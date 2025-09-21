Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile”, dacă aceasta din urmă refuză să primească migranții înapoi din SUA
Defence Romania, 21 septembrie 2025 08:50
Donald Trump a ameninţat Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către Venezuela, țară cu care tensiunile cresc de câteva......
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:20
Atac cibernetic de amploare în industria aviatică civilă. Haos, întârzieri și zboruri anulate pe mai multe aeroporturi din Europa # Defence Romania
Un atac cibernetic de amploare a perturbat sâmbătă activitatea pe mai multe aeroporturi europene, printre care și Heathrow din Londra, unul dintre cele mai aglomerate huburi aeriene din lume. Incidentul a vizat sistemele electronice de check-in și gestionare a bagajelor, cauzând întârzieri......
Acum 12 ore
22:10
Există un precedent când Rusia s-a mai jucat cu focul: În 2015 o țară NATO a doborât un Su-24 rus care i-a încălcat spațiul 6 secunde. Nu 12 minute # Defence Romania
Incursiunile avioanelor ruse în spațiul aerian al NATO nu sunt o noutate. Ceea ce a adus nou anul 2015, când un Su-24 rus a intrat câteva secunde în spațiul aerian aliat, a fost răspunsul primit: Atunci Turcia, stat membru NATO, a doborât avionul rus. Avionul Su-24 a fost doborât de un F-16......
21:30
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei cu trei MiG-31. Două avioane au survolat la joasă altitudine și o platformă petrolieră a Poloniei # Defence Romania
În dimineața de 19 septembrie, trei aeronave militare rusești au încălcat, pentru 12 minute, spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei. Poliția aeriană a NATO a fost mobilizată pentru a le escorta în afara spațiului aerian estonian. Concomitent două avioane de vânătoare rusești au......
Acum 24 ore
19:30
Rusia a lovit în această dimineață din nou vestul Ucrainei iar Polonia a ridicat avioane de luptă F-16 # Defence Romania
Avioane de vânătoare poloneze şi aliate s-au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunţat forţele armate poloneze, conform agenţiei Reuters. ...
18:40
Rutte spune că răspunsul NATO a fost „rapid și decisiv” după ce 3 avioane MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei # Defence Romania
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns 'rapid și decisiv' al Alianței nord-atalntice în urma unei incursiuni de avioane rusești în spațiul aerian estonian, relatează AFP. ...
18:20
Noua amenințare pentru flota rusă din Marea Neagră (FOTO/VIDEO): Ucraina prezintă TOLOKA, drona care poate lovi la 2000 km distanţă # Defence Romania
Un nou capitol în războiul tehnologic al Ucrainei a fost deschis la expoziția Brave1 Defense Tech Valley 2025, unde a fost dezvăluită drona subacvatică TOLOKA. Această inovație militară, capabilă să lovească ținte la o distanță impresionantă de 2.000 de kilometri și să transporte până la cinci......
17:40
Provocare fără precedent pe Flancul Estic al NATO: Trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, amplificând tensiunile diplomatice # Defence Romania
Tensiunile pe flancul estic al NATO au escaladat vineri, după ce Estonia a denunțat o incursiune aeriană „fără precedent de îndrăzneață” a trei avioane de vânătoare rusești. Aeronavele MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de 12 minute,......
17:00
Rușii sunt îndemnați să îndure pentru că „bugetul militar” va continua încă 5-8 ani # Defence Romania
Președintele Consiliului de Supraveghere al Bursei de Valori din Moscova, Serghei Șvetov, a îndemnat oamenii să se pregătească pentru un buget federal militarizat mulți ani de acum înainte, deoarece Rusia va trebui să reconstruiască rezervele și infrastructura și să se angajeze în reînarmare. ...
13:00
Rolul de stat proxy al Belarusului este în creștere și capătă noi valențe. Minskul a informat în timp real Polonia că era ținta dronelor ruse # Defence Romania
Revenim la incidentul din 10 septembrie, când un val de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Polonie, pentru a atrage atenția asupra unui aspect mai puțin mediatizat: rolul jucat de Belarus. ...
11:20
Conductele au devenit arma secretă a Rusiei în zona de război. Acestea sunt folosite pentru transportul în secret de trupe și provizii # Defence Romania
Într-un articol publicat joi, agenția de presă americană Bloomberg a semnalat faptul că forțele ruse, care se luptă să câștige teren în Ucraina, trimit trupe și provizii prin conducte de gaz goale, pentru a evita atacurile mortale cu drone. ...
10:40
Analiză OSINT: Cum a construit Rusia un nou complex de lansare a dronelor lângă Ucraina și de ce e un indiciu că războiul dronelor intră într-o nouă etapă # Defence Romania
La doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, o nouă amenințare se profilează la orizont. O serie de imagini din satelit, publicate recent de analistul OSINT Brady Africk, dezvăluie o bază de lansare a dronelor, construită de Rusia într-un ritm alarmant de rapid. Complexul, aflat în regiunea......
10:20
„Zidul dronelor” se ridică: Statele europene se întorc cu faţa către lecțiile de război ale Ucrainei după atacul rusesc asupra Poloniei # Defence Romania
Europa se află la o răscruce de drumuri, confruntată cu o realitate pe care a încercat să o amâne: vulnerabilitatea sa în fața unei noi generații de amenințări militare. Sub presiunea directă a incursiunilor rusești, Uniunea Europeană se pregătește să ia o decizie majoră, cu potențialul de a-i......
Ieri
21:50
Ionuț Moșteanu: Armata României trebuie să fie capabilă să reziste pe cont propriu până vine „cavaleria”. Piloții și militarii ucraineni vor continua să se pregătească la noi # Defence Romania
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis în intervenția sa importanța alianțelor strategice în contextul războiului din Ucraina și al provocărilor regionale, în cadrul Aspen European Strategic Forum 2025, la panelul „The Power of Alliances to Protect and Prevail”. ...
21:20
UE a propus al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Ținta” sunt hidrocarburile ruse, esențiale pentru bugetul Federației # Defence Romania
Comisia Europeană le-a propus vineri ţărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile ruseşti, a anunţat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, transmit Agerpres și AFP. ...
20:20
Lumea se reconfigurează iar SUA nu pot concura cu China fără aliați. Mircea Geoană: Trebuie să ținem și noi pasul. Fie ne vom scufunda strategic, fie vom prospera # Defence Romania
La Aspen European Strategic Forum 2025, eveniment la care DefenseRomania e partener media, Mircea Geoană, fost Secretar General adjunct al NATO și președinte al Institutului Aspen în România, a subliniat rolul crucial al Europei în competiția globală dintre marile puteri. ...
19:10
Rusia lansează noile rachete hipersonice Zircon ca un atac geopolitic clar asupra SUA. America e obligată să se trezească, altfel riscă să piardă trenul # Defence Romania
Oleksandr Levchenko, diplomat și expert în geopolitică, fost ambasador al Ucrainei în Croația și Bosnia și Herțegovina în perioada 2010–2017, semnează în exclusivitate pentru DefenseRomania un editorial despre manevrele militare de amploare are Rusiei în Belarus, care au vizat simularea unui......
18:30
Trump recunoaște eșecul păcii în 24 de ore și spune că e dezamăgit de Putin deși credea că războiul din Ucraina va fi cel mai ușor de rezolvat # Defence Romania
Președintele american Donald Trump s-a declarat la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit, relatează agențiile Agerpres, AFP și EFE. ...
16:50
Socoteala de acasă a F-35 nu se potrivește cu cea din târg. Prețul F-35 pentru Elveția a explodat iar o comisie va analiza ce a mers prost # Defence Romania
F-35 Lightning II e cu siguranță o poveste de succes în Europa, alegere pe care a făcut-o și România. E însă o poveste complicată pentru neutra Elveție, stat care în urma unui referendum a spus „da” avioanelor de generația a 5-a de producție americană, dar deși Berna a decis că achiziția va......
15:20
O nouă țară se alătură clubului select de state care dețin portavioane. Cine țintește achiziția navei Giuseppe Garibaldi și devine „new entry” al portavioanelor # Defence Romania
Italia a scos din serviciu în toamna anului trecut portavionul Giuseppe Garibaldi și se pare că e în negocieri avansate pentru vânzarea navei. Dacă tranziția se va finaliza vom avea o țară „new entry” în clubul select al statelor care dețin portavioane. ...
15:00
Germania vrea o soluție cu termen limită pentru viitorul avion european de generația a 6-a. FCAS, înlocuitorul Eurofighter, o dispută franco-germană? # Defence Romania
Berlinul şi Madridul "doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025" privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferinţe de presă împreună cu premierul spaniol Pedro Sanchez. Sistemului Aerian de Luptă al......
14:20
„Vrem să luăm înapoi baza militară Bagram”. Pentru a contracara influența Chinei, Donald Trump vrea ca Armata SUA să revină în Afganistan # Defence Romania
Președintele american Donald Trump a generat noi controverse cu o nouă declaraţie politică. Într-o conferință de presă la Londra, alături de premierul britanic Keir Starmer, liderul de la Casa Albă a dezvăluit un plan ambițios și, pe alocuri, controversat: recâștigarea controlului asupra bazei......
13:10
Fragmente ale unei rachete au fost găsite în estul Poloniei. Cel mai probabil e vorba de o rachetă care interceptat dronele rusești # Defence Romania
Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliţia militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forţele armate poloneze, susţinute de avioane ale statelor NATO, au doborât......
12:20
Rusia nu are un parteneriat echitabil cu Coreea de Nord. Kim Jong-un, „dezamăgit” de compensațiile primite? # Defence Romania
Potrivit unui studiu realizat recent de Fundația germană Friedrich Naumann, „parteneriatul strategic” dintre Rusia și Coreea de Nord este inegal, Phenianul beneficiind semnificativ mai puțin de cooperarea militară cu Moscova decât invers. ...
11:20
Un parteneriat istoric pentru securitatea Europei de Est: Cum a forțat incidentul cu dronele rusești o cooperare fără precedent între Polonia și Ucraina # Defence Romania
Amenințarea a planat, la propriu, deasupra graniței estice a NATO. Recenta încălcare a spațiului aerian polonez de către dronele rusești, un incident fără precedent, pare că a stârnit suficientă îngrijorare că găsirea de soluţii pentru a combate acest nou tip de ameninţare să fie accelerată. A......
11:00
Război la intensitate mare: Forțele ruse și-au dublat numărul de atacuri pe o direcție importantă în Donețk # Defence Romania
Situația de pe front rămâne în continuare cel mai bun predictor despre cursul războiului ruso-ucrainean. Așa cum în primăvara acestui an discuțiile ruso-americane la nivel înalt dădeau speranțe de pace în timp ce realitatea războiului spunea opusul, în prezent se observă o evoluție......
10:10
De la scut anti-rachetă la „partajare nucleară”: Cum își schimbă Polonia strategia de apărare și de ce se uită spre Franța, nu spre SUA # Defence Romania
O declarație neobișnuită a președintelui polonez, Karol Nawrocki, în timpul unei vizite la Paris, a stârnit dezbateri în peisajul politic european. Vorbind despre o „partajare nucleară”, Nawrocki s-a referit, în premieră, la Franța ca partener militar de încredere, dispusă, în opinia sa, să-și......
09:50
Secretele dronelor ruseşti „Rubicon”, expuse la liber pe internet: Un propagandist rus a dezvăluit din greșeală o importantă facilitate militară (FOTO) # Defence Romania
Într-un gest de auto-sabotaj mediatic, mașina de propagandă a Kremlinului a contribuit, fără să vrea, la demascarea unuia dintre cele mai eficiente și mai secrete proiecte militare ale Rusiei: Centrul pentru Tehnologii Avansate fără Pilot „Rubicon”. Ceea ce trebuia să fie o facilitate militara......
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
„Bestia” americană se reinventează. De ce Armata SUA grăbește radical modernizarea legendarului tanc Abrams? # Defence Romania
Armata SUA pare că a început să apese pe accelerație și a scurtat radical termenele de modernizare a faimosului tanc Abrams. Această mutare, neașteptată și riscantă, nu este dictată de capricii, ci de un semnal de alarmă venit direct de pe frontul din Ucraina. În loc de 2030, prototipurile......
18 septembrie 2025
21:40
„Ziua rafinăriilor ruse” pentru Ucraina: Dronele ucrainene aproape că au ajuns la Urali unde și rafinăria Neftekhim Salavat a Gazprom a fost lovită azi-noapte # Defence Romania
Două drone ucrainene au atacat complexul petrochimic Neftekhim Salavat al Gazprom din Republica Bașchiria, a declarat guvernatorul regiunii, Radiy Chabirov, pe platforma sa Telegram. Facilitatea este una dintre cele mai mari de acest fel din Rusia, iar atacul a avut loc la doar două zile......
19:00
Forțele speciale ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol rusă din Volgograd. Din totalul prelucării petroliere a Rusiei, 5.6% se află la Volgograd # Defence Romania
Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au confirmat lovirea rafinăriei de petrol din Volgograd. Această fabrică este cel mai mare producător de produse petroliere (carburanți și lubrifianți) din Districtul Federal de Sud al Federației Ruse. ...
17:50
Update nu doar la avioane. Un aliat esențial al SUA în Asia va dispune de un simulator F-16 Bock 70 Viper, cea mai modernă versiune a F-ului american # Defence Romania
Lockheed Martin a anunțat modernizarea simulatorului de zbor F-16 Block 52 al Forțelor Aeriene ale Republicii Coreea, pentru a-l aduce la standardul Block 70 Viper, cea mai modernă versiune a F-16. Coreea de Sud, un aliat esențial al SUA în teatrul din Asia de Est în contracararea expansiunii......
16:40
Franța a dezvăluit indirect, în premieră, numărul de avioane Mirage-2000 livrate Ucrainei. Iar veștile nu sunt bune, departe de cele mai optimiste prognoze # Defence Romania
În ultimele luni, mai multe publicații internaționale și regionale au avansat ipoteza că Ucraina ar fi primit între 6 și 20 de avioane de vânătoare Mirage 2000-5F din partea Franței, ca parte a programului de întărire a forțelor aeriene ucrainene. Unele surse au sugerat chiar transferul......
16:40
Kremlinul pompează ”până la 300 de milioane de euro” pentru cumpărarea votului din 28 septembrie, anunță ambasadorul Republicii Moldova # Defence Romania
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că Federaţia Rusă a declanșat un adevărat ”război hibrid total, nemilos” împotriva Chișinăului. ...
15:50
Aviația militară a Turciei a primit al 4-lea T-70. Programul elicopterului Black Hawk turcesc supraviețuiește pe modul „avarie” # Defence Romania
Forțele Aeriene din Turcia au primit al 4-lea elicopter T-70, dezvoltat în cadrul Programul Turc de Elicoptere Utilitare (TUHP) care trebuie să înzestreze mai multe structuri de forță. Până în prezent au fost livrate 31 de elicoptere T-70 în mai multe structuri de forță. Livrarea către aviația......
15:10
UE înăsprește regulile privind exportul de tehnologii cu dublă utilizare, care folosesc mașinii de război a Rusiei # Defence Romania
Semiconductorii, tehnologiile cuantice și imprimantele 3D nu ar trebui să mai fie ușor de transportat din Europa în Rusia. Uniunea Europeană a restricționat exportul așa-numitelor echipamente cu dublă utilizare care ar putea fi utilizate într-un conflict militar. ...
14:50
Pakistanul extinde frăția strategică din zona Orientului Mijlociu: Acord de "apărare reciprocă", semnat cu Arabia Saudită # Defence Romania
Arabia Saudită şi Pakistanul au semnat miercuri un "acord strategic de apărare reciprocă", angajându-se să se apere reciproc în cazul unui atac, la mai bine de o săptămână după ce Israelul a lovit gruparea palestiniană Hamas în Qatar, notează Agerpres. ...
14:40
Ucraina va primi rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS în cadrul a două pachete de ajutorare PURL # Defence Romania
Un atac al Rusiei asupra teritoriului polonez, un atac considerat de unii analiști drept punctul de cotitură al războiului, a declanșat o mișcare fulgerătoare din partea NATO și a Statelor Unite. La doar câteva zile după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al Poloniei, administrația......
13:40
Consilier important al lui Putin a demisionat. Singurul care s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, era și autorul Planului Kozak pentru R. Moldova # Defence Romania
Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al administrației prezidențiale ruse, a demisionat, a relatat agenția de știri rusă RBK. Kozak este cam singurul consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin care și-a exprimat deschis opoziția față de războiul din Ucraina. ...
13:10
F-22 Raptor stabilește un record istoric: Cea mai lungă lansare a unei rachete AMRAAM, dar performanţa rămâne la secret # Defence Romania
Compania Raytheon și Forțele Aeriene ale SUA (USAF) și-au propus să rescrie istoria luptei aeriene, testând o nouă capacitate de a lovi inamicul de la distanțe considerate până de curând imposibile. Protagonistul acestei performanțe uimitoare? F-22 Raptor, cel mai avansat avion de vânătoare de......
11:50
Analiza sondajului INSCOP: De ce 74% dintre români vor să facă stagiu militar voluntar, în contexul unui peisaj geopolitic tensionat? # Defence Romania
Într-un peisaj geopolitic tensionat, în care ecourile conflictului din estul Europei răsună tot mai aproape de granițele noastre, o temă revine în discuția publică: pregătirea militară a populației. Nu sub sentimentul obligației, ci sub cel al voinței, o majoritate covârșitoare a românilor se......
11:40
Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, a declarat joi că țara sa se va opune 'logicii hegemonice' pe care o consideră activă în lume, într-un context de rivalitate sporită cu Statele Unite,relatează Agerpres și AFP. ...
11:00
Scenariul din 2022 nu s-a mai repetat: Armata rusă a început să părăsească Republica Belarus după finalizarea manevrelor “Vest-2025” # Defence Romania
Armata rusă părăsește terenurile de antrenament ale Ministerului Apărării din Republica Belarus, după încheierea exercițiului strategic Vest-2025. Nu au fost înregistrate avansuri la granița ucraineană. Acest lucru a fost declarat miercuri (17.09.2025) de purtătorul de cuvânt al Serviciului de......
10:20
Jocul periculos din jurul uriașei centrale nucleare din Zaporijia și de ce Ucraina este interesată de menținerea acestui risc # Defence Romania
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a semnalat că marți, 16 septembrie, au avut loc bombardamente în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia (ZNPP), ocupată de Rusia. Observatorii AIEA au semnalat „fum negru ridicându-se din trei puncte din apropiere” după un bombardament care......
10:20
Rușii visează la propriul Starlink: Șeful companiei Roscosmos a anunțat apariția terminalelor rusești ale unui nou sistem de comunicații prin satelit # Defence Romania
Rusia lucrează la dezvoltarea propriului echivalent al serviciului de satelit Starlink al companiei americane SpaceX. Acest lucru a fost confirmat miercuri (17.09.2025) de agenția spațială rusă Roscosmos, scrie agenția de presă rusă TASS, a cărui știre a fost preluată de Reuters și TASR. ...
08:50
Rolul vital al României, explicat de un general NATO: „Ramstein-ul Estului” va asigura stabilitatea Ucrainei # Defence Romania
Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, generalul în retragere Philip Breedlove, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa, a explicat de ce baza militară Mihail Kogălniceanu (MK) din România este considerată esențială pentru a contracara agresiunea Rusiei și a asigura......
17 septembrie 2025
22:40
Sistemul american de rachete Typhon, testat în Japonia (VIDEO): Forțele Armate ale SUA și-au intensificat prezența militară în Pacific, iar China protestează vehement # Defence Romania
Forțele Armate ale SUA au desfășurat pentru prima dată sistemul de rachete terestre Typhon în Japonia, o mișcare considerată un mesaj clar către Beijing. Această acțiune, realizată în cadrul exercițiilor anuale "Resolute Dragon", a stârnit imediat proteste vehemente din partea Chinei și Rusiei,......
21:00
Poate Occidentul să facă o schimbare de ritm suficient de puternică pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean? # Defence Romania
Uniunea Europeană a dat derogare pentru importul de petrol rusesc, până la sfârșitul anului 2027. Deci ar mai fi cel puțin doi ani în care Europa alimentează cu bani mașina de război a Rusiei, perioadă în care mai mor militari pe front și civili ucraineni, inclusiv copii, în casele lor și pe......
20:30
Iese în sfârșit soarele pentru IAR-99? Primele 5 avioane ar putea fi livrate Armatei în aceste zile după ce ultima piesă din puzzle a fost livrată # Defence Romania
În urmă cu câteva zile s-au împlinit un an de când programul de modernizare a 10 avioane IAR-99 la versiunea SM (n.r. Șoim) ar fi trebuit finalizat. Avioane Craiova și sindicatele au explicat întârzierile ca fiind cauzate de nerespectarea anumitor termene privind livrările de echipamente, în......
19:00
Viitoarele programe de înzestrare ale Armatei României: Oportunitatea producției naționale și rolul Șantierului Naval Damen Galați # Defence Romania
Declaraţiile recente ale ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, la Șantierul Naval Damen Galați, sună ca o promisiune fermă, dar rămân învăluite într-un pragmatism familiar. „Îmi doresc că viitoarele programe de înzestrare ale Armatei României să fie realizate pe plan intern'' , a......
