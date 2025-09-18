Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul
Antena Sport, 18 septembrie 2025 20:50
Olandezii au anunțat ce se va întâmpla înaintea partidei dintre Go Ahead Eagles și FCSB. Aceștia au spus cum vor fi primiți fanii campioanei în Deventer, orașul în care se va disputa duelul. Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB, care contează pentru prima etapă a grupei principale de Europa League, este programat pe 25 […] The post Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
21:00
Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu # Antena Sport
Peste 100 de piloți și-au anunțat prezența la penultima etapă a sezonului de viteză în coastă, Râșnov-Brașov Challenge, acolo unde toți ochii vor fi ațintiți spre lupta de la divizia turismelor, unde Radu Benea, cu Ferrari 488 Challenge, ocupă fotoliul de lider și vrea să își consolideze poziția în weekend. După victoria magnifică de la […] The post Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu appeared first on Antena Sport.
20:50
Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul # Antena Sport
Olandezii au anunțat ce se va întâmpla înaintea partidei dintre Go Ahead Eagles și FCSB. Aceștia au spus cum vor fi primiți fanii campioanei în Deventer, orașul în care se va disputa duelul. Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB, care contează pentru prima etapă a grupei principale de Europa League, este programat pe 25 […] The post Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:40
The post Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal AntenaSport | Tânăr vreau mereu să fiu appeared first on Antena Sport.
20:30
Paris Saint Germain a început ca din tun noul sezon de UEFA Champions League. Campioana en-titre a surclasat-o pe Atalanta pe Parc des Princes, scor 4-0. Din păcate. Luis Enrique nu a scăpat fără jucător accidentat. Tehnicianul campioanei din Hexagon l-a pierdut pe portughezul Joao Neves, care a suferit o accidentare în timpul partidei de […] The post PSG a mai primit o lovitură, după 4-0 cu Atalanta în UEFA Champions League appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal AntenaSport | Cupa e la Ilie appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:00
România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea # Antena Sport
Echipa națională de handbal feminin a României a disputat joi un meci de pregătire contra selecționatei Franței, în Oradea Arena. Selecționata pregătită de Florentin Pera a suferit un eșec la diferență de cinci goluri, scor 27-32. Cristian Gațu, fostul președinte al Federației Române de Handbal, a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele […] The post România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea appeared first on Antena Sport.
19:40
FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul # Antena Sport
Cluburi mari ale Europei precum FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se numără printre cele interesate de obţinerea semnăturii fotbalistului sârb Dusan Vlahovic, de la Juventus Torino, vara viitoare, când aceste va deveni jucător liber de contract, potrivit cotidianului italian Gazzetta dello Sport, citat de Football Italia. Internaţionalul sârb este aşteptat să plece de […] The post FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
19:20
“Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter # Antena Sport
Ioan Andone a vorbit despre Cristi Chivu. Declarația vine după ce românul a debutat cu dreptul în grupa principală de UEFA Champions League. Inter-ul lui Cristi Chivu s-a impus în fața celor de la Ajax, în prima etapă a noului sezon de Champions League. Cu scorul de 2-0 s-a impus finalista sezonului trecut. Ce a […] The post “Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter appeared first on Antena Sport.
19:20
Emma Răducanu s-a oprit joi în optimile turneului WTA de la Seul. Clasată pe locul 33 în ierarhia mondială, sportiva din Marea Britanie a avut parte de un meci infernal cu Barbora Krejcikova, dublă câștigătoare de Grand Slam. Jucătoarea din Cehia a avut nevoie de aproape trei ore pentru a trece de Emma Răducanu și […] The post Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:40
Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume” # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit prima reacție după prezentarea oficială la Benfica. Tehnicianul a declarat că va pregăti „una dintre cele mai mari echipe din lume”. Mourinho a semnat cu Benfica după despărțirea de Fenerbahce. „The Special One” va debuta în Liga Portugal sâmbătă, împotriva celor de la AVS. Partida este programată de la ora 20:00 […] The post Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume” appeared first on Antena Sport.
18:10
Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute # Antena Sport
Dinamo București are un sezon bun, fiind pe ultima treaptă a podiumului după primele 9 runde. Formația antrenată de Zeljko Kopic a câștigat spectaculos în ultima etapă la Petrolul, iar acum va primi vizita Farului pe Arena Națională. În mod surprinzător, suporterii „câinilor” nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru acest joc, asta deși echipa […] The post Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute appeared first on Antena Sport.
17:50
Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
Jose Mourinho este noul antrenor al celor de la Benfica. Tehnicianul a fost prezentat oficial în decursul zilei de 18 septembrie. Mourinho a fost instalat la „cârma” Benficăi după plecarea lui Bruno Lage, care a fost demis în urma înfrângerii cu Qarabag, din UEFA Champions League. Jose Mourinho este noul antrenor de la Benfica Oficialii […] The post Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
17:40
Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori # Antena Sport
Real Madrid este lovită de un scandal de proporții în Spania! Raul Asencio, unul dintre fotbaliștii promovați la prima echipă a „los blancos”, se află în centrul unei anchete, într-un dosar de distribuire de materiale cu minori. În vârstă de 22 de ani, fundașul spaniol face parte dintr-o anchetă alături de alți trei jucători trecuți […] The post Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori appeared first on Antena Sport.
17:30
Ionel Dănciulescu a criticat mai mulți jucători de la FCSB: “Rare sunt momentele când joacă 11 la 11” # Antena Sport
Ionel Dănciulescu a venit cu un mesaj dur pentru FCSB. Acesta a criticat mai mulți jucători din lotul campioanei, după startul noului sezon. În opinia lui Ionel Dănciulescu, punctul slab al celor de la FCSB este reprezentat de jucătorii eligibili pentru regula U21. Fostul atacant este de părere că aceștia nu au prestații de nivelul […] The post Ionel Dănciulescu a criticat mai mulți jucători de la FCSB: “Rare sunt momentele când joacă 11 la 11” appeared first on Antena Sport.
17:20
1. Laudele lui Chivu Cristi Chivu şi-a lăudat jucătorii după victoria cu Ajax şi a declarat că nu se teme de demiterea de la Inter: “Nu am nicio piatră în pantof”, a declarat românul. 2. Replica lui Charalambous Elias Charalambous i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea meciului cu Botoşani: “Vrea să mă schimbe? Eu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie appeared first on Antena Sport.
17:20
Kurt Zouma a primit un cadou inedit după sosirea la CFR Cluj! Cu ce l-a surprins un fan la hotel # Antena Sport
Kurt Zouma este cea mai mare lovitură dată de un club din România pe piața transferurilor. Fotbalistul cu un CV impresionant a fost convins de Neluțu Varga să semneze cu formația antrenată de Andrea Mandorlini și va debuta curând în Liga 1. Starul din Hexagon a fost surprins la hotel de un suporter, care a […] The post Kurt Zouma a primit un cadou inedit după sosirea la CFR Cluj! Cu ce l-a surprins un fan la hotel appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:40
CCA a anunțat numele arbitrului delegat la meciul FC Botoșani – FCSB, duel care contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Partida de la Botoșani va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana are nevoie disperată de puncte și nu își mai permite pași […] The post Cine va arbitra meciul FC Botoșani – FCSB. Centralul delegat de CCA appeared first on Antena Sport.
16:40
FCSB trece printr-o perioadă de criză din punct de vedere al rezultatelor, fiind abia pe locul 11 după nouă etape disputate. Campioana României va juca etapa aceasta pe terenul celor de la FC Botoșani, dar cu probleme de lot, așa cum a anunțat Elias Charalambous. David Kiki, unul dintre fotbaliștii aduși de Gigi Becali în […] The post Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca appeared first on Antena Sport.
16:40
Probleme pentru un jucător care a fost antrenat de Mircea Lucescu! De ce riscă să ajungă la închisoare # Antena Sport
Un tribunal pentru familie din Brazilia a dispus încarcerarea fostului internaţional brazilian Douglas Costa, din cauza acumulării unei datorii mari ca urmare a întârzierii plăţilor pensiei alimentare pentru copiii săi, conform EFE. Informaţia a fost dezvăluită de publicaţia sportivă braziliană Ge, care a detaliat că datoria fostului fotbalist al echipelor Bayern Munchen şi Juventus Torino […] The post Probleme pentru un jucător care a fost antrenat de Mircea Lucescu! De ce riscă să ajungă la închisoare appeared first on Antena Sport.
16:00
CFR Cluj continuă să lovească pe piaţa transferurilor. Ardelenii l-au transferat pe Iacopo Cernigoi, atacantul de 30 de ani cotat la 200.000 de euro, care a trecut pe la secţiile de juniori de la AC Milan. Cernigoi a adunat sute de meciuri în ligile inferioare din Italia, unde a şi înscris 65 de goluri, oferind […] The post Transfer de ultimă oră anunţat de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
15:20
Marius Şumudică ştie ce se va întâmpla cu Elias Charalambous, dacă FCSB pierde la Botoşani: “Toată lumea ştie ce face Gigi” # Antena Sport
Marius Şumudică a vorbit despre situaţia complicată în care se află FCSB în acest început de sezon. Campioana României are o singură victorie în primele nouă etape, iar unele voci susţin că postul lui Elias Charalambous ar fi în pericol. Vasile Iftime a avut chiar o declaraţie războinică înaintea meciului de vineri seară cu FCSB, […] The post Marius Şumudică ştie ce se va întâmpla cu Elias Charalambous, dacă FCSB pierde la Botoşani: “Toată lumea ştie ce face Gigi” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:00
Alexandru Băluţă a semnat cu Los Angeles FC la finalul lunii august, dar atacantul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro nu a putut ajunge imediat în Statele Unite din cauza unor probleme cu viza. Chiar dacă a fost prezentat la echipa lui Lloris şi Son, fostul jucător de la FCSB nu a […] The post Alexandru Băluţă a rezolvat problema vizei şi a ajuns în Statele Unite appeared first on Antena Sport.
14:40
“Un laş!” Fanul lui Liverpool care a provocat eliminarea lui Simeone acuză staff-ul lui Atletico: “M-a scuipat” # Antena Sport
Fanul lui Liverpool care a fost în centrul atenţiei la finalul meciului cu Atletico Madrid a avut un discurs dur la adresa lui Diego Simeone şi a staff-ului acestuia. Argentinianul a fost eliminat după golul de 3-2 marcat de Virgil Van Dijk, după ce a intrat în conflict cu un fan al “cormoranilor”. Simeone a […] The post “Un laş!” Fanul lui Liverpool care a provocat eliminarea lui Simeone acuză staff-ul lui Atletico: “M-a scuipat” appeared first on Antena Sport.
14:10
Newcastle – Barcelona şi Manchester City – Napoli LIVE VIDEO (22:00), meciurile zilei în Champions League # Antena Sport
Prima etapă de UEFA Champions League continuă cu o a treia seară de meciuri din cea mai importantă competiţie intercluburi din lume. Barcelona, Napoli şi Manchesetr City intră în acţiune joi seară. Primele meciuri vor începe de la ora 19:45. Club Brugge primeşte vizita celor de la Monaco, în timp ce Bayer Leverkusen va juca […] The post Newcastle – Barcelona şi Manchester City – Napoli LIVE VIDEO (22:00), meciurile zilei în Champions League appeared first on Antena Sport.
14:00
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare # Antena Sport
Valeriu Iftime este unul dintre cei mai bogaţi patroni din fotbalul românesc, dar şi cel care a demonstrat că poate folosi transportul în comun, chiar dacă este milionar. Ajuns la 65 de ani, omul de afaceri care conduce Botoşaniul a fost surprins în mai multe rânduri în trecut în metroul din Bucureşti. Asta chiar dacă […] The post Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare appeared first on Antena Sport.
13:30
Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ” # Antena Sport
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea duelului direct cu FC Botoşani de vineri seară, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul moldovenilor a declarat că vrea să profite de situaţia în care se află campioana României şi să îl schimbe pe antrenorul cipriot. După primele nouă […] The post Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:50
Patronul din Liga 1 care nu s-a putut abţine şi l-a ironizat pe Gigi Becali: “Nimeni nu știe cine conduce” # Antena Sport
Valeriu Iftime s-a amuzat pe situaţia de la FCSB, acolo unde, chiar dacă există doi antrenori, Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, Gigi Becali e cel care ia deciziile importante legate de primul 11 şi de echipă. Botoşani o va întâlni chiar pe FCSB în etapa a zecea a Ligii 1 şi are un avans de […] The post Patronul din Liga 1 care nu s-a putut abţine şi l-a ironizat pe Gigi Becali: “Nimeni nu știe cine conduce” appeared first on Antena Sport.
12:20
The post Jurnal Antena Sport | Simona Halep, cea mai fericită de pe pământ appeared first on Antena Sport.
12:00
România a coborât 3 locuri în clasamentul FIFA! Un nou lider după meciurile din septembrie # Antena Sport
Naţionala României a coborât trei locuri faţă de iulie şi ocupă poziţia a 51-a în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reuşit să obţină nicio victorie în partidele din septembrie. România a pierdut meciul amical cu Canada (0-3), la Bucureşti, remizând apoi în deplasare cu Cipru (2-2), în preliminariile […] The post România a coborât 3 locuri în clasamentul FIFA! Un nou lider după meciurile din septembrie appeared first on Antena Sport.
11:30
CSM Ceahlăul, grupare din Liga 2, a cerut intrarea în insolvenţă şi a ales această variantă pentru a-şi proteja activitatea. Preşedintele Angelo Alistar a transmis că CSM Ceahlăul va continua şi va avea linişte din mai multe puncte de vedere odată cu apariţia acestei situaţii. ”Datoriile către stat pot fi eşalonate şi acest lucru ar […] The post CSM Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă appeared first on Antena Sport.
11:20
Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: “Şi înainte au trecut prin astfel de momente” # Antena Sport
Marius Lăcătuş este de părere că FCSB nu va avea emoţii să ajungă în play-off-ul Ligii 1, aşa cum a declarat Gigi Becali, după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda. Campioana ultimelor două sezoane are un început extrem de slab de sezon pe plan intern, cu o singură victorie în primele nouă etape. Lăcătuş […] The post Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: “Şi înainte au trecut prin astfel de momente” appeared first on Antena Sport.
11:00
Lionel Messi este, potrivit ESPN, pe punctul de a semna o prelungire a contractului pe mai mulţi ani cu Inter Miami. Cele două părţi se află în faza finală a negocierilor, rămânând de stabilit doar câteva detalii minore. Condiţiile financiare nu au fost divulgate. Lionel Messi va semna prelungirea contractului cu Inter Miami Messi, în […] The post Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera appeared first on Antena Sport.
10:50
Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite # Antena Sport
Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite. Dacă telefonul tău ar putea vorbi, ce crezi ca ar spune depre tine şi obiceiurile tale? “Sincer… (n.r. râde) “Lasă-mă să mă odihnesc şi eu puţin” “(n.r.) Daca ai putea să îi pui un nume telefonului tău, care ar fi?” […] The post Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite appeared first on Antena Sport.
10:20
“Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a pierdut două meciuri consecutive în Serie A, cu Udinese, scor 1-2, și cu Juventus, scor 3-4, iar zvonurile unei eventuale demiteri au apărut în presa din Cizmă. După victoria extrem de importantă cu Ajax, 2-0, la debutul său ca antrenor în Liga Campionilor, românul de 44 de ani a fost […] The post “Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax appeared first on Antena Sport.
10:00
Sorana Cîrstea o întâlneşte pe Iga Swiatek în turul 2 de la Seul. Românca a defilat în primul tur din Coreea de Sud, în meciul contra Anastasiei Zakharova, pe care a învins-o cu 6-3, 6-1. Meciul din Coreea de Sud va reprezenta a cincea îtâlnire directă dintre cele două jucătoare. Swiatek a câştigat până acum […] The post Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (după 10:15), în turul 2 la Seul appeared first on Antena Sport.
09:40
Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2 # Antena Sport
Diego Simeone nu a mai suportat comportamentul fanilor lui Liverpool, despre care a spus că l-ar fi înjurat pe toată durata partidei de pe Anfield Road, pierdută de Atletico, în prelungiri, cu 2-3. Războiul dintre cele două părţi a atins apogeul în momentul în care spaniolii au revenit de la 0-2 şi au egalat. Un […] The post Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2 appeared first on Antena Sport.
09:30
Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool – Atletico 3-2: “Trebuie să existe consecinţe” # Antena Sport
Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, şi-a ieşit din minţi la finalul meciului cu Liverpool. “Cormoranii” au marcat golul victoriei prin Virgil Van Dijk în prelungirile meciului de pe Anfield, moment în care Simeone a sărit la fanii lui Liverpool din spatele băncii de rezerve. Simeone s-a plâns de faptul că a fost înjurat tot […] The post Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool – Atletico 3-2: “Trebuie să existe consecinţe” appeared first on Antena Sport.
09:10
Reacţia lui Arne Slot după eliminarea lui Diego Simeone din prelungirile meciului Liverpool – Atletico 3-2 # Antena Sport
Diego Simeone a făcut din nou scandal şi a fost eliminat la finalul partidei Liverpool – Atletico 3-2, una în care echipa sa a fost condusă cu 2-0 din minutul 6, a egalat şi s-a văzut învinsă în prelungiri după golul lui Van Dijk. Antrenorul spaniolilor a fost un car de nervi după golul olandezului […] The post Reacţia lui Arne Slot după eliminarea lui Diego Simeone din prelungirile meciului Liverpool – Atletico 3-2 appeared first on Antena Sport.
08:50
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost numai un zâmbet după debutul cu victorie în grupa principală UEFA Champions League. Inter, finalista sezonului trecut, a câştigat cu 2-0 meciul de la Amsterdam, cu Ajax, echipa care l-a lansat în fotbalul mare pe fostul căpitan al echipei naţionale. Extrem de încântat de prestaţia jucătorilor săi, Chivu a oferit un […] The post Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” appeared first on Antena Sport.
08:30
“Excepţionali!” Cristi Chivu, dat pe spate de jucătorii săi, după Ajax – Inter 0-2. Cine a fost remarcatul serii # Antena Sport
Cristi Chivu a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, după ce Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Ajax, în prima etapă a grupei principale UEFA Champions League. Finalista sezonului trecut a reuşit să treacă peste înfrângerea dramatică din weekend cu Juventus şi să înceapă cu dreptul noua ediţie […] The post “Excepţionali!” Cristi Chivu, dat pe spate de jucătorii săi, după Ajax – Inter 0-2. Cine a fost remarcatul serii appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
03:50
Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A # Antena Sport
âDupă transferul din postura de jucător liber de contract al belgianului Kevin de Bruyne la Napoli, Juventus Torino încearcă să realizeze un demers similar prin abordarea lui Bernardo Silva, dacă acesta din urmă alege să părăsească gruparea Manchester City, conform Football Italia. Internaţionalul portughez se află sub contract cu formaţia de pe Etihad Stadium până […] The post Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A appeared first on Antena Sport.
00:10
Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor # Antena Sport
Cristi Chivu a câștigat la debutul său în UCL pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Ajax cu scorul de 2-1. După partida de pe Johan Cruyff Arena, italienii de la Tutto Mercato Web s-au mișcat repede și au afișat notele jucătorilor, dar și ale antrenorilor. Astfel, antrenorul român și-a aflat și el […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor appeared first on Antena Sport.
00:00
Coincidența bizară din spatele “dublei” lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL # Antena Sport
A doua seară de Liga Campionilor s-a încheiat, iar spectacolul a fost oferit mai ales de meciurile care au avut loc de la ora 22:00. Marcus Thuram, Manuel Neuer sau Mohamed Salah sunt câteva dintre numele care au atins statistici interesante. Iată cele mai importante momente ale zilei a doua de Liga Campionilor, în cifre. […] The post Coincidența bizară din spatele “dublei” lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL appeared first on Antena Sport.
17 septembrie 2025
23:30
Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal # Antena Sport
Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport. El era vărul lui Branislav Ivanovic, jucătorul care a evoluat pentru Chelsea timp de 9 ani și a adunat 377 de meciuri. Dejan Milovanovic, mort după […] The post Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal appeared first on Antena Sport.
23:20
Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu” # Antena Sport
Jose Mourinho a ajuns în țara sa natală, pentru a finaliza negocierile alături de oficialii de la Benfica. Antrenorul de 62 de ani a vorbit deschis în fața jurnaliștilor după ce a aterizat în Portugalia și nu și-a ascuns deloc interesul de a reveni la clubul la care și-a început cariera. Momentan, Mourinho și Benfica […] The post Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu” appeared first on Antena Sport.
22:40
Fază cum rar s-a văzut în Bayern – Chelsea. Cum au reușit bavarezii să deschidă scorul # Antena Sport
Duelul tare din Liga Campionilor dintre Bayern Munchen și Chelsea a fost marcat în minutul 20 de un gol inedit înscris de bavarezi. Trupa lui Vincent Kompany a deschis scorul pe Allianz Arena a deschis scorul la capătul unei faze extrem de rare în fotbal. Pe tabela de marcaj și-a trecut numele Trevoh Chalobah, care […] The post Fază cum rar s-a văzut în Bayern – Chelsea. Cum au reușit bavarezii să deschidă scorul appeared first on Antena Sport.
22:30
Mohamed Salah, gol și assist în 2 minute! Starul a făcut spectacol în Liverpool – Atletico Madrid! # Antena Sport
Mohamed Salah a uimit pe toată lumea în Liverpool – Atletico Madrid. Starul lui Arne Slot a făcut spectacol în cadrul duelului din UEFA Champions League. Salah s-a remarcat, pentru prima dată în cadrul duelului, în minutul 4. Atunci, egipteanul a șutat puternic, din lovitură liberă, iar Robertson a deviat mingea în plasă. Mohamed Salah […] The post Mohamed Salah, gol și assist în 2 minute! Starul a făcut spectacol în Liverpool – Atletico Madrid! appeared first on Antena Sport.
22:20
Vladislav Blănuță și-a înscris în proprie poartă în partida din Cupa Ucrainei jucată de Dinamo Kiev contra celor de la Oleksandriya, meci încheiat până la urmă cu victoria alb-albaștrilor. Presa din Ucraina a remarcat însă reacția lui Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul formației din capitală, la devierea nefericită a atacantului român. Antrenorul lui Dinamo Kiev nu a […] The post Antrenorul de la Dinamo Kiev, “șocat de autogolul lui Blănuță”. Cum a reacționat appeared first on Antena Sport.
21:40
Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A # Antena Sport
âDupă transferul din postura de jucător liber de contract al belgianului Kevin de Bruyne la Napoli, Juventus Torino încearcă să realizeze un demers similar prin abordarea lui Bernardo Silva, dacă acesta din urmă alege să părăsească gruparea Manchester City, conform Football Italia. Internaţionalul portughez se află sub contract cu formaţia de pe Etihad Stadium până […] The post Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.