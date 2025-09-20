Consiliul de Securitate al ONU deschide calea pentru revenirea la sancțiuni împotriva Iranului
Europa Liberă România, 20 septembrie 2025 14:20
Consiliul de Securitate al ONU a respins vineri un proiect de rezoluție care ar fi dus la ridicarea permanentă a sancțiunile impuse Iranului din cauza programului său nuclear. Teheranul a criticat dur decizia.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 30 minute
14:30
România a încasat 5,7 milioane de euro, reprezentând asigurarea pentru tezaurul dacic furat din Muzeul Drents din Olanda # Europa Liberă România
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea pentru cele patru piese de patrimoniu furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
14:20
Consiliul de Securitate al ONU deschide calea pentru revenirea la sancțiuni împotriva Iranului # Europa Liberă România
Consiliul de Securitate al ONU a respins vineri un proiect de rezoluție care ar fi dus la ridicarea permanentă a sancțiunile impuse Iranului din cauza programului său nuclear. Teheranul a criticat dur decizia.
Acum 4 ore
11:50
Cel puțin trei morți după un nou atac rusesc de amploare cu drone și rachete asupra Ucrainei # Europa Liberă România
Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei în cursul nopții. Trei persoane au murit și zeci au fost rănite, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
11:30
Un atac cibernetic provoacă întârzieri și anulări de zboruri pe aeroporturi europene mari, inclusiv Heathrow, Bruxelles, Berlin # Europa Liberă România
Un atac cibernetic a dus la întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi europene importante, inclusiv Heathrow, Bruxelles și Berlin. Reprezentanții Aeroportului Otopeni din București au transmis pentru Europa Liberă că aeroportul nu e afectat.
10:50
Intervision, răspunsul Rusiei la Eurovision, are marea finală sâmbătă, pe 20 septembrie, în apropierea Moscovei. Rusia a reînviat concursul din era sovietică după ce a fost exclusă din Eurovision în 2022, în urma invaziei sale pe scară largă în Ucraina. Kaisa Alliksaar, de la RFE/RL, relatează.
Acum 6 ore
10:30
Cea mai recentă încălcare a spațiului aerian NATO de către Rusia alarmează aliații # Europa Liberă România
Aliații NATO au condamnat încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei, a treia intruziune provocatoare a mijloacelor aeriene ale Kremlinului în ultimele zile.
Acum 24 ore
23:30
Trump spune că Xi aprobă acordul cu TikTok, dar detaliile sunt neclare. Întâlnire planificată în Coreea de Sud # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și premierul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra viitorului operațiunilor TikTok în SUA, dar detaliile rămân încă neclare.
19:20
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de procurori pentru instigare la abuz în serviciu # Europa Liberă România
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, a fost reținut vineri de procurori pentru că a cerut ca un post din conducerea Protecției Consumatorilor Caraș Severin să fie eliberat pentru o pilă de partid. În același dosar, șeful interimar al ANPC a fost pus sub control judiciar.
19:10
Estonia, țară membră NATO, susține că spațiul său aerian a fost încălcat de trei avioane rusești # Europa Liberă România
Spațiul aerian estonian a fost violat vineri de trei avioane rusești, a anunțat Ministerul de Externe al țării, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei cu privire la incident.
18:20
SmartJob contra minciunii | A. Bârgăoanu, expert în dezinformare: În România domnește neîncrederea. Statul să învețe să vorbească cu oamenii # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, Alina Bârgăoanu, membră a Grupului la nivel înalt pentru știri false al Comisiei Europene, atrage atenția că neîncrederea românilor în autorități a devenit una generalizată
18:20
VIDEO | SmartJob contra minciunii | Expert în dezinformare: În România domnește neîncrederea. Statul să învețe să vorbească cu oamenii # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, prof. Alina Bârgăoanu, membră a Grupului la nivel înalt contra știrilor false al Comisiei Europene, atrage atenția că strategia națională contra știrilor false e o necesitate, dar că nu va putea fi aplicată fără încredere în autorități.
16:50
Pachetul 19 de sancțiuni UE. Interzicerea importurilor rusești de GNL și sancționarea băncilor care alimentează mașina de război a Rusiei # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene le-a cerut vineri statelor membre să aprobe un nou pachet de sancțiuni, al nouăsprezecelea de la invazia totală a Rusiei în Ucraina, împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare care alimentează mașina de război de la Kremlin.
Ieri
13:00
Compania Meta negociază cu instituții de presă preluarea de conținut pentru proiecte de Inteligență Artificială # Europa Liberă România
Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, a inițiat recent negocieri cu mai multe organizații media din SUA, printre care Axel Springer, Fox Corp. și News Corp, potrivit Wall Street Jurnal. Acest conținut ar urma să fie folosit în instrumentele de inteligență artificială (IA).
12:20
Coloane de tehnică militară NATO vor intra în România începând cu 20 septembrie, pentru a participa la exercițiul Dacian Fall 2025 # Europa Liberă România
Începând cu 20 septembrie, vor începe să intre în România, pe la punctul de trecere a frontiere Curtici, coloane de echipamente militare NATO care vor fi implicate în exercițiul militar al alianței DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.
12:00
Finanțările din Sănătate prin PNRR: ce se oprește, ce continuă și care sunt spitalele afectate # Europa Liberă România
Guvernul a stabilit lista proiectelor din Sănătate care pierd finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-un memorandum aprobat de Executiv, Ministerul Sănătății oprește finanțarea unor unități sanitare din București, Brașov, Constanța, Arad și Neamț.
11:30
Prețuri diferențiate la electricitate? Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor: Nu ar trebui să ne mulăm consumul după producție # Europa Liberă România
După eliminarea plafonării la energie electrică de la 1 iulie 2025, prețurile la electricitate au crescut considerabil.
09:50
SUA blochează rezoluția ONU care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor # Europa Liberă România
Statele Unite au folosit din nou dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU, joi, pentru a bloca o rezoluție care cerea o încetare de foc imediată și permanentă în Gaza, precum și eliberarea ostaticilor. SUA au justificat veto-ul prin faptul că rezoluția nu condamna Hamas.
09:00
Prizonierul politic belarus, Ilia Dubski, eliberat recent, vorbește despre tortura la care a fost supus în închisoare # Europa Liberă România
Ilia Dubski, un fost prizonier politic din Belarus, eliberat recent împreună cu alți 51 de deținuți, a descris pentru Serviciul Belarus al RFE/RL tratamentele inumane la care a fost supus în închisoare.
08:30
Președintele Volodimir Zelenski, în vizită pe front, în regiunea Donețk: Armata ucraineană e în contraofensivă în estul țării # Europa Liberă România
Forțele ucrainene au lansat o contraofensivă pe frontul de est și au recucerit șapte localități și 160 de kilometri pătrați de teritoriu în Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
08:20
O sesiune foto a împiedicat-o pe fiica vitregă a șefului „Rostec”, Serghei Cemezov, să scape de sancțiunile UE # Europa Liberă România
Anastasia Ignatova, fiica vitregă a șefului Rostec, a fost singura persoană ce nu este actriță și care a apărut în Calendarul Pirelli în 2017. UE afirmă că această apariție improbabilă este dovada că sancțiunile impuse asupra ei în legătură cu războiul din Ucraina ar trebui să rămână în vigoare.
18 septembrie 2025
22:30
Premierul Ilie Bolojan: Vom lua o decizie privind plafonarea TVA la alimente săptămâna viitoare # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că o decizie privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază va fi luată săptămâna viitoare. El a spus însă că, la ședința din iunie, când a fost prelungită plafonarea cu încă trei luni, s-a decis că va fi și ultima.
16:50
Atacuri ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Ucraina: Rafinăria de la Volgograd, care prelucrează 5,6% din petrolul rusesc, oprită # Europa Liberă România
Forțele Operaționale Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei (SSO) au anunțat atacarea rafinăriei de petrol de la Volgograd, din Rusia, în noaptea de 18 septembrie. La 1000 de kilometri distanță, dronele cu rază lungă de acțiune ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au zburat și în Bașcortostanul rus (Bașchiria), atacând una dintre cele mai mari rafinării de petrol și petrochimie din Federația Rusă - Gazprom Neftekhim Salavat LLC.Atacul de la VolgogradConform informațiilor...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Grecia a suspendat extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Europa Liberă România
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, căutat de Chișinău pentru fraudă, potrivit Reuters, care citează un procuror moldovean și surse juridice din Grecia.
12:10
Franța. Proteste naționale împotriva măsurilor de austeritate și a președintelui Emmanuel Macron # Europa Liberă România
Franța e paralizată joi, 18 septembrie, de proteste și greve la nivel național împotriva planurilor de austeritate ale guvernului. Sute de mii de persoane protestează față de măsurile de austeritate ale guvernului.
11:20
Președintele Nicușor Dan cere Parlamentului să aprobe înființarea unui comandament logistic NATO de sprijinire a Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei. Măsura, agreată la summitul NATO de la Haga, a fost discutată pe 17 septembrie de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.
09:30
Volodimir Zelenski: Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina prin noul mecanism NATO includ sisteme de apărare aeriană # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va primi rachete pentru sistemele Patriot și pentru lansatoarele HIMARS în primul pachet de armament american finanțat de țările europene membre NATO. De asemenea, va fi lansat un fond comun SUA-Ucraina pentru sectorul mineralelor.
09:00
A doua zi a vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie. Accentul se mută de pe fast regal pe chestiuni politice # Europa Liberă România
După o primire cu fast „fără precedent”, vizita președintelui Donald Trump în Marea Britanie continuă joi cu întâlniri politice. Donald Trump va fi primit de premierul Keir Starmer pentru discuții despre relațiile comerciale SUA-Marea Britanie, dar și despre războaiele din Ucraina și Gaza.
07:50
Secretul „Rubiconului”. Unitatea de elită specializată în drone a Rusiei face ravagii în rândul trupelor ucrainene # Europa Liberă România
Trupele ucrainene încearcă să se adapteze la acțiunile unei unități rusești de drone numită „Rubicon”, al cărei scop este să folosească tehnologii și tactici avansate pe câmpul de luptă. Informațiile obținute de Serviciul rus al RFE/RL aduc mai multă lumină asupra acestei unități militare secrete.
17 septembrie 2025
22:10
Întâlnire Metsola-Zelenski la Kiev. Reprezentanță PE, deschisă în capitala Ucrainei. „Aderarea la UE este o garanție de securitate în sine” # Europa Liberă România
Președinta Parlamentului UE, Roberta Metsola, a fost miercuri la Kiev pentru a patra oară pentru a-și afirma solidaritatea față de țara invadată de Putin.
19:10
Comisia Europeană propune sancționarea Hamas și a miniștrilor extremiști din guvernul israelian # Europa Liberă România
Comisia a propus miercuri suspendarea concesiilor comerciale pentru Israel și sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști ai guvernului israelian și a coloniștilor violenți.
15:20
Donald Trump primit de Regele Charles cu salve de tun. În stradă, proteste anti-Trump pentru situația din Gaza # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump, au ajuns miercuri la Castelul Windsor, unde au fost întâmpinați de Prințul William și Prințesa Kate și apoi de Regele Charles și Regina Camilla.
15:20
Polițiștii din Iași au găsit într-un hotel mai multe persoane care sunau în R. Moldova pentru a influența alegătorii # Europa Liberă România
Poliţiştii din Iași fac cercetări după ce au descoperit într-o cameră de hotel din centrul orașului mai multe persoane din Republica Moldova care sunau în țara lor pentru a convinge interlocutorii să voteze cu un anumit candidat de la alegerile prezidențiale.
14:50
Belarus. Jurnalistul Ihar Iliaș, condamnat la patru ani de închisoare pentru „extremism”, după critici la adresa regimului Lukașenko # Europa Liberă România
Un tribunal din Belarus la condamnat pe jurnalistul independent Ihar Iliaș la patru ani de închisoare. Opoziția și activiștii pentru drepturile omului au denunțat decizia ca parte a represiunii continue împotriva disidenților.
13:50
Iulia Navalnaia, soția disidentului rus Alexei Navalnîi, spune că acesta a murit otrăvit # Europa Liberă România
Iulia Navalnaia, soția liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, mort în februarie 2024 într-o închisoare din Siberia, în condiții suspecte, a declarat miercuri că analizele de laborator făcute pe probe biologice obținute clandestin au arătat că acesta a fost ucis prin otrăvire.
13:30
Rusia extinde reeducarea forțată a copiilor ucraineni deportați, arată un studiu realizat la Yale # Europa Liberă România
O cercetare a Școlii de Sănătate Publică de la Yale a găsit peste 210 locuri din Rusia în care copiii ucraineni au fost deportați. Copii sunt implicați în antrenamente militare și sunt supuși îndoctrinării. Zeci de mii de copii ucraineni au fost duși în Rusia de la începutul războiului.
12:20
Călin Georgescu acuză „oligarhia globalist-soroşistă” pentru trimiterea sa în judecată. Fostul candidat se compară cu Donald Trump # Europa Liberă România
Călin Georgescu a ajuns, miercuri, în jurul orei 11:00, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar în dosarul în care este inculpat pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.Un grup de susținători îl aștepta deja acolo, însă fostul candidat la prezidențiale nu a făcut declarații înainte de a semna pe proprie răspundere că respectă controlul judiciar.A vorbit după ce s-a prezentat în fața...
11:50
Încep concertele gratuite din Piața Festivalului Enescu. Programul evenimentelor # Europa Liberă România
Bucureștenii pot participa timp de cinci seri la concerte gratuite susținute de artiști și orchestre de prestigiu, în Piața Festivalului George Enescu.
11:30
Kremlinul respinge acuzațiile României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale # Europa Liberă România
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, legate de interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din România.
10:20
Elevii români, afectați de depresie și anxietate. Aproape jumătate dintre ei se simt nesprijiniți # Europa Liberă România
Un studiu realizat de UNICEF, Comisia Europeană și Ministerul Educației arată că aproximativ 46% dintre elevii din România resimt o oboseală persistentă, 33% au stări persistente de neliniște, supărare sau îngrijorare, iar 31% se simt singuri, notează Știrile ProTV.Unul din opt elevi manifestă reacții de agresivitate sau izolare, iar unu din șase este expus riscului de anxietate sau depresie. Fetele sunt de două ori mai afectate decât băieții, în special spre finalul gimnaziului, mai arată...
09:50
Atacuri rusești cu zeci de victime și distrugeri în Zaporojie și Harkov. Explozii lângă centrala nucleară Zaporojie # Europa Liberă România
Forțele ruse au bombardat orașul Zaporojie cu rachete în timpul nopții, rănind 20 de persoane, inclusiv patru copii, a declarat marți seara președintele Volodimir Zelenski. De asemenea, un atac rusesc a lovit Universitatea de Farmacie din orașul Harkov.
09:00
Ilie Bolojan: „România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan spune că, în 2025, România va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, ceea ce înseamnă valoarea Autostrăzii Moldova A7. Valoarea dobânzilor a ajuns la un asemenea nivel pentru că România este nevoită să se împrumute pentru a acoperi deficitul bugetar, a mai spus premierul.
08:30
Lituania a lansat prima școală care îi va învăța pe copiii să manevreze drone # Europa Liberă România
Ministerul lituanian al Apărării a lansat prima dintre cele nouă școli din întreaga țară, care îi vor învăța pe copii de până la 10 ani și pe adulți cum să zboare, să asambleze și să programeze drone.
08:20
Administrația Trump aprobă primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina, finanțate de aliații NATO # Europa Liberă România
Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare, arme din stocurile SUA și plătite de aliați, transmite Reuters.
00:00
Bolojan, despre tema demisiei: Nu este o formă de presiune. Este un act de responsabilitate să duci la capăt un proiect, dar cu susținere # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu foloseşte amenințarea cu demisia ca formă de presiune împotriva partenerilor din coaliția de guvernare care nu sunt de acord cu măsurile sale și a spus că este o chestiune de responsabilitate să ducă la bun sfârșit măsurile asumate.
16 septembrie 2025
22:40
Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru presupusul ucigaș al activistului Charlie Kirk. Șapte capete de acuzare # Europa Liberă România
Procurorii americani au cerut pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat de uciderea activistului conservator american Charlie Kirk. El a fost acuzat de șapte infracțiuni iar procurorii au refăcut marți, într-o conferință de presă, firul evenimentelor.
22:00
Donald Trump: Acord SUA-China privind TikTok. Activele americane ale aplicației ar putea fi transferate proprietarilor americani # Europa Liberă România
Președintele Donald Trump a declarat marți că SUA și China au un acord privind TikTok, în baza căruia activele americane ale aplicației de videoclipuri scurte, deținută de ByteDance, vor fi transferate proprietarilor americani pentru ca aceasta să continue să funcționeze în SUA.
19:50
ÎPS Daniel, despre Sf.Sofian, Apostolul Bucureștilor: Mărturisitor al credinței într-un regim ateu, duhovnic isihast și pictor de biserici # Europa Liberă România
Marți are loc la București proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, ocazie pentru un program liturgic care a început de luni, 15 septembrie, la Mănăstirea Antim pentru a marca acest eveniment, anunță Patriarhia într-un comunicat.
18:20
Rusia lansează rachete de croazieră la Zapad 2025. Doi ofițeri americani au participat în Belarus la observarea exercițiilor militare # Europa Liberă România
Rusia a exersat lansarea de rachete de croazieră deasupra Mării Barents la exercițiile militare comune cu Belarus, cu numele de cod Zapad (Vest), anunță ministerul rus al Apărării.
17:30
Soprana rusă Anna Netrebko, sancționată de Ucraina, concert anulat la Cluj. Nu mai devine nici Doctor Honoris Causa în România # Europa Liberă România
Cântăreața de operă Anna Netrebko ar fi trebuit să meargă pe 6 octombrie la Cluj-Napoca, unde urma să participe la concertul organizat de Academia Națională de Muzică din oraș. Tot atunci, urma să-i fie decernat – de către aceeași instituție – titlul de Doctor Honoris Causa.După ce a fost inclusă, în ianuarie 2023, pe lista de sancțiuni a Ucrainei din cauza sprijinului acordat în trecut președintelui rus Vladimir Putin, sopranei cu cetățenie rusă și austriacă i-au fost anulate unele...
15:40
Actorul, regizorul, producătorul Robert Redford, vedetă a Hollywoodului și activist de mediu american deopotrivă, a murit acasă în Utah, la vârsta de 89 de ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.