze, țintă atinsă anticipat appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Șeful IPJ ar fi fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h. Polițistul ar fi incercat să facă presiuni [...] The post Șef de poliție, prins cu 109 km/h în oraș appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Interesul pentru platformele de pariuri online a crescut considerabil în ultimii ani, iar TopBet România se numără [...] The post De ce TopBet România devine platforma preferată a pariorilor români appeared first on Cotidianul RO.
11:30
”Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnificativ asupra... [...] The post Lătrăul de serviciu al PSD îl atacă iar pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Primărița a fost luată la bani mărunți de presă după ce s-a aflat că a plătit aproape 210 000 de euro pe haine și călătorii. [...] The post Primărița a dat banii orașului pe Dior și Burberry appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiţii nesigure. [...] The post Inițiativă POT comparată cu un decret al lui Ceaușescu appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” # Cotidianul de Hunedoara
Finala de la Wimbledon din 1980, „cel mai satisfăcător meci pe care l-am jucat” [...] The post Björn Borg despre diagnosticul de cancer: ”Doctorul mi-a spus că este foarte, foarte rău” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Proiectul cu o finanțare europeană de 6 mld€ prevede extinderea ariilor protejate cu 30%, dar primarii din zonele afectate se plâng că oamenii vor avea de suferit. [...] The post Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.