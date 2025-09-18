PIATA MONETARA Dobânda la depozitele overnight s-a menţinut la 5,74%

00:00

*(Interviu cu Marius Bărăceanu, Unit Manager Corteva)Reporter: România a devenit un hub regional pentru Corteva - cum a avut loc această transformare şi ce a contat cel mai mult: poziţia geografică, oamenii sau investiţiile?Marius Bărăceanu: România găzduieşte una dintre cele mai mari unităţi de producţie de seminţe Corteva din regiune, iar acest lucru s-a datorat unei combinaţii de factori, nu unui singur element.