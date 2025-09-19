Ministrul Muncii: Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Au fost plătite primele tichete
Adevarul.ro, 19 septembrie 2025 15:30
Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.
• • •
