Cristian Sfichi: Nu există o soluție universală la problema apărării aeriene a frontierei NATO; programul SAFE, o ocazie unică pentru România
Defence Romania, 23 septembrie 2025 15:50
Dronele rusești testează frontierele NATO, reacția autorităților și opinia publică. În acest context, fiecare decizie, fiecare investiție în securitate este critică pentru protejarea suveranității și integrității teritoriale, arată Cristian Sfichi, Director General Regional pentru România,......
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:10
Pachetul de apărare al Turciei sub lupa SUA: Avioanele F-35 și F-16, miza viitoarelor negocieri de la Washington # Defence Romania
Printr-o mișcare strategică menită să resusciteze relațiile tensionate dintre Washington și Ankara, președintele american Donald Trump îl va găzdui pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, la Casa Albă, pe 25 septembrie. Agenda, centrată pe cooperarea în domeniul apărării, include o miză......
Acum 4 ore
14:10
„Ați fost avertizați” și „nu veniți să vă plângeți”: Cum a inspirat Radoslaw Sikorski NATO prin discursul său ferm și neechivoc împotriva Rusiei la ONU # Defence Romania
Cuvinte aspre de la Varșovia, la adresa Kremlinului. Ministrul de Externe polonez, Radoslaw Sikorski, a avertizat, în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, că Rusia nu ar trebui să se „plângă” dacă avioanele sale vor fi doborâte în spațiul aerian NATO, în urma unor noi încălcări......
13:20
Escaladare a tensiunilor în Caraibe: Venezuela își etalează arsenalul militar rusesc, avioane Su-30MK2 echipate cu rachete supersonice, pentru a contracara prezența navală a SUA # Defence Romania
Tensiunile diplomatice dintre Venezuela și Statele Unite s-au transformat într-o demonstrație de forță militară, după ce Venezuela a desfășurat un exercițiu de amploare, denumit „Caraibe Suverane 200”. Pe 18 septembrie 2025, ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, a confirmat......
12:50
Moscova testează, Varșovia livrează: Când vom doborî un avion rusesc care survolează Polonia, nu vă văicăriți la ONU # Defence Romania
Un alt avion rusesc aflat în spațiul aerian NATO ar putea fi doborât. Moscova a fost deja avertizată și nu ar trebui să se plângă de acest lucru. Avertismentul a fost adresat Rusiei, luni, de către ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, la o reuniune de urgență a Consiliului de......
Acum 6 ore
12:20
Maia Sandu confirmă că Moscova alocă sute de milioane de euro pentru a influența rezultatul alegerilor din Republica Moldova # Defence Romania
Într-un mesaj adresat în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, președinta Maia Sandu, a subliniat implicarea la un nivel fără precedent a Moscovei în alegerile parlamentare din Republica Moldova. ...
11:20
Bundeswehr își pregătește infrastructura medicală: În cazul unui atac rusesc, va putea trata o mie de răniți pe zi # Defence Romania
Ralf Hoffmann, principalul medic militar al Germaniei, a declarat luni că monitorizarea pe termen lung sugerează că Moscova ar putea ataca Alianța Nord-Atlantică în jurul anului 2029. Germania se pregătește pentru un posibil conflict, făcând simulări care iau în calcul până la o mie de soldați......
11:00
Ședință CSAT, convocată pentru joi. Vor fi aprobate normele de aplicare privind Legea pentru doborârea dronelor # Defence Romania
Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. ...
Acum 8 ore
10:20
Rusia are mari probleme cu „radarele zburătoare”. De ce producția noilor avioane A-100 a fost suspendată, în timp ce resursele A-50 sunt aproape epuizate # Defence Romania
Din cauza războiului în curs de desfășurare din Ucraina, Rusia a oprit lucrările la noul avion de avertizare timpurie AWACS de tip A-100, direcționându-și eforturile către modernizarea aeronavelor A-50 deja existente la standardul A-50U. ...
08:50
Germania formează două noi brigăzi de recunoaștere: Tancurile grele Leopard 2 revin în prim-plan # Defence Romania
Germania intenționează să formeze două noi brigăzi de recunoaștere de luptă, echipate cu tehnică de luptă grea, inclusiv tancuri Leopard 2, o mișcare care marchează o reorientare strategică majoră a armatei germane. Informația, citată de publicația Hartpunkt, indică un efort masiv de......
Acum 12 ore
08:00
Dincolo de reacție: De ce are nevoie Europa de o mare strategie comună în fața amenințării rusești # Defence Romania
În cadrul panelului „The Power of Alliances to Protect and Prevail”, desfășurat recent sub egida Aspen, la care DefenseRomania a fost partener media, mai mulți oficiali, experți și cercetători au analizat modul în care alianțele occidentale (NATO și Uniunea Europeană) pot răspunde eficient......
Acum 24 ore
22:40
Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a prelungi cu un an Tratatul START; La schimb, Putin cere SUA ”să nu ia măsuri care ar putea perturba echilibrul existent” # Defence Romania
Rusia este dispusă să prelungească tratatul de dezarmare nucleară New START, care stabilește limite pentru armele strategice și sistemele lor de lansare, cu un an, dacă Statele Unite fac același lucru. Vladimir Putin a făcut o declarație în acest sens astăzi (22.09.2025), în urma unei întâlniri......
21:50
Un regiment rusesc de tancuri a rămas fără drone și muniții după ce militarii ucraineni au distrus depozite aflate la 50 de km în spatele frontului. Lovitura ucraineană, care a vizat aceeași locație, a fost aplicată în două etape, la un interval de timp de trei săptămâni între ele, reușind să......
21:10
Rusia își adaptează tactica și vizează liniile de aprovizionare ale Armatei ucrainene # Defence Romania
Forțele rusești și-au schimbat strategia în ultimele luni, trimițând drone pentru a ataca vehiculele de pe rutele de aprovizionare ucrainene, a relatat The Wall Street Journal, ceea ce face ca drumurile aflate la o distanță de până la 30 de kilometri de linia frontului, considerate odinioară......
19:50
"Iron Defender-25": Proiectăm suficientă descurajare într-un singur exerciţiu militar? Analiză despre pregătirea trupelor NATO în fața războiul hibrid rusesc # Defence Romania
Exercițiul militar Iron Defender-25, condus de Polonia, a adus în prim-plan o întrebare esențială: Este Alianța Nord-Atlantică pregătită să-și apere flancul estic în fața agresivității tot mai mari a Rusiei? Cu peste 30.000 de soldați și 600 de echipamente grele, manevrele s-au desfășurat în......
19:10
Coreea de Nord nu dorește reunificarea cu Coreea de Sud sau renunțarea la armele sale nucleare, a declarat liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit presei de stat. Kim Jong-un a anunțat, de asemenea, noi succese militare, inclusiv dezvoltarea unei noi „arme secrete puternice”. ...
18:50
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza acuzațiilor de spionaj pentru Rusia, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe din Viena în urma acestei afaceri, relatează revista Profil, citată de Reuters. ...
17:40
Vântul democrației începe să sufle în Siria. Se organizează primele alegeri parlamentare de la răsturnarea lui Assad # Defence Romania
Noile autorități siriene, conduse de președintele interimar Ahmed al-Shara'a, au programat pe 5 octombrie primele alegeri, de la răsturnarea lui Bashar al-Assad, pentru desemnarea membrilor Consiliului Popular, parlamentul unicameral al țări ...
17:00
Atac fără precedent în Crimeea (FOTO/VIDEO): Unitățile de forţe pentru operaţii speciale ucrainene au distrus pentru prima dată aeronave rusești Be-12 Chayka # Defence Romania
De ce vorbim despre o lovitură istorică? Pentru că pe 21 septembrie, o unitate de forţe pentru operaţii speciale a serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), denumită „Prymary” (Fantomele), a reușit o performanță nemaiîntâlnită până acum. A lovit și a distrus două aeronave amfibii......
16:50
Provocările lui Vladimir Putin la adresa noastă: De la un „accident” la o strategie deliberată de intimidare a NATO # Defence Romania
Emmanuel Macron a tras un semnal de alarmă, afirmând categoric că incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO nu au fost o eroare, ci o acțiune de agresiune premeditată, menită să testeze și să scoată în evidență „slăbiciunea” Alianței. Declarațiile președintelui francez, făcute......
Ieri
16:20
Au fost disecate rachetele și dronele ruse care lovesc zilnic Ucraina iar rezultatul e îngrijorător: În medie fiecare are 44 de componente din țări aliate Ucrainei # Defence Romania
Președintele Ucrainei atrage, din nou, atenția că armele rusești sunt ajutate de tehnologiile occidentale să lovească Ucraina. Acest robinet trebuie închis altfel teroarea asupra ucrainenilor va continua și amenințarea se va extinde în Europa și Pacific. ...
15:20
De la ChatGPT și TikTok la finanțare din Moscova. Mașinăria secretă a propagandei ruseşti care vrea să manipuleze alegerile din Republica Moldova # Defence Romania
Apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie a scos la lumină un tablou tulburător al ingerințelor externe în politica moldovenească. O investigație de amploare realizată de BBC, prin intermediul unei operațiuni sub acoperire, a dezvăluit existența unei rețele secrete, finanțate din......
15:00
Viitorul aviației militare este aici: Ce este ''Vectis'', drona stealth care schimbă regulile războiului aerian (FOTO/VIDEO) # Defence Romania
Compania Lockheed Martin a stârnit valuri în industria militară cu lansarea publică a noului său proiect ultrasecret Skunk Works: o dronă de luptă autonomă, cu capacități stealth, denumită "Vectis". Anunțul, făcut strategic înainte de o conferință majoră a industriei aerospațiale, marchează un......
13:30
Securitatea României depinde mai mult de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, decât de F-16 sau Abrams. Acum, "ce-o fi, o fi" a devenit un risc național # Defence Romania
În vremuri de pace, existența noastră de zi cu zi pare a se derula într-o zonă perfect sigură, delimitată de granițe care, pentru mulți, sunt simple linii pe o hartă. Geopolitica, cu toate complexitățile ei, este percepută ca un domeniu abstract, un joc de șah al elitelor, cu mize atât de......
12:50
Trump a răspuns cu un „da” categoric întrebării dacă SUA ar apăra Europa de Est în cazul unui atac al Rusiei # Defence Romania
Preşedintele american Donald Trump a asigurat că SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice - Estonia, Letonia, Lituania - dacă Rusia îşi intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane ruseşti în Estonia, relatează agențiile Agerpres și......
11:50
De ce nu se mai înghesuie lumea să cumpere tancuri Leopard 2. Versiunea ce mai modernă A8 e o mașină scumpă de luptă, dar cu producție într-un ritm hilar # Defence Romania
Germania, stat care până de curând era practic singurul producător de tancuri noi în cadrul NATO, continuă să joace un rol esențial în echiparea armatelor europene. Totuși, capacitatea industrială actuală și nivelul comenzilor lansate relevă un ritm de producție surprinzător de redus în ceea ce......
10:50
Primarul orașului ucrainean Mîkolaiv: Nu subestimați „previzibilitatea prostiei”. Credeți că Rusia nu va avea curaj să atace NATO, dar o poate face tocmai pentru că sunt suficient de stupizi să o facă # Defence Romania
Primarul din Mîkolaiv a fost unul dintre speakeri la Aspen European Strategic Forum 2025, eveniment la care DefenseRomania a fost partener media. În cadrul panelului „Ukraine Security and Resilience towards Reconstruction”, primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Syenkevych, a transmis un apel......
09:40
Afganistanul îi trântește ușa în nas lui Trump. Niciun centimetru pătrat din baza de la Bagram nu va fi restituit SUA anunță talbanii, în ciuda ultimatumului Americii # Defence Romania
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este "imposibil", a declarat guvernul taliban de la Kabul. Poziția vine după ce preşedintele american american Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu sancţiuni dacă acesta refuză, relatează agențiile Agerpres și AFP. ...
09:00
Un stat baltic sugerează că ar trebui să doborâm avioanele ruse care intră în spațiul aerian aliat. Profesorul Carp: Pentru ca România să fie credibilă e nevoie de o reacție similară # Defence Romania
Tensiunile dintre NATO și Rusia cresc din nou, după o serie de încălcări repetate ale spațiului aerian al alianței pe flancul estic. În ultimele două săptămâni, Moscova a testat răbdarea și capacitatea de reacție a statelor membre prin incursiuni aeriene pe teritoriul Poloniei, României și......
08:10
Serbia vrea să fie puterea militară din regiune: Demonstrație cu tancuri rusești, avioane Rafale și lasatoare PULS capabile să lovească orice capitală din Balcani # Defence Romania
Serbia a organizat în aceast weekend una din cele mai mari parade militare din istoria sa. Într-o demonstrație de forță, Serbia a prezentat tancuri, sisteme de artilerie de ultimă generație și avioane de vânătoare. Peste 10.000 de militari au defilat prin cartierul Novi Beograd, marcând......
21 septembrie 2025
20:40
Zelenski a propus României și Poloniei un scut comun: Doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei și viceversa # Defence Romania
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o strategie comună de apărare antiaeriană a statelor din regiune, împotriva dronelor rusești. ...
19:40
Moment istoric în Europa: Japonia a dislocat aici în premieră avioane F-15 care au zburat alături de Eurofighter Typhoon (FOTO) # Defence Romania
Forțele Aeriene ale Japoniei (JASDF) au realizat în acest weekend o premieră istorică. Mai exact prima dislocare de avioane de luptă pe continentul european, în întreaga existență de 71 de ani acestora. Două aeronave F-15J, sprijinite de avioane de realimentare KC-767, KC-46A și aeronave de......
19:20
Venezuela anunță „lupta întregului popor” împotriva SUA. Maduro le cere fermierilor să pună mâna pe arme # Defence Romania
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite. Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat preşedintele Nicolas Maduro, citat de agențiile......
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Trump amenință Afganistanul spunând că „se vor întâmpla lucruri grave” dacă va fi refuzată returnarea bazei Bagram. SUA amintesc că baza e la o oră de locul unde China produce arme nucleare # Defence Romania
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram. Baza a fost părăsită de trupele americane când acestea s-au retras din ţară în 2021, relatează agențiile Agerpres și AFP. ...
14:30
Două direcții cruciale: România construiește o fabrică de drone și începe exploatarea grafenului. Resursă care le lipsește multora și e esențială în conflictele viitorului # Defence Romania
Aspen European Strategic Forum 2025, desfășurat la București, eveniment la care DefenseRomania a fost partener media, a adus în prim-plan o temă de importanță vitală: protejarea infrastructurii critice și securitatea lanțurilor de aprovizionare într-o lume marcată de războaie, tensiuni......
13:20
Kamala e „all in”. În cartea sa de memorii „107 Days” Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați provocând o furtună, într-un moment critic pentru partid # Defence Romania
Kamala Harris e „all in”. În cartea sa de memorii cu privire la retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, Kamala a făcut dezvăluiri care au provocat o furtună în rândul Partidului Democrat, într-un moment critic în care Partidul Democrat e profund divizat iar scena politică americană e......
11:40
Unde și de ce s-a blocat avionul de luptă de generația a 6-a al Europei. Francezii acuză că sunt împinși pe scări și lansează 2 scenarii # Defence Romania
Lansat în 2017 de Franța și Germania, proiectul pentru Sistemul de Luptă Aeriană al Viitorului (SCAF) trebuia să fie nucleul franco-german al viitorului avion european de generația a 6-a. Înainte ca ușa să fie deschisă altor parteneri europeni, dar lucrurile sunt departe de a fi roze în ceea ce......
10:40
Ucraina vrea să iasă din defensivă. Armata crează unități moderne de asalt care vor identifica punctele vulnerabile ale rușilor și vor lovi punctual # Defence Romania
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat decizia de a crea unități moderne separate de asalt. ...
10:00
Mesaj către pericolul de la Răsărit: În plină campanie intensă de provocări militare a Rusiei, un bombardier american B-52 a survolat estul Cehiei # Defence Romania
În perioada 20-21.09.2025, în Republica Cehă se desfășoară festivități consacrate “Zilelor NATO”, în localitatea Ostrava din estul țării, și a “Zilelor Forțelor Aeriene Cehe”, pe aeroportul Mošnov din regiunea Nový Jičín. ...
08:50
Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile”, dacă aceasta din urmă refuză să primească migranții înapoi din SUA # Defence Romania
Donald Trump a ameninţat Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către Venezuela, țară cu care tensiunile cresc de câteva......
08:20
Atac cibernetic de amploare în industria aviatică civilă. Haos, întârzieri și zboruri anulate pe mai multe aeroporturi din Europa # Defence Romania
Un atac cibernetic de amploare a perturbat sâmbătă activitatea pe mai multe aeroporturi europene, printre care și Heathrow din Londra, unul dintre cele mai aglomerate huburi aeriene din lume. Incidentul a vizat sistemele electronice de check-in și gestionare a bagajelor, cauzând întârzieri......
20 septembrie 2025
22:10
Există un precedent când Rusia s-a mai jucat cu focul: În 2015 o țară NATO a doborât un Su-24 rus care i-a încălcat spațiul 6 secunde. Nu 12 minute # Defence Romania
Incursiunile avioanelor ruse în spațiul aerian al NATO nu sunt o noutate. Ceea ce a adus nou anul 2015, când un Su-24 rus a intrat câteva secunde în spațiul aerian aliat, a fost răspunsul primit: Atunci Turcia, stat membru NATO, a doborât avionul rus. Avionul Su-24 a fost doborât de un F-16......
21:30
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei cu trei MiG-31. Două avioane au survolat la joasă altitudine și o platformă petrolieră a Poloniei # Defence Romania
În dimineața de 19 septembrie, trei aeronave militare rusești au încălcat, pentru 12 minute, spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei. Poliția aeriană a NATO a fost mobilizată pentru a le escorta în afara spațiului aerian estonian. Concomitent două avioane de vânătoare rusești au......
19:30
Rusia a lovit în această dimineață din nou vestul Ucrainei iar Polonia a ridicat avioane de luptă F-16 # Defence Romania
Avioane de vânătoare poloneze şi aliate s-au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunţat forţele armate poloneze, conform agenţiei Reuters. ...
18:40
Rutte spune că răspunsul NATO a fost „rapid și decisiv” după ce 3 avioane MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei # Defence Romania
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns 'rapid și decisiv' al Alianței nord-atalntice în urma unei incursiuni de avioane rusești în spațiul aerian estonian, relatează AFP. ...
18:20
Noua amenințare pentru flota rusă din Marea Neagră (FOTO/VIDEO): Ucraina prezintă TOLOKA, drona care poate lovi la 2000 km distanţă # Defence Romania
Un nou capitol în războiul tehnologic al Ucrainei a fost deschis la expoziția Brave1 Defense Tech Valley 2025, unde a fost dezvăluită drona subacvatică TOLOKA. Această inovație militară, capabilă să lovească ținte la o distanță impresionantă de 2.000 de kilometri și să transporte până la cinci......
17:40
Provocare fără precedent pe Flancul Estic al NATO: Trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, amplificând tensiunile diplomatice # Defence Romania
Tensiunile pe flancul estic al NATO au escaladat vineri, după ce Estonia a denunțat o incursiune aeriană „fără precedent de îndrăzneață” a trei avioane de vânătoare rusești. Aeronavele MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de 12 minute,......
17:00
Rușii sunt îndemnați să îndure pentru că „bugetul militar” va continua încă 5-8 ani # Defence Romania
Președintele Consiliului de Supraveghere al Bursei de Valori din Moscova, Serghei Șvetov, a îndemnat oamenii să se pregătească pentru un buget federal militarizat mulți ani de acum înainte, deoarece Rusia va trebui să reconstruiască rezervele și infrastructura și să se angajeze în reînarmare. ...
13:00
Rolul de stat proxy al Belarusului este în creștere și capătă noi valențe. Minskul a informat în timp real Polonia că era ținta dronelor ruse # Defence Romania
Revenim la incidentul din 10 septembrie, când un val de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Polonie, pentru a atrage atenția asupra unui aspect mai puțin mediatizat: rolul jucat de Belarus. ...
11:20
Conductele au devenit arma secretă a Rusiei în zona de război. Acestea sunt folosite pentru transportul în secret de trupe și provizii # Defence Romania
Într-un articol publicat joi, agenția de presă americană Bloomberg a semnalat faptul că forțele ruse, care se luptă să câștige teren în Ucraina, trimit trupe și provizii prin conducte de gaz goale, pentru a evita atacurile mortale cu drone. ...
