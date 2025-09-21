Pasiune transformată în business: Simona Halep își ajută tatăl în noua afacere. Domeniul surprinzător ales de Stere Halep
Adevarul.ro, 21 septembrie 2025 07:15
Tatăl dublei deținătoare de Grand Slam a investit o avere în pasiunea sa.
Prețurile din România stârnesc dezbateri în online: „Rudele în vizită din Spania au rămas șocate. Nu înțelegeau cum trăiesc românii” # Adevarul.ro
Prețurile la alimente în România au crescut, în ultimul an, constant, într-un ritm mai rapid decât media europeană și mai accentuat decât alte categorii de bunuri. S-a ajuns în situația în care românii veniți acasă din străinătate să constate că prețurile sunt mai mari decât în Occident.
Cum să știi exact când să uzi plantele: trucul simplu care le ține sănătoase și frumoase # Adevarul.ro
Află trucul simplu cu bețișorul de lemn pentru a ști exact când să uzi plantele de apartament și a le menține sănătoase și frumoase.
Gripa sezonieră este adesea subestimată, însă boala poate provoca complicații seriose, în unele cazuri survenind chiar decesul. Astfel, la finalul sezonului cald, vaccinarea antigripală revine în atenția publică, imunizarea anuală fiind principala măsură de prevenție.
Salvator de vieți cu normă întreagă și sculptor cu har. „E ceva care te cheamă, asta simt eu” # Adevarul.ro
Practică o meserie în care îți trebuie viteză de reacție, stăpânire, curaj și dedicare. Liniștea după o zi plină de adrenalină o regăsește acasă, în atelierul improvizat, sculptând icoane în lemn.
Peste 600 de români, diagnosticați anual cu cancere de sânge. Cum donăm celule stem, tratamentul minune care îi poate salva # Adevarul.ro
Celulele stem hematopoietice sunt capabile să se transforme în orice tip de celulă adultă a sângelui și a sistemului imunitar. Oricine are între 18 și 45 de ani și o stare de sănătate generală bună poate ajuta la salvarea unei vieți. Vezi unde și cum se donează celule stem.
Mișcările recente de protest ale tinerilor față de represiunea guvernamentală au scos la iveală un simbol puternic adoptat de tânăra generație, depășind granițele cultural: un steag popular printre fanii manga înfățișând un craniu cu o pălărie de paie și un zâmbet larg, relatează CNN.
Cât costă un sejur la munte în vacanța de toamnă. Ce includ ofertele și care sunt stațiunile din România pe care le preferă turiștii # Adevarul.ro
În aproximativ o lună, elevii vor intra în prima vacanță din anul școlar 2025-2026, un bun prilej pentru un sejur la munte. Agențiile de turism au lansat ofertele pentru această perioadă.
Cum evaluează comunitatea de informații intențiile Rusiei în privința incursiunilor în spațiul aerian al Poloniei # Adevarul.ro
La o săptămână de când avioanele de vânătoare NATO au doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei, oficialii din cadrul serviciilor secrete americane și occidentale nu au putut determina cu siguranță dacă incursiunea a fost accidentală sau un act intenționat.
În ziua de 21 septembrie s-a născut și celebrul actor Dem Rădulescu, iar, câteva decenii mai târziu, Nicu Ceaușescu, fiul fostului lider comunist, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.
„Înțepături” între profesori pe tema creșterii normei. „Cum fac învățătoarele cele două ore remediale?” vs „Câinele moare de drum lung” # Adevarul.ro
Creșterea normei de predare cu două ore, măsura decisă în această vară care i-a nemulțumit profund pe profesori, reactivează nemulțumiri mai vechi. Profesorii, care se uită cu jind la „programul de patru ore” al învățătorilor, vor să știe cum se vor achita cei din urmă de noua obligație.
Ghid complet Creta: În căutarea lui Zeus, a pădurilor exotice de palmieri, Caraibelor Greciei și a celui mai bătrân măslin din lume # Adevarul.ro
Descoperă Creta: Peștera lui Zeus, pădurile exotice de palmieri din Vai și Preveli și măslinul Vouves, cel mai bătrân din lume. Aventură, istorie și natură pură.
Universitatea Craiova, primul eșec înregistrat în actualul sezon de Superliga. Oțelul a învins liderul # Adevarul.ro
Oltenii lui Mirel Rădoi au pus capăt șirului de meciuri fără eșec în competiția internă.
Efectele suprinzătoare ale cititului. Ce spun specialiștii despre lectură și care sunt beneficiile asupra sănătății # Adevarul.ro
Specialiștii spun că lectura poate modela destinul unui copil. În plus, ar reprezenta succesul reușitei în aproape orice domeniu. Unele studii indică faptul că scrierea creativă și cititul duc la cea mai pregnantă dezvoltare a creierului la copii.
Pentagonul, măsură fără precedent: le cere jurnaliștilor să nu obțină materiale neautorizate # Adevarul.ro
Mișcarea fără precedent reprezintă cea mai fermă acțiune de până acum în restricționarea modului în care jurnaliștii acoperă cea mai mare agenție federală a țării.
Supă de oase este o sursă de proteine și poate susține hidratarea, sănătatea intestinelor, a pielii și a articulațiilor. Ea se face prin fierberea oaselor, timp de mai multe ore, pentru a extrage nutrienții.
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a ținut un discurs în SUA, în cadrul Summitului Comunității Române, desfășurat la Christian Heritage Academy din Chicago.
Simion țintește ca AUR să obțină 50% la alegeri: „Sunt foarte bucuros că partidele de dreapta câștigă în toată Europa” # Adevarul.ro
George Simion, președintele AUR și vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins”, organizat la Paris. Liderul român a declarat că este „foarte bucuros că partidele de dreapta au succes în întreaga Europă”
Horoscop 21-27 septembrie. Soarele intră în Balanță: vești bune pentru nativii care își doresc schimbări în plan relațional și profesional # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru săptămâna 21-27 septembrie. Sezonul eclipselor se încheie, iar Soarele intră în Balanță. Se anunță vești bune pentru nativii care își doresc schimbări în plan relațional și profesional.
13.000 de bugetari ar putea fi concediați. Hunor: „Trebuie să reducem posturile efectiv ocupate” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, 20 septembrie, că susține desființarea a 10% din posturile ocupate efectiv, ceea ce ar însemna „concedierea a 13.000 de funcționari”. „Eu mă număr printre cei care spun că trebuie să reducem posturile efectiv ocupate”, spune acesta.
Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz.
Piedone se plânge că „i se trage” de la vasalii multinaționalelor: „Au fost foarte deranjate” # Adevarul.ro
Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, spune că a fost „executat” de către „vasalii multinaționalelor, băncilor, vămilor”.
Un nou vortex polar format deasupra Arcticii ar putea aduce iarna mai devreme în România, cu episoade de frig intens și ninsori abundente, alternând cu perioade mai blânde. Meteorologii avertizează că evoluția vortexului va influența semnificativ vremea.
Estonia a publicat o hartă cu traiectoria de zbor a avioanelor de vânătoare rusești. Piloții ruși au ignorat semnalele avioanelor NATO # Adevarul.ro
Piloții ruși au ignorat semnalele avioanelor italiene responsabile de Misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică în momentul în care au încălcat spațiul aerian al Estoniei, a declarat sâmbătă un înalt oficial militar estonian, citat de AP.
Turist român, prins în infernul din Antalya: „Hotel de sute de milioane de euro, de cinci stele, fără hidranți. Sunt praf turcii la protecție” # Adevarul.ro
Un turist român a povestit pe rețelele de socializare dezastrul produs de incendiile din Antalya, din Turcia. Flăcările uriaşe au ajuns la sute de clădiri rezidenţiale și chiar hotelurile unde sunt cazați turiștii.
Detaliul care a salvat de la moarte o fetiță de 2 ani căzută de la etajul 4. „A pus-o pe pervaz că tot cerea acolo” # Adevarul.ro
Fetiță de doi ani a căzut de la etajul 4 în Chiajna și a aterizat pe parbrizul unei mașini, supraviețuind cu răni grave. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, este anchetat de poliție, iar copilul a fost internat la Terapie Intensivă la Spitalul Grigore Alexandrescu.
„A refuzat turnarea ceaiului”: Reacția lui Călin Georgescu la întâlnirea conspirativă cu Potra și Sechila # Adevarul.ro
Fostul candidat extremist, Călin Georgescu, a organizat și controlat întâlnirea conspirativă de la Ciolpani, care a avut loc pe 7 decembrie 2024 și la care au participat și Horațiu Potra, Eugen Sechila.
Aventura secretă a unui bărbat cu soacra sa, dezvăluită pe TikTok, subiect de film în Indonezia # Adevarul.ro
Filmul Norma, inspirat dintr-o poveste reală devenită virală pe TikTok, a stârnit un val de discuții în Indonezia. Drama urmărește căsnicia distrusă de aventura soțului cu soacra și a devenit un simbol al felului în care tragediile intime se transformă în spectacol public.
Cum a ajuns la putere extrema dreaptă în România și ce au însemnat primele zile ale Statului Național-Legionar. „A fost un haos în economia națională“ # Adevarul.ro
1940 a fost un an negru pentru România. După ce își pierduse mare parte din teritorii, printre care Basarabia, Transilvania și Bucovina de Nord, pe 14 septembrie țara era îmbrăcată militărește și se declara Statul Național-Legionar.
Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Ce funcții cheie a mai avut adolescentul # Adevarul.ro
Liderul cechen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani să supravegheze, în calitate de șef al Fiscului, colectarea impozitelor de proprietate de la organizațiile municipale din Cecenia.
Violențe la protestul anti-imigrație din Haga. Manifestanții au atacat poliția și au incendiat mașini. Jandarmii au ripostat cu tunuri cu apă și gaze # Adevarul.ro
Poliția din Haga a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa un protest anti-imigrație care a degenerat în violențe. Mii de persoane au participat la manifestația organizată de o activistă de dreapta, cu puțin peste o lună înainte de alegerile naționale.
Mitul „Grasă şi frumoasă“. Metode de slăbit din alte timpuri: de la scaunul electric la dormitul agățat în frânghii și hipnotism # Adevarul.ro
Expresia „grasă și frumoasă“ nu a existat decât în tradiția populară, întrucât în percepția publică, o femeie cu forme nu a reprezentat niciodată un simbol. Din cele mai vechi timpuri, femeile s-au luptat și cu kilogramele în plus, și cu normele sociale.
Internetul face parte din viața de zi cu zi a copiilor și adolescenților europeni.
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat” # Adevarul.ro
Un șofer român, care a lucrat peste trei ani pentru Amazon, în Anglia, a demisionat, spunând că presiunea și munca i-au afectat grav starea psihică. El a povestit pe Tiktok experiența sa.
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la revenirea acasă # Adevarul.ro
Bishal, un muncitor nepalez aflat în România de patru ani, s-a întors pentru prima dată acasă pentru a-și revedea familia. Filmările cu momentul emoționant au devenit virale pe TikTok, adunând peste 160.000 de aprecieri și aproape 1.000 de comentarii.
„Uită de jocuri și sport”. Sfat pentru copii de la Alexandr Wang, cel mai tânăr miliardar din lume # Adevarul.ro
Alexandr Wang, care a devenit cel mai tânăr miliardar din lume la doar 24 de ani, conduce la 28 de ani unul dintre cele mai ambițioase proiecte de inteligență artificială din Silicon Valley.
Dr. Sorina Ispas, specialist în diabet și nutriție, adevărul despre suplimentele alimentare pentru slăbit: cât de eficiente sunt și ce riscuri ascund # Adevarul.ro
Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat pentru „Weekend Adevărul“ care este pericolul la care ne expunem, dar și cum suferă corpul nostru dacă luăm suplimente alimentare fără să cerem sfatul unui medic.
„Dintr-un iad în altul: niciun animal nu ar putea supraviețui aici”. Condițiile dramatice în care trăiesc palestinienii fugiți din Gaza # Adevarul.ro
Peste 132.000 de copii din Gaza riscă să moară din cauza malnutriției acute, în timp ce zonele umanitare devin supraaglomerate și nesigure. Copiii rămași fără părinți și cei răniți suferă traume fizice și psihologice profunde.
Coșmarul trăit de două fete care au rămas captive într-un camion frigorific, după ce fratele lor a făcut un accident pe o autostradă din SUA # Adevarul.ro
Două fete de 12 și 14 ani au rămas captive într-un camion frigorific, după ce fratele lor a făcut un accident pe o autostradă din SUA. Temperatura din interiorul camionului era sub punctul de îngheț.
Putin va bombarda și mai puternic Ucraina. Bloomberg: Recurge la șantaj nuclear și presiune psihologică, inclusiv bombardamente în masă # Adevarul.ro
Vladimir Putin a ajuns la concluzia că bombardarea mai puternică a Ucrainei este cea mai bună modalitate de a forța Kievul să accepte negocierile pentru încheierea conflictului în condițiile dictate de el, scrie Bloomberg.
Zelenski va discuta cu Donald Trump la ONU despre garanțiile de securitate și sancțiunile împotriva Rusiei. Trump afirmă că Putin „l-a dezamăgit cu adevărat” în continuarea războiului din Ucraina.
„Alte țări l-ar fi conservat”. Yemeniții deplâng demolarea palatelor din cărămizi de lut # Adevarul.ro
Yemenul a început să demoleze palatele pitorești construite de negustorii locali, întrucât națiunea sfâșiată de război nu își poate permite costurile de întreținere, relatează The Guardian.
Ouăle rezistă mult mai mult decât crezi în frigider, susțin experții. Care sunt semnele că s-au stricat și ar trebui aruncate # Adevarul.ro
Ouăle sunt printre cele mai versatile alimente pe care le poți cumpăra și sunt ușor de gătit. Potrivit experților, pentru a verifica dacă un ou este proaspăt, efectuează simplul test de plutire, verifică dacă albușul și gălbenușul de ou au culori ciudate și are miros asemănător sulfului.
Nazare nu vrea desființarea ANAF: „România are nevoie de venituri, nu își permite să piardă o instituție esențială pentru colectarea lor” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, 20 septembrie, că România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, iar procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat.
Privilegiu, nu obligație. Cum se construiește relația copiilor cu bunicii. „Un adolescent care-ți apasă butoanele îți face o favoare” # Adevarul.ro
Pentru unii copii, bunicii sunt complicii vacanțelor lungi și ai poveștilor spuse la ceas de seară. Pentru alții, sunt prezențe mai rare, dar cu impact puternic. Relația cu bunicii nu este o regulă scrisă, ci o oportunitate care, atunci când prinde rădăcini, devine un dar neprețuit.
Ciorba Candrenarilor, rețetă păstrată de părintele Artemie, de la Schitul Sfântul Ilie. Care sunt ingredientele secrete # Adevarul.ro
În acest weekend, turiștii care ajung în Bucovina vor fi întâmpinați cu bucate tradiționale, iar printre vedetele evenimentului „Eco-Brunch în Țara Dornelor” va fi ciorba candrenalilor. Este creația părintelui Artemie, de la Schitul Sfântul Ilie.
Consilierul lui Bolojan, despre demisia premierului: „Dacă nu va avea susținere, va pleca” # Adevarul.ro
Consilierul Ionuț Dumitru spune că premierul Ilie Bolojan își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. „Decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, a afirmat acesta.
Pasageri evacuați din Aeroportul Dublin ca „măsură de siguranță”. Zborurile ar putea fi afectate # Adevarul.ro
Terminalul Aeroportului Dublin a fost evacuat sâmbătă, 20 septembrie, ca „măsură de siguranță”. Zborurile ar putea fi „temporar afectate”, a anunțat aeroportul într-un comunicat.
Zelenski vrea să discute cu România și Polonia despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este corect să existe discuții privind o decizie comună pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, atunci când există un sistem de apărare aeriană funcțional.
INTERVIU Actorii din „Wednesday“, despre cum diferențele și fragilitatea devin superputeri în filmele lui Tim Burton. „Unii dintre cei mai tari oameni sunt lupi singuratici“ # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat exclusiv pentru „Weekend Adevărul“, Joy Sunday, Georgie Farmer și Isaac Ordonez au ieșit din universul serialului „Wednesday“ și au vorbit despre insuportabila greutate de a fi diferit, însă şi cum vulnerabilitatea și empatia sunt adevăratele superputeri ale lumii reale
