Pachetul 19 de sancțiuni UE. Interzicerea importurilor rusești de GNL și sancționarea băncilor care alimentează mașina de război a Rusiei

Un studiu realizat de UNICEF, Comisia Europeană și Ministerul Educației arată că aproximativ 46% dintre elevii din România resimt o oboseală persistentă, 33% au stări persistente de neliniște, supărare sau îngrijorare, iar 31% se simt singuri, notează Știrile ProTV.Unul din opt elevi manifestă reacții de agresivitate sau izolare, iar unu din șase este expus riscului de anxietate sau depresie. Fetele sunt de două ori mai afectate decât băieții, în special spre finalul gimnaziului, mai arată...