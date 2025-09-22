Locuitorii din Kosteantînivka rezistă, fiind aproape înconjurați de forțele ruse
Europa Liberă România, 22 septembrie 2025 12:20
Forțele ruse încearcă să avanseze spre Kosteantînivka din mai multe direcții, căutând puncte slabe în apărarea ucraineană. Kremlinul dorește să blocheze accesul forțelor ucrainene la rutele de aprovizionare, ceea ce face din acest oraș o țintă principală.
• • •
Trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite după un atac ucrainean cu dronă, din noaptea de duminică spre luni, în Crimeea, potrivit șefului administrației regionale, susținută de Kremlin. Oficialii ucraineni spun că atacurile rusești în Zaporojie au ucis trei persoane și au rănit alte două.
Republica Moldova | Sute de percheziții după bănuieli referiatoare la dezordini coordonate de Rusia. Dodon: „Vor să anuleze alegerile” # Europa Liberă România
Cu mai puțin de săptămână până la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, poliția din Republica Moldova anunță că, în dimineața zilei de luni, a descins în peste o sută de localități, unde face mai bine de 250 de percheziții.
Donald Trump, la slujba memorială a lui Charlie Kirk: un mare erou american, martir pentru libertate # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a spus duminică, la funeraliile lui Charlie Kirk, din Arizona, că influentul activist conservator asasinat pe 10 septembrie, a fost un „mare erou american” și un „martir” pentru libertate.
Reuniune de urgență a ONU, pe tema violării spațiului aerian al Estoniei. Summit legat de recunoșaterea statului palestinian # Europa Liberă România
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, de urgență, în urma violării spațiului aerian al Estoniei de către avioane de vânătoare rusești. Tot luni, la New York, are loc un summit premergător Adunării Generale a ONU, în care mai multe state ar putea recunoaște formal statul palestinian.
Palatul Cantacuzino de pe Calea Victoriei din București, în care funcționează Muzeul George Enescu, este închis de peste patru ani. Statul român a început reconsolidarea sa în 2021, însă nu a mai izbutit să o finalizeze. Licitațiile au fost marcate de contestații și procese.
Nepăsare în Re major. Cum ține de patru ani statul român sub lacăt Muzeul Enescu din centrul Bucureștiului # Europa Liberă România
În spatele unui gard înalt, ferecat și acoperit cu un strat de protecție ca să țină departe privirile curioșilor, impozantul Palat Cantacuzino își așteaptă de mai bine de patru ani salvarea.Clădirea emblematică a Căii Victoriei din București, intrată în patrimoniul european al monumentelor de artă, a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea de arhitectul Ion D. Berindey ca reședință pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis „Nababul” – cel mai bogat român al tuturor timpurilor, cu o...
Marea Britainie recunoaște oficial Statul Palestinian, după ce Canada și Australia au făcut anunțuri similare # Europa Liberă România
Premierul Britanic, Keir Starmer a declarat că Marea Britanie recunoaște oficial Statul Palestina. Decizia reprezintă o schimbare istorică a politicii externe britanice în Orientul Mijlociu. Anunțul său vine după două măsuri similare anunțate de Canada și Australia.
Compania austriacă OMV concediază un director suspectat de spionaj pentru Rusia # Europa Liberă România
Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV a concediat un director executiv suspectat de spionaj pentru Rusia, potrivit unui articol exclusiv al publicației austriece Profil, preluat de Reuters și agenția austriacă de știri APA. În urma acestui caz, ministerul de Externe al Austriei a convocat un diplomat rus pentru care a cerut ridicarea imunității diplomatice.Potrivit Profil, angajatul OMV a atras atenția autorităților prin întâlniri repetate cu un diplomat rus suspectat de...
Cum a apărut proiectul privind vătămarea fătului, care a reaprins trauma României privind avortul. Zeci de ONG-uri critică propunerea # Europa Liberă România
Doi deputați neafiliați, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, au depus un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal prin care aduc modificări unor alineate care privesc avortul.
O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova - Investigație BBC # Europa Liberă România
O investigație BBC dezvăluie o rețea clandestină, finanțată din Rusia, care urmărește să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate să aibă loc pe 28 septembrie.
A doua zi de întârzieri pe aeroporturile europene, cauzate de un atac cibernetic # Europa Liberă România
Mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow (Londra), Berlin-Brandenburg și Bruxelles, sunt afectate pentru a doua zi de un atac cibernetic. Mai multe curse au avut întârzieri semnificative după ce atacul cibernetic a blocat funcționarea programului de check-in și îmbarcare folosit de mai multe companii aeriene.Atacul, detectat vineri seara, a afectat sistemele automate de procesare a pasagerilor, provocând cozi lungi, anulări și întârzieri.La Aeroportul...
Volodimir Zelenski îndeamnă SUA să ia măsuri „puternice” împotriva Rusiei pe fondul escaladării tensiunilor cu NATO # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Washingtonului să impună măsuri „puternice” împotriva Rusiei, pe fondul tensiunilor crescânde între cei mai estici membri ai NATO.
Donald Trump amenință Afganistanul cu „lucruri rele” dacă baza aeriană Bagram nu este returnată Statelor Unite # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a amenințat Afganistanul cu „lucruri rele”, fără a da detalii, dacă nu returnează Statelor Unite controlul aerodromului Bagram, acțiune respinsă anterior de conducătorii talibani ai țării.
Forțele ucrainene țin piept, de luni de zile, asaltului rusesc asupra orașului Kupiansk. O ambuscadă îndrăzneață a forțelor ruse printr-o conducă de gaze ar fi putut înclina balanța bătăliei în favoarea Moscovei. Dacă se confirmă, ar fi a treia oară când reușesc acest lucru.
14 persoane au fost ucise în noapte de 19-20 septembrie în atacurile israeliene asupra orașului Gaza, au declarat oficiali palestinieni din domeniul Sănătății. Israelul își intensifică ofensiva terestră asupra orașului și le cere palestinienilor să plece.
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Belgrad a avut loc o mare paradă militară a Armatei Serbiei. Evenimentul, descris de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, drept „mândria Serbiei”, a reunit peste 10.000 de participanți și a prezentat peste 2.500 de mijloace de armament și echipamente militare.
România a încasat 5,7 milioane de euro, reprezentând asigurarea pentru tezaurul dacic furat din Muzeul Drents din Olanda # Europa Liberă România
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea pentru cele patru piese de patrimoniu furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
Consiliul de Securitate al ONU deschide calea pentru revenirea la sancțiuni împotriva Iranului # Europa Liberă România
Consiliul de Securitate al ONU a respins vineri un proiect de rezoluție care ar fi dus la ridicarea permanentă a sancțiunile impuse Iranului din cauza programului său nuclear. Teheranul a criticat dur decizia.
Cel puțin trei morți după un nou atac rusesc de amploare cu drone și rachete asupra Ucrainei # Europa Liberă România
Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei în cursul nopții. Trei persoane au murit și zeci au fost rănite, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Un atac cibernetic provoacă întârzieri și anulări de zboruri pe aeroporturi europene mari, inclusiv Heathrow, Bruxelles, Berlin # Europa Liberă România
Un atac cibernetic a dus la întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi europene importante, inclusiv Heathrow, Bruxelles și Berlin. Reprezentanții Aeroportului Otopeni din București au transmis pentru Europa Liberă că aeroportul nu e afectat.
Intervision, răspunsul Rusiei la Eurovision, are marea finală sâmbătă, pe 20 septembrie, în apropierea Moscovei. Rusia a reînviat concursul din era sovietică după ce a fost exclusă din Eurovision în 2022, în urma invaziei sale pe scară largă în Ucraina. Kaisa Alliksaar, de la RFE/RL, relatează.
Cea mai recentă încălcare a spațiului aerian NATO de către Rusia alarmează aliații # Europa Liberă România
Aliații NATO au condamnat încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei, a treia intruziune provocatoare a mijloacelor aeriene ale Kremlinului în ultimele zile.
Trump spune că Xi aprobă acordul cu TikTok, dar detaliile sunt neclare. Întâlnire planificată în Coreea de Sud # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și premierul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra viitorului operațiunilor TikTok în SUA, dar detaliile rămân încă neclare.
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de procurori pentru instigare la abuz în serviciu # Europa Liberă România
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, a fost reținut vineri de procurori pentru că a cerut ca un post din conducerea Protecției Consumatorilor Caraș Severin să fie eliberat pentru o pilă de partid. În același dosar, șeful interimar al ANPC a fost pus sub control judiciar.
Estonia, țară membră NATO, susține că spațiul său aerian a fost încălcat de trei avioane rusești # Europa Liberă România
Spațiul aerian estonian a fost violat vineri de trei avioane rusești, a anunțat Ministerul de Externe al țării, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei cu privire la incident.
SmartJob contra minciunii | A. Bârgăoanu, expert în dezinformare: În România domnește neîncrederea. Statul să învețe să vorbească cu oamenii # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, Alina Bârgăoanu, membră a Grupului la nivel înalt pentru știri false al Comisiei Europene, atrage atenția că neîncrederea românilor în autorități a devenit una generalizată
VIDEO | SmartJob contra minciunii | Expert în dezinformare: În România domnește neîncrederea. Statul să învețe să vorbească cu oamenii # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, prof. Alina Bârgăoanu, membră a Grupului la nivel înalt contra știrilor false al Comisiei Europene, atrage atenția că strategia națională contra știrilor false e o necesitate, dar că nu va putea fi aplicată fără încredere în autorități.
Pachetul 19 de sancțiuni UE. Interzicerea importurilor rusești de GNL și sancționarea băncilor care alimentează mașina de război a Rusiei # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene le-a cerut vineri statelor membre să aprobe un nou pachet de sancțiuni, al nouăsprezecelea de la invazia totală a Rusiei în Ucraina, împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare care alimentează mașina de război de la Kremlin.
Compania Meta negociază cu instituții de presă preluarea de conținut pentru proiecte de Inteligență Artificială # Europa Liberă România
Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, a inițiat recent negocieri cu mai multe organizații media din SUA, printre care Axel Springer, Fox Corp. și News Corp, potrivit Wall Street Jurnal. Acest conținut ar urma să fie folosit în instrumentele de inteligență artificială (IA).
Coloane de tehnică militară NATO vor intra în România începând cu 20 septembrie, pentru a participa la exercițiul Dacian Fall 2025 # Europa Liberă România
Începând cu 20 septembrie, vor începe să intre în România, pe la punctul de trecere a frontiere Curtici, coloane de echipamente militare NATO care vor fi implicate în exercițiul militar al alianței DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.
Finanțările din Sănătate prin PNRR: ce se oprește, ce continuă și care sunt spitalele afectate # Europa Liberă România
Guvernul a stabilit lista proiectelor din Sănătate care pierd finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-un memorandum aprobat de Executiv, Ministerul Sănătății oprește finanțarea unor unități sanitare din București, Brașov, Constanța, Arad și Neamț.
Prețuri diferențiate la electricitate? Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor: Nu ar trebui să ne mulăm consumul după producție # Europa Liberă România
După eliminarea plafonării la energie electrică de la 1 iulie 2025, prețurile la electricitate au crescut considerabil.
SUA blochează rezoluția ONU care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor # Europa Liberă România
Statele Unite au folosit din nou dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU, joi, pentru a bloca o rezoluție care cerea o încetare de foc imediată și permanentă în Gaza, precum și eliberarea ostaticilor. SUA au justificat veto-ul prin faptul că rezoluția nu condamna Hamas.
Prizonierul politic belarus, Ilia Dubski, eliberat recent, vorbește despre tortura la care a fost supus în închisoare # Europa Liberă România
Ilia Dubski, un fost prizonier politic din Belarus, eliberat recent împreună cu alți 51 de deținuți, a descris pentru Serviciul Belarus al RFE/RL tratamentele inumane la care a fost supus în închisoare.
Președintele Volodimir Zelenski, în vizită pe front, în regiunea Donețk: Armata ucraineană e în contraofensivă în estul țării # Europa Liberă România
Forțele ucrainene au lansat o contraofensivă pe frontul de est și au recucerit șapte localități și 160 de kilometri pătrați de teritoriu în Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
O sesiune foto a împiedicat-o pe fiica vitregă a șefului „Rostec”, Serghei Cemezov, să scape de sancțiunile UE # Europa Liberă România
Anastasia Ignatova, fiica vitregă a șefului Rostec, a fost singura persoană ce nu este actriță și care a apărut în Calendarul Pirelli în 2017. UE afirmă că această apariție improbabilă este dovada că sancțiunile impuse asupra ei în legătură cu războiul din Ucraina ar trebui să rămână în vigoare.
Premierul Ilie Bolojan: Vom lua o decizie privind plafonarea TVA la alimente săptămâna viitoare # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că o decizie privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază va fi luată săptămâna viitoare. El a spus însă că, la ședința din iunie, când a fost prelungită plafonarea cu încă trei luni, s-a decis că va fi și ultima.
Atacuri ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Ucraina: Rafinăria de la Volgograd, care prelucrează 5,6% din petrolul rusesc, oprită # Europa Liberă România
Forțele Operaționale Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei (SSO) au anunțat atacarea rafinăriei de petrol de la Volgograd, din Rusia, în noaptea de 18 septembrie. La 1000 de kilometri distanță, dronele cu rază lungă de acțiune ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au zburat și în Bașcortostanul rus (Bașchiria), atacând una dintre cele mai mari rafinării de petrol și petrochimie din Federația Rusă - Gazprom Neftekhim Salavat LLC.Atacul de la VolgogradConform informațiilor...
Grecia a suspendat extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Europa Liberă România
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, căutat de Chișinău pentru fraudă, potrivit Reuters, care citează un procuror moldovean și surse juridice din Grecia.
Franța. Proteste naționale împotriva măsurilor de austeritate și a președintelui Emmanuel Macron # Europa Liberă România
Franța e paralizată joi, 18 septembrie, de proteste și greve la nivel național împotriva planurilor de austeritate ale guvernului. Sute de mii de persoane protestează față de măsurile de austeritate ale guvernului.
Președintele Nicușor Dan cere Parlamentului să aprobe înființarea unui comandament logistic NATO de sprijinire a Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei. Măsura, agreată la summitul NATO de la Haga, a fost discutată pe 17 septembrie de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.
Volodimir Zelenski: Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina prin noul mecanism NATO includ sisteme de apărare aeriană # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va primi rachete pentru sistemele Patriot și pentru lansatoarele HIMARS în primul pachet de armament american finanțat de țările europene membre NATO. De asemenea, va fi lansat un fond comun SUA-Ucraina pentru sectorul mineralelor.
A doua zi a vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie. Accentul se mută de pe fast regal pe chestiuni politice # Europa Liberă România
După o primire cu fast „fără precedent”, vizita președintelui Donald Trump în Marea Britanie continuă joi cu întâlniri politice. Donald Trump va fi primit de premierul Keir Starmer pentru discuții despre relațiile comerciale SUA-Marea Britanie, dar și despre războaiele din Ucraina și Gaza.
Secretul „Rubiconului”. Unitatea de elită specializată în drone a Rusiei face ravagii în rândul trupelor ucrainene # Europa Liberă România
Trupele ucrainene încearcă să se adapteze la acțiunile unei unități rusești de drone numită „Rubicon”, al cărei scop este să folosească tehnologii și tactici avansate pe câmpul de luptă. Informațiile obținute de Serviciul rus al RFE/RL aduc mai multă lumină asupra acestei unități militare secrete.
Întâlnire Metsola-Zelenski la Kiev. Reprezentanță PE, deschisă în capitala Ucrainei. „Aderarea la UE este o garanție de securitate în sine” # Europa Liberă România
Președinta Parlamentului UE, Roberta Metsola, a fost miercuri la Kiev pentru a patra oară pentru a-și afirma solidaritatea față de țara invadată de Putin.
Comisia Europeană propune sancționarea Hamas și a miniștrilor extremiști din guvernul israelian # Europa Liberă România
Comisia a propus miercuri suspendarea concesiilor comerciale pentru Israel și sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști ai guvernului israelian și a coloniștilor violenți.
Donald Trump primit de Regele Charles cu salve de tun. În stradă, proteste anti-Trump pentru situația din Gaza # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump, au ajuns miercuri la Castelul Windsor, unde au fost întâmpinați de Prințul William și Prințesa Kate și apoi de Regele Charles și Regina Camilla.
Polițiștii din Iași au găsit într-un hotel mai multe persoane care sunau în R. Moldova pentru a influența alegătorii # Europa Liberă România
Poliţiştii din Iași fac cercetări după ce au descoperit într-o cameră de hotel din centrul orașului mai multe persoane din Republica Moldova care sunau în țara lor pentru a convinge interlocutorii să voteze cu un anumit candidat de la alegerile prezidențiale.
