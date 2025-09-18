BVB Tranzacţii de numai 35 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului
Bursa, 19 septembrie 2025 00:00
* Aprecieri pentru majoritatea indicilor
Acum 30 minute
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi uşor în majoritatea regiunilor.
00:00
Implementarea soluţiilor de management energetic al clădirilor în construcţii noi sau renovate poate reduce dramatic consumul de energie, genera economii de milioane de euro şi facilita conformitatea cu cerinţele de reglementare.
00:00
Naţionala Spaniei ar putea lipsi de la Cupa Mondială FIFA 2026, organizată în Statele Unite, Canada şi Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie.
00:00
Consumatorii de canabis sunt de aproape patru ori mai predispuşi decât neconsumătorii să dezvolte diabet de tip 2, potrivit unui studiu prezentat la reuniunea Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului, desfăşurată la Viena, relatează Reuters.
00:00
Mai mulţi tineri americani au declarat, în faţa unui tribunal din Missoula, Montana, că administraţia fostului preşedinte Donald Trump le-a încălcat drepturile fundamentale prin politicile favorabile petrolului şi gazelor naturale, relatează AFP.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74% .
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,25 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0695 lei/euro.
00:00
Dilema cu care vom porni astăzi la drum este dacă Europa se prăbuşeşte sau dacă este demolată cu bună ştiinţă.
00:00
'România găzduieşte una dintre cele mai mari unităţi de producţie de seminţe Corteva din regiune' # Bursa
*(Interviu cu Marius Bărăceanu, Unit Manager Corteva)Reporter: România a devenit un hub regional pentru Corteva - cum a avut loc această transformare şi ce a contat cel mai mult: poziţia geografică, oamenii sau investiţiile?Marius Bărăceanu: România găzduieşte una dintre cele mai mari unităţi de producţie de seminţe Corteva din regiune, iar acest lucru s-a datorat unei combinaţii de factori, nu unui singur element.
00:00
* Herz Armaturen a revocat decizia de dizolvare a societăţii, luată în baza unor informaţii greşite* Titlurile Armătura au înregistrat o depreciere masivă, pe fondul perspectivelor de dizolvare şi lichidare a societăţii
00:00
Hegemonia americană, asfixiată de multipolaritatea susţinută de China: probabilitate, calendar, consecinţe # Bursa
Hegemonia occidentală - SUA în principal, dar şi UE - este contestată şi asediată de China, sprijinită de blocul BRICS şi de o parte a Sudului Global, care promovează multipolaritatea ca alternativă.
00:00
* Herz Armaturen has revoked the decision to dissolve the company, taken on the basis of incorrect information* Armătura and #39;s stock suffered a massive depreciation amid prospects of dissolution and liquidation
00:00
00:00
Federaţia Română de Fotbal l-a reconfirmat pe Mircea Lucescu în postul de selecţioner al echipei naţionale, după o săptămână în care a lăsat impresia că este în căutarea unei alte soluţii menite să salveze ce se mai poate salva din actuala campanie de calificare la Campionatul Mondial.
00:00
Într-un moment în care echilibrul puterii mondiale se reconfigurează, iar alianţele transatlantice îşi caută reconfirmarea, vizita oficială a preşedintelui american Donald Trump în Marea Britanie a depăşit cadrul protocolar şi fastul regal de la Windsor, transformându-se într-un eveniment cu rezonanţă strategică şi economică globală.
00:00
Raportul https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille de astăzi analizează evoluţia şi perspectivele a doi dintre principalii jucători din sectorul agricol românesc (Agroland Business Systems, respectiv DN Agrar), evidenţiind atât poziţionarea acestora pe piaţă, cât şi rezultatele financiare şi dinamica cotaţiilor bursiere, precum şi potenţialul de creştere a acţiunilor lor.Agroland Business Systems S.A. deţine cea mai extinsă reţea de magazine din România cu specializare pe gardening, hobby, farming şi pet care, activând într-un sector destul de fragmentat, format preponderent din competitori de talie mică.
Acum 4 ore
21:40
OMS acuză giganţii din industria alimentară, a tutunului şi a alcoolului că blochează politicile de sănătate 'salvatoare de vieţi and #8221; # Bursa
OMS acuză marile companii de tutun, alcool şi produse ultraprocesate că fac lobby agresiv pentru a bloca măsurile de sănătate publică.
21:40
Lukaşenko sugerează că opozantul Statkevici a ajuns din nou în închisoare după ce a refuzat exilul # Bursa
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că opozantul Mikola Statkevici, eliberat din închisoare săptămâna trecută în urma negocierilor cu Washingtonul, a refuzat să părăsească ţara şi ar fi ajuns din nou în detenţie, relatează AFP.
21:10
Secretarul american al sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., accelerează schimbările în politica naţională de vaccinare, ignorând obiecţiile oamenilor de ştiinţă, presiunile din Congres şi apelurile tot mai numeroase pentru demiterea sa, relatează Reuters.
21:10
Macron: Franţa, Marea Britanie şi Germania vor reintroduce sancţiuni împotriva Iranului până la sfârşitul lunii # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron crede că Parisul, Londra şi Berlinul vor activa un mecanism de reintroducere a sancţiunilor împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear până la sfârşitul lunii, potrivit unui extras dintr-un interviu acordat unei televiziuni israeliene şi difuzat.
20:50
Administraţia Trump a emis la sfârşitul lunii trecute un ordin executiv prin care NASA este redefinită ca agenţie naţională de informaţii şi securitate, atribuţiile sale principale incluzând acum and #8222;activităţi de informaţii, contrainformaţii, investigaţii sau securitate naţională and #8221;, potrivit Futurism.
20:40
Senatorul PSD Titus Corlăţean a afirmat că adevărata competiţie politică din România se va da între PSD şi AUR, întrucât formaţiunea condusă de George Simion and #8222;vine peste PSD and #8221; şi încearcă să ocupe zona socială şi electorală tradiţională a social-democraţilor.
20:30
Zelenski a vizitat linia frontului şi revendică o contraofensivă ucraineană reuşită în estul ţării # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat pe soldaţii ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reuşită în est împotriva trupelor ruse, în ciuda faptului că numărul acestora este copleştitor, fiind estimat de Vladimir Putin la and #8222;peste 700.000 and #8221; de oameni.
Acum 6 ore
20:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt aproape de un acord cu China privind transferul proprietăţii platformei de socializare TikTok către companii americane, dar că termenul pentru înstrăinarea participaţiei chineze ar putea fi extins.
20:00
Peste 700.000 de militari ruşi se află în prezent pe and #8222;linia de contact and #8221; din Ucraina, a declarat joi preşedintele Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri televizate cu liderii grupurilor politice din Duma de Stat, potrivit presei internaţionale. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia continuă ofensiva şi câştigă teren and #8222;în anumite sectoare and #8221; şi a promis sprijin pentru militarii întorşi de pe front, inclusiv prin acordarea de terenuri veteranilor.
19:50
Bloomberg: UE vrea să elimine mai rapid gazul natural lichefiat rusesc după apelul lui Trump # Bursa
Uniunea Europeană pregăteşte noi măsuri pentru a grăbi renunţarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Rusia, la doar câteva zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut blocului comunitar să reducă mai rapid veniturile energetice ale Moscovei.
19:30
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că inaugurarea tunelului exploratoriu transfrontalier pentru Tunelul de Bază Brenner, construit între Italia şi Austria, reprezintă and #8222;o zi istorică pentru Italia, Austria şi întreaga Europă and #8221;, transmite ANSA.
19:20
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan.
19:20
Kelemen Hunor: UDMR susţine prelungirea cu şase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial.
18:40
În cadrul unei conferinţe de presă alături de premierul britanic Keir Starmer, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să intensifice acţiunile împotriva Moscovei, dar a criticat ţările europene care continuă să importe petrol rusesc, transmite The Guardian.
18:40
Donald Trump a declarat că and #8222;nu îl cunoaşte and #8221; pe Peter Mandelson, întrebat despre demiterea acestuia din funcţia de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein, relatează Sky News.
Acum 8 ore
18:20
Tot mai mulţi americani consideră că Israelul and #8222;a mers prea departe and #8221; în Gaza # Bursa
Aproximativ jumătate dintre adulţii americani cred că ofensiva Israelului în Gaza and #8222;a mers prea departe and #8221;, potrivit unui nou sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, citat de media internaţională. Proporţia este în creştere faţă de noiembrie 2023, când 40% aveau această opinie, imediat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.
18:10
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025, and #8222;pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de migrare and #8221;, se arată într-un comunicat al ministerului.
18:10
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat deschiderea sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice, începând cu 30 septembrie, ora 10:00. Înscrierile se vor încheia pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau mai devreme dacă bugetul alocat va fi epuizat.
18:00
În cadrul unei conferinţe de presă, un jurnalist de la The Sun l-a întrebat pe Donald Trump ce sfaturi are pentru premierul britanic Keir Starmer privind controlul frontierelor.
17:50
Trump mulţumeşte pentru ospitalitate şi laudă parteneriatul istoric dintre SUA şi Marea Britanie # Bursa
Trump afirmă că atât el, cât şi Prima Doamnă Melania Trump sunt recunoscători pentru vizita de stat şi mulţumesc pentru ospitalitatea oferită la Chequers şi la Castelul Windsor.
17:50
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Regatul Unit şi Statele Unite lucrează la un plan cuprinzător pentru pacea în Gaza şi la consolidarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit relatărilor The Guardian. El a precizat că discuţiile cu preşedintele american Donald Trump au vizat apărarea comună, intensificarea presiunilor asupra Rusiei şi sprijinul pentru Kiev.
17:50
Donald Trump l-a evocat pe activistul conservator Charlie Kirk în cadrul unei conferinţe de presă comune alături de premierul britanic Keir Starmer, exprimându-şi convingerea că Kirk ar fi putut deveni, într-o zi, preşedinte al Statelor Unite.
17:40
Coca-Cola marchează 30 de ani de producţie la Timişoara printr-o investiţie în energie verde # Bursa
Fabrica Coca-Cola din Timişoara a împlinit 30 de ani de activitate, aniversare marcată prin inaugurarea unui parc fotovoltaic în valoare de cinci milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei. Instalaţia va acoperi circa 20% din necesarul anual de energie al unităţii şi va reduce emisiile de CO and #8322; cu aproape 1.200 de tone pe an.
17:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Vladimir Putin and #8222;l-a dezamăgit and #8221; în privinţa conflictului din Ucraina, potrivit relatărilor The Guardian. Trump a afirmat că se aştepta ca dosarul Rusia-Ucraina să fie cel mai uşor de rezolvat, având în vedere relaţia sa cu liderul de la Kremlin, dar acest lucru nu s-a confirmat.
17:30
Bogdan Ivan: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că vineri va discuta cu premierul Ilie Bolojan forma finală a memorandumului ce urmează să fie transmis către CSAT, pentru a elimina specula de pe piaţa energiei şi a reduce preţul final pentru consumatori, atât persoane fizice, cât şi companii.
17:20
*Deputata neafiliată Monica Ionescu, fostă membru POT, a iniţiat un proiect de lege ce prevede pedepse mai mari pentru cei care agresează fizic femeile însărcinate *IICMER afirmă că proiectul de act normativ ar reinterzice avortul *Monica Ionescu afirmă că instituţia publică se află în eroare
17:10
Sursă regală: Regele Charles, mulţumit de comportamentul lui Donald Trump la Castelul Windsor # Bursa
Regele Charles i-a considerat pe Donald Trump şi pe însoţitorii săi and #8222;foarte uşor de tratat and #8221; în timpul vizitei lor la Castelul Windsor.
17:00
Alexandru Bogdan Bălan şi Mihai Savin, numiţi preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Vamale Române # Bursa
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române, iar Savin Mihai a fost numit în funcţia de vicepreşedinte.
16:40
Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan nu vor participa la Adunarea Generală ONU; Delegaţia ţării va fi condusă de ministrul de externe # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, programată între 23 şi 29 septembrie, unde, în mod tradiţional, România este reprezentată de şeful statului sau al guvernului.
16:40
CCIB: Deficit comercial de peste 7,7 miliarde dolari în relaţia România-China, schimburi de 9,3 miliarde în 2024 # Bursa
Volumul schimburilor comerciale dintre România şi China a ajuns anul trecut la aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanţa comercială rămâne deficitară pentru România, cu peste 7,7 miliarde de dolari în 2024 şi 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru din 2025.
Acum 12 ore
16:20
Guvern: Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să fie transferate pe alte finanţări europene # Bursa
Guvernul a anunţat că proiecte în valoare de peste 62 de miliarde de lei, care nu vor mai beneficia de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), vor fi incluse în Programul Transport.
16:20
Bujduveanu: Bucureştiul rămâne în urmă la calitatea aerului din cauza lipsei taxelor pentru maşinile poluante # Bursa
Bucureştiul se află în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în condiţiile în care maşinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar unele situaţii tratează maşinile full electrice la fel ca pe cele cu combustie internă.
16:10
Trump şi Starmer au semnat acordul pentru prosperitate tehnologică între SUA şi Marea Britanie # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi premierul britanic, Keir Starmer, au semnat un acord de cooperare tehnologică, intitulat and #8222;Tech Prosperity Deal and #8221;, relatează PA Media.
16:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că relaţiile dintre Statele Unite şi Regatul Unit reprezintă and #8222;o legătură indestructibilă and #8221;, relatează presa internaţională.
