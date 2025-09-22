Lucrări în cinci sectoare al Capitalei la sistemul de termoficare. Cât vor dura reparațiile

05:45

Pe linia de front a Ucrainei, un oraș relativ mic, dar strategic, a devenit scena unei confruntări decisive. Pokrovsk, supranumit de presa rusă „poarta către Donețk”, este apărat cu disperare de peste un an de armata ucraineană, în timp ce Moscova face eforturi uriașe pentru a-l cuceri.