Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Justiţia argentiniană le-a pus toate bunurile sub sechestru
Adevarul.ro, 19 septembrie 2025 11:00
Justiţia argentiniană investighează gestionarea mărcii „Maradona”. Rudele starului au fost puse sub acuzaţie
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
11:00
Președinţii Chinei și SUA discută vineri despre TikTok. Beijingul păstrează discreția totală pe acest subiect # Adevarul.ro
China păstrează tăcerea cu privire la așteptările sale cu câteva ore înainte ca președintele Xi Jinping să aibă o convorbire telefonică cu omologul său american, Donald Trump.
11:00
Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Justiţia argentiniană le-a pus toate bunurile sub sechestru # Adevarul.ro
Justiţia argentiniană investighează gestionarea mărcii „Maradona”. Rudele starului au fost puse sub acuzaţie
11:00
SUA, schimbare radicală în politica sa față de Taiwan. Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, în paralel cu negocierile comerciale cu Beijingul.
Acum 30 minute
10:45
Drone rusești au vizat Kievul în noaptea de joi spre vineri, 19 septembrie, avariand rețeaua de troleibuze a orașului, au declarat oficialii locali, relatează Kyiv Post.
10:45
Tensiuni între Ungaria și Suedia, după ce premierul Viktor Orban a postat un mesaj dur împotriva guvernului de la Stockholm # Adevarul.ro
O postare a lui Viktor Orban pe rețelele de socializare tensionează relațiile dintre Ungaria și Suedia. Premierul acuză guvernul de la Stockholm că a demonstrat în mod constant ostilitate față de țara sa.
Acum o oră
10:30
Guvernul francez, sub asediu. Proteste în peste 250 de oraşe: „Furia este uriașă, la fel și determinarea” / „Bogații devin și mai bogați, iar inegalitatea crește” # Adevarul.ro
Cu transportul blocat, școli închise și farmacii trase pe dreapta, sute de mii de francezi au umplut străzile orașelor protestând împotriva măsurilor de austeritate anunțate de noul premier.
10:30
Șoferiţa beată care a ucis un fost jandarm aflat pe scuter și a fugit de la locul accidentului a fost reținută # Adevarul.ro
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența alcoolului și conducere a unui autovehicul cu permisul anulat în cazul șoferiței care a accidentat mortal un bărbat care circula pe un scuter și au reținut-o pe femeie.
10:30
„A avut răbdarea unui sfânt”. Novak Djokovic, hărțuit de către o jurnalistă în Atena. Reacția de milioane a sportivului # Adevarul.ro
Liderul mondial ATP se afla la o plimbare, alături de fiul său, pe străzile din Atena.
10:30
Prima rundă a fazei principale din UEFA Champions League s-a încheiat. Surprizele etapei # Adevarul.ro
Peste două septămâni se va disputa runda a doua din faza principală UCL.
10:15
Managerul indian al Spitalului Municipal Caransebeș, săltat de DNA pentru luare de mită. Fusese numit în luna mai # Adevarul.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș (judeţul Caraş- Severin), Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier județean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt cercetaţi.
10:15
Un turist francez a căzut în zona Valea Căldărilor din Bucegi. Salvamontiștii l-au recuperat după o operațiune de șapte ore # Adevarul.ro
Un turist francez în vârstă de 24 de ani a suferit numeroase traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din Munții Bucegi, în noaptea de joi spre vineri. Bărbatul a fost recuperat de salvamontiști după o operațiune care a durat șapte ore.
10:15
Al Treilea Război Mondial ar putea „începe cu o pană de curent în Lituania”. Scenariu șocant despre cum va sfârși Occidentul, în doar cinci zile # Adevarul.ro
Este scenariul de care se tem toți strategii militari din Europa, dar pe care nu au îndrăznit niciodată să îl exprime până când secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a explicat.
10:15
O bucată de dronă cu inscripții în limba rusă a fost găsită pe Litoral în timpul unei acțiuni de ecologizare # Adevarul.ro
Este anchetă în județul Constanța după ce noi fragmente provenite dintr-o dronă au fost găsite pe Plaja Vadu. Descoperirea a fost făcută în timpul unei acțiuni de ecologizare a zonei.
Acum 2 ore
09:45
„Am cerut să nu fie acolo!” Donald Trump afirmă că primarul Londrei a fost exclus de la vizita de stat în Marea Britanie la cererea sa # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie și l-a catalogat din nou drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”.
09:30
NASA face o dezvăluire uluitoare: pe Marte au existat probabil multiple forme de viață. Planeta Roșie a găzduit medii locuibile în mai multe rânduri, spun oamenii de știință # Adevarul.ro
Roverul NASA de pe Marte a descoperit dovezi că Planeta Roșie a cunoscut multiple episoade de curgere a apei, creând condiții care ar fi putut susține viața. Cercetătorii au identificat două duzini de tipuri de minerale care arată o istorie dinamică a rocilor vulcanice.
09:30
Un bărbat a fost împușcat mortal, în urma unei manevrări greșite a unei arme de vânătoare.
09:15
Campionatul Național de Viteză în Coastă ajunge la Râșnov.
Acum 4 ore
09:00
Zelenski revendică un „succes important” pe front. Trupele ucrainene au recucerit de la ruși 160 de km în estul țării # Adevarul.ro
Președintele ucrainean spune că forțele ucrainene din est au recuperat 160 km pătrați de teren și au curățat alți 170 km pătrați în contraofensivă.
08:45
Trump spune că televiziunile care îl critică ar trebui să-și piardă licența de emisie: „Îmi fac doar publicitate proastă” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat că unor rețele de televiziune ar trebui să li se „ia licențele”, susținând autoritatea americană de reglementare a audiovizualului în disputa privind suspendarea prezentatorului ABC Jimmy Kimmel.
08:15
Un cutremur s-a produs vineri dimineața, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:15
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când își va intra toamna în drepturi # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. În prima parte a perioadei, vremea va fi mai caldă decât este normal în septembrie, dar apoi, temperaturile vor coborî.
08:00
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, în urma unei boli grave.
07:45
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanșând o avertizare de tsunami care între timp a fost ridicată.
07:45
Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa odată cu finalizarea turnului central # Adevarul.ro
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.
07:45
Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari.
07:15
Copiii români, campioni în Europa la carii dentare. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă” # Adevarul.ro
România este „campioană” la prevalența cariilor dentare la copiii cu vârste între 1 și 9 ani, în ciuda faptului că în ultimii ani numărul medicilor stomatologi și numărul cabinetelor este în creștere.
Acum 6 ore
07:00
Vremea intră din nou într-un proces de încălzire. Weekendul aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie.
07:00
Hamas avertizează că ofensiva din Gaza City pune capăt speranţei de întoarcere a ostaticilor. „Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartiere” # Adevarul.ro
Hamas a transmis cel mai puternic mesaj de până acum privind ostaticii israelieni din Gaza, afirmând că incursiunea terestră dispusă de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Gaza City înseamnă că Israelul a pierdut orice şansă de a-şi recupera ostaticii din teritoriu, vii sau morți.
06:45
De ce se mândreau bănățenii că sunt „fruncea”. Rețeaua de căi ferate din Banat era cea mai densă din Europa # Adevarul.ro
Banatul păstrează cele mai vechi căi ferate din România. Din rețeaua vastă a liniilor vechi de peste un secol au mai rămas, în afara magistralelor, doar câteva segmente feroviare secundare funcționale, privite astăzi cu interes de turiști și cu nostalgie de localnici.
06:45
Democraţii din congresul SUA vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” împotriva lui Donald Trump # Adevarul.ro
Congresmenii democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, ameninţată, în opinia lor, de preşedintele american Donald Trump şi de guvernul său, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
06:45
Văduva lui Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în SUA, numită la conducerea organizaţiei sale pro-republicane pentru tineret # Adevarul.ro
Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia.
06:30
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii care a scos, de asemenea, în afara legii predarea drepturilor omului şi a hărţuirii sexual.
06:15
Cum învingem Rusia în războiul hibrid. Expert în dezinformare: „autoritățile trebuie să contracareze teama, frustrarea, confuzia” # Adevarul.ro
Chiar dacă suntem în război hibrid cu Rusia din 2022, așa cum declara procurorul general Alex Florența, România este dficitară la trei dintre cei patru piloni necesari pentru a învinge într-un astfel de conflict, spune expertul în dezinformare NIcolae Țîbrigan, coordonatorul Digital Forensic Team.
06:15
Brăţara de aur veche de 3.000 de ani, dispărută din Muzeul Egiptean din Cairo pe 9 septembrie, a fost găsită topită de hoţii care au furat-o, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul egiptean de Interne, relatează Reuters.
05:45
Revolta primarilor PNL. Nu vor să dea oameni afară și-l amenință pe Bolojan că pleacă din partid| SURSE # Adevarul.ro
Mai mulți primari PNL i-au transmis premierului Ilie Bolojan că sunt dispuși să renunțe și la funcțiile vacante, să facă și o economie de 10% la buget, dar să nu fie obligați să concedieze angajați, măsură care le-ar afecta masiv popularitatea pe plan local, susțin surse liberale pentru Adevărul.
05:15
Povestea puțin cunoscută a „femeilor de fier”. Au modelat destinul popoarelor, au cucerit cetăți și au condus armate pe câmpul de luptă # Adevarul.ro
Războiul nu a fost doar o lume a bărbaților. De-a lungul istoriei, femeile s-au dovedit la fel de capabile acționând ca generali, oameni politici și cuceritori. Povestea lor puțin cunoscută publicului larg este de-a dreptul fascinantă și motivațională.
Acum 8 ore
04:45
Exercițiul care arde grăsimea în timp ce respiri. Cum să arzi calorii și să tonifiezi corpul în doar 30 de minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă pozițiile de yoga care ard grăsimea și tonifiază corpul: exercițiul principal și alte 5 posturi recomandate de experți pentru slăbit rapid și sănătos.
04:15
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei # Adevarul.ro
Află care țări au renunțat la schimbarea orei, de ce au luat această decizie și ce efecte reale au resimțit oamenii: somn perturbat, probleme de sănătate, siguranță și exemple de succes, precum Turcia.
03:45
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările subterane cu Rusia # Adevarul.ro
După aproape patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Federația Rusă a încercat de cel puțin trei ori să pătrundă în pozițiile ucrainene prin rețele subterane – fie prin conducte industriale, fie prin tuneluri de canalizare.
Acum 12 ore
02:45
China deschide ruta Arctică spre Europa. Comerțul mondial urcă spre Polul Nord pe măsură ce ghețurile se topesc # Adevarul.ro
Ceea ce părea, până recent, o fantezie geopolitică cu accente climatice începe să prindă contur: China testează, în aceste zile, o rută comercială rapidă spre Europa, le-a lungul coastei nordice a Rusiei
02:15
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5 dolari pe lovitură # Adevarul.ro
Odată cu lansarea oficială a sistemului „Iron Beam”, Israelul devine prima țară care integrează operațional o armă cu energie direcționată în apărarea antiaeriană.
01:45
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg # Adevarul.ro
Una dintre cele mai populare plaje din Thassos, insula grecească preferată de români, ascunde un pericol mortal pentru turiști. Un român a vorbit despre „ucigașul tăcut” care poate să-și transforme vacanța într-un coșmar.
01:15
Revelația unui cunoscut vlogger englez care s-a încăpățânat să viziteze România: „E un loc care deschide ochii, frate” # Adevarul.ro
Un tânăr britanic, Steven Vern, a ajuns în România și a vizitat orașe ca București, Cluj și Sibiu. Englezul a comparat Bucureștiul cu Londra și Birmingham, iar concluzia sa este suprinzătoare pentru mulți.
00:45
Tribul enigmatic al „vikingiilor” din inima Asiei. Secretele tulburătoare ale cele mai misterioase populații de pe Terra # Adevarul.ro
Una dintre cele mai misterioase descoperiri din istoria omenirii a avut loc în Bazinul Tarim din nord-vestul Chinei. Este vorba despre un număr însemnat de mumii, păstrate în mod natural în deșert, aparținând unei populații enigmatice, fără nicio legătură cu cele asiatice.
00:15
19 septembrie: Ziua în care a fost fondat Consiliul Europei. Discursul memorabil ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich # Adevarul.ro
La data de 19 septembrie 1946 a fost fondat Consiliul Europei, în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich, în care marele om de stat britanic a pledat pentru „construirea unui fel de Statele Unite ale Europei” .
00:15
Cât timp petrec online elevii de gimnaziu din România și cu ce efecte. Echilibrul emoțional și sănătatea mintală, evaluate într-un studiu amplu # Adevarul.ro
Un raport amplu în care a fost analizată starea de bine, echilibrul emoțional și sănătatea mintală a elevilor de gimnaziu din România a fost dat publicității. Elevii percep tehnologia ca pe o parte firească a vieții lor, însă dependența digitală poate avea efecte devastatoare.
18 septembrie 2025
23:45
Cum au ajuns deținuții să rezolve problema crizei forței de muncă în România. Cât câștigă un condamnat şi care sunt beneficiile angajatorilor # Adevarul.ro
Penitenciarul Botoșani derulează un program inedit prin care diferiți agenți economici pot folosi legal munca deținuților. Beneficiile sunt multiple, spun reprezentanții penitenciarului. Deținuții câștigă bani și zile de libertate iar patronii forță de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare.
23:30
Olguța Vasilescu: „Guvernul va cădea dacă premierul Bolojan nu schimbă modul de implementare a reformei administrației” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu (PSD), a afirmat joi seară, la Antena 3, că actualul Guvern, din care face parte și PSD, ar putea cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își modifică abordarea în ceea ce privește reforma administrației publice locale.
23:30
O fetiță de 7 ani, din comuna Gugești, județul Vrancea, a fost dată dispărută de familie după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță joi seară Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.
23:15
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # Adevarul.ro
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au orchestrat un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni serviciile online ale Transport for London.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.