FCSB și Dinamo, OUT de pe Arena Națională. Stadionul va fi indisponibil spre finalul sezonului competițional: „Normal că ne afectează”

Adevarul.ro, 19 septembrie 2025 12:30

Arena Națională va fi, din nou, indisponibilă pentru meciurile oficiale, spre finalul acestui sezon competițional.

Acum 10 minute
12:30
Acum 30 minute
12:15
Demonstrație de forță a Venezuelei. Avioane de vânătoare rusești, afișate în exerciții militare de amploare Adevarul.ro
Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a afișat avioanele de vânătoare fabricate în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe fondul tensiunilor crescânde legate de desfăşurarea de nave de război americane în Caraibe, relatează CNN.
12:15
Cum au acces infractorii la armament ieftin. Pistoale de semnalizare și de alarmă transformate în arme letale Adevarul.ro
Accesibile pentru mai puțin de o sută de euro, aceste arme au devenit „extrem de populare în rândul infractorilor”, atrage atenţia în mod regulat Europol.
Acum o oră
12:00
Fiul lui Ilie Dumitrescu vrea să fie cercetat în libertate, după fuga de la locul accidentului rutier. Raportul INML nu îl ajută Adevarul.ro
Actorul Toto Dumitrescu, arestat după accidentul în care a fost implicat duminică, vrea să fie cercetat în libertate, deși raportul INML arată că fiul lui Ilie Dumitrescu avea droguri de mare risc în sânge.
11:45
Elevă de clasa a VII-a transportată de urgență la spital după ce a fumat o țigară electronică cu substanțe interzise Adevarul.ro
O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns la spital după ce a fumat dintr-o țigară electronică ce conținea substanțe psihoactive. Incidentul a declanșat o anchetă comună a Inspectoratului Școlar și a Poliției.
11:45
Fetiță în vârstă de 10 ani, agresată sexual pe un teren de fotbal. Autorul, un bărbat de 57 de ani, a fost reținut Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual o fată de 10 ani, pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, judeţul Dolj.
Acum 2 ore
11:30
Rusia a recrutat 20.000 de mercenari cubanezi pentru a lupta în Ucraina, potrivit serviciilor secrete ucrainene Adevarul.ro
Rusia a recrutat cel puțin 20.000 de cetățeni cubanezi pentru a lupta ca mercenari în Ucraina, au declarat oficiali ai serviciilor secrete ucrainene miercuri Congresului american, relatează Business Insider.
11:30
Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoș, a fost reţinut de DNA. Ce acuzații i se aduc liberalului Adevarul.ro
Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență și dare de mită. În dosar sunt cercetați și membri ai Consiliului de Administrație al companiei, angajați și o firmă de resurse umane.
11:30
Un șofer român de camion, drogat, scos cu forța din cabină și imobilizat de polițiști în Germania după ce a provocat un accident Adevarul.ro
Un șofer român de camion, aflat sub influența substanțelor interzise, a provocat un accident pe un drum federal din Waren an der Müritz, Germania, polițiștii fiind nevoiți să-l scoată cu forța din cabină și să-l imobilizeze la sol.
11:30
Lideri PSD se laudă că îl vor demite pe Bolojan. Vorbesc și ei să se afle în treabă… Adevarul.ro
Olguta Vasilescu, la întrebarea dacă Bolojan insistă să facă reforma administraţiei locale, cade guvernul, a răspuns „da”.
11:15
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Deputat USR: „Le oferim şansa de a dobândi experienţă într-un cadru mai sigur” Adevarul.ro
Un proiect de lege inspirat de statisticile Ministerului Afacerilor Interne privind accidentele rutiere prevede ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice
11:00
Președinţii Chinei și SUA discută vineri despre TikTok. Beijingul păstrează discreția totală pe acest subiect Adevarul.ro
China păstrează tăcerea cu privire la așteptările sale cu câteva ore înainte ca președintele Xi Jinping să aibă o convorbire telefonică cu omologul său american, Donald Trump.
11:00
Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Justiţia argentiniană le-a pus toate bunurile sub sechestru Adevarul.ro
Justiţia argentiniană investighează gestionarea mărcii „Maradona”. Rudele starului au fost puse sub acuzaţie
11:00
SUA, schimbare radicală în politica sa față de Taiwan. Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, în paralel cu negocierile comerciale cu Beijingul.
10:45
Nou atac cu drone asupra Kievului. Rețeaua de troleibuze a fost avariată Adevarul.ro
Drone rusești au vizat Kievul în noaptea de joi spre vineri, 19 septembrie, avariand rețeaua de troleibuze a orașului, au declarat oficialii locali, relatează Kyiv Post.
10:45
Tensiuni între Ungaria și Suedia, după ce premierul Viktor Orban a postat un mesaj dur împotriva guvernului de la Stockholm Adevarul.ro
O postare a lui Viktor Orban pe rețelele de socializare tensionează relațiile dintre Ungaria și Suedia. Premierul acuză guvernul de la Stockholm că a demonstrat în mod constant ostilitate față de țara sa.
Acum 4 ore
10:30
Guvernul francez, sub asediu. Proteste în peste 250 de oraşe: „Furia este uriașă, la fel și determinarea” / „Bogații devin și mai bogați, iar inegalitatea crește” Adevarul.ro
Cu transportul blocat, școli închise și farmacii trase pe dreapta, sute de mii de francezi au umplut străzile orașelor protestând împotriva măsurilor de austeritate anunțate de noul premier.
10:30
Șoferiţa beată care a ucis un fost jandarm aflat pe scuter și a fugit de la locul accidentului a fost reținută Adevarul.ro
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența alcoolului și conducere a unui autovehicul cu permisul anulat în cazul șoferiței care a accidentat mortal un bărbat care circula pe un scuter și au reținut-o pe femeie.
10:30
„A avut răbdarea unui sfânt”. Novak Djokovic, hărțuit de către o jurnalistă în Atena. Reacția de milioane a sportivului Adevarul.ro
Liderul mondial ATP se afla la o plimbare, alături de fiul său, pe străzile din Atena.
10:30
Prima rundă a fazei principale din UEFA Champions League s-a încheiat. Surprizele etapei Adevarul.ro
Peste două septămâni se va disputa runda a doua din faza principală UCL.
10:15
Managerul indian al Spitalului Municipal Caransebeș, săltat de DNA pentru luare de mită. Fusese numit în luna mai Adevarul.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș (judeţul Caraş- Severin), Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier județean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt cercetaţi.
10:15
Un turist francez a căzut în zona Valea Căldărilor din Bucegi. Salvamontiștii l-au recuperat după o operațiune de șapte ore Adevarul.ro
Un turist francez în vârstă de 24 de ani a suferit numeroase traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din Munții Bucegi, în noaptea de joi spre vineri. Bărbatul a fost recuperat de salvamontiști după o operațiune care a durat șapte ore.
10:15
Al Treilea Război Mondial ar putea „începe cu o pană de curent în Lituania”. Scenariu șocant despre cum va sfârși Occidentul, în doar cinci zile Adevarul.ro
Este scenariul de care se tem toți strategii militari din Europa, dar pe care nu au îndrăznit niciodată să îl exprime până când secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a explicat.
10:15
O bucată de dronă cu inscripții în limba rusă a fost găsită pe Litoral în timpul unei acțiuni de ecologizare Adevarul.ro
Este anchetă în județul Constanța după ce noi fragmente provenite dintr-o dronă au fost găsite pe Plaja Vadu. Descoperirea a fost făcută în timpul unei acțiuni de ecologizare a zonei.
09:45
„Am cerut să nu fie acolo!” Donald Trump afirmă că primarul Londrei a fost exclus de la vizita de stat în Marea Britanie la cererea sa Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie și l-a catalogat din nou drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”.
09:30
NASA face o dezvăluire uluitoare: pe Marte au existat probabil multiple forme de viață. Planeta Roșie a găzduit medii locuibile în mai multe rânduri, spun oamenii de știință Adevarul.ro
Roverul NASA de pe Marte a descoperit dovezi că Planeta Roșie a cunoscut multiple episoade de curgere a apei, creând condiții care ar fi putut susține viața. Cercetătorii au identificat două duzini de tipuri de minerale care arată o istorie dinamică a rocilor vulcanice.
09:30
Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare la o petrecere, în județul Satu Mare Adevarul.ro
Un bărbat a fost împușcat mortal, în urma unei manevrări greșite a unei arme de vânătoare.
09:15
Candidat-surpriză la titlul de campion la viteză în coastă Adevarul.ro
Campionatul Național de Viteză în Coastă ajunge la Râșnov.
09:00
Zelenski revendică un „succes important” pe front. Trupele ucrainene au recucerit de la ruși 160 de km în estul țării Adevarul.ro
Președintele ucrainean spune că forțele ucrainene din est au recuperat 160 km pătrați de teren și au curățat alți 170 km pătrați în contraofensivă.
08:45
Trump spune că televiziunile care îl critică ar trebui să-și piardă licența de emisie: „Îmi fac doar publicitate proastă” Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat că unor rețele de televiziune ar trebui să li se „ia licențele”, susținând autoritatea americană de reglementare a audiovizualului în disputa privind suspendarea prezentatorului ABC Jimmy Kimmel.
Acum 6 ore
08:15
Cutremur în zona seismică Vrancea, vineri dimineața Adevarul.ro
Un cutremur s-a produs vineri dimineața, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:15
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când își va intra toamna în drepturi Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. În prima parte a perioadei, vremea va fi mai caldă decât este normal în septembrie, dar apoi, temperaturile vor coborî.
08:00
Doliu în fotbalul românesc: a murit antrenorul Florin Marin Adevarul.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, în urma unei boli grave.
07:45
Cutremur de 7,8 în largul Extremului Orient rus. S-a declanșat alerta de tsunami Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanșând o avertizare de tsunami care între timp a fost ridicată.
07:45
Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa odată cu finalizarea turnului central Adevarul.ro
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.
07:45
SUA a aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia Adevarul.ro
Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari.
07:15
Copiii români, campioni în Europa la carii dentare. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă” Adevarul.ro
România este „campioană” la prevalența cariilor dentare la copiii cu vârste între 1 și 9 ani, în ciuda faptului că în ultimii ani numărul medicilor stomatologi și numărul cabinetelor este în creștere.
07:00
Vremea vineri, 19 septembrie. Temperaturi de vară în majoritatea regiunilor țării Adevarul.ro
Vremea intră din nou într-un proces de încălzire. Weekendul aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie.
07:00
Hamas avertizează că ofensiva din Gaza City pune capăt speranţei de întoarcere a ostaticilor. „Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartiere” Adevarul.ro
Hamas a transmis cel mai puternic mesaj de până acum privind ostaticii israelieni din Gaza, afirmând că incursiunea terestră dispusă de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Gaza City înseamnă că Israelul a pierdut orice şansă de a-şi recupera ostaticii din teritoriu, vii sau morți.
06:45
De ce se mândreau bănățenii că sunt „fruncea”. Rețeaua de căi ferate din Banat era cea mai densă din Europa Adevarul.ro
Banatul păstrează cele mai vechi căi ferate din România. Din rețeaua vastă a liniilor vechi de peste un secol au mai rămas, în afara magistralelor, doar câteva segmente feroviare secundare funcționale, privite astăzi cu interes de turiști și cu nostalgie de localnici.
06:45
Democraţii din congresul SUA vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” împotriva lui Donald Trump Adevarul.ro
Congresmenii democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, ameninţată, în opinia lor, de preşedintele american Donald Trump şi de guvernul său, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
06:45
Văduva lui Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în SUA, numită la conducerea organizaţiei sale pro-republicane pentru tineret Adevarul.ro
Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia.
Acum 8 ore
06:30
Talibanii au interzis cărţile scrise de femei în universităţile afgane Adevarul.ro
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii care a scos, de asemenea, în afara legii predarea drepturilor omului şi a hărţuirii sexual.
06:15
Cum învingem Rusia în războiul hibrid. Expert în dezinformare: „autoritățile trebuie să contracareze teama, frustrarea, confuzia” Adevarul.ro
Chiar dacă suntem în război hibrid cu Rusia din 2022, așa cum declara procurorul general Alex Florența, România este dficitară la trei dintre cei patru piloni necesari pentru a învinge într-un astfel de conflict, spune expertul în dezinformare NIcolae Țîbrigan, coordonatorul Digital Forensic Team.
06:15
Brăţara egipteană din aur, furată din muzeul de la Cairo, a fost topită de hoţi Adevarul.ro
Brăţara de aur veche de 3.000 de ani, dispărută din Muzeul Egiptean din Cairo pe 9 septembrie, a fost găsită topită de hoţii care au furat-o, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul egiptean de Interne, relatează Reuters.
05:45
Revolta primarilor PNL. Nu vor să dea oameni afară și-l amenință pe Bolojan că pleacă din partid| SURSE Adevarul.ro
Mai mulți primari PNL i-au transmis premierului Ilie Bolojan că sunt dispuși să renunțe și la funcțiile vacante, să facă și o economie de 10% la buget, dar să nu fie obligați să concedieze angajați, măsură care le-ar afecta masiv popularitatea pe plan local, susțin surse liberale pentru Adevărul.
05:15
Povestea puțin cunoscută a „femeilor de fier”. Au modelat destinul popoarelor, au cucerit cetăți și au condus armate pe câmpul de luptă Adevarul.ro
Războiul nu a fost doar o lume a bărbaților. De-a lungul istoriei, femeile s-au dovedit la fel de capabile acționând ca generali, oameni politici și cuceritori. Povestea lor puțin cunoscută publicului larg este de-a dreptul fascinantă și motivațională.
04:45
Exercițiul care arde grăsimea în timp ce respiri. Cum să arzi calorii și să tonifiezi corpul în doar 30 de minute pe zi Adevarul.ro
Descoperă pozițiile de yoga care ard grăsimea și tonifiază corpul: exercițiul principal și alte 5 posturi recomandate de experți pentru slăbit rapid și sănătos.
Acum 12 ore
04:15
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei Adevarul.ro
Află care țări au renunțat la schimbarea orei, de ce au luat această decizie și ce efecte reale au resimțit oamenii: somn perturbat, probleme de sănătate, siguranță și exemple de succes, precum Turcia.
03:45
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările subterane cu Rusia Adevarul.ro
După aproape patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Federația Rusă a încercat de cel puțin trei ori să pătrundă în pozițiile ucrainene prin rețele subterane – fie prin conducte industriale, fie prin tuneluri de canalizare.
