Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu au dovadă științifică”
Adevarul.ro, 21 septembrie 2025 19:30
O postare a nutriţionistului Mihaela Bilic despre colesterol și terapia cu statine a stârnit un val de critici în lumea medicală. Colegiul Medicilor din București a reacționat ferm, spunând că afirmațiile acesteia „nu au nicio dovadă științifică” și sunt „pur și simplu eronate”.
Acum 30 minute
19:30
19:30
Curățenie la Romsilva. Pădurari condamnați pentru furt din pădure au continuat să lucreze. Ministrul Mediului: „Au fost dați afară” # Adevarul.ro
Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt de lemne au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva, deși ar fi trebuit să fie demiși.
Acum 2 ore
18:45
Televiziunea de stat rusă sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Televiziunea de stat din Rusia a insinuat că președintele Donald Trump ar putea avea legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk.
18:15
Fostul judecător Augustin Zegrean, despre șansele reformei pensiilor speciale: „Toate încercările anterioare au picat la CCR” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean, fost judecător CCR, atrage atenția că decizia Curţii Cosntituţionale ar putea repeta scenariile din trecut şi critică lipsa de tact a Guvernului și reacțiile premierului Ilie Bolojan.
18:00
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Este Ankara următoarea țintă a Israelului? „Astăzi Qatar, mâine Turcia” # Adevarul.ro
După loviturile aeriene lansate de Israel asupra Qatarului, Turcia devine tot mai vigilentă, pe fondul temerilor privind ambițiile regionale ale Tel Avivului.
18:00
Nouă provocare a Mosovei. Un avion militar rus a intrat în spațiul aerian al NATO deasupra Mării Baltice. Aparate Eurofightere germane l-au interceptat # Adevarul.ro
Tensiunile aeriene din nordul Europei revin în prim-plan. Duminică dimineață, două avioane de luptă Eurofighter ale Forțelor Aeriene Germane au fost trimise în misiune de interceptare, după ce o aeronavă militară rusă de tip IL-20M a fost detectată zburând în apropierea spațiului aerian NATO din zon
18:00
Act bizar de vandalism, la palatul lui Gigi Becali. Mesaje cu tentă politică și poze cu Halep + prima reacție a patronului FCSB # Adevarul.ro
Reacție patronului FCSB a fost una extrem de neașteptată.
Acum 4 ore
17:45
Ședință incendiară într-o şcoală din SUA. Mama unui copil non-binar s-a dezbrăcat pentru a contesta politicile privind elevii transgender # Adevarul.ro
O ședință a consiliului școlar din Davis, California, a degenerat într-un protest inedit, după ce o activistă, mamă a unui copil non-binar, s-a dezbrăcat până la bikini pentru a contesta politicile privind elevii transgender.
17:30
Românii au mai multă încredere în Călin Georgescu și în George Simion decât în Nicușor Dan SONDAJ # Adevarul.ro
Majoritatea românilor consideră că țara se află pe un drum greșit, iar încrederea în liderii politici și în instituțiile statului rămâne scăzută.
17:15
Un parlamentar german a sugerat că avioanele de luptă rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO ar trebui doborâte.
17:00
Inelul de oțel. Funeraliile lui Charlie Kirk, sub cel mai înalt nivel de securitate din SUA: Serviciile secrete mobilizează „toate resursele” # Adevarul.ro
În Statele Unite are loc astăzi unul dintre cele mai sensibile evenimente publice din ultimii ani: funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, ucis pe 10 septembrie în timpul unui eveniment universitar în Utah.
16:45
George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot” # Adevarul.ro
George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.
16:30
Marea Lojă Națională din România a deschis Anul Masonic 2025-2026 printr-un bal vienez la Opera Națională București # Adevarul.ro
Pe 20 septembrie 2025, Marea Lojă Națională din România (MLNR) a dat startul Anului Masonic 2025-2026 printr-o Seară de Bal Vienez organizată la Opera Națională București.
16:30
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot închide un ochi” # Adevarul.ro
Un turist american a avut parte de o experiență șocantă după ce a închiriat prin Airbnb o casă faimoasă din deșertul Californiei.
16:00
Ofertă inedită în Polonia: un grup hotelier oferă beneficii cuplurilor care concep copii în timpul șederii. Care sunt condiţiile # Adevarul.ro
Un grup hotelier din Polonia a iniţiat un program special, prin care vrea să încurajeze natalitatea la nivel naţional, oferind diferite beneficii cuplurilor care pot dovedi că au conceput un copil pe durata cazării în unităţile sale şi întrunesc anumite condiţii.
Acum 6 ore
15:45
O nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei – a 19-a – este pregătită la Bruxelles, dar de această dată consensul nu a venit gratuit.
15:30
Europa nu mai are luxul iluziei. Garanțiile de securitate pentru Ucraina presupun disponibilitatea de a lupta cu Rusia, avertizează președintele Finlandei # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat publicației The Guardian, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat fără echivoc că statele europene care vor oferi garanții de securitate Ucrainei după încheierea războiului trebuie să fie pregătite să intre în luptă cu Rusia în cazul unei noi agresiuni.
15:00
Gigi Becali a anunțat cine vor fi titularii în duelul direct cu G. A. Eagles.
15:00
Ce s-a ales de cei 9.000 de siberieni mobilizați de Putin: soldați răniți trimiși înapoi pe front # Adevarul.ro
Mii de bărbați din Siberia au fost mobilizați în 2022, la ordinul lui Vladimir Putin. Trei ani mai târziu, o treime dintre ei sunt morți sau trăiesc cu dizabilități pe viață.
15:00
General-colonelul Alexander Lapin, unul dintre comandanții de rang înalt ai armatei ruse, a fost demis din serviciul militar.
14:45
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare # Adevarul.ro
Zhang Zhan, jurnalista care a documentat începuturile pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare.
14:45
Panică și confuzie: muncitori străini au coborât din avion de teama noii taxe uriașe impuse de Trump pentru vizele H-1B # Adevarul.ro
Decizia lui Donald Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H-1B a provocat panică printre muncitorii străini. Unii au coborât în ultimul moment dintr-un avion Emirates pe aeroportul din San Francisco, iar alții s-au întors grăbiți din străinătate, de teamă că nu li se va mai per
14:30
Întârzierile continuă să afecteze zborurile după un atac cibernetic asupra aeroporturilor din Europa # Adevarul.ro
Marile aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra și Brandenburg din Berlin, se confruntă și duminică cu perturbări ale operațiunilor, în urma unui posibil atac cibernetic care a afectat sistemele de check-in, provocând anulări și întârzieri pentru mii de pasageri.
14:15
Venezuela se pregătește de un posibil război cu SUA cu antrenamente militare pentru civili. Trump amenință cu „consecințe incalculabile” # Adevarul.ro
Autoritățile din Venezuela au început să antreneze civili pentru a se pregăti de un eventual atac al Statelor Unite, în contextul în care Donald Trump a lansat, sâmbătă, noi ameninţări.
14:00
După asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, social media a fost invadată de imagini, clipuri și mesaje generate de inteligența artificială.
Acum 8 ore
13:45
Sergiu Mihalcea demisionează din AUR şi îl acuză pe Simion că a transformat partidul într-o „panaramă”: „A vândut toți votanții AUR” # Adevarul.ro
Sergiu Mihalcea, fost candidat AUR la Senat în județul Ilfov, și-a anunțat demisia din partid și retragerea din viața politică, nu înainte e a-l acuza pe liderul George Simion de „trădare” și de transformarea partidului într-o „panaramă politică”.
13:30
NATO adoptă tehnologie turcească pentru detectarea dronelor rusești. Sistemul MEROPS, implementat prioritar în Polonia și România # Adevarul.ro
NATO va implementa un sistem turcesc de supraveghere aeriană pentru a identifica din timp dronele militare rusești, ca răspuns la tot mai frecventele încălcări ale spațiului aerian în estul și sud-estul teritoriului aliat.
13:30
USR București a anunțat că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei, în urma înțelegerii din coaliția de guvernare prin care funcția a revenit acestui partid. În prezent, prefect al Bucureștiului este Mugur Toader (PSD), fost primar al Sectorului 2.
13:15
Ce s-a ales de speranța William Baeten. Dat afară de la FCSB, fotbalistul abia „supraviețuiește” în Albania # Adevarul.ro
Baeten a fost transferat de către Gigi Becali, la FCSB, de la FCU Craiova, în vara anului 2024.
12:45
David Beckham, dialog savuros cu Victoria, în timp ce prepara gem: „Prunele tale sunt delicioase / Așa și trebuie!” # Adevarul.ro
Celebrul cuplu se bucură de propria livadă.
12:45
Un român, implicat într-o înșelătorie online: a încasat banii pe o cadă de hidromasaj pe care nu a mai livrat-o # Adevarul.ro
Un italian din Rimini a plătit o cadă cu hidromasaj achiziționată online, dar nu a primit-o niciodată. Înșelătoria a fost pusă la capăt de un român care a dispărut cu banii.
12:15
În ultimele 24 de ore, echipele Salvamont România au găsit o persoană decedată și au salvat alte 14 persoane.
12:00
De ce a respins Curtea de Apel cererea SRI de expulzare a unui palestinian stabilit în România, suspectat de legături cu Hamas # Adevarul.ro
Un palestinian stabilit în România de peste 40 de ani este suspectat de SRI de simpatii pro-Hamas. Curtea de Apel București a respins cererea de expulzare a acestuia, iar cazul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde se va judeca pe 25 septembrie.
Acum 12 ore
11:45
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, sfidând presiunile SUA și Israelului # Adevarul.ro
Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial statul Palestina duminică, în pofida presiunilor din partea Statelor Unite și a Israelului.
11:45
Trump cere „justiție imediată”. Apel direct la procurorul general pentru anchetarea rivalilor politici # Adevarul.ro
Într-o serie de mesaje publicate pe propria rețea de socializare – Truth Social – președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut procurorului general Pam Bondi, să declanșeze „imediat” anchete penale împotriva mai multor adversari politici
11:30
„Scurgere” controlată. Cum ar putea Kremlinul să folosească presa occidentală pentru a-și transmite mesajele strategice # Adevarul.ro
Potrivit unui nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Vladimir Putin ar putea fi în spatele unei recente scurgeri de informații publicate de Bloomberg, care viza intențiile Kremlinului de a intensifica atacurile împotriva Ucrainei.
11:15
Rusia reînvie rivalul Eurovision din perioada epocii sovietice. Cine a câștigat Intervision # Adevarul.ro
Prima ediție a concursului muzical Intervision, relansat de Rusia ca alternativă la Eurovision, a adunat 23 de artiști din țări precum China, India, Brazilia și Cuba.
11:15
Un şofer de 20 de ani, reținut după ce a omorât un bărbat şi a fugit de la locul accidentului # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut după ce ar fi lovit mortal cu mașina un bărbat de 67 de ani și a fugit de la locul accidentului. Polițiștii au descoperit autoturismul implicat în accident într-o parcare a unui centru comercial din Piatra Neamț.
11:00
Gruparea de partizani pro-ucraineni Atesh a anunțat că a aruncat în aer linia de cale ferată care duce la uzina aerospațială din orașul Smolensk, în vestul Rusiei.
10:45
Momentul în care un congolez beat intră într-un refugiu de tramvai, lovește un stâlp și se oprește într-un gard, pe Șoseaua Chitilei # Adevarul.ro
Accident grav, duminică dimineaţă, pe Șoseaua Chitilei, unde un şofer beat a intrat într-un refugiu de tramvai, a lovit apoi un stâlp şi s-a oprit în gardul unei case de pariuri, rămânând încarcerat în maşină.
10:30
Imagini rare în Arctica: un fotograf a surprins momentul în care un urs polar mânca dintr-o balenă # Adevarul.ro
Un fotograf israelian a surprins imagini spectaculoase și extrem de rare în Arctica: un urs polar care se hrănea dintr-un cașalot în descompunere.
10:30
Activitatea oficialului a fost pusă sub anchetă internă de către Federația Română de Fotbal.
10:30
Pe 24 septembrie vom şti dacă mai avem, sau nu, guvernul Bolojan. Cu excepţia cazului în care CCR va amâna decizia privind pensiile magistraţilor.
10:15
SUA schimbă regulile vaccinării contra varicelei. Avertisment dur pentru România: „Vor muri oameni din cauza unor decizii greșite” # Adevarul.ro
Deciziile recente ale experților americani privind imunizarea împotriva varicelei la copii în SUA ridică semne de întrebare și în România, unde acest vaccin nici măcar nu este inclus în programul național.
09:45
Guvernul, dat în judecată pentru amânarea alegerilor din Capitală. Risc de ruptură în coaliția de guvernare # Adevarul.ro
Guvernul a fost dat în judecată pentru că nu a organizat scrutinul în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului.
09:15
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia # Adevarul.ro
Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a fost arestat în Italia din cauza unui furt de identitate.
09:15
Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința fraților Tate. Individul a transmis totul în direct # Adevarul.ro
Sâmbătă seara, frații Andrew și Tristan Tate au reclamat că un bărbat înarmat cu un pistol ar fi încercat să intre în vila lor din Voluntari, în timp ce transmitea totul live pe internet. Cei doi susțin că au apelat imediat la 112 și că poliția a întârziat, însă poliţia are o altă versiune.
08:45
Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul # Adevarul.ro
Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara într-un club din New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai mulți oameni. Suspectul se află în custodia poliției.
08:30
Reacția FRF după ce Ion Geolgău a hărțuit-o sexual pe mama unui junior. Activitatea oficialului, sub anchetă internă # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, oficialul nu ar fi fost implicat în procesul de selecție al loturilor naționale.
08:15
Lina Vdovîi, regizoare: „Iertarea și empatia pot funcționa în relații dificile și, prin extensie, în societate“ # Adevarul.ro
Comunicarea este un drum cu două sensuri – întotdeauna trebuie să se facă măcar un pas înainte din ambele părți. Refuzul sau incapacitatea de a face asta se concretizează, de multe ori, în tensiune, frustrare și violență.
