Locuitorii din Kosteantînivka rezistă, fiind aproape înconjurați de forțele ruse

18:00

În spatele unui gard înalt, ferecat și acoperit cu un strat de protecție ca să țină departe privirile curioșilor, impozantul Palat Cantacuzino își așteaptă de mai bine de patru ani salvarea.Clădirea emblematică a Căii Victoriei din București, intrată în patrimoniul european al monumentelor de artă, a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea de arhitectul Ion D. Berindey ca reședință pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis „Nababul” – cel mai bogat român al tuturor timpurilor, cu o...