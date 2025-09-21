Dacă CCR respinge legea pensiilor magistraţilor, premierul Bolojan demisionează

09:15

Sâmbătă seara, frații Andrew și Tristan Tate au reclamat că un bărbat înarmat cu un pistol ar fi încercat să intre în vila lor din Voluntari, în timp ce transmitea totul live pe internet. Cei doi susțin că au apelat imediat la 112 și că poliția a întârziat, însă poliţia are o altă versiune.