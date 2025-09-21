Venezuela anunță „lupta întregului popor” împotriva SUA. Maduro le cere fermierilor să pună mâna pe arme
Defence Romania, 21 septembrie 2025 19:20
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite. Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat preşedintele Nicolas Maduro, citat de agențiile......
• • •
Alte ştiri de Defence Romania
Acum 15 minute
19:40
Moment istoric în Europa: Japonia a dislocat aici în premieră avioane F-15 care au zburat alături de Eurofighter Typhoon (FOTO) # Defence Romania
Forțele Aeriene ale Japoniei (JASDF) au realizat în acest weekend o premieră istorică. Mai exact prima dislocare de avioane de luptă pe continentul european, în întreaga existență de 71 de ani acestora. Două aeronave F-15J, sprijinite de avioane de realimentare KC-767, KC-46A și aeronave de......
Acum o oră
19:20
Venezuela anunță „lupta întregului popor” împotriva SUA. Maduro le cere fermierilor să pună mâna pe arme # Defence Romania
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite. Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat preşedintele Nicolas Maduro, citat de agențiile......
Acum 6 ore
15:50
Trump amenință Afganistanul spunând că „se vor întâmpla lucruri grave” dacă va fi refuzată returnarea bazei Bagram. SUA amintesc că baza e la o oră de locul unde China produce arme nucleare # Defence Romania
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram. Baza a fost părăsită de trupele americane când acestea s-au retras din ţară în 2021, relatează agențiile Agerpres și AFP. ...
14:30
Două direcții cruciale: România construiește o fabrică de drone și începe exploatarea grafenului. Resursă care le lipsește multora și e esențială în conflictele viitorului # Defence Romania
Aspen European Strategic Forum 2025, desfășurat la București, eveniment la care DefenseRomania a fost partener media, a adus în prim-plan o temă de importanță vitală: protejarea infrastructurii critice și securitatea lanțurilor de aprovizionare într-o lume marcată de războaie, tensiuni......
Acum 8 ore
13:20
Kamala e „all in”. În cartea sa de memorii „107 Days” Kamala Harris lovește în Biden și în liderii democrați provocând o furtună, într-un moment critic pentru partid # Defence Romania
Kamala Harris e „all in”. În cartea sa de memorii cu privire la retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, Kamala a făcut dezvăluiri care au provocat o furtună în rândul Partidului Democrat, într-un moment critic în care Partidul Democrat e profund divizat iar scena politică americană e......
Acum 12 ore
11:40
Unde și de ce s-a blocat avionul de luptă de generația a 6-a al Europei. Francezii acuză că sunt împinși pe scări și lansează 2 scenarii # Defence Romania
Lansat în 2017 de Franța și Germania, proiectul pentru Sistemul de Luptă Aeriană al Viitorului (SCAF) trebuia să fie nucleul franco-german al viitorului avion european de generația a 6-a. Înainte ca ușa să fie deschisă altor parteneri europeni, dar lucrurile sunt departe de a fi roze în ceea ce......
10:40
Ucraina vrea să iasă din defensivă. Armata crează unități moderne de asalt care vor identifica punctele vulnerabile ale rușilor și vor lovi punctual # Defence Romania
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat decizia de a crea unități moderne separate de asalt. ...
10:00
Mesaj către pericolul de la Răsărit: În plină campanie intensă de provocări militare a Rusiei, un bombardier american B-52 a survolat estul Cehiei # Defence Romania
În perioada 20-21.09.2025, în Republica Cehă se desfășoară festivități consacrate “Zilelor NATO”, în localitatea Ostrava din estul țării, și a “Zilelor Forțelor Aeriene Cehe”, pe aeroportul Mošnov din regiunea Nový Jičín. ...
08:50
Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile”, dacă aceasta din urmă refuză să primească migranții înapoi din SUA # Defence Romania
Donald Trump a ameninţat Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către Venezuela, țară cu care tensiunile cresc de câteva......
08:20
Atac cibernetic de amploare în industria aviatică civilă. Haos, întârzieri și zboruri anulate pe mai multe aeroporturi din Europa # Defence Romania
Un atac cibernetic de amploare a perturbat sâmbătă activitatea pe mai multe aeroporturi europene, printre care și Heathrow din Londra, unul dintre cele mai aglomerate huburi aeriene din lume. Incidentul a vizat sistemele electronice de check-in și gestionare a bagajelor, cauzând întârzieri......
Acum 24 ore
22:10
Există un precedent când Rusia s-a mai jucat cu focul: În 2015 o țară NATO a doborât un Su-24 rus care i-a încălcat spațiul 6 secunde. Nu 12 minute # Defence Romania
Incursiunile avioanelor ruse în spațiul aerian al NATO nu sunt o noutate. Ceea ce a adus nou anul 2015, când un Su-24 rus a intrat câteva secunde în spațiul aerian aliat, a fost răspunsul primit: Atunci Turcia, stat membru NATO, a doborât avionul rus. Avionul Su-24 a fost doborât de un F-16......
21:30
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei cu trei MiG-31. Două avioane au survolat la joasă altitudine și o platformă petrolieră a Poloniei # Defence Romania
În dimineața de 19 septembrie, trei aeronave militare rusești au încălcat, pentru 12 minute, spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei. Poliția aeriană a NATO a fost mobilizată pentru a le escorta în afara spațiului aerian estonian. Concomitent două avioane de vânătoare rusești au......
Ieri
19:30
Rusia a lovit în această dimineață din nou vestul Ucrainei iar Polonia a ridicat avioane de luptă F-16 # Defence Romania
Avioane de vânătoare poloneze şi aliate s-au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunţat forţele armate poloneze, conform agenţiei Reuters. ...
18:40
Rutte spune că răspunsul NATO a fost „rapid și decisiv” după ce 3 avioane MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei # Defence Romania
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns 'rapid și decisiv' al Alianței nord-atalntice în urma unei incursiuni de avioane rusești în spațiul aerian estonian, relatează AFP. ...
18:20
Noua amenințare pentru flota rusă din Marea Neagră (FOTO/VIDEO): Ucraina prezintă TOLOKA, drona care poate lovi la 2000 km distanţă # Defence Romania
Un nou capitol în războiul tehnologic al Ucrainei a fost deschis la expoziția Brave1 Defense Tech Valley 2025, unde a fost dezvăluită drona subacvatică TOLOKA. Această inovație militară, capabilă să lovească ținte la o distanță impresionantă de 2.000 de kilometri și să transporte până la cinci......
17:40
Provocare fără precedent pe Flancul Estic al NATO: Trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, amplificând tensiunile diplomatice # Defence Romania
Tensiunile pe flancul estic al NATO au escaladat vineri, după ce Estonia a denunțat o incursiune aeriană „fără precedent de îndrăzneață” a trei avioane de vânătoare rusești. Aeronavele MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de 12 minute,......
17:00
Rușii sunt îndemnați să îndure pentru că „bugetul militar” va continua încă 5-8 ani # Defence Romania
Președintele Consiliului de Supraveghere al Bursei de Valori din Moscova, Serghei Șvetov, a îndemnat oamenii să se pregătească pentru un buget federal militarizat mulți ani de acum înainte, deoarece Rusia va trebui să reconstruiască rezervele și infrastructura și să se angajeze în reînarmare. ...
13:00
Rolul de stat proxy al Belarusului este în creștere și capătă noi valențe. Minskul a informat în timp real Polonia că era ținta dronelor ruse # Defence Romania
Revenim la incidentul din 10 septembrie, când un val de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Polonie, pentru a atrage atenția asupra unui aspect mai puțin mediatizat: rolul jucat de Belarus. ...
11:20
Conductele au devenit arma secretă a Rusiei în zona de război. Acestea sunt folosite pentru transportul în secret de trupe și provizii # Defence Romania
Într-un articol publicat joi, agenția de presă americană Bloomberg a semnalat faptul că forțele ruse, care se luptă să câștige teren în Ucraina, trimit trupe și provizii prin conducte de gaz goale, pentru a evita atacurile mortale cu drone. ...
10:40
Analiză OSINT: Cum a construit Rusia un nou complex de lansare a dronelor lângă Ucraina și de ce e un indiciu că războiul dronelor intră într-o nouă etapă # Defence Romania
La doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, o nouă amenințare se profilează la orizont. O serie de imagini din satelit, publicate recent de analistul OSINT Brady Africk, dezvăluie o bază de lansare a dronelor, construită de Rusia într-un ritm alarmant de rapid. Complexul, aflat în regiunea......
10:20
„Zidul dronelor” se ridică: Statele europene se întorc cu faţa către lecțiile de război ale Ucrainei după atacul rusesc asupra Poloniei # Defence Romania
Europa se află la o răscruce de drumuri, confruntată cu o realitate pe care a încercat să o amâne: vulnerabilitatea sa în fața unei noi generații de amenințări militare. Sub presiunea directă a incursiunilor rusești, Uniunea Europeană se pregătește să ia o decizie majoră, cu potențialul de a-i......
19 septembrie 2025
21:50
Ionuț Moșteanu: Armata României trebuie să fie capabilă să reziste pe cont propriu până vine „cavaleria”. Piloții și militarii ucraineni vor continua să se pregătească la noi # Defence Romania
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis în intervenția sa importanța alianțelor strategice în contextul războiului din Ucraina și al provocărilor regionale, în cadrul Aspen European Strategic Forum 2025, la panelul „The Power of Alliances to Protect and Prevail”. ...
21:20
UE a propus al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Ținta” sunt hidrocarburile ruse, esențiale pentru bugetul Federației # Defence Romania
Comisia Europeană le-a propus vineri ţărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile ruseşti, a anunţat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, transmit Agerpres și AFP. ...
20:20
Lumea se reconfigurează iar SUA nu pot concura cu China fără aliați. Mircea Geoană: Trebuie să ținem și noi pasul. Fie ne vom scufunda strategic, fie vom prospera # Defence Romania
La Aspen European Strategic Forum 2025, eveniment la care DefenseRomania e partener media, Mircea Geoană, fost Secretar General adjunct al NATO și președinte al Institutului Aspen în România, a subliniat rolul crucial al Europei în competiția globală dintre marile puteri. ...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Rusia lansează noile rachete hipersonice Zircon ca un atac geopolitic clar asupra SUA. America e obligată să se trezească, altfel riscă să piardă trenul # Defence Romania
Oleksandr Levchenko, diplomat și expert în geopolitică, fost ambasador al Ucrainei în Croația și Bosnia și Herțegovina în perioada 2010–2017, semnează în exclusivitate pentru DefenseRomania un editorial despre manevrele militare de amploare are Rusiei în Belarus, care au vizat simularea unui......
18:30
Trump recunoaște eșecul păcii în 24 de ore și spune că e dezamăgit de Putin deși credea că războiul din Ucraina va fi cel mai ușor de rezolvat # Defence Romania
Președintele american Donald Trump s-a declarat la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit, relatează agențiile Agerpres, AFP și EFE. ...
16:50
Socoteala de acasă a F-35 nu se potrivește cu cea din târg. Prețul F-35 pentru Elveția a explodat iar o comisie va analiza ce a mers prost # Defence Romania
F-35 Lightning II e cu siguranță o poveste de succes în Europa, alegere pe care a făcut-o și România. E însă o poveste complicată pentru neutra Elveție, stat care în urma unui referendum a spus „da” avioanelor de generația a 5-a de producție americană, dar deși Berna a decis că achiziția va......
15:20
O nouă țară se alătură clubului select de state care dețin portavioane. Cine țintește achiziția navei Giuseppe Garibaldi și devine „new entry” al portavioanelor # Defence Romania
Italia a scos din serviciu în toamna anului trecut portavionul Giuseppe Garibaldi și se pare că e în negocieri avansate pentru vânzarea navei. Dacă tranziția se va finaliza vom avea o țară „new entry” în clubul select al statelor care dețin portavioane. ...
15:00
Germania vrea o soluție cu termen limită pentru viitorul avion european de generația a 6-a. FCAS, înlocuitorul Eurofighter, o dispută franco-germană? # Defence Romania
Berlinul şi Madridul "doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025" privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferinţe de presă împreună cu premierul spaniol Pedro Sanchez. Sistemului Aerian de Luptă al......
14:20
„Vrem să luăm înapoi baza militară Bagram”. Pentru a contracara influența Chinei, Donald Trump vrea ca Armata SUA să revină în Afganistan # Defence Romania
Președintele american Donald Trump a generat noi controverse cu o nouă declaraţie politică. Într-o conferință de presă la Londra, alături de premierul britanic Keir Starmer, liderul de la Casa Albă a dezvăluit un plan ambițios și, pe alocuri, controversat: recâștigarea controlului asupra bazei......
13:10
Fragmente ale unei rachete au fost găsite în estul Poloniei. Cel mai probabil e vorba de o rachetă care interceptat dronele rusești # Defence Romania
Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliţia militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forţele armate poloneze, susţinute de avioane ale statelor NATO, au doborât......
12:20
Rusia nu are un parteneriat echitabil cu Coreea de Nord. Kim Jong-un, „dezamăgit” de compensațiile primite? # Defence Romania
Potrivit unui studiu realizat recent de Fundația germană Friedrich Naumann, „parteneriatul strategic” dintre Rusia și Coreea de Nord este inegal, Phenianul beneficiind semnificativ mai puțin de cooperarea militară cu Moscova decât invers. ...
11:20
Un parteneriat istoric pentru securitatea Europei de Est: Cum a forțat incidentul cu dronele rusești o cooperare fără precedent între Polonia și Ucraina # Defence Romania
Amenințarea a planat, la propriu, deasupra graniței estice a NATO. Recenta încălcare a spațiului aerian polonez de către dronele rusești, un incident fără precedent, pare că a stârnit suficientă îngrijorare că găsirea de soluţii pentru a combate acest nou tip de ameninţare să fie accelerată. A......
11:00
Război la intensitate mare: Forțele ruse și-au dublat numărul de atacuri pe o direcție importantă în Donețk # Defence Romania
Situația de pe front rămâne în continuare cel mai bun predictor despre cursul războiului ruso-ucrainean. Așa cum în primăvara acestui an discuțiile ruso-americane la nivel înalt dădeau speranțe de pace în timp ce realitatea războiului spunea opusul, în prezent se observă o evoluție......
10:10
De la scut anti-rachetă la „partajare nucleară”: Cum își schimbă Polonia strategia de apărare și de ce se uită spre Franța, nu spre SUA # Defence Romania
O declarație neobișnuită a președintelui polonez, Karol Nawrocki, în timpul unei vizite la Paris, a stârnit dezbateri în peisajul politic european. Vorbind despre o „partajare nucleară”, Nawrocki s-a referit, în premieră, la Franța ca partener militar de încredere, dispusă, în opinia sa, să-și......
09:50
Secretele dronelor ruseşti „Rubicon”, expuse la liber pe internet: Un propagandist rus a dezvăluit din greșeală o importantă facilitate militară (FOTO) # Defence Romania
Într-un gest de auto-sabotaj mediatic, mașina de propagandă a Kremlinului a contribuit, fără să vrea, la demascarea unuia dintre cele mai eficiente și mai secrete proiecte militare ale Rusiei: Centrul pentru Tehnologii Avansate fără Pilot „Rubicon”. Ceea ce trebuia să fie o facilitate militara......
09:10
„Bestia” americană se reinventează. De ce Armata SUA grăbește radical modernizarea legendarului tanc Abrams? # Defence Romania
Armata SUA pare că a început să apese pe accelerație și a scurtat radical termenele de modernizare a faimosului tanc Abrams. Această mutare, neașteptată și riscantă, nu este dictată de capricii, ci de un semnal de alarmă venit direct de pe frontul din Ucraina. În loc de 2030, prototipurile......
18 septembrie 2025
21:40
„Ziua rafinăriilor ruse” pentru Ucraina: Dronele ucrainene aproape că au ajuns la Urali unde și rafinăria Neftekhim Salavat a Gazprom a fost lovită azi-noapte # Defence Romania
Două drone ucrainene au atacat complexul petrochimic Neftekhim Salavat al Gazprom din Republica Bașchiria, a declarat guvernatorul regiunii, Radiy Chabirov, pe platforma sa Telegram. Facilitatea este una dintre cele mai mari de acest fel din Rusia, iar atacul a avut loc la doar două zile......
19:00
Forțele speciale ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol rusă din Volgograd. Din totalul prelucării petroliere a Rusiei, 5.6% se află la Volgograd # Defence Romania
Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au confirmat lovirea rafinăriei de petrol din Volgograd. Această fabrică este cel mai mare producător de produse petroliere (carburanți și lubrifianți) din Districtul Federal de Sud al Federației Ruse. ...
17:50
Update nu doar la avioane. Un aliat esențial al SUA în Asia va dispune de un simulator F-16 Bock 70 Viper, cea mai modernă versiune a F-ului american # Defence Romania
Lockheed Martin a anunțat modernizarea simulatorului de zbor F-16 Block 52 al Forțelor Aeriene ale Republicii Coreea, pentru a-l aduce la standardul Block 70 Viper, cea mai modernă versiune a F-16. Coreea de Sud, un aliat esențial al SUA în teatrul din Asia de Est în contracararea expansiunii......
16:40
Franța a dezvăluit indirect, în premieră, numărul de avioane Mirage-2000 livrate Ucrainei. Iar veștile nu sunt bune, departe de cele mai optimiste prognoze # Defence Romania
În ultimele luni, mai multe publicații internaționale și regionale au avansat ipoteza că Ucraina ar fi primit între 6 și 20 de avioane de vânătoare Mirage 2000-5F din partea Franței, ca parte a programului de întărire a forțelor aeriene ucrainene. Unele surse au sugerat chiar transferul......
16:40
Kremlinul pompează ”până la 300 de milioane de euro” pentru cumpărarea votului din 28 septembrie, anunță ambasadorul Republicii Moldova # Defence Romania
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că Federaţia Rusă a declanșat un adevărat ”război hibrid total, nemilos” împotriva Chișinăului. ...
15:50
Aviația militară a Turciei a primit al 4-lea T-70. Programul elicopterului Black Hawk turcesc supraviețuiește pe modul „avarie” # Defence Romania
Forțele Aeriene din Turcia au primit al 4-lea elicopter T-70, dezvoltat în cadrul Programul Turc de Elicoptere Utilitare (TUHP) care trebuie să înzestreze mai multe structuri de forță. Până în prezent au fost livrate 31 de elicoptere T-70 în mai multe structuri de forță. Livrarea către aviația......
15:10
UE înăsprește regulile privind exportul de tehnologii cu dublă utilizare, care folosesc mașinii de război a Rusiei # Defence Romania
Semiconductorii, tehnologiile cuantice și imprimantele 3D nu ar trebui să mai fie ușor de transportat din Europa în Rusia. Uniunea Europeană a restricționat exportul așa-numitelor echipamente cu dublă utilizare care ar putea fi utilizate într-un conflict militar. ...
14:50
Pakistanul extinde frăția strategică din zona Orientului Mijlociu: Acord de "apărare reciprocă", semnat cu Arabia Saudită # Defence Romania
Arabia Saudită şi Pakistanul au semnat miercuri un "acord strategic de apărare reciprocă", angajându-se să se apere reciproc în cazul unui atac, la mai bine de o săptămână după ce Israelul a lovit gruparea palestiniană Hamas în Qatar, notează Agerpres. ...
14:40
Ucraina va primi rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS în cadrul a două pachete de ajutorare PURL # Defence Romania
Un atac al Rusiei asupra teritoriului polonez, un atac considerat de unii analiști drept punctul de cotitură al războiului, a declanșat o mișcare fulgerătoare din partea NATO și a Statelor Unite. La doar câteva zile după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al Poloniei, administrația......
13:40
Consilier important al lui Putin a demisionat. Singurul care s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, era și autorul Planului Kozak pentru R. Moldova # Defence Romania
Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al administrației prezidențiale ruse, a demisionat, a relatat agenția de știri rusă RBK. Kozak este cam singurul consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin care și-a exprimat deschis opoziția față de războiul din Ucraina. ...
13:10
F-22 Raptor stabilește un record istoric: Cea mai lungă lansare a unei rachete AMRAAM, dar performanţa rămâne la secret # Defence Romania
Compania Raytheon și Forțele Aeriene ale SUA (USAF) și-au propus să rescrie istoria luptei aeriene, testând o nouă capacitate de a lovi inamicul de la distanțe considerate până de curând imposibile. Protagonistul acestei performanțe uimitoare? F-22 Raptor, cel mai avansat avion de vânătoare de......
11:50
Analiza sondajului INSCOP: De ce 74% dintre români vor să facă stagiu militar voluntar, în contexul unui peisaj geopolitic tensionat? # Defence Romania
Într-un peisaj geopolitic tensionat, în care ecourile conflictului din estul Europei răsună tot mai aproape de granițele noastre, o temă revine în discuția publică: pregătirea militară a populației. Nu sub sentimentul obligației, ci sub cel al voinței, o majoritate covârșitoare a românilor se......
11:40
Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, a declarat joi că țara sa se va opune 'logicii hegemonice' pe care o consideră activă în lume, într-un context de rivalitate sporită cu Statele Unite,relatează Agerpres și AFP. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.